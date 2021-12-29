Байден собирается сказать Путину, что снизить напряженность вокруг Украины все еще возможно путем дипломатии, - Белый дом

Президент США Джо Байден в ходе предстоящего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным скажет, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины все еще возможно дипломатическими методами

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Также он отметил, что участия Байдена и Путина в запланированных на 10 января переговорах в Женеве не предполагается. Вместе с тем, уточнил он, в организуемых с американской стороны Госдепартаментом переговорах будут участвовать сотрудники Пентагона и Совета национальной безопасности США.

Как подчеркнул сотрудник Белого дома, США продолжают разъяснять России, что "для настоящего прогресса на этих переговорах требуются условия по деэскалации" ситуации вокруг Украины.

Также он сообщил, что США составили список вызывающих беспокойство аспектов политики России, которые Вашингтон планирует представить Москве в "подходящий момент".

"Мы уже несколько недель находимся в критической точке, и для работы над этой (проблемой - ИФ) требуется высокий уровень взаимодействия и попытки выработать курс деэскалации", - резюмировал он.

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