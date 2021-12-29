Байден собирается сказать Путину, что снизить напряженность вокруг Украины все еще возможно путем дипломатии, - Белый дом
Президент США Джо Байден в ходе предстоящего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным скажет, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины все еще возможно дипломатическими методами
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
Также он отметил, что участия Байдена и Путина в запланированных на 10 января переговорах в Женеве не предполагается. Вместе с тем, уточнил он, в организуемых с американской стороны Госдепартаментом переговорах будут участвовать сотрудники Пентагона и Совета национальной безопасности США.
Как подчеркнул сотрудник Белого дома, США продолжают разъяснять России, что "для настоящего прогресса на этих переговорах требуются условия по деэскалации" ситуации вокруг Украины.
Также он сообщил, что США составили список вызывающих беспокойство аспектов политики России, которые Вашингтон планирует представить Москве в "подходящий момент".
"Мы уже несколько недель находимся в критической точке, и для работы над этой (проблемой - ИФ) требуется высокий уровень взаимодействия и попытки выработать курс деэскалации", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
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гопники должны просто страдать...иначе просто не работает.
_У меня вот, ****, слов нет! Вы только вдумайтесь в э этот грёбаный шизофренический высер! Фашисту, агрессору и оккупанту, нацелившемуся захватить Украину целиком, намерены бла-бла-бла про снижение напряжённости путём бла-бла-бла - как будто путлеру нужен мир, а не Украина!
******** байден просто всё делает, буквально приглашает и поощряет бездействием путлера к дальнейшему и большему вторжению! Падла... Разводка Украины байденом - это объясняет все заявления и дела байдена и его администрации.
Отакий нікчемний диплЬОмат.
Іконок "святого Джо" його паства вже ставить. І осанну не співає. Але вірує далі.
Констатація факту: рашка зміцнила позиції і пішла в атаку (поки що дипломатичну), чого не дозволяла собі попередні кілька років. А все тому, що побачила, що цей трухлявий пеньок зі своїм зборищем імпотентів ні на що не здатен і абсолютний слабак.
Але позиції свої на міжнародній арені, на жаль, зміцнила.
І диктують умови та ставлять вимоги.
А західні лідери стрибають, язиками молотять і нічого не можуть (чи не хочуть) вдіяти.
Де санкції ? Тільки й мови про них, але за умови, якщо посунуть далі в Україну.
А х**ло не зважає.
Там - дуже нормальний модератор (зі Штатів) і ми з ним =по-сусідськи= гарно спілкувалися. Ділилися наболілим.
Просто я завжди за об'єктивність, критичний підхід, люблю аналітику, а (пустопорожня) тріпологія, сектанство і всі ці ідолопоклонські штучки мене дратують неймовірно.
І якогось разу, після чергової (зовсім невиправданої та сліпої) осанни "козаку" я абсолютно коректно написала, що хотілося б - та й доцільно було б - висвітлювати події об'єктивно і не впадати в емоції, бо так хочеться і т.д.
Так модер на мене наїхав: якщо не подобається (не розділяєш) - ніхто не примушує. Це - авторське бачення. А вказувати - нє, табу.
От я й помахала ручкою.
/Гари Трумэн/ сенатор(будущий президент США)/"Нью-Йорк Таймс/1941г.
Питання в іншому: а чи вдасться йому це? Чи правильну тактику він обрав?
Скінчились "завоювання" воно й розсипалось.
Будем искать...
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Кому это больше подходит, Раше, или ФРГ. Раша и сейчас империя, причем крутая. Где та ФРГ
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Кому это больше подходит, Раше, или ФРГ. Раша и сейчас империя, причем крутая. Где та ФРГ ?
Того року прилітав Б-52 з ядерними ракетами і москалі тихенько сиділи,хоча перед тим дуже надували щоки і почали проводити масштабні навчання.Як раз ці бомбардувальники,чи інша потужна зброя і є справжнє стримування,а не балабольство.Москалі дуже боягузливі,але показують,що вони нічого не бояться.
https://click.redditmail.com/CL0/https:%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Fukraina%2Fcomments%2Frrbufj%2F%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B6_%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%2F%3F$deep_link=true%26correlation_id=2744980c-1a82-4a5f-b4b9-a37ae2300ff8%26post_fullname=t3_rrbufj%26post_index=1%26ref=email_digest%26ref_campaign=email_digest%26ref_source=email%26utm_content=post_title/1/0100017e07b0bf9a-01f26894-161f-439e-9716-43549c62958f-000000/dmLEawX-Ptt73UGLg2cZt5_8EyVtU82s0B7AFe2RRLk=229 Депутат ОПЗЖ Кива на российском канале открытым текстом (без традиционной лапши о "нам выгодно дружить с Россией" и прочих фиговых листков) призвал Россию напасть и ликвидировать Украину, присоединив её к России.
У селі на Тернопільщині виступили проти розміщення в них підрозділу тероборони.
21/12/2021 14:38
https://novynarnia.com/2021/12/21/u-seli-na-ternopilshhyni-vystupyly-proty-rozmishhennya-u-nyh-**********-teroborony/
выступая в эфире российского пропагандистского политического https://youtu.be/e-KUxB4otM4?t=240 ток-шоу .
- срочная инициатива разговора принадлежала путину
Что скажите?
Тем более эшелоны с Ордой прибывают к границе нон-стоп..
https://twitter.com/i/status/1476270816815894530
WorldOnAlert
@worldonalert
·
https://twitter.com/worldonalert/status/1476271776372084747 48 мин
US officials have announced that they don't know why Putin requested a phone call with Biden tomorrow. Someone should say them that they could reject Putin's request. That would be a first sign of strength.
Официальные лица США заявили, что не знают, почему Путин попросил завтра позвонить Байдену.
Кто-то должен сказать им, что они могут отклонить просьбу Путина. Это было бы первым признаком силы.
ну чтоб понимать бесперспективность любого диалога с ******
и главное :
численный перевес в вооружении является отличным аргументом в любом разговоре о мире (с)
Крысы мавзолейные видимо забыли этот акт доброты...
Сказал и в темный лес Ягненка поволок. (росийская басня Крылова Волк и ягненок)
Дайте что ли почитать Байдену...он все никак не поймет что гопнику с IQ минус 10 ну никак не обьяснить что можно как то решить мирно вопрос не отьема денег если он (гопник) того не хочет.
А хоча, нехай. Це буде чудово.