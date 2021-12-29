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Водительские права, техпаспорт и студенческий билет в "Дії" теперь принимаются наравне с бумажными, - Минцифры

Водительские права, техпаспорт и студенческий билет в

Кабинет Министров принял постановления, согласно которому в Украине электронные водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и студенческий билет в приложении "Дія" принимаются наравне с бумажными.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.

"‎Водительские права, техпаспорт и студенческий в Дії теперь принимаются наравне с бумажными. Мы сделали первый большой шаг к введению электронных документов в августе, когда запустили цифровые паспорта. Теперь благодаря принятому закону о режиме paperless в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Как отмечается, с 2019 года эти документы были действительны только в рамках экспериментальных проектов, реализованных Минцифрой совместно с МВД и Министерством образования и науки, успешно себя зарекомендовавших. За это время сформирована 751 тысяча е-студенческих, 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств.

Указанные правительственные постановления вступают в силу с момента публикации.

Автор: 

электронные документы (120) Минцифры (316) Дія (421)


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Топ комментарии
+15
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29.12.2021 22:15
+9
куда принимают? в мусорник?
сделай мне копию документов с "дии" - я хочу посмотреть на это. расскажи как мне предъявить права на трассе где нет интернета.
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29.12.2021 22:29
+9
То есть у агрессора будет полная база документов украинцев ?
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29.12.2021 22:45
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29.12.2021 22:15 Ответить
Наскільки ж багато людей далеких від технологій.
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29.12.2021 23:34 Ответить
справа не технологіях, а те що нема довіри зеленим крадіям та аферістам
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30.12.2021 10:54 Ответить
а мордякою ще треба перед айфоном трусити шо би ввійти в тy "дію" чи вже достатньо тільки 300 разів присісти?
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29.12.2021 22:20 Ответить
С лицом быстрее получается и без приседаний.
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29.12.2021 22:22 Ответить
Так шо там з нападом? Субота-неділя вже минули. Нє?
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29.12.2021 22:44 Ответить
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30.12.2021 02:21 Ответить
Техпаспорт чого? Холодильник теж можна?
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29.12.2021 22:22 Ответить
....і плюс діджіталізація всієї країни !!!)))
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29.12.2021 22:24 Ответить
Зеленізм - ЗЕвлада + джигіталізація всієї країни.
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29.12.2021 22:47 Ответить
Намек на АРУ-замминистра?
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30.12.2021 02:23 Ответить
---- демонтаж усієї країни
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30.12.2021 10:50 Ответить
куда принимают? в мусорник?
сделай мне копию документов с "дии" - я хочу посмотреть на это. расскажи как мне предъявить права на трассе где нет интернета.
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29.12.2021 22:29 Ответить
Лайно, ця ді з податковою вони ніяк не можуть владнати реєстри. Моє призвище перекрутили. Ну не дебіли?
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29.12.2021 22:34 Ответить
а страховка на автомобиль??
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29.12.2021 22:39 Ответить
автоцивілку вже давно можна онлайн мати
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29.12.2021 22:49 Ответить
То есть у агрессора будет полная база документов украинцев ?
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29.12.2021 22:45 Ответить
схоже на те....
причому в одному кошику, навіть бігати по кутках, збирати не треба.
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29.12.2021 22:52 Ответить
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/?_utl_t=tw "Из России с любовью" - вуха чиїх спецслужб стирчать за розробкою "Дії" - Legal informatics - Правова інформатика

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29.12.2021 23:11 Ответить
Кому вони потрібні, ці як би документи?
Хто їх приймає? Товпо*пи.
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29.12.2021 22:46 Ответить
Тепер кожен може собі зафотошопити будь-який документ, оскільки сканера QR-кодів ще ні в кого немає і скоро не буде.
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29.12.2021 22:48 Ответить
Сканер QR-кодів вбудований в Дію
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30.12.2021 07:04 Ответить
тю, в мене ще ніхто не сканував, просто глянули і все
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30.12.2021 11:46 Ответить
Нова пошта сканує, коли посилка дорога
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30.12.2021 17:08 Ответить
Нас в "ДіЯ" уже більше 12 млн . 😀😃😁😀😃
Слава Україні !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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29.12.2021 22:53 Ответить
Україна чекає на вибори в "ДіЯ" , щоб і молодь мала змогу обирати майбутнє своєї країни , а не лише пенсіонери .
Молодь вже устала от еміграції . Вся надія на вибори в смартфоні .
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29.12.2021 23:01 Ответить
Тут є специ щоб підказали як встановити Дію?
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29.12.2021 23:04 Ответить
Мене на роботі настирливо попросили встановити ;Дію;. Вчора купив раритетний телефон- соні еріксон к310і. Самий перший що в мене був. І ностальгія, і хай встановлюють мені її самі.
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30.12.2021 06:19 Ответить
спочатку купіть у лисого негра червону пігулку, а далі кілька разів жмакніть "ентер", там просто.
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30.12.2021 08:32 Ответить
ці моделі вже йдуть з дією одразу
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30.12.2021 11:48 Ответить
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29.12.2021 23:05 Ответить
типу, йди на ЙУХ
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29.12.2021 23:08 Ответить
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29.12.2021 23:10 Ответить
+++
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30.12.2021 10:21 Ответить
це просто якась фуйня ваша ДІЯ, навіть рибу загорнути неможливо, не кажучи увійти в Прозоро
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29.12.2021 23:07 Ответить
Украинцев с 1 января обложат еще одним налогом: кому придется "вывернуть карманы"- https://telegraf.com.ua/dengi/2021-12-29/5692109-ukraintsev-s-1-yanvarya-oblozhat-eshche-odnim-nalogom-komu-pridetsya-vyvernut-karmany
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29.12.2021 23:09 Ответить
"Зазначені урядові постанови набирають чинності з моменту публікації". - А де можна дізнатись - чи вже опубліковані дані постанови?
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30.12.2021 01:42 Ответить
до скасування препейд-сім як таких залишилось.. думаю, близько року.
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30.12.2021 08:35 Ответить
Ах он воно що! До цього часу ці документи в Дії були експериментом? Ну тепер вже все насправді! Чи може нас іще рік будуть годувати "бородатою новиною".
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30.12.2021 09:42 Ответить
а когда, в диджитализированной стране откроют он-лайн доступ к документам-выпискам ЗАГС???, на мокшании уже с лета как....
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30.12.2021 09:51 Ответить
 
 