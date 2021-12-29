Водительские права, техпаспорт и студенческий билет в "Дії" теперь принимаются наравне с бумажными, - Минцифры
Кабинет Министров принял постановления, согласно которому в Украине электронные водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и студенческий билет в приложении "Дія" принимаются наравне с бумажными.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.
"Водительские права, техпаспорт и студенческий в Дії теперь принимаются наравне с бумажными. Мы сделали первый большой шаг к введению электронных документов в августе, когда запустили цифровые паспорта. Теперь благодаря принятому закону о режиме paperless в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как отмечается, с 2019 года эти документы были действительны только в рамках экспериментальных проектов, реализованных Минцифрой совместно с МВД и Министерством образования и науки, успешно себя зарекомендовавших. За это время сформирована 751 тысяча е-студенческих, 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств.
Указанные правительственные постановления вступают в силу с момента публикации.
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сделай мне копию документов с "дии" - я хочу посмотреть на это. расскажи как мне предъявить права на трассе где нет интернета.
причому в одному кошику, навіть бігати по кутках, збирати не треба.
Хто їх приймає? Товпо*пи.
Слава Україні !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Молодь вже устала от еміграції . Вся надія на вибори в смартфоні .