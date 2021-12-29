Разведывательный самолет ВВС США E-8C впервые мониторил ситуацию на востоке Украины
27 декабря над восточной Украиной впервые пролетел самолет E-8C (JSTARS) Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Он совместно с самолетом разведки RC-135V собирал информацию о ситуации в регионе.
Об этом заявил представитель Европейского командования США подполковник Русс Вулфкил, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Соединенные Штаты регулярно используют самолеты в Черноморском регионе для поддержки различных разведывательных целей США и коалиции. При этом он добавил, что американские самолеты-разведчики совершили полет с разрешения правительства Украины, и хотя точный маршрут не был раскрыт, они держались подальше от Донбасса.
По словам подполковника, датчики самолета E-8C могут собирать разведданные о военных передвижениях на земле, потенциально по обе стороны границы, не входя в спорные районы или воздушное пространство России. Бортовая антенна с углом обзора 120 градусов может охватывать почти 20 тысяч квадратных миль для мониторинга наземных перемещений и может также обнаруживать самолеты.
Напомним, ранее сообщалось, что два самолета-разведчика США пролетели над Украиной, чтобы отследить перемещение российских войск у границ Украины.
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https://www.youtube.com/watch?v=8PmIovBLjv8
Антін Мухарський. Люта крапка в 2021 році | DROZDOV
"Навешиваются" они на того из бывших супругов, с кем дети не проживают, если второй из супругов изъявит такое желание и проявив инициативу обратиться с таким заявлением в суд.
Десятки (или даже сотни) тысяч украинских разведенок получающих алименты, это - "кацапские жены с коррупционными связями" ?
К стати, возможно кодекс не просто не запрещает видеться с детьми, а даже запрещает запрещать с ними видеться. Нужно просто этим воспользоваться.
А может она доказала в суде, что его встречи с детьми пойдут им во вред и суд ему запретил или ей разрешил препятствовать этим встречам?
Саме корупційні зв'язки , як зазначено вище тут керують.
Не треба ідеалізувати "правосуддя" в наших країнах.
Это о том, что для назначения алиментов не нужно ни какой коррупции. В вопросах дележа имущества, там да, там с помощью коррупционных мероприятий можно вымутить больше, чем просто по закону, но все-равно для этого нужен более продвинутый, чем у противоположной стороны, адвокат.
Много кораблей понадобиться: прийдется не только военные, но и "купцов" топить, что бы перекрыть.
а потім пісні складати накшалт - "лiгендарний Гібралтарич, ніпрeступний для врахоф..."
так,блеать,и берите новыну с первоисточника.
А ты его слушаешь? Я так подозреваю, что только из-за "москвы" в названии, ты понятия не имеешь кто там что говорит и как относится к нынешнему российскому режиму.