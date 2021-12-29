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Новости Агрессия России против Украины Война
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Разведывательный самолет ВВС США E-8C впервые мониторил ситуацию на востоке Украины

Разведывательный самолет ВВС США E-8C впервые мониторил ситуацию на востоке Украины

27 декабря над восточной Украиной впервые пролетел самолет E-8C (JSTARS) Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Он совместно с самолетом разведки RC-135V собирал информацию о ситуации в регионе.

Об этом заявил представитель Европейского командования США подполковник Русс Вулфкил, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Соединенные Штаты регулярно используют самолеты в Черноморском регионе для поддержки различных разведывательных целей США и коалиции. При этом он добавил, что американские самолеты-разведчики совершили полет с разрешения правительства Украины, и хотя точный маршрут не был раскрыт, они держались подальше от Донбасса.

По словам подполковника, датчики самолета E-8C могут собирать разведданные о военных передвижениях на земле, потенциально по обе стороны границы, не входя в спорные районы или воздушное пространство России. Бортовая антенна с углом обзора 120 градусов может охватывать почти 20 тысяч квадратных миль для мониторинга наземных перемещений и может также обнаруживать самолеты.

Напомним, ранее сообщалось, что два самолета-разведчика США пролетели над Украиной, чтобы отследить перемещение российских войск у границ Украины.

Смотрите также: Разведывательный самолет ВВС США RC-135V мониторил ситуацию на Донбассе. КАРТА

Автор: 

разведка (4170) США (26454)


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Топ комментарии
+13
ВВС США Поздравляет Российскую Федерацию с Новым Годом!)))
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29.12.2021 22:30
+13
Як? В лапоть насрать и по речке послать ??)))
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29.12.2021 22:35
+11
Лютий плюс.
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29.12.2021 22:27
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Лютий плюс.
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29.12.2021 22:27 Ответить
тебе из Польши какое дело до нас?
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29.12.2021 22:34 Ответить
Це смєтун з заМКАДья !!!))
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29.12.2021 22:37 Ответить
не тільки не вдалось викорінити Західна Україна, а вже й з,являється така перлина - Східна Україна....
таке прочитано вперше...
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29.12.2021 22:43 Ответить
Все згідно з кремлівським сценарієм ,який послідовно зелена пліснява втілює в життя !! Гібридна війна триває !!!)))
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29.12.2021 22:55 Ответить
може Північна Україна, це на межі Новгорода?
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30.12.2021 09:40 Ответить
Этот чудачок на букву *м*из северной Моржовии,трите его друзья
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30.12.2021 16:23 Ответить


https://www.youtube.com/watch?v=8PmIovBLjv8

Антін Мухарський. Люта крапка в 2021 році | DROZDOV
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29.12.2021 22:50 Ответить
Він для когось прикольний, проте я його не люблю. Єврей по батькові та за вчинками Антон Дмитрович Мухарський та напівросіянин (по матері Дев'яткіной), який не уявляє себе, не грає роль, а вперто корчить з себе "козарлюгу... При цьому під час війни втікаючи від аліментів за кордон... Якось неприємно все це.
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29.12.2021 23:45 Ответить
т.е. ты на стороне его кацапской бывшей жены Снежаны Егоровой, которая называла украинцев быдлом, и которая пользуясь своими коррупционными связями навесила на него эти алименты?
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30.12.2021 01:36 Ответить
Вообще-то, алименты "навешиваются" не коррупционными связями, а судом, в соответствии со ст. 182 Семейного Кодекса Украины.
"Навешиваются" они на того из бывших супругов, с кем дети не проживают, если второй из супругов изъявит такое желание и проявив инициативу обратиться с таким заявлением в суд.

Десятки (или даже сотни) тысяч украинских разведенок получающих алименты, это - "кацапские жены с коррупционными связями" ?
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30.12.2021 09:09 Ответить
З дітьми кодекс теж забороняє бачитися?
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30.12.2021 10:56 Ответить
Я не юрист, поэтому наизусть кодексов не знаю. В любом случае "встречаться с детьми" и "алименты", это разные и в общем-то не связанные понятия.
К стати, возможно кодекс не просто не запрещает видеться с детьми, а даже запрещает запрещать с ними видеться. Нужно просто этим воспользоваться.
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30.12.2021 12:00 Ответить
Ага, наче він такий тупий і досі цим не скористався...
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30.12.2021 19:15 Ответить
А может он просто не хочет этим воспользоваться?
А может она доказала в суде, что его встречи с детьми пойдут им во вред и суд ему запретил или ей разрешил препятствовать этим встречам?
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30.12.2021 19:22 Ответить
Забагато цих "а може"... Я трохи стежив за тими справами...
Саме корупційні зв'язки , як зазначено вище тут керують.
Не треба ідеалізувати "правосуддя" в наших країнах.
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30.12.2021 20:30 Ответить
Начиналось всё вот с этого "и которая пользуясь своими коррупционными связями навесила на него эти алименты?", а я написал "Вообще-то, алименты "навешиваются" не коррупционными связями, а судом, в соответствии со ст. 182 Семейного Кодекса Украины."
Это о том, что для назначения алиментов не нужно ни какой коррупции. В вопросах дележа имущества, там да, там с помощью коррупционных мероприятий можно вымутить больше, чем просто по закону, но все-равно для этого нужен более продвинутый, чем у противоположной стороны, адвокат.
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30.12.2021 20:55 Ответить
Звичайно, бо Мухарський позитивно казав за Порошенка.
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30.12.2021 10:58 Ответить
ВВС США Поздравляет Российскую Федерацию с Новым Годом!)))
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29.12.2021 22:30 Ответить
"Мне сверху видно всё,ти так и знай!" !!!)))
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29.12.2021 22:32 Ответить
Им и так все видно. Разведчик на границе - это переход на следующий уровень.
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29.12.2021 22:47 Ответить
https://nezavisim.tv/news/13860.html Российская Федерация пригрозила заблокировать Средиземное море
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29.12.2021 22:33 Ответить
Дуже смішно...
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29.12.2021 22:35 Ответить
Як? В лапоть насрать и по речке послать ??)))
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29.12.2021 22:35 Ответить
опять затопят свой "бравый" флот
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29.12.2021 22:38 Ответить
затопить в гибралтаре весь рахейский флот, включая грузовой...
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29.12.2021 22:38 Ответить
Очень глубокий и широкий фарватер!
Много кораблей понадобиться: прийдется не только военные, но и "купцов" топить, что бы перекрыть.
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29.12.2021 23:05 Ответить
мужньо, як діди...
а потім пісні складати накшалт - "лiгендарний Гібралтарич, ніпрeступний для врахоф..."
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29.12.2021 23:06 Ответить
Да уже блокировали Эгейское, чуть не сдались рыболовецкой шхуне.
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29.12.2021 23:25 Ответить
18 км ширина
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30.12.2021 16:27 Ответить
Варіанти два. Або бомбити воронеж, або палити свої кораблі вже на верфях.
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29.12.2021 22:40 Ответить
Яком кверху. Юмористы, лять...
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29.12.2021 22:41 Ответить
То а хто ж сценарії зеленій плісняві пише ???)))
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29.12.2021 22:57 Ответить
Там теж райони під артилерійски стрільби позакривати?
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30.12.2021 08:38 Ответить
«РБК» - «РосБизнесКонсалтинг» ..
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29.12.2021 22:34 Ответить
рбк и эхо мацы мало чем отличаются...
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29.12.2021 22:38 Ответить
https://edition.cnn.com/2021/12/29/politics/us-reconnaissance-aircraft-ukraine/index.html CNN устроит?
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29.12.2021 22:47 Ответить
да при чём тут cnn...на рбк також сноска.
так,блеать,и берите новыну с первоисточника.
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29.12.2021 22:50 Ответить
и эхо мацы

А ты его слушаешь? Я так подозреваю, что только из-за "москвы" в названии, ты понятия не имеешь кто там что говорит и как относится к нынешнему российскому режиму.
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30.12.2021 09:23 Ответить
Уже давно нет никакого желания искать в бочке с говном(рф) единичные клубнички .Эта ненависть и вражда навсегда, пока не прекратите свое мерзкое существование ну или ...
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30.12.2021 16:33 Ответить
Побольше НАТОвских самолётов в украинском небе - надёжный щит. Кремлёвская нечисть не посмеет стрелять....Путенские выродки - храбрецы только с безоружными.... От вида НАТОвского вооружения у них полные кальсоны жидкого дерьма....
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29.12.2021 23:17 Ответить
четыре дня назад видел эти парней....от 23 до 30 лет....отваги
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30.12.2021 03:29 Ответить
Переломали хребет гітлеризму , переламаємо й путінізму . Смерть російсько-фашистській гадині .
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29.12.2021 23:17 Ответить
Судя по фото, там 4 двигателя, а значит внутри очень много оборудования. Причин для радости особо нет, это значит, что дела таки серьезные. Я конечно желаю путину как можно быстрее попасть в ад, но новость настораживает.
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30.12.2021 01:20 Ответить
думаешь, придется тебе присесть на бутылку?
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30.12.2021 01:40 Ответить
Думаю на бутылку придется присесть вашим русским коллегам, потому что, если ваши небратья появятся в моем городе, то я буду помогать их переодевать в деревянный макинтош.
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30.12.2021 01:55 Ответить
Сделайте предложение удлинить ручки швабр и утолщить горлышки бутылок в небратском зазаборном недогосударстве, так, на всякий случай, авось или небось, как по вашему, да и пригодиться.
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30.12.2021 01:57 Ответить
друг познается в беде, остальные озабоченостью ср..т
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30.12.2021 05:07 Ответить
Авианосец США -в Средиземном море.400 томагавков-это вам не хухры-мухры.Стареют ,их либо списывать ,либо использовать по назначению.Поскольку войск кремля в Ордло ,,нет",можно смело использовать томагавки по комбатантам.Вот самолеты США и подыскивают подходящие цели для авиносца США и авиации НАТО.Хороший аргумент в переговорах с бабушкой Бамбилой,которые,возможно,будут сегодня.
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30.12.2021 07:52 Ответить
На авианосцах разве есть Томагавки?
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30.12.2021 12:12 Ответить
Кроме авианосца там ещё 5 кораблей сопровождения.Так что ошибки нет...
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30.12.2021 13:41 Ответить
 
 