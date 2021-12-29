У украинцев есть право самим решать, в какие союзы вступать, - президент Эстонии Карис

У украинцев есть право самим решать, в какие союзы вступит их страна.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в Таллине на встрече с послом Европейского союза в Украине Матти Маасикасом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несмотря на продолжающиеся боевые действия на востоке Украины, украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз. Это страна, где ценятся демократические ценности, и Эстония поддерживает стремление Украины к Европейскому союзу и право украинцев решать, в каких союзах они хотят состоять", - заявил Карис.

Стороны отметили, что возможные военные действия России в регионе представляют угрозу безопасности не только для Украины, но и всей Европы.

Читайте также: Президент Эстонии Карис призвал отбросить требования РФ к США и НАТО: Не нужно кого-то бояться, просто нужно заниматься сдерживанием

"Важно продолжать оказывать поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины", - сказал Карис.

Он подтвердил, что Эстония высоко ценит деятельность Европейского союза в Украине и будет продолжать оказывать помощь украинцам как на двусторонней основе, так и через различные инициативы ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проводить переговоры с Путиным следует с участием Байдена, стран НАТО или ЕС, - президент Эстонии Карис