Рейтинг партий: "СН" - 20,4%, "ЕС" - 17,3%, "Батькивщина" - 10,6%, "Разумная политика" - 10,5%, "ОПЗЖ" - 9,9%, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, семь партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, "Слугу народа" поддержали бы 20,4% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
На втором месте "Европейская солидарность", имеющая 17,3%. Далее следуют "Батькивщина" (10,6%), "Разумная политика" (10,5%) и "Оппозиционная платформа – за жизнь" (9,9%).
Также в парламент проходят "Сила и честь" (6,7%) и партия "Наши" (5,2%).
Остальные партии проходного барьера не преодолевают.
Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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головне шо би те сміття не росповсюдлилося... - гардон проколотий...
Якщо звичайно не затіють якусь масштабну фальсифікацію. Можливо ці "дуті" рейтинги і є підготовка народу до такої фальсифікації.
Кажуть, що олігархія є закономірною при переході від диктатури до демократії. Може й так, але період олігархії в нас дуже вже недопустимо затягнувся і олігархи в нас дуже вже обнагліли обкрадаючи країну й народ і довівши країну до самої бідної у Євпопі.
Головною причиною олігархії у нас є олігархічні вибори президента, а не демократичні. Як їх демократизувати я писав в коментарях не раз.
Розумні казали й кажуть, що демократія це погано, але все інше набагато гірше. Наслідок отого іншого, а власне олігархії ми й маємо.
Наш народ (і коментатори) мають зрозуміти, що олігархи і олігархічні політики не будуть робити демократію без активного тиску знизу. І що тиск має бути в вигляді конкретних вимог на конкретні зміни законодавства і на інші конкретні дії.
Бо олігархію організував Кучма, а ні один президент після нього (навіть і після майданів) нічого не зробив для встановлення демократії.
І необхідно зрозуміти що тиск має бути в першу чергу на конкретні зміни виборчого законодавства, для заміни олігархічних виборів на демократичні. Бо в наших законах все зроблено, щоб в бюлетенях були тільки ставленики олігархату.
Як зразок має бути польська демократична система виборів. Подробиці я не раз писав в коментарях.