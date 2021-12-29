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Рейтинг партий: "СН" - 20,4%, "ЕС" - 17,3%, "Батькивщина" - 10,6%, "Разумная политика" - 10,5%, "ОПЗЖ" - 9,9%, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Рейтинг партий:

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, семь партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, "Слугу народа" поддержали бы 20,4% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте "Европейская солидарность", имеющая 17,3%. Далее следуют "Батькивщина" (10,6%), "Разумная политика" (10,5%) и "Оппозиционная платформа – за жизнь" (9,9%).

Читайте также: Порошенко может победить Зеленского во втором туре, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Также в парламент проходят "Сила и честь" (6,7%) и партия "Наши" (5,2%).

Остальные партии проходного барьера не преодолевают.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Автор: 

партия (562) рейтинг (1636) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+32
Я в шоці, партії нема, а рейтинг є. Дивляться як народ клюне, тоді і реальну партію зробимо. Якщо ні, то інший варіант пробувати будемо.
Це на вас зебіли розраховано.
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29.12.2021 23:30
+31
сунут младорыга вверх всеми копытами...
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29.12.2021 23:22
+24
Партії ще немає, а рейтиги вже є.
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29.12.2021 23:24
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Страница 2 из 2
А гордон, это представитель того, кремлёвского клана, который имеет в Украине, гораздо больше влияния чем путинский клан...под ними рпц, группа каналов Интер, часть ахметовского холдинга "Украина" артисты, общественные деятели разных мастей и жанров и неограниченый финансовый ресурс...так что хуже гордона для Украины, может быть только гордон ☺
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30.12.2021 02:06 Ответить
Yman...на Пороха, с тв помоек, лили грязь и днём и ночью, 24/7 и тем не менее, 25% он взял...это нормальный результат при таких раскладах, даже для развитой, европейской страны...А зеленский...можно считать это везением...учитывая ковид, газовый кризис и тд...лучше пусть в головах людей это всё ложится на вату и олигархат, чем на "Армию, мову, церковь" ведь большинство населения в нюансах политики не разбираются, просто смотрят "лучше стало - хуже" в финансово -экономическом плане, а кто в таких условиях смог бы обеспечить "лучше?"
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30.12.2021 02:23 Ответить
ти не з України пишешь)))))))))) ти - спалився!
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30.12.2021 07:18 Ответить
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30.12.2021 03:42 Ответить
Мітболи, капустяні роли, картопляні стейки і бурякове лате
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30.12.2021 05:02 Ответить
Безаперечно - "заморожена скумбрія"
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30.12.2021 06:33 Ответить
Вирастюка за вареныкы не трожь, он должен идти в компании с Яременко "без табу". 😤😂
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30.12.2021 07:19 Ответить
Як казав Дмитро Гордон, Голобородька для меня умер...
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30.12.2021 04:05 Ответить
гардон сповз злився с голобородька?
головне шо би те сміття не росповсюдлилося... - гардон проколотий...
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30.12.2021 04:22 Ответить
цену на хлеб можно смело поднимать до 40грн
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30.12.2021 05:04 Ответить
Ню-ню....... вибори покажуть.

Якщо звичайно не затіють якусь масштабну фальсифікацію. Можливо ці "дуті" рейтинги і є підготовка народу до такої фальсифікації.
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30.12.2021 05:30 Ответить
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30.12.2021 06:02 Ответить
10% РП это все, что надо знать о достоверности подобных "рейтингов"! Опрос проводили в кулуарах Верховной рады? ( если конечно вообще кто то его проводил).
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30.12.2021 06:17 Ответить
Схоже,що народу треба дати ще років 30-ть, щоб набратися політичного розуму і не "стрибати по граблях".
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30.12.2021 06:36 Ответить
Дивлячись на цю "статистику" розумієш скільки в нас ідіотів, що ж дивуватись що през такий
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30.12.2021 06:50 Ответить
10 марта 2019 года я смело нацарапал на цензоре...Леонид Данилыч идет на третью свою каденцдию... а знаете почему?Просто вспомнил его москальские слова перед второй его каденцией...о 2 чемоданах компромата на каждого украинского политика...,уже тогда было понятно что Данилыч Мацкаль...,а сданое им ядерное оружие в 1994 году,то таке...не интересно...
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30.12.2021 07:15 Ответить
Вже зараз починають маніпулювати суспільними настроями: ЗЄлюки не проходять, ЗаЖопинці без шансів, тоді перемагає Порох з ЄС, а щоб цього не сталося треба обирати Разумкова з його політикою
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30.12.2021 07:27 Ответить
Одна гидота в опитуванні.Маніпулювання.
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30.12.2021 07:29 Ответить
У Розумкова мало времени на раскрутку,но если не олигархи договорятся,то Юля Владимирна має шанс стати першою жіночкою президентом
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30.12.2021 07:36 Ответить
Ю.В. являється давньою подругою Коломойського. Для того хто цього не розумів, аудіо її розмови з Коломойським, яке присутнє в ютубі, це доводить. Вона зовсім не та людина яку дуже артистично грає. Вона не є альтернативою.
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30.12.2021 07:48 Ответить
Тимошенко єдиний політик, який старається для народу, а не намагається збагатити себе і близьких. Політик, який бореться для зниження тарифів на газ і цін на продукти, який прагне підвищити зарплати і пенсії і має для цього стратегії - це якраз не просто альтернатива, це єдиноправильний вибір.
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30.12.2021 15:38 Ответить
Погоджують на всі 100 відсотків... Жаль що інші політики навмисне ігнорують її ініціативи та стратегії. Бо ж бояться, що вона викриє їх корупційні схеми... Адже Тимошенко завжди боролася проти кланово-олігархічної системи в Україні.
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30.12.2021 18:11 Ответить
Вона тільки приймала участь в міжолігархічних розбірках на стороні свого давнього друга коломоя проти фірташа, видавая це як боротьба проти олігархії. Вона дуже хитра.
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31.12.2021 12:26 Ответить
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30.12.2021 07:38 Ответить
Та пофигу на те рейтинги, определенные этими двумя "фирмами"! Мысля очень проста: есть плохой президент и его команда, но занимающие первое место пока и быстро растущий рейтинг немолодого и сывочолого, но спасителя всего украинства Пети! А почему "слуги" первые? Да потому что - 73% избирателей - зебилы, идиоты , "абынепорох" и т.д. Священная эта цифирь -73% начала умирать более двух лет назад и благодаря действиям, или бездействию тех, кто у власти. А результаты выборов во ВТОРОМ туре последних президентских выборов могут быть далекими от действительного расклада голосов в стране в настоящее время.
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30.12.2021 07:38 Ответить
Следите за речами Дмитрия Гордона и доктора Кошмаровского...они назначили Голобородьку,будут назначать и дальше... своих фаворитов... а потом скажут : Мы ИХ СДЕЛАЛИ...
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30.12.2021 07:43 Ответить
Кажуть Голобородька не курит,а нюхает...но это всирамно...
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30.12.2021 07:44 Ответить
Раніше казали : спасибо жителям Донбасса,за президента....,теперь будут казать,спасибо жителям Кривбасса за президента Наркобасса...Весело живем,и вперед идем...
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30.12.2021 07:52 Ответить
Вова Наркобас - це звучить
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30.12.2021 09:37 Ответить
Главное не в Гордоне. Главное, что у нас вообще нет журналистики и почти нет журналистов. Наша "журналистика" продажная девка олигархов, а причина в том, что у нас не демократия, а олигархия.

Кажуть, що олігархія є закономірною при переході від диктатури до демократії. Може й так, але період олігархії в нас дуже вже недопустимо затягнувся і олігархи в нас дуже вже обнагліли обкрадаючи країну й народ і довівши країну до самої бідної у Євпопі.

Головною причиною олігархії у нас є олігархічні вибори президента, а не демократичні. Як їх демократизувати я писав в коментарях не раз.
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30.12.2021 08:06 Ответить
І добавлю, що олігархію створив у нас Кучма, і ні один із подальших президентів нічого не зробив для ліквідації олігархії.
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30.12.2021 08:09 Ответить
А хто каже, що в нас демократія він чи дeбiл чи шахрай.
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30.12.2021 08:12 Ответить
Мне Гордон мерзок . Но сейчас в чем он не прав ? Где врет? Да за денежки Ахметки , но правду говорит.
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30.12.2021 08:50 Ответить
астанавитесь! несуществующей партии димасика уже 10% нарисовали. к выборам 146 набежит с такими темпами.
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30.12.2021 08:24 Ответить
За время независимости президентами на 95 % у нас были или клинические идиоты с табуретным интеллектом , почти все страдали клептоманией. Вопрос выбора будет стоять ещё острее. Пришла хорошая идея - провести переговоры с Якудзой , чтобы они выделили ,, нормального,,, парня, определить % от ВВП и разрешить действовать на территории Украины законам этой организации в вопросах коррупции, кидалова, зразы. Они в е делают тихо и профессионально. Думаю, что через 5 лет в Украине был бы уровень Швейцарии. В противном случае ************ будет очередной дол@*** , ещё хуже , чем предыдущие.
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30.12.2021 08:50 Ответить
Ну, пока у нас в стране вот такие стратеги и тактики , как вы , до тех пор и будет в стране жопа. Чем глупее человек, тем легче он решает (ну, ему кажется, что он решает) глобальные проблемы. Офис простых решений не даром создал именно президент альтернативно-одаренных имбецилов Зеленский.
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30.12.2021 10:09 Ответить
Стратеги и тактики они живые, деятельные- у них есть мозг и чувство юмора. От таких ,, умных,, обиженых опущенцев хорошего чего либо вря ли будет- сильна травма от опущения. Что ещё ? Если бы мог тебя достать- ты никогда бы не был ,, плохой девочкой,, и не оскорблял не знакомых.
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30.12.2021 10:25 Ответить
Скільки нашому "розумному" народу ще треба підсрачників, щоб вони зрозуміли хоть щось, СН+Жопоблок+Наші - це коаліція. Зеля даешь хліб по 50грн і олію по 150грн., все одно схавають.
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30.12.2021 09:37 Ответить
Опять подсаживают утку для наши зебилят и любителей рюзьге мира. 10%, дебилы б...дь. Нарисуйте уже 98,7%, че так мелко, младорыг будет не доволен.
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30.12.2021 09:49 Ответить
Соціологічне опитування це прикладне наукове дослідження. Тому ці результати мали б публікуватися в наукових виданнях які публікують їх лише на основі позитивних рецензій від визнаних учених в цій галузі. Також в наукових виданнях зобов"язують авторів повідомляти про спонсорів дослідження. Тому пропоную ЦН перед тим як оприлюднювати підозрілі дані поцікавитися цими питаннями.
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30.12.2021 10:08 Ответить
Странная статистика. Всегда личный рейтинг Зеленского был выше чем "Слуг народа".. Теперь же когда его рейтинг опустился( или скорей сравнялся с рейтингом Порошенко), рейтинг " слуг" остается первым в списке. Что из этого выходит.., наверное сильная распорошенность голосов в проукраинском межпартийном сегменте. ( слишком много "партий" разбивающих голоса)
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30.12.2021 10:16 Ответить
КМІС це приватна фірма (директор Паніотто) яка готова виконати будь-яке замовлення. Нагадаю "найяскравішу" сторінку його історії. 2012-й рік. Соціологічне "дослідження" КМІСу показує що 74% українців бажають щоб російська мова була другою державною мовою. Очевидне замовлення партії регіонів для обгрунтування прийнятого згодом антиукраїнського мовного закону Ківалова-Колісніченка.
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30.12.2021 10:17 Ответить
А чем слуга отличается от разумкова? Или от Юли или от опзж. Народ слеп и глуп к сожалению!
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30.12.2021 10:26 Ответить
10,5 %???!!! Чего только себе,любимому,не нарисуешь)))
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30.12.2021 10:33 Ответить
"Неначе люди подуріли,німі на панщину ідуть,і діточок своїх ведуть." (с) Чомусь пригадалось...
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30.12.2021 10:37 Ответить
Рейтинг у Разумкова растёт как на дрожжах
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30.12.2021 11:21 Ответить
Відчуття, що опитування у ВР та ОПі проводили...
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30.12.2021 11:22 Ответить
Поки наш народ (в тому числі й коментотори) не зрозуміє, що поки в країні не ліквідувати олігархію і не зробити демократію, доброго ладу в країні не буде.

Розумні казали й кажуть, що демократія це погано, але все інше набагато гірше. Наслідок отого іншого, а власне олігархії ми й маємо.

Наш народ (і коментатори) мають зрозуміти, що олігархи і олігархічні політики не будуть робити демократію без активного тиску знизу. І що тиск має бути в вигляді конкретних вимог на конкретні зміни законодавства і на інші конкретні дії.

Бо олігархію організував Кучма, а ні один президент після нього (навіть і після майданів) нічого не зробив для встановлення демократії.

І необхідно зрозуміти що тиск має бути в першу чергу на конкретні зміни виборчого законодавства, для заміни олігархічних виборів на демократичні. Бо в наших законах все зроблено, щоб в бюлетенях були тільки ставленики олігархату.
Як зразок має бути польська демократична система виборів. Подробиці я не раз писав в коментарях.
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30.12.2021 12:33 Ответить
Сюдя по рейтингам у Украины безрадостное политическое будущее. Большинство в ВР получают БОЛОТО (СН, "Разумная политика, Сила и честь), от которых можно ожидать чего угодно, и АНТИУКРАИНСКИЕ СИЛЫ (ОПЗЖ,Наши),их главная задача сдача страны российскому агрессору. К сожалению в меньшинстве оказываются безусловно проукраинские партии ( ЕС, Батьковщина). Вот так вот в Украине в меньшинстве действительно проукраинские партии.
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30.12.2021 14:15 Ответить
Большинство малороссов в Украине готовы выбирать кого угодно только не щирого украинца. А потом они жалуются, что жить становится хуже.
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30.12.2021 17:18 Ответить
То ли рейтинги взяты с потолка то ли люди не поняли еще, что Зеленский и Порошенко ничего хорошего стране не принесут. Мы же все это уже проходили... Пусть за страну возьмется наконец-то человек, разбирающийся в политике и говорящий дельные вещи, которые реально помогут улучшить жизнь простых людей в нашей стране!
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30.12.2021 17:45 Ответить
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