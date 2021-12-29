Рейтинг партий: "СН" - 20,4%, "ЕС" - 17,3%, "Батькивщина" - 10,6%, "Разумная политика" - 10,5%, "ОПЗЖ" - 9,9%, - опрос "Деминициатив" и Центра Разумкова

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, семь партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, "Слугу народа" поддержали бы 20,4% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте "Европейская солидарность", имеющая 17,3%. Далее следуют "Батькивщина" (10,6%), "Разумная политика" (10,5%) и "Оппозиционная платформа – за жизнь" (9,9%).

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Также в парламент проходят "Сила и честь" (6,7%) и партия "Наши" (5,2%).

Остальные партии проходного барьера не преодолевают.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.