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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский ответил на петицию об отмене вакцинации от коронавируса отдельных категорий работников

Зеленский ответил на петицию об отмене вакцинации от коронавируса отдельных категорий работников

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря ответил на электронную петицию с призывом упразднить обязательную вакцинацию против COVID-19 для ряда работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Петиция, набравшая необходимые 25 тысяч голосов поддержки, была зарегистрирована 23 ноября – на следующий день после того, как правительство впервые объявило, что отдельные профессии подпадут под обязательную вакцинацию от коронавируса. Автор документа указывал, что "не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы".

В ответ на петицию Зеленский отметил, что законом "О защите населения от инфекционных болезней" установлено, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой болезни по эпидемическим показаниям.

В то же время, президент отметил, что в соответствии с законом "О Кабинете Министров Украины" обеспечение государственной политики в сферах здравоохранения и санитарно-эпидемического благополучия относится к полномочиям правительства. "Учитывая указанное, я обратился в Кабинет Министров с просьбой выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования", - ответил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) прививка (191) петиция (356) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+27
інколи краще жувати скумбрію за 8 грн, ніж говорити
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29.12.2021 23:57
+10
Короче, Земля пёрнул в лужу, отказавшись какой то стандартной фразой и дальше идёт на поводу у зарубежных кредиторов, которые, в свою очередь, уже являются рабами биг фармы. Как то так.
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30.12.2021 00:04
+8
новина, яка починаеться з "зеленький відповів, звернувся, взяв під особистий контроль, розглянув..." тощо, не заслуговуе навіть клика на відкривати її.
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30.12.2021 00:09
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інколи краще жувати скумбрію за 8 грн, ніж говорити
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29.12.2021 23:57 Ответить
Ніхто нічого не буде з'ясовувати, тим більше напередодні новорічних свят. А після них про це забудуть. В першу чергу Головний Лох країни.
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30.12.2021 00:06 Ответить
Вибачте, не туди написав коментар. Але я його все ж залишу, гаразд?
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30.12.2021 00:08 Ответить
Он уже видеть ее не может.
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30.12.2021 00:17 Ответить
Короче, Земля пёрнул в лужу, отказавшись какой то стандартной фразой и дальше идёт на поводу у зарубежных кредиторов, которые, в свою очередь, уже являются рабами биг фармы. Как то так.
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30.12.2021 00:04 Ответить
Зеля пёрнул в землю.
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30.12.2021 00:07 Ответить
Интересно шоб сказал Пеця.
Не колитесь? Та ему б сразу ВОЗ и ООН и их "хозяева" дали б по башке.
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30.12.2021 01:42 Ответить
Вряд ли петя действовал бы по-другому.
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30.12.2021 14:05 Ответить
Эти два клана Пеця , Зеля управляются кем то одним.
Это как плохой и хороший полицейский, как Путин и Медведев.
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30.12.2021 14:21 Ответить
Та там бигфарма просто инструмент, она слилась с ,id 2020 официально и пытаются срочно всех оцифровать . Кстати зеля не зря так свою диджитализацию пихает , надеется что за такое усердие ему поблажка будет от кагала с надеждой на второй срок или укрытие с странах наворованным в странах на выбор
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30.12.2021 01:22 Ответить
Да, у нас без "Дия" скоро из дому не выйдешь, всё туда запихать пытаются.
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30.12.2021 14:04 Ответить
Нарешті Вов очко обізвалось.
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30.12.2021 00:06 Ответить
Випадковий президент генерує випадковий звук.
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30.12.2021 00:10 Ответить
Генерує пук-пук.
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30.12.2021 00:35 Ответить
Буль-буль та ляп-ляп.))
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30.12.2021 00:39 Ответить
Возникли сложности с ответом Кадырову. Спорят в какой позе Вовочке выступать...
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30.12.2021 00:37 Ответить
новина, яка починаеться з "зеленький відповів, звернувся, взяв під особистий контроль, розглянув..." тощо, не заслуговуе навіть клика на відкривати її.
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30.12.2021 00:09 Ответить
"и вотэта я сделал всё сам..?"

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30.12.2021 00:14 Ответить
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30.12.2021 00:40 Ответить
какой бубачка маладец! "дайте ему селедки скумбрии"(с)
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30.12.2021 00:55 Ответить
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30.12.2021 01:11 Ответить
Клован, тобі віри немає!!!
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30.12.2021 01:11 Ответить
В нас, кожн лайно **********... Том,й,такий невиносний сморід...
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30.12.2021 02:48 Ответить
Нечекайте,від Зедрота розуму! Во,задрочене-Ніщо,й незвідкіля!!! Сміття пархате
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30.12.2021 02:46 Ответить
Петиция об одном а ответ Президента вообще об другом.А как на счет лицензий на грибы,ягоды и рыбу,и когда введут наконец-то налог на воздух,дождь?
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30.12.2021 06:29 Ответить
У презерва в голове ипутся тараканы,что он может ответить?
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30.12.2021 07:31 Ответить
Розумно відповів . Антиваксери не повинні розносити заразу серед нормальних , здорових людей . Захищати суспільство від упоротих неадекватів - обов'язок влади .
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30.12.2021 06:36 Ответить
"Омикрон" кста прилетел, а летают ...
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30.12.2021 06:51 Ответить
Сынок, а в каком учебнике эпидемиологии ты прочёл что "невакцинированный" и "инфицированный" - это синонимы ? Помедленее, я записываю. А то вдруг ты молодой, и тебя не кололи от натуральной оспы. Ты в таком случае являешься её разносчиком, и должен быть изолирован от общества.
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30.12.2021 07:05 Ответить
У привитого человека с гораздо меньшей вероятностью произойдет мутация вируса, т. к. организм быстрее с ним справится, а так же потенциально меньше заразит при отсутствии изоляции при необнаружении инфицирования.
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30.12.2021 10:20 Ответить
Чушь какая. Мутации вируса происходят спонтанно; это сугубо "внутренний" процесс.
Для того и прививают от гриппа каждый год заново: предыдущая прививка уже бесполезна - организм помнит о вирусе которого уже не существует.
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30.12.2021 12:58 Ответить
У организма вообще без антител вирус будет жить дольше, и соответственно шанс мутировать у него выше - окно возможностей больше. И мутируют вирусы не "от балды", а адаптируясь.
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31.12.2021 12:36 Ответить
"У организма вообще без антител вирус будет жить дольше" -вы только вдумайтесь какую ахинею вы написали.
Организм без антител - это у кого иммунная система убита. Например, радиацией.
В нормальном организме антитела вырабатываются всегда, если появился "враг". Разница лишь в том: с какой скоростью иммунная система их вырабатывает.
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31.12.2021 21:23 Ответить
Суть та же. Я имел ввиду без антител к вирусу, само собой. Фокус в том, что пока без вакцины антитела появятся, вирус уже мутирует от исходной формы с намного большим шансом, так как ему ничего не мешает.
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01.01.2022 15:00 Ответить
Тем более, "вакцинация от ковида" в таком случае невозможна, как вакцинация от гепатита С. Слишком часто мутирует.
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01.01.2022 15:02 Ответить
Как и грипп. Вакцинация со временем теряет эффект, потому и нужна регулярность.
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01.01.2022 15:23 Ответить
Да, только вот порядок вещей другой: сначала появляется новый штамм, и только потом от него разрабатывают новую вакцину. Только с "ковидом" телега стоит поперед лошади: "здравоохранители" стучат кулаком по столу и требуют колоться старым шмурдяком против нового штамма.
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01.01.2022 15:27 Ответить
"Вакцинация со временем теряет эффект" - через 10 лет. Точнее, она сохраняется на 20-30 лет, с постепенной понижающейся эффективностью. "Бустер" через шесть месяцев - это бред, абсурд.
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01.01.2022 15:28 Ответить
Зависит от вируса. Вирусы с высокой мутагенностью требуют более частых прививок.
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01.01.2022 23:45 Ответить
Вы, очевидно, ничего не понимаете из того что написано.
Мутировавший вирус - это уже другой вирус. Потому для него нужна новая прививка.
Память о старом - остаётся на тот же срок. Просто эта память уже не нужна - такого вируса больше нет.
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02.01.2022 01:23 Ответить
Основной белок у него тот же остается, и потому антитела имеют хоть какую эффективность, пусть и пониженную.
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02.01.2022 11:16 Ответить
Гипотетические рассуждения.
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02.01.2022 12:42 Ответить
Это Вам по телевизору раcсказали?
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30.12.2021 14:07 Ответить
Не имею дурной привычки смотреть его.
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31.12.2021 12:36 Ответить
К тебе еще не дошла инфа наверное,вакцинация не защищает от заболевания и разноса вируса,а если учесть факт,что вакцинированых был приоритет на время карантина,они больше невакцинированных разносили заразу))
Спасибо тебе и тебеподобным за скумбрию по 8 грн
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30.12.2021 07:28 Ответить
Буба в очередной раз послал зелебобиков в пешее эротическое путешествие.
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30.12.2021 06:52 Ответить
У них один ответ на петиции - ПНХ.
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30.12.2021 08:32 Ответить
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30.12.2021 08:52 Ответить
Добре, що хоч зглянувся і відповів.
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30.12.2021 08:57 Ответить
Да, оперативненько Зеля сработал! Тем более в такое напряженное время - новогодними корпоративами! Маладец!
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30.12.2021 10:47 Ответить
 
 