Зеленский ответил на петицию об отмене вакцинации от коронавируса отдельных категорий работников

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря ответил на электронную петицию с призывом упразднить обязательную вакцинацию против COVID-19 для ряда работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Петиция, набравшая необходимые 25 тысяч голосов поддержки, была зарегистрирована 23 ноября – на следующий день после того, как правительство впервые объявило, что отдельные профессии подпадут под обязательную вакцинацию от коронавируса. Автор документа указывал, что "не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы".

В ответ на петицию Зеленский отметил, что законом "О защите населения от инфекционных болезней" установлено, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой болезни по эпидемическим показаниям.

В то же время, президент отметил, что в соответствии с законом "О Кабинете Министров Украины" обеспечение государственной политики в сферах здравоохранения и санитарно-эпидемического благополучия относится к полномочиям правительства. "Учитывая указанное, я обратился в Кабинет Министров с просьбой выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования", - ответил он.