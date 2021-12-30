Байден и Зеленский в скором времени проведут переговоры, - Белый дом

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в скором времени проведут переговоры.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник заявил, что администрация Байдена поддерживает тесные контакты с Украиной и союзниками по НАТО.

"Байден, вероятно, скоро поговорит с украинским президентом", - приводит его слова агентство.

Даты этого разговора еще нет, о планах сообщат в ближайшее время, передает "Голос Америки" со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности США.

Последние переговоры Зеленского и Байдена прошли 9 декабря. Глава Белого дома рассказал украинскому президенту об итогах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Следующие переговоры Байдена и Путина намечены на 30 декабря. Они будут говорить о наращивании войск РФ у украинских границ.

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