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Байден и Зеленский в скором времени проведут переговоры, - Белый дом

Байден и Зеленский в скором времени проведут переговоры, - Белый дом

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в скором времени проведут переговоры.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник заявил, что администрация Байдена поддерживает тесные контакты с Украиной и союзниками по НАТО.

"Байден, вероятно, скоро поговорит с украинским президентом", - приводит его слова агентство.

Даты этого разговора еще нет, о планах сообщат в ближайшее время, передает "Голос Америки" со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности США.

Последние переговоры Зеленского и Байдена прошли 9 декабря. Глава Белого дома рассказал украинскому президенту об итогах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Следующие переговоры Байдена и Путина намечены на 30 декабря. Они будут говорить о наращивании войск РФ у украинских границ.

Читайте: Байден собирается сказать Путину, что снизить напряженность вокруг Украины все еще возможно путем дипломатии, - Белый дом

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20255) россия (95393) США (26471)


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Топ комментарии
+12
і діда в нас не Рейган і маленький клован не Наполеон...
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30.12.2021 01:45
+10
сватов деду попытается втулить...
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30.12.2021 01:53
+7
Вовчику некогда - он сейчас решает с женой рыбный вопрос. Выясняет куда она деньги дела сэкономленные на скумбрии.
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30.12.2021 01:50
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і діда в нас не Рейган і маленький клован не Наполеон...
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30.12.2021 01:45 Ответить
Та й народ,-не українці.
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30.12.2021 07:16 Ответить
оце ви зараз поспіхом і не подумавши...
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30.12.2021 07:40 Ответить
Байден буде кликати Зеленського в Будапешт?
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30.12.2021 01:48 Ответить
Вовчику некогда - он сейчас решает с женой рыбный вопрос. Выясняет куда она деньги дела сэкономленные на скумбрии.
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30.12.2021 01:50 Ответить
Скорей всего старик попросит наше недорозумение просто ничего не делать и посидеть тихонько, пока взрослые дяди будут решать вопросы.
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30.12.2021 10:07 Ответить
Зазвичай, коли я дитину так прошу, це нічим хорошим не закінчується...
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30.12.2021 10:42 Ответить
Так я тоже думаю, что наш верховный наплужит.
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30.12.2021 11:15 Ответить
Якось в цілому світі зараз при посадах суцільні непорозуміння .
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30.12.2021 12:55 Ответить
сватов деду попытается втулить...
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30.12.2021 01:53 Ответить
та які вже там сорріс
глузду в твоему коменті 0-нуль-зірро....
як і ві во всему, шо кацяпня робить..
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30.12.2021 03:40 Ответить
Я навіть знаю, що там трапиться: Байден вимовить: треба виконати мінські домовленості.
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30.12.2021 02:51 Ответить
ерманія не хоче сп2 не прийняти, чі ракетами по кацапні популяти?..
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30.12.2021 04:42 Ответить
е трохі в гансів - починайте, союзничкі...
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30.12.2021 04:47 Ответить
Байден хоче закупити у нас скумбрію по 8 грн. Кажуть ЄлЄна шаре де знайти по такій ціні.
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30.12.2021 03:32 Ответить
він як завжди спитає в Байдена -чому я не в НАТО, чому не літаю ? Якщо не приймете в НАТО, то підемо до Путіна, він нас приютить. Через "Комерсант" вже передали вісточку про готовність скидати штани.
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30.12.2021 04:23 Ответить
Зрозуміло що не за баром, але хотілося б більш конкретну локацію. Наприклад казали що Юля проводила перемовини з Трампом не за баром, а біля туалету.
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30.12.2021 05:11 Ответить
"бідончик" доведе клоуну те що вони порішають з Путіном.
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30.12.2021 05:25 Ответить
Вечора на хуторі близь Диканьки.
переглядіть - ви впізнаете чорта...
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30.12.2021 05:43 Ответить
Внешняя политика Украиньі сегодня имеет явно наступательньій характер , во многом , благодаря правильному подходу Президента Зеленского . Єто обьективньій факт , Слава Украине!
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30.12.2021 06:25 Ответить
Какой тонкий предновогодний юмор.👍
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30.12.2021 08:04 Ответить
Невеликий офтоп: кілька днів не було часу навіть переглянути новини як слід - і от буквально щойно дізнався, що на кацапії зробив каза болду Єгорушка Просвіньїн, редактор "Ватник и Пахом".
Без зайвих слів:
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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30.12.2021 06:40 Ответить
смичка зеленні з капненею без просвіта бачнa...
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30.12.2021 07:05 Ответить
Байден і зелений кажете? - ну хай буде так...
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30.12.2021 06:45 Ответить
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30.12.2021 06:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0HY8-_kYfJc https://www.youtube.com/watch?v=0HY8-_kYfJc
за двома зайцями... - майте фан.
тупі краснопузі казли навіть не розуміли - сміх з них і тоді був і зараз е з зелення ....

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30.12.2021 07:23 Ответить
Пусть Джо заставит придурка утвердить главу САП. Ведь беня не спасёт.
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30.12.2021 08:06 Ответить
https://dilo.net.ua/zhyttya/zirka-serialu-svaty-otrymav-medal-vid-minoborony-rosiyi/ Зірка серіалу "Свати" отримав медаль від Міноборони Росії

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30.12.2021 08:26 Ответить
"Байден, вероятно, скоро поговорит с украинским президентом"

Любят у нас выдавать желаемое за действительное!
"Вероятно" и "поговорит" - это не "переговоры в скором времени".
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30.12.2021 08:28 Ответить
Поговорить можно о погоде, о ценах на продукты, ну о женщинах, в конце концов или о последнем снятом сериале...
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30.12.2021 14:31 Ответить
Джавелины не дадим больше,скаже Байденко,итак 500 штук навезли...теперь привезут Стингеры... Гибридная война Путлера окончена,теперь будет гибридная поставка оружия в Украину от всего блока НАТО...в котором Укаина будет лет через 500...

Мавзолейные, хрюкните чего нить в стиле Ольги **********....
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30.12.2021 08:30 Ответить
Джо проведет переговоры с Байденом.
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30.12.2021 08:33 Ответить
Агентсво Рейтерс это вам на Мавзолейне дерьмо ТАСС...
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30.12.2021 08:40 Ответить
Сподіваюсь Байден шантажуватиме шмарклю через САП
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30.12.2021 08:41 Ответить
а президент Елдак разрешил маленькому зельоному чму общаться с президентом США?
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30.12.2021 08:49 Ответить
Ну сначала Путин поговорит с Байденом (сегодня), а потом Байден перезвонит Зе и скажет что делать ...
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30.12.2021 08:54 Ответить
Мавзолейных говноедов Шизанутого КГБиста Байден кинул не только танкерами с СПГ ...
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30.12.2021 09:01 Ответить
Германия покупает по 7845 долларов,а нам продает по 20 долларов.А иногда еще и доплачивает-лишь бы мы взяли.Убедительно?Примерно так же,как и твой бред о 230 долларах.
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30.12.2021 09:50 Ответить
Бред, это у тебя. Я думал, что когда гугл есть то ума не надо. Сам погугли, Биржевая цена и цена по контракту в Европе. 230 это с учётом того, что Украина за транзит берет от 31 до 33$ за тысячу кубометров. А по СП2 цена для Германии снизится ещё на 6 $/ А вам она продаёт по биржевой цене, на сегодня это 1260$. Потому, что весь мир с вами, вот по мировым ценам и продаёт.
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30.12.2021 11:18 Ответить
ГЕРМАНИЯ продает?
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30.12.2021 11:32 Ответить
Опять таки гуглом учись пользоваться. Набери в поисковике такое слово из трёх букв, на Х начинается. Единый Хаб в Германии и читай сам сам читай.
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30.12.2021 11:37 Ответить
Ты написало :ГЕРМАНИЯ.Вот и объясни:КАК ГЕРМАНИЯ(как государство) может нам продавать газ?И,если на то пошло,ЧТО ты предлагаешь и чего добиваешься своим нытьем?А лучше,сразу погугли еще одно слово на "х" и держи курс на него
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30.12.2021 11:43 Ответить
Вот так вот мир устроен. Когда чего то много то его излишки продают. И я не ною, и не добиваюсь, потому что у меня всё есть. А у тебя что есть? Какие излишки есть на продажу?
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30.12.2021 11:50 Ответить
Излишки?Если у человека есть излишки,то в свое время он проявил тупость,купив или произведя эти излишки.А "все есть"...Согласись:убого звучит)
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30.12.2021 16:13 Ответить
Шо ты тут накалякало, само хоть поняло? На швабре только бред получается
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30.12.2021 16:56 Ответить
Ты хоть узнай значение слова "излишек".А то ты о Гугле только пишешь,а пользоваться не пробовал.Если у меня дома излишек тарелок,то это "положительный платежный баланс"?
"транзит воды Днепра"-ЭТО ЧТО .Значение слова "транзит" тоже прочитай
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30.12.2021 17:10 Ответить
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились
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30.12.2021 09:10 Ответить
Интересно было бы услышать оправдания Зели по поводу срыва назначения им лично в письменном виде обещанного главы САП.
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30.12.2021 09:23 Ответить
https://youtu.be/9mL1kIQXZ2M ..военная помощь Британии Украине на 2,2 миллиарда долларов...
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30.12.2021 09:28 Ответить
Надіюсь, Байден задасть питання Зе про саботаж обрання керівника САП і чому сам Зе не тримає дане слово.
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30.12.2021 09:40 Ответить
"В скором времени Байден лично сообщит Зеленскому,что он брехун и мудак,и объяснит ему последствия его брехливости и мудаковатости",-вот как должна звучать новость
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30.12.2021 09:47 Ответить
А почему сейчас не сообщит? Да потому что пиндосы решеют свои шкурные интересы с мокшами за счет Украины.
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30.12.2021 10:12 Ответить
Само собой.Но к назначению главы САП это отношения не имеет.И ,если бы 30 лет наши политики не решали исключительно СВОИ шкурные вопросы,то и Кацапстан не был бы сейчас для нас угрозой
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30.12.2021 10:17 Ответить
зніме штанці вовочці і відлупцює - це тобі за переслідування Пороха, це за зрив по вагнерівцям, це за затягування і фальсифікації по керівнику САП, це за покривання бєні і т.д.
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30.12.2021 09:49 Ответить
последние
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30.12.2021 10:05 Ответить
в заголовке слово "переговоры" нужно брать в кавычки
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30.12.2021 12:53 Ответить
Зустрінуться двоє - старий та молодий дурні.
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30.12.2021 12:58 Ответить
Значит Байден с Порохом уже обговорили все вопросы,
осталось зелю поставить в известность что ему делать.
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30.12.2021 13:19 Ответить
І що байден бульдозеристу пообіцяв зброю і адскі санкції?
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30.12.2021 13:22 Ответить
Пообещал со швабры тебя не снимать))
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30.12.2021 16:57 Ответить
те, що біден вже на боці пукіна ясно, як білий день! з бідену толку вже не буде.... заносіть наступного президента америки.
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30.12.2021 17:11 Ответить




Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476571631380217859 13 мин



"10 шагов к миру",состряпанные Ермаком, резко усилили позиции Sullivan. Он резонно убеждает президента: "Зачем нам рвать дупу за украинцев и идти на риск ядерной войны, если они сами согласны и на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера,и на выборы под контролем оккупантов"
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30.12.2021 17:28 Ответить
 
 