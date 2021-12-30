Байден и Зеленский в скором времени проведут переговоры, - Белый дом
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в скором времени проведут переговоры.
Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник заявил, что администрация Байдена поддерживает тесные контакты с Украиной и союзниками по НАТО.
"Байден, вероятно, скоро поговорит с украинским президентом", - приводит его слова агентство.
Даты этого разговора еще нет, о планах сообщат в ближайшее время, передает "Голос Америки" со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности США.
Последние переговоры Зеленского и Байдена прошли 9 декабря. Глава Белого дома рассказал украинскому президенту об итогах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
Следующие переговоры Байдена и Путина намечены на 30 декабря. Они будут говорить о наращивании войск РФ у украинских границ.
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глузду в твоему коменті 0-нуль-зірро....
як і ві во всему, шо кацяпня робить..
переглядіть - ви впізнаете чорта...
Без зайвих слів:
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!
за двома зайцями... - майте фан.
тупі краснопузі казли навіть не розуміли - сміх з них і тоді був і зараз е з зелення ....
Любят у нас выдавать желаемое за действительное!
"Вероятно" и "поговорит" - это не "переговоры в скором времени".
Мавзолейные, хрюкните чего нить в стиле Ольги **********....
"транзит воды Днепра"-ЭТО ЧТО .Значение слова "транзит" тоже прочитай
осталось зелю поставить в известность что ему делать.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476571631380217859 13 мин
"10 шагов к миру",состряпанные Ермаком, резко усилили позиции Sullivan. Он резонно убеждает президента: "Зачем нам рвать дупу за украинцев и идти на риск ядерной войны, если они сами согласны и на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера,и на выборы под контролем оккупантов"