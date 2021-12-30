Адвокат Гварамия заявил о похищении Саакашвили. Ясько сообщила, что его насильственно вывезли в Руставскую тюрьму
Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Ника Гварамия заявил о его похищении. По его словам, он пропал из Горийской больницы.
Об этом Гварамия сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Адвокат Саакашвили добавил, что его увезли в неизвестном направлении. Состояние бывшего президента Грузии также неизвестно.
Несколько позже Депутат Верховной Рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика "насильственно похитили из городской больницы" и вывезли в Руставскую тюрьму.
"Михеила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени насильственно похитили из госпиталя в Горе! Насильно повалили и вывезли в Руставскую тюрьму. Пока неизвестно, в сознательном ли он состоянии", - отметила она.
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А Михо думает - "Как хорошо было в Украине при ПетреЛексеевиче! Губернаторство, заседания правительства с моим участием, рестораны и разные Ясько"
Не ценим что имеем..
Тому, не можно довіряти рейтингам.
Викрали з однієї в'язниці й відвезли в іншу - миттєвості тюремного побуту.
цирк и шоу для дебилов
шоу для зебільного піпла.