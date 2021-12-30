Адвокат Гварамия заявил о похищении Саакашвили. Ясько сообщила, что его насильственно вывезли в Руставскую тюрьму

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Ника Гварамия заявил о его похищении. По его словам, он пропал из Горийской больницы.

Об этом Гварамия сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат Саакашвили добавил, что его увезли в неизвестном направлении. Состояние бывшего президента Грузии также неизвестно.

Несколько позже Депутат Верховной Рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика "насильственно похитили из городской больницы" и вывезли в Руставскую тюрьму.

"Михеила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени насильственно похитили из госпиталя в Горе! Насильно повалили и вывезли в Руставскую тюрьму. Пока неизвестно, в сознательном ли он состоянии", - отметила она.

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