РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11378 посетителей онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
4 098 40

Адвокат Гварамия заявил о похищении Саакашвили. Ясько сообщила, что его насильственно вывезли в Руставскую тюрьму

Адвокат Гварамия заявил о похищении Саакашвили. Ясько сообщила, что его насильственно вывезли в Руставскую тюрьму

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Ника Гварамия заявил о его похищении. По его словам, он пропал из Горийской больницы.

Об этом Гварамия сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат Саакашвили добавил, что его увезли в неизвестном направлении. Состояние бывшего президента Грузии также неизвестно.

Несколько позже Депутат Верховной Рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика "насильственно похитили из городской больницы" и вывезли в Руставскую тюрьму.

"Михеила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени насильственно похитили из госпиталя в Горе! Насильно повалили и вывезли в Руставскую тюрьму. Пока неизвестно, в сознательном ли он состоянии", - отметила она.

Также читайте: Саакашвили нельзя переводить в тюрьму, ему необходимо лечение в многопрофильной клинике или за границей, - врач Кипшидзе

Адвокат Гварамия заявил о похищении Саакашвили. Ясько сообщила, что его насильственно вывезли в Руставскую тюрьму 01
Адвокат Гварамия заявил о похищении Саакашвили. Ясько сообщила, что его насильственно вывезли в Руставскую тюрьму 02

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307) Елизавета Ясько (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
Да пох.... У нас скумбрия по 8!
показать весь комментарий
30.12.2021 07:17
+16
Цікаво,кого зараз в Україні хвилює доля корупціонера,прислужника режиму Бєні-Єрмака-Зєлєнского ?
показать весь комментарий
30.12.2021 07:13
+16
сейчас ПетрЛексеич думает - "А что, так можно было? Великого реформатора и по тюрьмам вот так?"

А Михо думает - "Как хорошо было в Украине при ПетреЛексеевиче! Губернаторство, заседания правительства с моим участием, рестораны и разные Ясько"

Не ценим что имеем..
показать весь комментарий
30.12.2021 07:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво,кого зараз в Україні хвилює доля корупціонера,прислужника режиму Бєні-Єрмака-Зєлєнского ?
показать весь комментарий
30.12.2021 07:13 Ответить
Добрый друг Украины , которого язнаю уже 25 лет . 30 мая 2015 год . ПОП
показать весь комментарий
30.12.2021 07:32 Ответить
Добре,що нагадали,що це ще й невдячна тварина,готова продатися будь-кому.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:36 Ответить
а у вас порохнявих всі такі , хто пішов проти вашого лівера нації
показать весь комментарий
30.12.2021 09:01 Ответить
Типун тебе на язьік ! Саакашвили такой же "коррупционер" , как Дмитриев из "Мемориала" "педофил" ! Да и Черновила КГБ сажало за "изнасилование" , почерк у гєбни не меняется...
показать весь комментарий
30.12.2021 07:52 Ответить
Ета жИрная грузинская котлета не корупционер - он просто ВОРЮГА. Украине без его протухший воней стало легше. Пусть гниет в тюряге своей правовой страны которую он построил.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:31 Ответить
Вибачте,але докази грузинської прокуратури обгрунтовані,й неспростовні. Втім,якщо Ніколозович вважає ці справи політичним переслідуванням,після проходження всіх інстанцій,може звернутись до ЄСПЛ.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:35 Ответить
це тобі гризунські прокурори докази надали чи з ≪ прєсси≫ 5 каналу ?
показать весь комментарий
30.12.2021 09:04 Ответить
Да пох.... У нас скумбрия по 8!
показать весь комментарий
30.12.2021 07:17 Ответить
І вареники з бринзою.
показать весь комментарий
30.12.2021 07:37 Ответить
Дякую! Ледь не забув!
показать весь комментарий
30.12.2021 07:54 Ответить
І запахом оселедця. Щось підказує що в жінки видатного майстера стронгмено-кунілінгусу Вірастюка проблеми з гігієною. А може бути й трихомоніаз чи гонорея, добре якщо просто ерозія шийки матки.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:06 Ответить
Пусть еще Высранюк про Лизу напишет может ее брынза пахнет скумбрией по 8 грн. Точно в Раде нюхал))
показать весь комментарий
30.12.2021 08:36 Ответить
Я понимаю, что какая разница, но вареник со вкусом скумбрии по 8, это Ленка, а не Лизка) Хотя.. Покуда писал имя последней, совсем запутался)))
показать весь комментарий
30.12.2021 11:22 Ответить
сейчас ПетрЛексеич думает - "А что, так можно было? Великого реформатора и по тюрьмам вот так?"

А Михо думает - "Как хорошо было в Украине при ПетреЛексеевиче! Губернаторство, заседания правительства с моим участием, рестораны и разные Ясько"

Не ценим что имеем..
показать весь комментарий
30.12.2021 07:23 Ответить
Хтось його жорстоко на***в з рівнем підтримки у Грузії.
Тому, не можно довіряти рейтингам.
показать весь комментарий
30.12.2021 07:36 Ответить
Де б не з'явився цей аферист,там і цирк!Про переміщення всіх в'язнів інформують весь світ?!
показать весь комментарий
30.12.2021 07:26 Ответить
Прям "втеча з Шоушенка"😂. Частина 2. "Зникнення з Горської лікарні"😂
показать весь комментарий
30.12.2021 07:26 Ответить
Насильно вивезли з в'язниці? А у в'язниці потрібна згода?
Викрали з однієї в'язниці й відвезли в іншу - миттєвості тюремного побуту.
показать весь комментарий
30.12.2021 07:32 Ответить
Саакашвили нужно спасать ! Украина не должна бросить в беде вьідающегося политика !
показать весь комментарий
30.12.2021 07:54 Ответить
Так а якож дідька він в "запломбованій фурі" поперся в Грузію. Там же його очікувала тюрьма, а не броньовик, як Леніна.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:46 Ответить
Повалили Мишу и увезли. Не обломит ся ему повалить Ясько в ближайшее время.
показать весь комментарий
30.12.2021 07:59 Ответить
Мене більше хвилює що і Саакашвілі, і його шмара Ясько досі отримують непогану зарплатню з бюджету України.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:00 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 08:04 Ответить
Правильно сделали, а то понимаешь не хочет он в тюрьму а хочет оставаться в больнице, чем он отличается от других заключенных. Врач больницы признал его здоровым и пинками на нары, как и любого другого.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:01 Ответить
Как можно афериста ,получившего справедливый срок,украсть из одной тюрьмы в другую.?И что,декабристка Ясько не знает куда ехать?В Сибирь,в Сибирь!!
показать весь комментарий
30.12.2021 08:14 Ответить
Немає що і додати, вже всі все сказали. Якщо став революціонером, готуйся до тюрем і заслання, а не до відпусток і курортів.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:30 Ответить
т.е. адвокат не в курсе а соска малолетняя в курсе?
цирк и шоу для дебилов
показать весь комментарий
30.12.2021 08:47 Ответить
Вывезли туда, где его место, а Ясько лучше делами в зраде занималась бы - государственными, хотя это врятли.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:47 Ответить
Ну не на планету Шелєзяка його ж вивезли інопланетяни!
показать весь комментарий
30.12.2021 08:49 Ответить
нічого собі особу під ВАРТОЮ насільна проти волі перемістили до тюряги
шоу для зебільного піпла.
показать весь комментарий
30.12.2021 08:52 Ответить
Цирк Шапито бывает не только в Украине...
показать весь комментарий
30.12.2021 08:52 Ответить
Викрадення Саака

показать весь комментарий
30.12.2021 09:06 Ответить
Саакашвили, не гражданин грузии с 2015 года: осужден, незаконно проник в Грузию, призывал к бунту против законных властей Грузии. Является персональным узником Путина в Грузии. Украина помоги-и-и-и-и!!
показать весь комментарий
30.12.2021 09:07 Ответить
єлдак отправил салгуни по приказу хйла
показать весь комментарий
30.12.2021 09:25 Ответить
 
 