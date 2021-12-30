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Новости Война
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За прошедшие сутки ранен воин в результате российского обстрела. Войска РФ 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, - ООС

За прошедшие сутки ранен воин в результате российского обстрела. Войска РФ 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, - ООС

За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

Также сообщается, что в окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Трехизбенки и Новоселовки, - пресс-центр ОС

В штабе ООС информируют, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 30 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмируют в штабе.

За прошедшие сутки ранен воин в результате российского обстрела. Войска РФ 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, - ООС 01

Автор: 

обстрел (26961) Донбасс (26955) наемники рф (2071) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Куратор Зеленського Єрмак так не думає.
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30.12.2021 07:56
+6
Швидкого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
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30.12.2021 10:52
+5
Якщо перемир 'я порушено більш,як 3 рази,воно вже анульоване!,Воно закінчилось в той же день ,як почалось!
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30.12.2021 07:31
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Якщо перемир 'я порушено більш,як 3 рази,воно вже анульоване!,Воно закінчилось в той же день ,як почалось!
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30.12.2021 07:31 Ответить
Куратор Зеленського Єрмак так не думає.
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30.12.2021 07:56 Ответить
А я считаю, не три раза, а любое нарушения с первого раза!
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30.12.2021 12:39 Ответить
А так Ярмак дисал.
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30.12.2021 08:18 Ответить
ОДУЖАННЯ ХЛОПЦЮ!!! Знов те Золоте-4! Якби зенелох не розводив й чутки про нього вже не мали б! Під Пєрвомайськом вже, на висотках, стояли б!!
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30.12.2021 09:21 Ответить
Зенелох не розводив війська, а здавав українську землю. Злочин. Стаття 111. Державна зрада.
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30.12.2021 10:54 Ответить
От, якби йому це в макітру втулмачити!!!
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30.12.2021 11:02 Ответить
Він це знає. Йому похрін. Він виконує вказівки фуйла.
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30.12.2021 11:38 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
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30.12.2021 10:52 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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30.12.2021 12:37 Ответить
Скорейшего выздоровления и с наступающим Новым годом!!!
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30.12.2021 12:41 Ответить
 
 