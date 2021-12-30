За прошедшие сутки ранен воин в результате российского обстрела. Войска РФ 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, - ООС
За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новоселовки противник открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
Также сообщается, что в окрестностях Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - говорится в сообщении.
В штабе ООС информируют, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 30 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмируют в штабе.
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