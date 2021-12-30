Байден и Путин не будут участвовать в переговорах по гарантиям безопасности в Женеве, - Белый дом

Двусторонние переговоры между США и Россией, намеченные на 10 января в Женеве, не предполагают личной встречи глав государств.

Об этом заявил во время телефонного брифинга в среду высокопоставленный представитель администрации США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не ожидается, что президенты Байден и Путин примут участие в переговорах в Женеве", - отметил чиновник в ответ на вопросы журналистов, допускают ли в Белом доме формат встречи самого высокого уровня.

Он пояснил, что 10 января запланированы двусторонние переговоры США-Россия в рамках диалога по стратегической стабильности. Делегацию с американской стороны будут формировать представители Госдепартамента США, Пентагона и других ведомств.

"Но просто хочу повторить: мы не ожидаем, что президент Байден и президент Путин примут участие в этих обсуждениях 10 января", – подчеркнул чиновник.

Также читайте: Планов о проведении встречи Байдена и Путина пока нет, - Блинкен