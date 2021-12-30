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Байден и Путин не будут участвовать в переговорах по гарантиям безопасности в Женеве, - Белый дом

Байден и Путин не будут участвовать в переговорах по гарантиям безопасности в Женеве, - Белый дом

Двусторонние переговоры между США и Россией, намеченные на 10 января в Женеве, не предполагают личной встречи глав государств.

Об этом заявил во время телефонного брифинга в среду высокопоставленный представитель администрации США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не ожидается, что президенты Байден и Путин примут участие в переговорах в Женеве", - отметил чиновник в ответ на вопросы журналистов, допускают ли в Белом доме формат встречи самого высокого уровня.

Он пояснил, что 10 января запланированы двусторонние переговоры США-Россия в рамках диалога по стратегической стабильности. Делегацию с американской стороны будут формировать представители Госдепартамента США, Пентагона и других ведомств.

"Но просто хочу повторить: мы не ожидаем, что президент Байден и президент Путин примут участие в этих обсуждениях 10 января", – подчеркнул чиновник.

Также читайте: Планов о проведении встречи Байдена и Путина пока нет, - Блинкен

Автор: 

Байден Джо (2785) переговоры (4921) путин владимир (31218) россия (95393) США (26471) Женева (80)


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Топ комментарии
+4
"довша і грубша"
Отака
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30.12.2021 07:53
+4
Какие могут быть переговоры о гарантиях агрессору?
В добавок ко всему, он еще и психически не нормален.
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30.12.2021 08:30
+2
Міряються піськами, у кого довша і грубша : штати чекають що №%йло не потягне цілу зиму утримувати стотисячні орди з тисячами усяких бронєгробів та гімнольотів = мордор чекає що захід очкане перед страхом залишитись без рашковських газу, нафти й електрики, а також страху перед його непердбачуваністю (хуже уже не будет).
Але головне витримка
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30.12.2021 07:44
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Вони тільки поспілкуються по телефоні. Кажуть, що навіть сьогодні буде перший дзвінок.
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30.12.2021 07:39 Ответить
Міряються піськами, у кого довша і грубша : штати чекають що №%йло не потягне цілу зиму утримувати стотисячні орди з тисячами усяких бронєгробів та гімнольотів = мордор чекає що захід очкане перед страхом залишитись без рашковських газу, нафти й електрики, а також страху перед його непердбачуваністю (хуже уже не будет).
Але головне витримка
показать весь комментарий
30.12.2021 07:44 Ответить
"довша і грубша"
Отака
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30.12.2021 07:53 Ответить
Байден и Голобородька будут говорить по телефону в саміе блийшие пару дней сообщило агенство Рейтерс 8 часов назад...
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30.12.2021 08:10 Ответить
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30.12.2021 08:11 Ответить
"В обмен на Джавелины и Стингеры США готов закупить неограниченное количество свежемороженной скумбрии по 8 грн. за килограмм."
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30.12.2021 08:53 Ответить
Какие могут быть переговоры о гарантиях агрессору?
В добавок ко всему, он еще и психически не нормален.
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30.12.2021 08:30 Ответить
Потому их и не будет.
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30.12.2021 09:15 Ответить
тепер ФСБ будуть готувати план, аби така зустріч відбулася в кулуарах. Хоча б сфотографуватись наодинці. Інакше "еліта" московії не повірить в дієвоспособність їх лідера...
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30.12.2021 09:11 Ответить
Ищут Байдену двойника. Встреча произойдёт в Омане, особо счастливом месте для Московии.
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30.12.2021 09:17 Ответить
Lion Dreams, Вы в фамилии т.н. "президента" РФ сделали аж шесть ошибок! Может Х@йла?!
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30.12.2021 09:58 Ответить
Так все логично. США затягивают время. И пробуют вырулить в очень не простой ситуации на самом то деле. С одной стороны согнанное мокшанское отребье на границе Украины. С другой, газ и так называемый СП-2. Плюс ко всему это как тест для НАТО на слаженность действий. А что же делают на Банковой в ОП? А... бубочка кашку уже сьел, покакал и пошел в спортзал. Сей час запилит селфи и нюхнет. Ну а потом зашквары, как же без них))) И главное вечерком не забыть в сельпо за рыбкой по 8 грн. за кг. успеть.
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30.12.2021 10:04 Ответить
Яка може бути небезпечність у срані терориста - вигрібної ями-404? Нехай спочатку відновить історичну справедливість, повертає всі захоплені землі і Китаю також, потім про щось можно розмовляти! ***** далі, вимагатиме захист від Китаю у НАТО! =)
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30.12.2021 10:06 Ответить
 
 