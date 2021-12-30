В Украине за сутки от COVID-19 умерли 278 человек, зафиксированы 5930 новых случаев заражения, 10 369 человек выздоровели

За сутки 29 декабря 2021 года в Украине зафиксированы 5930 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 373, медработников – 137).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"За сутки 29 декабря в Украине:

зафиксированы 5930 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 373, медработников – 137);

117 042 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1392 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1747 человек;

летальных случаев – 278;

выздоровели - 10 369 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 660 620 человек;

выздоровели - 3 460 249 человек;

летальных случаев – 95 690;

проведено ПЦР-тестирований – 16 757 339.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3302 человека, бустерную дозу – 3672 человека. В общей сложности сделаны 28 303 694 прививки", - рассказали в Минздраве.







