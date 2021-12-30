"Слуга народа" Ковалев о покупке "4 канала": "Офис Президента в этом не участвовал"

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев отрицает участие Офиса Президента в покупке "4-го канала" и рассчитывает, что канал поможет ему строить политическую карьеру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий заявил в комментарии "УП".

"Никакой роли президента в покупке "4 канала" не было – я это могу официально подтвердить. Канал был куплен на денежные средства моей семьи. Сейчас СМИ распространяют ложные сведения, что я якобы не мог себе купить телеканал. Там была очень тяжелая структура собственности и перехода этой собственности ко мне – но мы это сделали. Офис Президента в этом не участвовал", - рассказал нардеп.

По словам Ковалева, он является самостоятельным депутатом, желающим развиваться в контексте медиа.

Также читайте: "Слуга народа" Ковалев купил телеканал (обновлено)

"Я раньше не был связан с медиа, но чтобы выйти на медиарынок, нужно иметь собственный канал или сотрудничать с определенными бизнес-финансово-промышленными группами. Я планирую дальше продолжать свою политическую карьеру – а без медиа, сейчас в Украине, я думаю, это будет трудно сделать.Относительно редполитики: телеканал будет оставаться проукраинским. Мы будем объективно освещать новости. У нас будут ток-шоу, будем на них приглашать людей и из провластной фракции, и из оппозиции - а люди уже будут оценивать, кто им нравится. Я тоже буду участвовать в ток-шоу", – пояснил нардеп.

Ковалев объяснил, что переговоры по покупке телеканала продолжались около года.

Сумму соглашения парламентарий не разглашает.

На портале YouControl Ковалев указан основателем ТРК "Интеррадио" (компании принадлежит "4 канал"), доля его собственности составляет 100%. Согласно данным, нардеп внес в уставный фонд 4,36 млн грн.

Также согласно декларации Ковалева – его доход за 2020 год – это депутатская зарплата (около 480 тыс. грн).