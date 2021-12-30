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"Слуга народа" Ковалев о покупке "4 канала": "Офис Президента в этом не участвовал"

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев отрицает участие Офиса Президента в покупке "4-го канала" и рассчитывает, что канал поможет ему строить политическую карьеру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий заявил в комментарии "УП".

"Никакой роли президента в покупке "4 канала" не было – я это могу официально подтвердить. Канал был куплен на денежные средства моей семьи. Сейчас СМИ распространяют ложные сведения, что я якобы не мог себе купить телеканал. Там была очень тяжелая структура собственности и перехода этой собственности ко мне – но мы это сделали. Офис Президента в этом не участвовал", - рассказал нардеп.

По словам Ковалева, он является самостоятельным депутатом, желающим развиваться в контексте медиа.

Также читайте: "Слуга народа" Ковалев купил телеканал (обновлено)

"Я раньше не был связан с медиа, но чтобы выйти на медиарынок, нужно иметь собственный канал или сотрудничать с определенными бизнес-финансово-промышленными группами. Я планирую дальше продолжать свою политическую карьеру – а без медиа, сейчас в Украине, я думаю, это будет трудно сделать.Относительно редполитики: телеканал будет оставаться проукраинским. Мы будем объективно освещать новости. У нас будут ток-шоу, будем на них приглашать людей и из провластной фракции, и из оппозиции - а люди уже будут оценивать, кто им нравится. Я тоже буду участвовать в ток-шоу", – пояснил нардеп.

Ковалев объяснил, что переговоры по покупке телеканала продолжались около года.

Сумму соглашения парламентарий не разглашает.

На портале YouControl Ковалев указан основателем ТРК "Интеррадио" (компании принадлежит "4 канал"), доля его собственности составляет 100%. Согласно данным, нардеп внес в уставный фонд 4,36 млн грн.

Также согласно декларации Ковалева – его доход за 2020 год – это депутатская зарплата (около 480 тыс. грн).

Автор: 

СМИ (3833) телевидение (897) Ковалев Алексей (29)


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Топ комментарии
+13
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30.12.2021 09:08
+13
А їхні мами з персічних пенсіонерів перетворюються на суперуспішних бізнес-вумен. Просто якийсь феномен недосяжний для розуміння антикорупційних структур.
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30.12.2021 09:16
+12
Сиджу такий з дружиною на кухні. У нас 6 млн.грн і обговорюємо - купити квартиру в Києві чи телеканал. Звичайно ж телеканал! - каже дружина.
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30.12.2021 09:14
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30.12.2021 09:08 Ответить
На ворюге шапка 🔥
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30.12.2021 10:08 Ответить
Да кому эта зеленая помойка будет интересна.
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30.12.2021 10:46 Ответить
Врёт, как дышит.
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30.12.2021 09:11 Ответить
Они уже не просто сцут нариду в глаза, а срут сплошным зеленым потоком не переставая. Причем абсолютно уверены, что люмпен это все схавает. Главное, чтобы по Г+Г Мосейчучка правильно все растолковала.

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30.12.2021 09:47 Ответить
Прям як парашенко.
Правда той срав корічневим сплошним потоком.
А так більше нічого і незмінилося. 🤪
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30.12.2021 09:59 Ответить
Ага, почти так

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30.12.2021 10:03 Ответить
Це твоє селфі ?????
Молодець. 😝
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30.12.2021 10:22 Ответить
не. то училка с 4000 баксов зарплаты
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30.12.2021 10:33 Ответить
Уже себя не узнаешь, свинопас? Совсем своего зеленого пережрал? Лечись, хотя тебе уже поздно.
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30.12.2021 10:55 Ответить
В отличии от тебя, я не сэлфлюсь.
Тем более по помойкам нелажу.
Я НЕМОГУ СЕБЯ ТАМ УЗНАТЬ.
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30.12.2021 11:34 Ответить
Естественно. Ну как же ты себя узнаешь, тупой свинопас, когда у тебя глаза все в зеленом дерьме?
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30.12.2021 11:41 Ответить
Але до чого ти смішний зі свею впевністю шо зелене дєрьмо чимось бридкіше ніж дєрьмо коричневе.
Напевно для тебе природній коричневий ,,єлей" з дупи петра то є манна небесна послана тобі богом. 😝
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30.12.2021 11:52 Ответить
Я же говорил, что ты тупой дебил, свинопас. Только истинно тупое тело, сначала всем без разбору тыкает, как имбецил воспитанный свиньями. А потом еще сравнивает шоколад и зеленое дерьмо. Глаза от зеленого дерьма протри, урод. А потом будешь тут умничать. Do You Understand?
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30.12.2021 12:34 Ответить
ТЫ КОПРОФИЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ. 😝🤪😜
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30.12.2021 20:32 Ответить
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30.12.2021 20:42 Ответить
Угу.
"Никакой роли в покупке президента - я это могу официально подтвердить. Президент был куплен на денежные средства моей семьи. Сейчас СМИ распространяют ложные сведения, что я якобы не мог себе купить президента. Там была очень тяжелая структура собственности и перехода этой собственности ко мне - но мы это сделали. Офис КалоМойши в этом не участвовал", - рассказал олигарх
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30.12.2021 10:32 Ответить
Відповідь по Фрейду. Вони не просто дурні))
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30.12.2021 09:12 Ответить
До попадания в слуги уродов они безработные , в декларациях- шаром покати . А потом , внезапно , успешные бизнесмены , владельцы заводов , газет , пароходов .
У них , в " партию" специально отбирают совершенно беспринципных ?
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30.12.2021 09:12 Ответить
А їхні мами з персічних пенсіонерів перетворюються на суперуспішних бізнес-вумен. Просто якийсь феномен недосяжний для розуміння антикорупційних структур.
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30.12.2021 09:16 Ответить
И все мамы, как одна, любят бабло, скорость и роскошь.
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30.12.2021 09:49 Ответить
не так, шановний, - моя любить свого сина.... )))
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30.12.2021 10:04 Ответить
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30.12.2021 10:21 Ответить
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30.12.2021 10:23 Ответить
Есть у них там несколько кошельков, через которых конверты СН заносят. Трухан один из них.

Остальные слуги да - гопота из подворотни.
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30.12.2021 09:18 Ответить
Юзики, остальніе?
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30.12.2021 09:26 Ответить
У жовтні 2019 Олексій Ковальов був підозрюваним в отриманні 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про знищення корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомости.
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30.12.2021 09:12 Ответить
Отак і назбирав, трохи менше 180 тисяч доларів, на купівлю 4 аналу. Ще й переплатив.
В Україні цих телеканалів, як сміття. Нічого не вартують.
Ще одна нахабна, корупційна оборудка плісняви.
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30.12.2021 11:19 Ответить
Сиджу такий з дружиною на кухні. У нас 6 млн.грн і обговорюємо - купити квартиру в Києві чи телеканал. Звичайно ж телеканал! - каже дружина.
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30.12.2021 09:14 Ответить
Беріть те й друге, про що там міркувати...
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30.12.2021 09:28 Ответить

Звісно, що телеканал. За аренду квартири "мудрий" нарід заплатить.

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30.12.2021 11:06 Ответить
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30.12.2021 09:19 Ответить
Никакие телеканалы уже не спасут Зеленского и его шайку от проигрыша на выборах.Патриотичные силы они кинули историей с вагнеровцами,и кучей факапов поменьше.Вату тем что не закончили войну и за русский язык.Предпринимателей за уничтожение упрощённой системы налогообложения.Поэтому им остаётся только одно-посадить Пороха,но это очень опасная игра,которая чревата скатыванием к белорусскому сценарию
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30.12.2021 09:26 Ответить
Ну как такому парню,да не поверить?
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30.12.2021 09:28 Ответить
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30.12.2021 10:01 Ответить
В 2022 году покупать телеканал…Только у одного Стерненко 400тыс подписчиков на ютубе.Ставить ставку на бабушек это полнейший идиотизм д
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30.12.2021 09:28 Ответить
нардеп дурак
надо было в скубмрию вкладываться а не в телеканал

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30.12.2021 09:29 Ответить
Об этом не знали даже Кучма Коломойский и сестра Тереза Тимошенко... а бабло Фирташа или Пинчука с Кучмой?
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30.12.2021 09:31 Ответить
Новоявленный олигарх, за арендованую квартиру Рада выделяет деньги. Это вам не в лотерею выиграть. Уважаю, **.......................... нищий народ и в хвост, и в гриву.
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30.12.2021 09:32 Ответить
Злые языки кажуть шо Голобородька без санкции Кучмы не подписывает ни одной финансовой бумажки... та брешуть людишки...,Голобородька не зависимый чувак даже от Гордона и дохтара Кошмаровского...
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30.12.2021 09:41 Ответить
Т е на антиолигархический закон насрать, бо то шо владелец сми не может учавствовать в украинской политике никто и не вспоминает.
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30.12.2021 09:44 Ответить
Кучма не создавал Олегорхат Украины...то во всем виноват Ельцин,типа братан по ядерному разружению Украины в 1994 году...братва она такая ты мине,я тебе...ничего не дам...
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30.12.2021 09:46 Ответить
правда Ельцин подарил Кучме дЯревню Простоквашино с дЯшевым газом...
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30.12.2021 09:49 Ответить
"Жодної ролі президента в купівлі "4 каналу" не було - я це можу офіційно підтвердити - офіційність від "зелених" така ж , як і від їхнього зе- преза. (фальш)
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30.12.2021 09:51 Ответить
Молодежь в основном в Юьтюбе сидит и в ящик давно не верит... а бабушки дедушки это ЛОХторат Г+Г где Сватов крутуть и прочую туфту 95-го говноквартала...
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30.12.2021 09:58 Ответить
і ті вже за уподобанням - тому одним промивають одне а іншим інше ...розділяй та властвуй - старе як і пенси
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30.12.2021 10:25 Ответить
и только 73% идиотов, считают себя "*************"
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30.12.2021 10:35 Ответить
но зато как приятно типа ощущать сябя как бы 27 % ( по - твоему....) и барахкатися в тому ж гівні .....

але в житті все по- іншому ...
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30.12.2021 10:40 Ответить
 
 