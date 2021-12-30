"Слуга народа" Ковалев о покупке "4 канала": "Офис Президента в этом не участвовал"
Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев отрицает участие Офиса Президента в покупке "4-го канала" и рассчитывает, что канал поможет ему строить политическую карьеру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий заявил в комментарии "УП".
"Никакой роли президента в покупке "4 канала" не было – я это могу официально подтвердить. Канал был куплен на денежные средства моей семьи. Сейчас СМИ распространяют ложные сведения, что я якобы не мог себе купить телеканал. Там была очень тяжелая структура собственности и перехода этой собственности ко мне – но мы это сделали. Офис Президента в этом не участвовал", - рассказал нардеп.
По словам Ковалева, он является самостоятельным депутатом, желающим развиваться в контексте медиа.
"Я раньше не был связан с медиа, но чтобы выйти на медиарынок, нужно иметь собственный канал или сотрудничать с определенными бизнес-финансово-промышленными группами. Я планирую дальше продолжать свою политическую карьеру – а без медиа, сейчас в Украине, я думаю, это будет трудно сделать.Относительно редполитики: телеканал будет оставаться проукраинским. Мы будем объективно освещать новости. У нас будут ток-шоу, будем на них приглашать людей и из провластной фракции, и из оппозиции - а люди уже будут оценивать, кто им нравится. Я тоже буду участвовать в ток-шоу", – пояснил нардеп.
Ковалев объяснил, что переговоры по покупке телеканала продолжались около года.
Сумму соглашения парламентарий не разглашает.
На портале YouControl Ковалев указан основателем ТРК "Интеррадио" (компании принадлежит "4 канал"), доля его собственности составляет 100%. Согласно данным, нардеп внес в уставный фонд 4,36 млн грн.
Также согласно декларации Ковалева – его доход за 2020 год – это депутатская зарплата (около 480 тыс. грн).
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Правда той срав корічневим сплошним потоком.
А так більше нічого і незмінилося. 🤪
Молодець. 😝
Тем более по помойкам нелажу.
Я НЕМОГУ СЕБЯ ТАМ УЗНАТЬ.
Напевно для тебе природній коричневий ,,єлей" з дупи петра то є манна небесна послана тобі богом. 😝
"Никакой роли в покупке президента - я это могу официально подтвердить. Президент был куплен на денежные средства моей семьи. Сейчас СМИ распространяют ложные сведения, что я якобы не мог себе купить президента. Там была очень тяжелая структура собственности и перехода этой собственности ко мне - но мы это сделали. Офис КалоМойши в этом не участвовал", - рассказал олигарх
У них , в " партию" специально отбирают совершенно беспринципных ?
Остальные слуги да - гопота из подворотни.
В Україні цих телеканалів, як сміття. Нічого не вартують.
Ще одна нахабна, корупційна оборудка плісняви.
Звісно, що телеканал. За аренду квартири "мудрий" нарід заплатить.
надо было в скубмрию вкладываться а не в телеканал
але в житті все по- іншому ...