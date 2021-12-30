Марченко уволил советников Гливку и Горбаля, принявших участие во встрече с напавшим на журналистов "Схем" Тельбизовым

Министр финансов Украины Сергей Марченко уволил своих советников Андрея Гливку и Василия Горбаля после того, как они приняли участие во встрече с напавшим на журналистов "Схем" Игорем Тельбизовым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марченко сообщил "Детектор медиа".

"Уволил Андрея Гливку и Василия Горбаля. Больше нечего комментировать", - сказал министр.

Добавим, что Горбаль также является членом Совета Национального банка.

29 декабря 2021 года Гливка и Горбаль посетили мероприятие "Укрэксимбанк: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года". Дискуссия прошла при содействии НСЖУ.

В анонсе НСЖУ Андрей Гливка был представлен в качестве советника Минфина. В комментарии "Детектору медиа" Гливка сообщил, что был на мероприятии как частное лицо и не представлял Минфин, о чем заявил сразу в начале дискуссии. По его словам, организатором мероприятия выступил Дмитрий Раимов.

Также читайте: Из "Укрэксимбанка" окончательно уволили двух нападавших на журналистов "Схем" - Тельбизова и Осипова, которых восстановили на должностях

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.