Марченко уволил советников Гливку и Горбаля, принявших участие во встрече с напавшим на журналистов "Схем" Тельбизовым
Министр финансов Украины Сергей Марченко уволил своих советников Андрея Гливку и Василия Горбаля после того, как они приняли участие во встрече с напавшим на журналистов "Схем" Игорем Тельбизовым.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марченко сообщил "Детектор медиа".
"Уволил Андрея Гливку и Василия Горбаля. Больше нечего комментировать", - сказал министр.
Добавим, что Горбаль также является членом Совета Национального банка.
29 декабря 2021 года Гливка и Горбаль посетили мероприятие "Укрэксимбанк: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года". Дискуссия прошла при содействии НСЖУ.
В анонсе НСЖУ Андрей Гливка был представлен в качестве советника Минфина. В комментарии "Детектору медиа" Гливка сообщил, что был на мероприятии как частное лицо и не представлял Минфин, о чем заявил сразу в начале дискуссии. По его словам, организатором мероприятия выступил Дмитрий Раимов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.
11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.
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Захід, організований НСЖУ, - це добре чи погано?
Наскільки тупим та жадібним мав бути мецХЕР щоб напасти на журналістів. Він міг тупо зїхати, але він ТУПАРИЛИЙ. І це голова здоровенного банку.
Не менш тупорилі і його шістки. Це яким дауном треба бути, щоб просто стерти флешку??? Де набирали на роботу цілий АЙТІ відділ? ППЦ
Ну а апогеєм є "бурніе аплодисменти" тих курвів, коли відбулося повернення мудака. Просто треш.
ВСЮ цю аплодуючу бидлоту потрібно звільнити. Звільнити НЕ за аплодисменти а за розкрадання ДЕРЖАВНИХ коштів. Видати кредит "жителю днр"??? Під заставу по котрій йдуть суди???
В Китаї би мецХЕРА не відсторонили, його би розстріляли та конфіскували майно. ВСЕ майно. але то у нас, у нас ублюдка лише ВІДСТОРОНИЛИ. Ні, чомусь ця КРИМІНАЛЬНА справа за ПЕРЕШКОДЖАННЯ роботі журналістів, обмеження волі, грабіж НЕ відкрита. А по хорошу ця бидло-трійка має бути в буцигарні та чекати рішення суду. В цивілізованій країні вони б загриміли на 5-10 років + штраф.