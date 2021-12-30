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Марченко уволил советников Гливку и Горбаля, принявших участие во встрече с напавшим на журналистов "Схем" Тельбизовым

Марченко уволил советников Гливку и Горбаля, принявших участие во встрече с напавшим на журналистов

Министр финансов Украины Сергей Марченко уволил своих советников Андрея Гливку и Василия Горбаля после того, как они приняли участие во встрече с напавшим на журналистов "Схем" Игорем Тельбизовым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марченко сообщил "Детектор медиа".

"Уволил Андрея Гливку и Василия Горбаля. Больше нечего комментировать", - сказал министр.

Добавим, что Горбаль также является членом Совета Национального банка.

29 декабря 2021 года Гливка и Горбаль посетили мероприятие "Укрэксимбанк: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года". Дискуссия прошла при содействии НСЖУ.

В анонсе НСЖУ Андрей Гливка был представлен в качестве советника Минфина. В комментарии "Детектору медиа" Гливка сообщил, что был на мероприятии как частное лицо и не представлял Минфин, о чем заявил сразу в начале дискуссии. По его словам, организатором мероприятия выступил Дмитрий Раимов.

Также читайте: Из "Укрэксимбанка" окончательно уволили двух нападавших на журналистов "Схем" - Тельбизова и Осипова, которых восстановили на должностях

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.

Автор: 

журналистика (3288) нападение (2208) Укрэксимбанк (123) Марченко Сергей (298)


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Це говорить тільки про те, що вказані особи не відбулися, як спеціалісти, без яких неможлива повноцінна робота закладу, або знаходились в опозиції до рішень керівника і їх треба було позбутися, або на їх теплі місця треба призначити інших...
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30.12.2021 09:42 Ответить
Не дуже ясно, чи це зрада чи перемога.
Захід, організований НСЖУ, - це добре чи погано?
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30.12.2021 09:44 Ответить
Спочатку прочитав звільнив зрадників. Мабуть таки зрада.
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30.12.2021 09:53 Ответить
Ни хрена я не понял. Наверное, эти двое на этом сходняке что-то наболтали, что не следовало болтать...
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30.12.2021 09:58 Ответить
В будь-якій цивілізованій країні зустріч з ТУПИМ бидлом (в першу чергу тупим, дуже тупим) яке зашкварилось взагалі гіпотетично неможлива. Тим більше РАДНИКАМИ.
Наскільки тупим та жадібним мав бути мецХЕР щоб напасти на журналістів. Він міг тупо зїхати, але він ТУПАРИЛИЙ. І це голова здоровенного банку.
Не менш тупорилі і його шістки. Це яким дауном треба бути, щоб просто стерти флешку??? Де набирали на роботу цілий АЙТІ відділ? ППЦ
Ну а апогеєм є "бурніе аплодисменти" тих курвів, коли відбулося повернення мудака. Просто треш.
ВСЮ цю аплодуючу бидлоту потрібно звільнити. Звільнити НЕ за аплодисменти а за розкрадання ДЕРЖАВНИХ коштів. Видати кредит "жителю днр"??? Під заставу по котрій йдуть суди???
В Китаї би мецХЕРА не відсторонили, його би розстріляли та конфіскували майно. ВСЕ майно. але то у нас, у нас ублюдка лише ВІДСТОРОНИЛИ. Ні, чомусь ця КРИМІНАЛЬНА справа за ПЕРЕШКОДЖАННЯ роботі журналістів, обмеження волі, грабіж НЕ відкрита. А по хорошу ця бидло-трійка має бути в буцигарні та чекати рішення суду. В цивілізованій країні вони б загриміли на 5-10 років + штраф.
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30.12.2021 10:11 Ответить
а всех тем выродков, что хлопали, встречая его в банке!? Уволили?
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30.12.2021 10:13 Ответить
Горбаль- риг якого в раду нацбанку влаштовував ще арбузов який втыв в кацапію.
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30.12.2021 10:37 Ответить
 
 