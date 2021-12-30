"Слуга народа" Ковалев задекларировал покупку "4 канала" как подарок от родителей (обновлено)
Нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев, недавно купивший "4 канал", не имеет собственного жилья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в его декларации за 2020 год.
Ковалев имеет право на пользование двумя домами, которые расположены в городе Голая Пристань Херсонской области. Один принадлежит матери, другой – записан на имя Татьяны Ковалевой.
Площадь домов – 191 и 158 квадратных метров. Также в пользовании парламентария земельный участок площадью 1000 квадратных метров.
Согласно декларации, у Ковалева есть автомобиль BMW X6 2020 года выпуска.
Кроме этого, 24 декабря 2021 года нардеп получил в подарок 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио" от Ивана Ковалева (вероятно, отец нардепа. - Ред.) и еще 50% от Натальи Ковалевой (вероятно, мать. - Ред.).
Стоимость подарков – 2 181 755 гривен.
Также 24 декабря Ковалев получил 39% в уставном капитале ООО Ар Ти Ай Продакшн от Ивана Ковалева. Компания занимается производством кино-, видеофильмов и телепрограмм.
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не дякуй телепню...
и лишь дерьмак - родовитый аристократ (по словам мендельши...а она то брехать не будет))))
Кстати, предки этого зЕбила, налоги исправно платят?
он тогда продал свой дом
продал и нал и безнал
и на все деньги купил
просто - 4 канал ))))
....
гнилы зеленые!
Его https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/22/652852/ заподозрили в получении тридцати тысяч долларов за то, чтобы в налоговом комитете он не поддержал законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
При этом, как https://www.chesno.org/post/4183/ сообщили журналисты общественного движения «Честно», нардеп задекларировал наличные денежные средства в размере более 6,5 миллиона гривен.
В ноябре 2021 года СМИ https://my.ua/news/cluster/2021-11-16-sluga-naroda-aleksei-kovalev-popal-v-strashnuiu-avariiu-na-odesskoi-trasse/373e5614-46c7-11ec-a5b4-ce954475f272 сообщили об аварии с участием нардепа. На трассе Киев-Одесса в районе в села Хлепча Васильковского района Киевской области автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился Алексей Ковалев, столкнулся с фурой.
У своей бывшей фирмы ЛК-АГРО» Ковалев арендует автомобиль BMW X6 2020 года выпуска.
В банках парламентарий хранит 539,7 тысячи гривен. Наличными средствами Ковалев задекларировал чуть больше четырех миллионов гривен и 101 тысячу долларов.
https://my.ua/persons/oleksii-kovalov
У жовтні 2019 був підозрюваним в отриманні 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про знищення корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомости[. За 2019 рік задекларував готівкові кошти у розмірі понад 6,5 млн грн.
У грудні 2020 року Ковальов організував роздачу риби серед мешканців у с. Долматівка.
Бывший нардеп в своем Facebook https://www.facebook.com/dmytro.dobrodomov/posts/6994337277274621 написал , что за последние четыре года вещатель стал "явлением на медийном рынке", а для реализации "следующего этапа развития" необходимы "значительные вложения", которые готов взять на себя "слуга народа" Ковалев.
2008 - зібрав колектив однодумців для створення «Агенції журналістських розслідувань».
23 січня 2019 року Дмитро Добродомов подав документи в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЦВК для реєстрації кандидатом на президентських виборах від партії "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB Громадський рух «Народний контроль» .
21 липня 2019 на виборах балотувався до ВР під № 2 від «Громадянської позиції», партія не подолала 5 % бар'єр.