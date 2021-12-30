"Слуга народа" Ковалев задекларировал покупку "4 канала" как подарок от родителей (обновлено)

Нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев, недавно купивший "4 канал", не имеет собственного жилья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в его декларации за 2020 год.

Ковалев имеет право на пользование двумя домами, которые расположены в городе Голая Пристань Херсонской области. Один принадлежит матери, другой – записан на имя Татьяны Ковалевой.





Площадь домов – 191 и 158 квадратных метров. Также в пользовании парламентария земельный участок площадью 1000 квадратных метров.

Согласно декларации, у Ковалева есть автомобиль BMW X6 2020 года выпуска.

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Кроме этого, 24 декабря 2021 года нардеп получил в подарок 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио" от Ивана Ковалева (вероятно, отец нардепа. - Ред.) и еще 50% от Натальи Ковалевой (вероятно, мать. - Ред.).

Стоимость подарков – 2 181 755 гривен.

Также 24 декабря Ковалев получил 39% в уставном капитале ООО Ар Ти Ай Продакшн от Ивана Ковалева. Компания занимается производством кино-, видеофильмов и телепрограмм.