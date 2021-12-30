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"Слуга народа" Ковалев задекларировал покупку "4 канала" как подарок от родителей (обновлено)

Нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев, недавно купивший "4 канал", не имеет собственного жилья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные в его декларации за 2020 год.

Ковалев имеет право на пользование двумя домами, которые расположены в городе Голая Пристань Херсонской области. Один принадлежит матери, другой – записан на имя Татьяны Ковалевой.

Слуга народа Ковалев задекларировал покупку 4 канала как подарок от родителей 01
Слуга народа Ковалев задекларировал покупку 4 канала как подарок от родителей 02

Площадь домов – 191 и 158 квадратных метров. Также в пользовании парламентария земельный участок площадью 1000 квадратных метров.

Согласно декларации, у Ковалева есть автомобиль BMW X6 2020 года выпуска.

Также читайте: "Слуга народа" Ковалев о покупке "4 канала": "Офис Президента в этом не участвовал"

Кроме этого, 24 декабря 2021 года нардеп получил в подарок 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио" от Ивана Ковалева (вероятно, отец нардепа. - Ред.) и еще 50% от Натальи Ковалевой (вероятно, мать. - Ред.).

Стоимость подарков – 2 181 755 гривен.

Слуга народа Ковалев задекларировал покупку 4 канала как подарок от родителей 03

Также 24 декабря Ковалев получил 39% в уставном капитале ООО Ар Ти Ай Продакшн от Ивана Ковалева. Компания занимается производством кино-, видеофильмов и телепрограмм.

Автор: 

декларация (1354) жилье (908) Ковалев Алексей (29)


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Топ комментарии
+61
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30.12.2021 10:15
+47
Могу подсказать мусорку возле дома, там магазин постоянно выбрасывает картонные коробки чтобы не замерзнуть. Есть пункты обогрева, туда сдают старые вещи, можно обмотаться на холоде и обогреться. Ну а потом?.....ну а потом в ВР на сесию ..... немножко воняет...зато живой....
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30.12.2021 09:46
+39
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30.12.2021 10:17
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Про систему бонусов в СН говорят давно, даже есть заявления в ДБР. Теперь понятно на кого записываются эти деньги.
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30.12.2021 17:39 Ответить
И эти люди хотят наши расходы и налоги проверять с 1995 года.Позорище и мерзость!!!
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30.12.2021 17:40 Ответить
Гімно до гімна.
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30.12.2021 17:42 Ответить
Скинемся на жильё?
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30.12.2021 17:45 Ответить
Нахрена, нехай хоч собачу будку збудує, звик з дитсадка на подарунки жити.
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30.12.2021 17:55 Ответить
Безробітні хто хоче sтати мільйонером треба йти y політикy до Зекорyпціонера, крадія та зрадника, там тільки такі
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30.12.2021 17:45 Ответить
"Дорогі" депутати.. Ви вже заіпали нас всіх цим своїм маразмом... Майте хоч краплю честі, хо краплю... Невже важко задекларувати свої статки...Бидлота нікчемна....
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30.12.2021 17:46 Ответить
зе треба добавляти...
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30.12.2021 22:25 Ответить
ну...не має...навіщо така новина...треба тепер усім миром скинуться? ...може він любе квартири в оренду брати...
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30.12.2021 17:47 Ответить
Чергова порція сцяк в пики мудрому наріду-хавайте!
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30.12.2021 17:54 Ответить
И как можно с таким наридом жить в одной стране? Живите и радуйтесь от своего выбора.
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31.12.2021 07:49 Ответить
Якщо особі загрожує відкриття кримінальних справ з можливою конфіскацією і доведеться швидко тікати з країни то володіти власним житлом це просто дурість. Крім того, успадкований будинок не підлягає конфіскації навіть якщо спадкоємця засудили довічно - його можна здавати в оренду і отримувати гроші за які можна купити помилування. Так що все "по понятіям" і згідно чинного законодавста.
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30.12.2021 17:54 Ответить
їх тост : випем за те щоб у нас все було ( матеріальне ) - і нам за це нічого не було ...актуальний у всі часи ...)))
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30.12.2021 18:10 Ответить
Цей тост в різних країнах розумітимуть по різному. В одних питимуть за чесність, а в других за злочин.
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30.12.2021 22:23 Ответить
ну - все як завжди....
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31.12.2021 09:42 Ответить
То же, что и совковое - Идя с работы, возьми хоть гвоздь. Ты, здесь хозяин, а не гость.
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31.12.2021 16:14 Ответить
недоплачували - помогали сестрам та братам в африці та азії....- що залишалось робити - добирати свое )))
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31.12.2021 16:56 Ответить
Весь мир театр, а Украина цирк, в котором добрые клоуны захатили власть , но не смешат, а смеются над людьми
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30.12.2021 17:56 Ответить
виграв в лотерею ,бабця спадок залишила,батьки подарували або теща ...... все нормуль,зебіли схавають.
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30.12.2021 17:57 Ответить
а що - останні 30-ть років все було по іншому ??? - в шахті родина заробила..... , нобелівську отримав..... , чи у спорт лото виграв - лЯшкатий от 2 рази підряд ДжекПота зривав - і нічого ....- тоді ще кажись "зєбілів" не було ...тоді що - не "хавали" ...
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30.12.2021 18:07 Ответить
нарід не змінився)
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30.12.2021 18:12 Ответить
і не дадуть...
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30.12.2021 18:15 Ответить
наших олігархів все влаштовує,тому вони через змі все консервують
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30.12.2021 18:24 Ответить
такого ні в одному "ізраЄлі" у них немае як тут ...
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30.12.2021 18:28 Ответить
Україна країна можливостей ,по корупції та зловживанню нажаль..
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30.12.2021 18:32 Ответить
сумний але факт
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30.12.2021 18:42 Ответить
Граштанін, навіщо ти займаєшся кретинічною демагогією? Це ж не просто якісь там патрашєнкі і ляшкі, укрипраклятиє, це ж слугі нарота, ані нє крадут, нє апманивают, жівут как ти.
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30.12.2021 21:06 Ответить
дурбЄлю - крали і крадуть ВСІ хто у корита та мав таку можливість - всі 30- ть років підряд....- крадуть ВСІ в міру своїх можливостей... зЄлені покидьки мали гарних вчителів по-життю...
не дякуй телепню...
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30.12.2021 21:14 Ответить
Так зачем продолжать так же? Ведь обещали по другому. Если не выполняешь обещания-уходи. Так поступают политики, несущие ответственность за свои слова, обещания и поведение
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30.12.2021 21:09 Ответить
перепрошую, Ви де живете ....- у нас тут Україна - Україна Рідна Мати - не вкрадеш не будеш мати ....- про таке ви чули - всі наші можновладці про це знають та втілюють ...
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30.12.2021 21:17 Ответить
і що до людини присіпались - воно готовить себе в велику "політику" ...- а тут такі "страсті"....- а в реалі - срало воно і мало воно все це ...
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30.12.2021 18:04 Ответить
Є класне визначення для такого типу істот -- гавноїди.
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30.12.2021 18:07 Ответить
а где Добродомов взял бабло, что учредить и построить телеканал, он ведь спец по черному пиару этим в ВС зарабатывал, ну тоже не тянет на Корейка ?. Скорее всего, старые корифаны Садового сбрасывают активы, они ведь под санкциями в США. Кейс Полякова, наверное, тоже сдесь присутствует.
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30.12.2021 18:13 Ответить
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30.12.2021 18:23 Ответить
та там все дворяне (от слова дворовые)))) дворняги)))))
и лишь дерьмак - родовитый аристократ (по словам мендельши...а она то брехать не будет))))
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30.12.2021 18:37 Ответить
Звичайно. Зеленський славний нащадок козацького роду з 5-ма гетьманами, а Порошенко всього Вальцман.
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30.12.2021 22:18 Ответить
Папабеня за минь*т купил?
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30.12.2021 18:24 Ответить
Чудны дела твои, господи! Депутат - бомж покупает телевизионный канал. 4 канал. Родители взяли и подсобили. Все бы родители так помогали детям. А мне почему-то видится. что из всего этого торчат длинные уши клоуна Зеленского...
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30.12.2021 18:25 Ответить
Вот теперь можно судить о величине конвертов о которых говорил покойный депутат Поляков. Конечно каждый из депутатов из слуг гарода может сделать теперь подобную покупку.
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30.12.2021 18:25 Ответить
Ей зебилы, когда своих парней с народа начнете сметать за то что они вас грабят?!!
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30.12.2021 18:25 Ответить
А тебя, дятла , в гугле забанили?
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30.12.2021 19:12 Ответить
И да , зебилоид, это ж новые лица, не?
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30.12.2021 19:13 Ответить
Оно нє зєбілоід, зебілоідофф не існує. Ті, хто висрався на виборах 2019, тихо мовчать. А булькають тільки відверті вороги України.
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30.12.2021 21:08 Ответить
А самый лучший подарок - книжку, читать не умеет? Кому оно с зЕлохом, лапшу на уши вешает? Украину в кацапстан превращают? Тоже мне лишнехромосомов нашёл...
Кстати, предки этого зЕбила, налоги исправно платят?
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30.12.2021 18:31 Ответить
***
он тогда продал свой дом
продал и нал и безнал
и на все деньги купил
просто - 4 канал ))))
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30.12.2021 18:33 Ответить
А вдруг конфискация, они всё бояться
....
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30.12.2021 18:43 Ответить
А что, так можно было?
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30.12.2021 18:43 Ответить
Непонятно другое, почему налоговая не занимается этими родственниками, откуда у них это всё.
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30.12.2021 18:47 Ответить
какие реформы, такая и налоговая
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30.12.2021 18:49 Ответить
Да, зебилы еще те реформаторы
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30.12.2021 19:14 Ответить
мама любит телевидение
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30.12.2021 18:54 Ответить
Маю надію що Остапа Дроздова не вигонять і він буде ще з більшим натхненням мочити слуг))))
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30.12.2021 18:54 Ответить
не таланить остапу.. спокатку зік медвечука, тепер ось...
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30.12.2021 19:00 Ответить
Держава паралізована. Тотальна корупція. Кумісвство, сватівство. жи2ва й бандити 90-х рулять поки що державою. це фіаско.
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30.12.2021 18:59 Ответить
Може ему цыганка нагадала,що он умрёт в собственном доме.Тому,и не имеет,бо як що заимеет,то знаэ,що сразу помре
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30.12.2021 19:19 Ответить
Хочеться так і сказати словами Міміно: мои батьки - мое богатство
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30.12.2021 19:39 Ответить
че зелЕные мрази тут нету коррупции да?
гнилы зеленые!
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30.12.2021 20:00 Ответить
Объясните кто-то плиз, почему такими родителями не занимается налоговая
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30.12.2021 20:07 Ответить
Кінець епохи бідності, сім'я Ковальових розвіяла міф про жебрацькі пенсії в Україні.
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30.12.2021 22:11 Ответить
В сраці вже крутяться ті зеприколісти з іхніми приколами..
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30.12.2021 22:14 Ответить
они умиляют своей тупостью и упорностью. мудрый нарид такой финт уже не поймет
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31.12.2021 06:17 Ответить
мама роди меня заново
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31.12.2021 07:56 Ответить
Нуворішінаркоти бригадногоколомоя-святе діло при цьому ще й блєфувати....отака уйня,малята!
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31.12.2021 09:54 Ответить
Еще один нищеброд. Какого х... это шапито тратят налоги на свою рекламу. Запуск обновленного телеканала Рада запланирован на 25 января 2022-го и на него уже выделено из госбюджета 378 млн грн, ведь президенту Владимиру Зеленскому и его команде нужна собственная медиаплощадка, рассказал на https://radio.nv.ua/ Радио НВ журналист Роман Кравец
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31.12.2021 10:58 Ответить
По сути сделка фиктивная. Телеканал не может стоить 4,3 млн. Сделкой должно заниматься Дбр, где бенина банда срывает конкурс. Рейданули и поставили раком всю страну. Мирного решения проблемы бени нет
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31.12.2021 11:03 Ответить
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31.12.2021 12:14 Ответить
Уже в первые месяцы депутатства Ковалев попал в скандал.

Его https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/22/652852/ заподозрили в получении тридцати тысяч долларов за то, чтобы в налоговом комитете он не поддержал законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

При этом, как https://www.chesno.org/post/4183/ сообщили журналисты общественного движения «Честно», нардеп задекларировал наличные денежные средства в размере более 6,5 миллиона гривен.

В ноябре 2021 года СМИ https://my.ua/news/cluster/2021-11-16-sluga-naroda-aleksei-kovalev-popal-v-strashnuiu-avariiu-na-odesskoi-trasse/373e5614-46c7-11ec-a5b4-ce954475f272 сообщили об аварии с участием нардепа. На трассе Киев-Одесса в районе в села Хлепча Васильковского района Киевской области автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился Алексей Ковалев, столкнулся с фурой.

У своей бывшей фирмы ЛК-АГРО» Ковалев арендует автомобиль BMW X6 2020 года выпуска.

В банках парламентарий хранит 539,7 тысячи гривен. Наличными средствами Ковалев задекларировал чуть больше четырех миллионов гривен и 101 тысячу долларов.

https://my.ua/persons/oleksii-kovalov
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31.12.2021 12:27 Ответить
🤣🤣таке можливо напевно тільки в нашій країні чудес
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31.12.2021 12:30 Ответить
Ковалев Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] , голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну.

У жовтні 2019 був підозрюваним в отриманні 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про знищення корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомости[. За 2019 рік задекларував готівкові кошти у розмірі понад 6,5 млн грн.

У грудні 2020 року Ковальов організував роздачу риби серед мешканців у с. Долматівка.
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31.12.2021 12:46 Ответить
До "слуги" вместе с политиком Андреем Мысиком каналом владел нардеп прошлого созыва Верховной Рады Дмитрий Добродомов.

Бывший нардеп в своем Facebook https://www.facebook.com/dmytro.dobrodomov/posts/6994337277274621 написал , что за последние четыре года вещатель стал "явлением на медийном рынке", а для реализации "следующего этапа развития" необходимы "значительные вложения", которые готов взять на себя "слуга народа" Ковалев.

2008 - зібрав колектив однодумців для створення «Агенції журналістських розслідувань».

23 січня 2019 року Дмитро Добродомов подав документи в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЦВК для реєстрації кандидатом на президентських виборах від партії "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB Громадський рух «Народний контроль» .

21 липня 2019 на виборах балотувався до ВР під № 2 від «Громадянської позиції», партія не подолала 5 % бар'єр.

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31.12.2021 12:48 Ответить
Тётушка из Бразилии ?
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31.12.2021 14:48 Ответить
Кроме Зеленского, там полно клоунов.
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31.12.2021 17:17 Ответить
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