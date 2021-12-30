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Правительство США призывает украинца Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace, - Bloomberg

Правительство США призывает украинца Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace, - Bloomberg

Правительство США потребовало от украинского предпринимателя Максима Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет газета Bloomberg.

Правительство ссылается на соображения национальной безопасности.

По данным агентства, в конце ноября Поляков получил письмо от Комитета иностранных инвестиций в США (CFIUS), в котором высказывались опасения по поводу национальной безопасности и требовалось, чтобы Поляков и его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners продали около 50% акций Firefly.

Представители Полякова сообщили, что он согласился с этим требованием, но заявил, что владение им Firefly не угрожает национальной безопасности США.

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По словам двух человек, знакомых с ситуацией, правительство США приостановило текущие операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге, поскольку рассматривается проблема собственности с Поляковым. Представители правительства и аэрокосмической промышленности выразили опасения, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы.

В самой компании настаивают, что Поляков прошел тщательную проверку — никаких проблем с безопасностью не выявлено.

"Noosphere Ventures и Поляков понимают, что действия CFIUS происходят на фоне растущего напряжения между Украиной и Россией. Noosphere Ventures прилагает все усилия, чтобы решить проблемы с CFIUS наиболее эффективным и подходящим способом", — добавили в компании.

В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Компания Firefly Aerospace, где Макс Поляков — мажоритарный акционер, специализируется на выпуске ракет класса Alpha, доставляющих груз на Луну.

Автор: 

космос (785) ракеты (3557) США (26471)


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Топ комментарии
+11
Eta rezultat tavo bardaka , katoreje ********* "mudrim "pravlenijem strani ZEsbrodom , i takoje budet toka uvelichivatsa , k sozheleniju .
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30.12.2021 10:27
+9
Американцы опасаются,что украинские технологии попадут в Украину?Тупее отмазки не придумаешь.Это называется "отжать" на государственном уровне.И где "свободная пресса"?Где визги об "угрозе оттока инвестиций"?Такой зашквар трудно представить даже у нас.Только Раха смогла бы
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30.12.2021 10:27
+9
Ты хоть статью читай перед тем,как высеры писать,ботяра голимый)))
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30.12.2021 10:35
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Правила форума Совет форумчан
Статья коряво перепечатана и коряво переведена. Вопросов куча.
- Это европейский проект?
- Какое отношение к нему имеют американцы?.
-Какой смысл несут фразы-"США опасаются попадания в Украину и РФ ракетных технологий?"
Итд..
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30.12.2021 10:14 Ответить
щас тебе американцы отчитаются .
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30.12.2021 10:19 Ответить
Я не о действиях американцев, а о смысле переведенной статьи.
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30.12.2021 10:24 Ответить
PS. На "Ліге", откуда перепечатали, гораздо поятнее.
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30.12.2021 10:33 Ответить
Может, надо ещё Новинскому стать акционером производства
американских атомных подводных лодок ?
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30.12.2021 13:05 Ответить
У нас би вже ЗЕ скликав РНБО, відосік і віджали, а то просять, закликають. Скучно.
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30.12.2021 10:17 Ответить
Бизнесмен спас компанию, вытянул ее, поставил нормальных управляющих а его в благодарность за это выкидывают. Рейдерство по американски.
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30.12.2021 10:25 Ответить
Eta rezultat tavo bardaka , katoreje ********* "mudrim "pravlenijem strani ZEsbrodom , i takoje budet toka uvelichivatsa , k sozheleniju .
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30.12.2021 10:27 Ответить
Ты хоть статью читай перед тем,как высеры писать,ботяра голимый)))
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30.12.2021 10:35 Ответить
Американцы опасаются,что украинские технологии попадут в Украину?Тупее отмазки не придумаешь.Это называется "отжать" на государственном уровне.И где "свободная пресса"?Где визги об "угрозе оттока инвестиций"?Такой зашквар трудно представить даже у нас.Только Раха смогла бы
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30.12.2021 10:27 Ответить
Американцы опасаются, что их технологии попадут в россию. Для них собственная безопасность превыше всего. Это не зе-ублюдочная псевдоукраинская " власть"!
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30.12.2021 10:36 Ответить
Через инженеров одной национальности все секреты утекут всё равно.
Как с атомной бомбой.
Уже утекли, можно расслабиться.
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30.12.2021 11:44 Ответить
Ты хоть читал статью? Технологии американские! А у Полякова акции этой компании.
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30.12.2021 11:45 Ответить
Ты, прости, дурак?
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30.12.2021 11:59 Ответить
А шо, на Луну еще "летают"?
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30.12.2021 10:29 Ответить
Автобусами їздять як про це мріяли камсамольці у 50 - х минулого століття ((
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30.12.2021 23:08 Ответить
Вот и всё. Теперь Украина окончательно лишилась космических ракет, даже и без того очень условно украинских.
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30.12.2021 10:31 Ответить
Україна ніколи і не мала космічних ракет, це як федерація остаточно лишилась без Аляски..
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30.12.2021 13:05 Ответить
Що це таке? Хтось зрозумів?
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30.12.2021 10:32 Ответить
Більше на "Ліга"
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30.12.2021 10:34 Ответить
спеціалізується на випуску ракет класу Alpha, що доставляють вантаж на Місяць - за все время работы всего то один запуск, да и тот "комом" - с потерей и груза, и ракеты. https://youtu.be/FZu6QRBYC1khttps://youtu.be/FZu6QRBYC1k
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30.12.2021 10:40 Ответить
////Поляков получил письмо от Комитета иностранных инвестиций в США (CFIUS), в котором высказывались опасения по поводу национальной безопасности требовалось, чтобы Поляков и его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners продали около 50% акций Firefly. Источник:
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Вот так работает демократия: нет, но если очень нужно - то да. Теперь власти, исключительно в целях национальной безопасности, нужно потребовать от наших доморощенных энергомонополистов продать 50% (пока) акций своих активов государству.

Если что-то им, нашим алигархам- монополистам, не понравится - пусть обращаются в американский суд!
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30.12.2021 10:56 Ответить
В США боятся украинцев?
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30.12.2021 11:22 Ответить
А разве украинцы сливают параше секретную информацию?? Это пошли отголоски от предателей...
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30.12.2021 11:49 Ответить
Коломойский тоже украинец.
Павел Лазаренко тоже украинец.
Какие ещё вопросы ?
Поляков живёт в США на постоянной основе ?
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30.12.2021 11:49 Ответить
шо значит "требуют продать"??? это рэкет???
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30.12.2021 13:32 Ответить
ПРИЯТНО, ЧТО ОДНОГО УКРАИНЦА БОИТСЯ ВСЯ АМЕРИКА !)
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30.12.2021 18:54 Ответить
 
 