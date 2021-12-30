Правительство США призывает украинца Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace, - Bloomberg

Правительство США потребовало от украинского предпринимателя Максима Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет газета Bloomberg.

Правительство ссылается на соображения национальной безопасности.

По данным агентства, в конце ноября Поляков получил письмо от Комитета иностранных инвестиций в США (CFIUS), в котором высказывались опасения по поводу национальной безопасности и требовалось, чтобы Поляков и его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners продали около 50% акций Firefly.

Представители Полякова сообщили, что он согласился с этим требованием, но заявил, что владение им Firefly не угрожает национальной безопасности США.

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По словам двух человек, знакомых с ситуацией, правительство США приостановило текущие операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге, поскольку рассматривается проблема собственности с Поляковым. Представители правительства и аэрокосмической промышленности выразили опасения, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы.

В самой компании настаивают, что Поляков прошел тщательную проверку — никаких проблем с безопасностью не выявлено.

"Noosphere Ventures и Поляков понимают, что действия CFIUS происходят на фоне растущего напряжения между Украиной и Россией. Noosphere Ventures прилагает все усилия, чтобы решить проблемы с CFIUS наиболее эффективным и подходящим способом", — добавили в компании.

В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Компания Firefly Aerospace, где Макс Поляков — мажоритарный акционер, специализируется на выпуске ракет класса Alpha, доставляющих груз на Луну.