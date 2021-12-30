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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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За новое вторжение России в Украину будут болезненные санкции, - глава МИД Британии Трасс

За новое вторжение России в Украину будут болезненные санкции, - глава МИД Британии Трасс

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс подчеркнула, что за потенциальное новое вторжение РФ в Украину Британия готова ввести жесткие санкции, а также – что в Лондоне не принимают попытки Кремля обвинить в напряжении саму Украину или НАТО.

Об этом она отмечает в своей статье для Европейской правды, передает Цензор.НЕТ.

"Великобритания и другие члены НАТО четко заявили, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет чрезвычайной стратегической ошибкой. Мы мощно отреагируем на любой подобный шаг, в частности, введя скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России.

Мы внимательно следим за усилиями России создать повод для конфликта, возложив на Украину или НАТО лживые обвинения в провокациях, не имеющих ничего общего с реальностью", - отмечает Лиз Трасс.

Также читайте: Единственный выход из текущей ситуации для России лежит через диалог, - глава МИД Британии Трасс

Она отметила, что Украина в этой напряженной ситуации демонстрирует похвальную сдержанность, а НАТО по своей сути является оборонным альянсом.

"Мы четко заявляли и заявляем, что не ставим целью угрожать или окружать Россию. Премьер-министр и я однозначны в этом отношении", - подчеркнула министр.

Автор: 

россия (95393) санкции (11260) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+5
Мы хотим от других того что не делаем сами. Я бы чувствовал себя намного спокойней и уверенный, если бы страной руководил Порох.
Сами обосрались по самое не хочу, продолжаем сидеть в гом..е , и за кого нас теперь должны держать.
Даже жопу от дивана не открываем чтобы """ не раскачивать лодку"""
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30.12.2021 10:54
+2
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30.12.2021 10:18
+2
А не тем же самым ты тут занимаешься? Самый страшный враг в Киеве. С ним англичане должны бороться?
Объявили о постановке на воинский учёт граждан Украины. Выяснилось что писькограй такой же как и большинство.
Я удивляюсь что после всего с нами вообще разговаривают
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30.12.2021 10:59
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30.12.2021 10:18 Ответить
Головой качать надо было в 19. Просрали страну разом господа прикольщики?
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30.12.2021 11:04 Ответить
бла-бла-бла.... увы...
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30.12.2021 10:19 Ответить
А не тем же самым ты тут занимаешься? Самый страшный враг в Киеве. С ним англичане должны бороться?
Объявили о постановке на воинский учёт граждан Украины. Выяснилось что писькограй такой же как и большинство.
Я удивляюсь что после всего с нами вообще разговаривают
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30.12.2021 10:59 Ответить
2014 год не даст соврать
пока не завалили Боинг НЕ БЫЛО НИ ХРЕНА !!!
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30.12.2021 10:31 Ответить
По - вашему надо збивать боинги ?
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30.12.2021 12:08 Ответить
по нашему - запад не почухается пока не зацепит его ЛИЧНО
а ***** очень аккуратно действует,чтоб не зацепить запад
вот с Боингом промашка вышла
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30.12.2021 12:12 Ответить
А чому б не ввести санкції якщо росія за тиждень не забере свої війська від кордонів? Європейські п"дараси Ваньку валяють 😡
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30.12.2021 10:33 Ответить
А чому нам самим не побеспокоиться как и с кем,чем мы страну защищать будем?
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30.12.2021 11:02 Ответить
Які конкретно санкції? Є їх перелік чи це так чисто попи.дєть?
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30.12.2021 10:33 Ответить
А,за старе???
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30.12.2021 10:35 Ответить
Вже були: санкції, наслідки, важкі, тяжкі, жорсткі, серйозні та нечувані, а тепер уже болючі! У агресора нема жодного шансу протистояти такій кількості епітетів!
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30.12.2021 10:49 Ответить
Мы хотим от других того что не делаем сами. Я бы чувствовал себя намного спокойней и уверенный, если бы страной руководил Порох.
Сами обосрались по самое не хочу, продолжаем сидеть в гом..е , и за кого нас теперь должны держать.
Даже жопу от дивана не открываем чтобы """ не раскачивать лодку"""
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30.12.2021 10:54 Ответить
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30.12.2021 11:08 Ответить
При владі в нашій краіні , що засіли на Банковій , одні ФСБшні кроти ,
отож чому ми дивуємось , що наші керманичі мовчать , а навпаки ********** московітам 😠
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30.12.2021 12:04 Ответить
Бред порохобота.
Барыга - вор, хотя и не такой подлый, как Зебил...
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30.12.2021 17:30 Ответить
И серьёзная озабоченность тоже будет!
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30.12.2021 11:09 Ответить
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30.12.2021 11:14 Ответить
Бидло кремлівське , своєю злобою і ненавистю вже перещеголяло
Гітляра , який теж марив захопити весь світ ! 😡
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30.12.2021 12:06 Ответить
Так художник хоча б не корчив з себе "брата"...
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30.12.2021 12:26 Ответить
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30.12.2021 11:15 Ответить
Будут серьезные санкции?
А до этого нежно чесали за ушком?
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30.12.2021 11:19 Ответить
А що росія не окупувала Крим і не воюе на Донбасі
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30.12.2021 11:27 Ответить
агась . утопят пуйлоскотинию типа раша в озабоченности.
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30.12.2021 11:28 Ответить
Какие санкции? Товарооборот между Рашей и бритами равен НУЛЮ
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30.12.2021 11:33 Ответить
Так можно прихлопнуть те компании, которые зависят от Британии и работают с Лаптями.
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30.12.2021 11:43 Ответить
и в Лондоне не живет ни один русский олигарх с семьей ?
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30.12.2021 12:14 Ответить
Живут и обучают детей При чем здесь санкции
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30.12.2021 18:30 Ответить
жена и дети возможно ни при чем
но сам олигарх - зарабатывает на оккупации Крыма,на Сирии и тд и тп
то есть наложить санкции есть за что
пусть любит родину находясь на родине,а не издалека
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31.12.2021 08:32 Ответить
То есть, сначала Путин пол Украины разбомбит, а потом санкции. Вот это по-партнерски.
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30.12.2021 12:06 Ответить
Нет таких компаний.
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30.12.2021 12:07 Ответить
Пффф....
Корабли потока-2 обслуживали? Недвижимость, активы русских скотов в Англии обслуживают? Метеосводки для флота РФ передают?
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30.12.2021 13:56 Ответить
Корабли потока-2 не ,обслуживали, те "русские скоты" являются элитой английского общества, и платят нехилые налоги
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30.12.2021 18:25 Ответить
русские скоты пишется без кавычек
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31.12.2021 08:33 Ответить
Ты и есть скот, без кавычек.
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31.12.2021 10:24 Ответить
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31.12.2021 11:15 Ответить
So storini britov nado zdelat tak sto vse ruskije sto zyvut u nix pojexali domoj i viz grazdanam rosiji nedavat ne komu daze lavrovu losedinskomu
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30.12.2021 13:12 Ответить
Ссыкуны. Пусть свои самые болезненные санкции забьют себе в очко. И за одно проявят озабоченность, по привычке)
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30.12.2021 16:25 Ответить
Экспорт России в Великобританию в 2020 году составил 23 186 100 449 долл. США, увеличившись на 74,85% (9 925 624 742 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Импорт России из Великобритании в 2020 году составил 3 388 876 518 долл. США, уменьшившись на 16,04% (647 448 933 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
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По санкциям, бриты сами себя накажут.
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30.12.2021 18:36 Ответить
"Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс наголосила, що за потенційне нове вторгнення РФ в Україну Британія готова запровадити жорсткі санкції" - які саме? Без деталізації - це лише розмова на користь бідних.
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31.12.2021 01:40 Ответить
ВВП России растет под санкциями, открывают заводы, худо бедно развивают свое ИТ и микро электронные производства, автопром итд.
Санкции? СССР всю свою историю провел под санкциями, и что?
Все что болтают «западные партнеры» это просто их попытка красиво спустить все на тормозах, мол, ну вы там забирайте Украину, мы немножко поволнуемся, но газ покупать не перестанем. Такие вот гаранты безопасности, ждите что прилетит вертолет Нато и поможет ага
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31.12.2021 11:29 Ответить
 
 