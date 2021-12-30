За новое вторжение России в Украину будут болезненные санкции, - глава МИД Британии Трасс
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс подчеркнула, что за потенциальное новое вторжение РФ в Украину Британия готова ввести жесткие санкции, а также – что в Лондоне не принимают попытки Кремля обвинить в напряжении саму Украину или НАТО.
Об этом она отмечает в своей статье для Европейской правды, передает Цензор.НЕТ.
"Великобритания и другие члены НАТО четко заявили, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет чрезвычайной стратегической ошибкой. Мы мощно отреагируем на любой подобный шаг, в частности, введя скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России.
Мы внимательно следим за усилиями России создать повод для конфликта, возложив на Украину или НАТО лживые обвинения в провокациях, не имеющих ничего общего с реальностью", - отмечает Лиз Трасс.
Она отметила, что Украина в этой напряженной ситуации демонстрирует похвальную сдержанность, а НАТО по своей сути является оборонным альянсом.
"Мы четко заявляли и заявляем, что не ставим целью угрожать или окружать Россию. Премьер-министр и я однозначны в этом отношении", - подчеркнула министр.
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Объявили о постановке на воинский учёт граждан Украины. Выяснилось что писькограй такой же как и большинство.
Я удивляюсь что после всего с нами вообще разговаривают
пока не завалили Боинг НЕ БЫЛО НИ ХРЕНА !!!
а ***** очень аккуратно действует,чтоб не зацепить запад
вот с Боингом промашка вышла
Сами обосрались по самое не хочу, продолжаем сидеть в гом..е , и за кого нас теперь должны держать.
Даже жопу от дивана не открываем чтобы """ не раскачивать лодку"""
отож чому ми дивуємось , що наші керманичі мовчать , а навпаки ********** московітам 😠
Барыга - вор, хотя и не такой подлый, как Зебил...
Гітляра , який теж марив захопити весь світ ! 😡
А до этого нежно чесали за ушком?
но сам олигарх - зарабатывает на оккупации Крыма,на Сирии и тд и тп
то есть наложить санкции есть за что
пусть любит родину находясь на родине,а не издалека
Корабли потока-2 обслуживали? Недвижимость, активы русских скотов в Англии обслуживают? Метеосводки для флота РФ передают?
Импорт России из Великобритании в 2020 году составил 3 388 876 518 долл. США, уменьшившись на 16,04% (647 448 933 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
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По санкциям, бриты сами себя накажут.
Санкции? СССР всю свою историю провел под санкциями, и что?
Все что болтают «западные партнеры» это просто их попытка красиво спустить все на тормозах, мол, ну вы там забирайте Украину, мы немножко поволнуемся, но газ покупать не перестанем. Такие вот гаранты безопасности, ждите что прилетит вертолет Нато и поможет ага