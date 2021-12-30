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Новости Коронавирус и карантин
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Для защиты от коронавируса необходимо делать три прививки ежегодно, - исследование британских ученых

Для защиты от коронавируса необходимо делать три прививки ежегодно, - исследование британских ученых

Британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки. Речь идет о ежегодной иммунизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По данным британского Агентства здравоохранения, эффективность бустерной дозы Pfizer и Moderna против симптоматических заболеваний ниже для штамма "Омикрон", чем для "Дельты" во все периоды после прививки.

В частности, исследование проводилось на 147 597 случаев заболевания "Дельтой" и 68 489 - "Омикрона" в Великобритании.

Данные показали, что бустеры Pfizer и Moderna имели эффективность 90% против симптоматических заболеваний "Дельтой" в течение по меньшей мере девяти недель.

Впрочем, эффективность против штамма "Омикрон" была примерно на 30% ниже и снизилась еще более после девяти недель.

Также читайте: Противопоказания к вакцинации против COVID-19 имеют менее 1% взрослых украинцев, - ЦОЗ

Профессор международного здравоохранения в Университете Кертина Джая Дантас заявила, что это "только начало понимания эффективности вакцинации", но "похоже, что может потребоваться регулярная ревакцинация".

"Вероятно, нам нужны бустеры, скажем, два или три в год", - сказала она.

Автор: 

вакцина (3815) исследование (567) карантин (16729) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Професор міжнародної охорони здоров'я в Університеті Кертіна Джая Дантас заявила, що це "лише початок" Джерело:
Ну это и так понятно, что гайки будут закручивать и дальше. Отступить назад уже не получится, народ может не понять, если объявить, что два года овцинаций, намордников и карантинов - это просто прикол был такой. Да и не для того все это затевалось, чтобы закончиться ничем. Так что заседание продолжается...
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30.12.2021 10:40
+17
уколы, которые нужны только для того, чтобы с работы не выгнали да с автобуса не высадили - это что угодно, но не вакцинация.
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30.12.2021 14:24
+16
Десь в жовтні, в дискусіях з фанатиками вакцинації, я казав, що час нас розсудить і момент істини наступить десь навесні, коли привитого населення буде десь так під 80%. А кількість захворівших на ковід(в сутки) не зменшиться. Походу, момент істини наступить раніше. Співчуваю примусово вколотим людям. Незрозумілий шмундяк. тупо продовжують колоти людям, хоча вже стає зрозумілим, що ця "бодяга" не захищає: а) від зараження, б) від захворювання. Залишилось тільки одна теза: зате привиті легше переносять хворобу. Сумнівна теза. Тут, кому як пощастить.
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30.12.2021 11:24
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Правила форума Совет форумчан
І тричі на день драяти очко йоршиком з грасаторе, бо в інакшому разі вакцина не допоможе 😅
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30.12.2021 10:27 Ответить
Не перестаю дивуватися Вашому досвіду.
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30.12.2021 12:22 Ответить
..... а із 2023 по 5-ть буде оптимально ...
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30.12.2021 10:28 Ответить
щодня
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30.12.2021 10:52 Ответить
слушал вчера видео докторас Украины инфекционист так вот она пояснила просто ЕСЛИ РАНЬШЕ ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕВАЛ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ Ковидом то наша система вольно или невольно (а спрашивать надо с ОРГАНИЗАТОРОВ КМУ И МОЗ власти) за все это если умышленно то геноцид если неумышленно все одно криминал так вот больного в легкой форме пока анализы диагнозы куча справок выписок обследвоаний и он бамц и СТАЛ ТЯЖЕЛЫМ И В РЕАНИМАЦИЮ.... и так как повезет...

Омрокон она вообще считает да он заразные но если сразу начинать лечение по протколу обычного грипозного ОРВИ синдрома постельный режим!!!! то все обойдется и Омрокон фактически утратил все сложности и опасности Дельты...
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30.12.2021 11:37 Ответить
https://dnk.video/w/ugTypRbcc6HQMLHCZbMzsn
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30.12.2021 15:53 Ответить
Вони не зупиняться.
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30.12.2021 10:29 Ответить
Ніколи!!! Стільки коржиків
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30.12.2021 10:32 Ответить
ну так, всё к тому шло...
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30.12.2021 10:30 Ответить
Є такий гриб: -Отсосиновик!! Набридли
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30.12.2021 10:31 Ответить
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30.12.2021 10:31 Ответить
Які, суки хитрожопі...
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30.12.2021 10:34 Ответить
поки що нічого сказати точно не можна
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30.12.2021 10:35 Ответить
собака должна быть на морозє ))
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30.12.2021 10:35 Ответить
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30.12.2021 16:47 Ответить
Для пи... три будет малавата.
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30.12.2021 10:40 Ответить
Какое замечательное свинство! Кому-то понравилось бабло из воздуха стричь... Понятно, тут вовсе не только бабло. Им мало загнать в угол, им надо людей ещё и раком нагнуть.
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30.12.2021 10:40 Ответить
Корпораціям бабло, урядам загнати людей в стійло. Вигідно всім.
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30.12.2021 11:00 Ответить
Професор міжнародної охорони здоров'я в Університеті Кертіна Джая Дантас заявила, що це "лише початок" Джерело:
Ну это и так понятно, что гайки будут закручивать и дальше. Отступить назад уже не получится, народ может не понять, если объявить, что два года овцинаций, намордников и карантинов - это просто прикол был такой. Да и не для того все это затевалось, чтобы закончиться ничем. Так что заседание продолжается...
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30.12.2021 10:40 Ответить
"Ну это и так понятно, что гайки будут закручивать и дальше"

Никак невозможно, по причине, что деньги закончились.
Совершенно закончились деньги, совсем, во всем мире.
Это, конечно, очень странно, как у государств могут деньги закончится ведь у них же есть печатные станки (даже бабка Пелоси не поняла и очень удивилась: как это так, что денег нет, ведь всегда были).
Однако факт остается фактом: печатный станок раскочегарть никак невозможно по причине галлопирующей инфляции, которая не разбирает, вакцинрованные слуги народные или нет, а смывает финансовую систему в унитаз (обесценивая национальную валюту) вместе с прявящим классом, стоящим у печатного денежного станка.
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30.12.2021 13:25 Ответить
"Святой" Билл, который ни причём, заявил, что в следующем году государствам придётся регулировать онлайн платформы, чтобы "бороться" с дезинформацией.

Дезинформация должна быть единственно правильной и не от кого попало.
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30.12.2021 10:43 Ответить
Я же говорил скоро будет как в фильме эквилибриум, каждый день себе укол и пошёл на работу, не укололся сожгли в печи как еретика.
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30.12.2021 10:44 Ответить
против британских ученых не попрешь!
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30.12.2021 10:48 Ответить
Припускають, could be needed
що може допоможе, а може й ні
якось не дуже впевнено
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30.12.2021 10:50 Ответить
неопределённость касается две или три
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30.12.2021 17:15 Ответить
Ну раз нада значит нада, алягер ком алягер, всмысле куля в лоб так куля в лоб, стадион так стадион
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30.12.2021 10:56 Ответить
Гланове, что вакцинированным нечего бояться. Они будут защищены регулярными обновлениями безопасности.
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30.12.2021 11:03 Ответить
Удивило то, что за 40 минут ни одного агрессивного вакцинированного коммента нет
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30.12.2021 11:11 Ответить
Они перезваниваются и согласовывают стратегию и оплату.
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30.12.2021 11:26 Ответить
это вы поторопились)
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30.12.2021 23:35 Ответить
Скоро всех подключат к аппаратам вакцинирования как в матрице.
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30.12.2021 11:18 Ответить
Не два-три а две перед каждым сезоном! Итого: четыре.
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30.12.2021 11:21 Ответить
Десь в жовтні, в дискусіях з фанатиками вакцинації, я казав, що час нас розсудить і момент істини наступить десь навесні, коли привитого населення буде десь так під 80%. А кількість захворівших на ковід(в сутки) не зменшиться. Походу, момент істини наступить раніше. Співчуваю примусово вколотим людям. Незрозумілий шмундяк. тупо продовжують колоти людям, хоча вже стає зрозумілим, що ця "бодяга" не захищає: а) від зараження, б) від захворювання. Залишилось тільки одна теза: зате привиті легше переносять хворобу. Сумнівна теза. Тут, кому як пощастить.
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30.12.2021 11:24 Ответить
наразі більш за 50 відсотків важких хворих,є вакциновані,здебільш двома щепленнями.
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30.12.2021 11:34 Ответить
Данія зараз на першому місці в ЄС за новими випадками і це з 80% щеплених. Взагалі цікаво на це дивитися: країни які найбільше вакцінували своє населення зараз як раз в топі за захворюваністю. Мабуть співпадіння.
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30.12.2021 13:53 Ответить
ну что вы...
для коллективного иммунитета надо 90%, и вообще кто знает, может у вас там справки купили
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30.12.2021 23:34 Ответить
https://dnk.video/w/ugTypRbcc6HQMLHCZbMzsn
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30.12.2021 15:55 Ответить
Так если "ежегодно", значит, прошлогодняя НЕ ПОМОГЛА.
Зачем тогда она вообще ???
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30.12.2021 11:25 Ответить
если тема даёт прибыль,то надо тему продолжать юзать. это аксиома!
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30.12.2021 11:32 Ответить
я після 2-х досі відходжу
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30.12.2021 11:39 Ответить
ну тут как всегда. пока им рыло не начистят, они со своими вакцинами не отстанут.
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30.12.2021 11:43 Ответить
Колитесь больше , колитесь чаще , колитесь глубже - и жизнь наладится.! Вот что нам предлагают!
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30.12.2021 11:58 Ответить
Справа в тому, що якраз не пропонують, а примушуть, порушуючи права людей і плюючи на закони.
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30.12.2021 20:38 Ответить
Британські вчені припускають, що для захисту від коронавірусу необхідно робити по два-три щеплення. Мова йде про щорічну імунізацію. Джерело:
КАРЛ ! мрії чуваків у фольгових шапочках на головах збуваються, вакцинація це тепер на все життя,
правила концтабору для всіх
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30.12.2021 12:32 Ответить
А в якому концтаборі проводили вакцинацію?
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30.12.2021 12:46 Ответить
В фашистских концлагерях делали опыты над людьми, гражданин с методичкой
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30.12.2021 13:41 Ответить
Але вакцинацію не практикували в жодному з концлагерів, громадянине з середньовічними поглядами.
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30.12.2021 14:03 Ответить
уколы, которые нужны только для того, чтобы с работы не выгнали да с автобуса не высадили - это что угодно, но не вакцинация.
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30.12.2021 14:24 Ответить
З Вашої точки зору виходить, що Вас народили лише заради одержання декретної відпустки.
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30.12.2021 14:55 Ответить
Эти вакцины не вакцины, а невесть что. Например, вакцина от оспы и столбняка- вакцины. От гриппа- непонятно что
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30.12.2021 14:27 Ответить
Те, що Вам щось незрозуміло не означає, що це щось э шкідливим.
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30.12.2021 14:46 Ответить
/Идут явные подтасовки фактов, Вам платят много?
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30.12.2021 14:57 Ответить
За мої пости на Цензорі мені ніхто нічрго не платить. Я просто хочу, щоб помирало якмога менше українців.
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30.12.2021 15:06 Ответить
А получится прямо наоборот в ближайшей перспективе, когда всплывут все последствия
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30.12.2021 15:16 Ответить
Це Ви на кавовій гущі наворожили?
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30.12.2021 15:17 Ответить
Да нет, в отличие от Вас я умею анализировать происходящее
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30.12.2021 15:22 Ответить
А факти говорять про протилежне:



Ваша вигадка помилкова. Ось факти
Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany Nazi Germany , where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria#cite_note-53 [53]
Переклад
Широко поширена вакцинація знизила кількість випадків у Сполучених Штатах з 4,4 на 100 000 жителів у 1932 році до 2,0 у 1937 році. У нацистській Німеччині, де влада віддавала перевагу лікуванню та ізоляції перед вакцинацією (приблизно до 1939-1941 рр.), кількість випадків зросла за той же період з 6,1 до 9,6 на 100 000 жителів.[53]

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О чем Вы вообще?



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30.12.2021 15:32 Ответить
Просто не успели бы проверить эффективность перед газовой камерой, примитивный Вы наш. Другие цели были
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30.12.2021 14:37 Ответить
Ваша вигадка помилкова. Ось факти

Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany Nazi Germany , where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria#cite_note-53 [53]
Переклад
Широко поширена вакцинація знизила кількість випадків у Сполучених Штатах з 4,4 на 100 000 жителів у 1932 році до 2,0 у 1937 році. У нацистській Німеччині, де влада віддавала перевагу лікуванню та ізоляції перед вакцинацією (приблизно до 1939-1941 рр.), кількість випадків зросла за той же період з 6,1 до 9,6 на 100 000 жителів.[53]
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30.12.2021 14:53 Ответить
О чем Вы вообще?
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30.12.2021 14:55 Ответить
Спробуйте прочитати уважніше і подумати.
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30.12.2021 14:58 Ответить
А есть ли короновирусная эпидемия? Короновирус есть, но...
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30.12.2021 13:20 Ответить
шо ж это за "вакцина", что ее нужно колоть каждый день?? ******* на то, что нас пытаются водить за нос!
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30.12.2021 13:27 Ответить
Делая прививки против мифического ковида, ты делаешь организм беззащитным перед самыми безобидными инфекциями, которые приобретают агрессивные свойства. Выбор за вами, господа ТОРЧКИ.
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30.12.2021 13:27 Ответить
Вочевидь, різниця між РНК та ДНК для Вас залишилася нездоланною таємницею...
Щось перенести з РНК до ДНК можуть робити тільки ретровіруси, і для цього вони використовують зворотну транскриптазу. Ні в складі вакцин, ні у коронавірусів і в клітинах людей і тварин такого ферменту немає.
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30.12.2021 15:45 Ответить
А що там є у складі вакцин? Тільки бажано с пруфами а не ваші фантазії.
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30.12.2021 17:01 Ответить
Comirnaty від Pfizer-BioNTech
https://loda.gov.ua/news?id=62807 Діюча речовина: мРНК - молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді
Допоміжні речовини: ALC-0315, ALC-0159 і холестерол - ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини DSPC - фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію. дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію - буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла натрію хлорид і калію хлорид - є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину вода для ін'єкцій
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30.12.2021 17:43 Ответить
ось ще тут на с. 22
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/********************************/$file/UA185920101_6919.pdf
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30.12.2021 17:45 Ответить
https://www.fda.gov/media/144638/download The Moderna COVID-19 Vaccine contains the following ingredients: messenger ribonucleic acid (mRNA), lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol, and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), tromethamine, tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium acetate trihydrate, and sucrose.
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30.12.2021 17:50 Ответить
Ок! Дякую, прочитав написано гарно, питань нема, але чомусь не діє шмурдяк. Колоти три рази на рік цю вакцину якось не втішає, то вже занадто.
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30.12.2021 18:09 Ответить
Для ефективної боротьби з ковідом швидкість введення нових вакцин має бути принаймні співставимою з швидкістю виникнення нових штамів. А у нас наразі тільки 50% вакцинації до позаминулого штаму.
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30.12.2021 18:30 Ответить
Та ясно що все не ідеально - он від поліємієліта вакцину 10 років робили та випробовували а тут з пробірки і одразу людям.
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30.12.2021 18:37 Ответить
За 70 років наука трохи просунулася.
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30.12.2021 18:44 Ответить
Просунулась але не в нас. У нас фактично розвалена медична система, не дай бог захворіти... Страхова медицина відсутня, якщо щось серьозне виникне то усе - торба.
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30.12.2021 18:52 Ответить
Так ніхто і не казав, що м-РНК вакцини то українська розробка.
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30.12.2021 18:56 Ответить
Та оно ясно-понятно, тільки якщо щось піде не так, то звертатися прийдеться до наших лікарів.
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30.12.2021 19:04 Ответить
Вакцина Moderna COVID-19 - это неутвержденная вакцина.

Побочные эффекты, о которых сообщалось во время пост авторизационного использования Moderna COVID-19
Вакцины включают:

Тяжелые аллергические реакции.
Миокардит (воспаление сердечной мышцы)
Перикардит (воспаление внутренней оболочки сердца).
Обморок в связи с введением вакцины.

Это могут быть не все возможные побочные эффекты вакцины Moderna COVID-19. Серьезный и могут возникнуть неожиданные побочные эффекты. Вакцина Moderna COVID-19 все еще изучается в клинических испытаниях.
То есть что будет впоследствии пока не известно - идут испьітания, курим ждем.
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30.12.2021 18:35 Ответить
"курим ждем. " трохи не так - "ждем и хороним по нескольо сот умерших от ковида в сутки"
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30.12.2021 18:50 Ответить
Хз хз це як повезе, он на роботі троє вакцинованих померли. Один правда з діабетом був, другий курив забагато а третій займався на підприємстві вакцинаціями.
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30.12.2021 18:55 Ответить
А до початку вакцинації в Україні від ковіду хто помирав?
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30.12.2021 21:15 Ответить
Не знаю по смі казали що кругом повна опа. А від сусіда (в нього жінка медсестра і син лікар) чув що то все брехня і усі випадки смертей подають як ковід. Вже потім через півроку потихеньку почали як кажуть з'являтися дійсно хворі на ковід. Жінка цого перехворіла, сусід перехворів (вони робили тест) і я слідом - усе легко на ногах перенесли. А що таке?
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30.12.2021 21:23 Ответить
В 2020 році в багатьох країнах підскочила загальна смертність від всіх причин. І це не бабки біля під"їзду нашептали, а офіційна статистика. Вам не приходилав голову думка, що якщо випадки смертей від інших причин подавати як смерть від ковіду, то такий ефект просто неможливий?
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30.12.2021 21:38 Ответить
Згодом дізнаємося, усе тайне колись стане явним.
Думаю що правда не зовсім така як нам її доносять.
Досвід життя мене переконує - не вірити що нам безплатно дають вакцину, на все повинна бути своя причина.
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30.12.2021 22:18 Ответить
Іншими словами, логічного пояснення цього факту у Вас немає.
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30.12.2021 22:40 Ответить
Підозра є але це не на публіку, а переконливого пояснення звісно нема.
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30.12.2021 22:46 Ответить
Не от ковида хороним, а от не оказанной вовремя медицинской помощи.
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30.12.2021 21:33 Ответить
Якби Ви були праві хоча б на 3%, то адвокати в США весь держбюжет на компенсації постраджалим відсудили б.
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30.12.2021 21:43 Ответить
Против транснациональных коорпораций вести борьбу очень сложно,особенно, когда за ними поддержка государства.
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30.12.2021 21:51 Ответить
Надо же, с крупных транснациональных производителей сигарет, и фармпредприятий адвокаты лкпили многомиллионные компенсации, а потом сказали "нет, это трудно, не будем с крупных компаний деньги брать!"
Не очень правдоподобна Ваша выдумка.
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30.12.2021 22:03 Ответить
Антивакцинатори взагалі розуміють, що ця епідемія загрожує всім, і якщо вони готові гратися в "пощастить/не пощастить" з власним здоровям та життям, то оточуючих вони в це втягувати права не мають?
Ваші старенькі чи хворі близькі не заслуговують на таку зневагу і безвідповідальність. Вакцинуватися простіше ніж потім, коли буде вже пізно, усвідомити що накоїв.
Ми що, в середньовіччі живемо? Вчені нічого не знають, кацапська кампанія з дезінформації проти Західних вакцин - ось чому треба довіряти, правда ж?
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30.12.2021 15:41 Ответить
Два раза в год сходить к семейному врачу - ужасная проблема для идиотов!
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30.12.2021 17:17 Ответить
Ефіопський шаман з вооз хоче до наступного року ширнути 70% населення світу. Це близько 5 млрд. А якщо ширнути тричі та помножити на вартість дози... От і рахуйте приблизну ємкість ринку. І уявіть, що заради цих грошей вам можуть заспівати цілі легіони різноманітних спеців.
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30.12.2021 17:21 Ответить
Дуже прошу! Не ображайте Будь Ласка тих хто повірив у короновірус та побіг ширятися. Це ГЕРОЇ нашого часу,і своім прикладом, та ціною власного здоров я вони врятували більшу частини населення України, показавши як не треба робити.
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30.12.2021 21:30 Ответить
институт Роберта Коха ( Германия), сообщил, что 95,58% заболевших вариантом коронавируса "Мю" (омикрон) в стране, имели от 2 до 3 вакцинаций
не вакцинированными оказались 4,42% пациентов
напомню, что в декабре количество "заболевших" в Германии ежедневно составляло 50-100 тыс. случаев В ДЕНЬ
количество "полностью вакцинированных" в стране превысило 70%
следовательно, вакцины не "работают", "коллективный иммунитет" не проявляется, а вакцинированные люди резко теряют иммунную сопротивляемость простой сезонной простуде
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30.12.2021 21:58 Ответить
Вся рушійна сила цього - в багатомільярдних закупках вакцин під багатомільярдні відкати чиновникам, котрі їх купляють і діляться з ким потрібно, щоб "стимулювати" народ до цих т.з. "щеплень". Ланцюжок відомий - фармацевтичні компанії набивають баблом кишені - чиновники (МОЗ, інфекціоністи, епідеміологи, керівники , депутати, ЗМІ...) отримують своє через відкати, а народ (читай - бидло) ставлять раком, залякують і вакцинують. Бо інакше - не пустимо на роботу, звільнимо, не виплатимо лікарняний (а то й відмовимо в лікуванні!), не зайдеш до автобуса чи потягу, не пустимо в магазин... іт.д.
Скажу, що буде далі - ревакцинацію запровадять уже щорічну, далі - 2 і 3 рази на рік і так довічно. Бабло потече ріками, а у бидла врешті з"являться віддалені наслідки цих т.з. "вакцинацій" - хвороби, котрі потребують все нового і нового лікування (Пфайзер і Модерна і про це попіклуються...). Найцікавіше, що ці щеплення через 3-4 роки зроблять ... платними. Вибачте - ***** щепитися на шарика ( ані - то сидіть дома!)
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31.12.2021 16:59 Ответить
В кого ще трошки з доганялкою в порядку!Уважно прочитайте,, Об'явлення,,,главу 13.Це остання частина Біблії.Після цього проаналізуйте ситуацію.
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23.01.2022 13:35 Ответить
 
 