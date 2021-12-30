"Задержка с назначением главы САП – плохая новость для Украины", - посол Великобритании Симмонс

Посол Великобритании Мелинда Симмонс призывает утвердить результаты конкурса по назначению главы САП.

Об этом Симмонс сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Длительная задержка с назначением Специализированного антикоррупционного прокурора – плохая новость для Украины", - говорится в сообщении.

По ее словам, члены отборочной комиссии должны, наконец, подтвердить победителя и помочь укрепить этот жизненно важный независимый антикоррупционный институт.

Ранее сообщалось, что США призывают членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры возвратиться к работе.

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