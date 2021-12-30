РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12276 посетителей онлайн
Новости
10 106 72

"Задержка с назначением главы САП – плохая новость для Украины", - посол Великобритании Симмонс

Посол Великобритании Мелинда Симмонс призывает утвердить результаты конкурса по назначению главы САП.

Об этом Симмонс сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Длительная задержка с назначением Специализированного антикоррупционного прокурора – плохая новость для Украины", - говорится в сообщении.

По ее словам, члены отборочной комиссии должны, наконец, подтвердить победителя и помочь укрепить этот жизненно важный независимый антикоррупционный институт.

Ранее сообщалось, что США призывают членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры возвратиться к работе.

Читайте также: "Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Порошенко", - посол Великобритании Симмонс

Задержка с назначением главы САП – плохая новость для Украины, - посол Великобритании Симмонс 01

Автор: 

САП (2060) Симмонс Мелинда (103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
30.12.2021 10:42
+21
показать весь комментарий
30.12.2021 10:51
+19
показать весь комментарий
30.12.2021 10:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Присилайте зеленій шмарклі "чорну мєтку".
показать весь комментарий
30.12.2021 10:34 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 10:45 Ответить
да Янык в сравнении с нынешним - просто ребенок из песочницы
показать весь комментарий
30.12.2021 11:19 Ответить
Затримка?!!?Саботаж!!!
показать весь комментарий
30.12.2021 10:35 Ответить
Невже вони там такі тупоголові в ОПі що затягують призначення прокурора щоб якось відстрочити кримінальні справи проти себе?
Ні, вони не призначать того хто буде їх переслідувати. Що тут не зрозуміло послам ЕС?
показать весь комментарий
30.12.2021 10:36 Ответить
все їм зрозуміло, але вони не можуть в ранзі послів публічно випороти першу особу держави в якій вони знаходяться.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:03 Ответить
не так этому алексу кубичному , как госпоже послу Симмонс хочу ответить : это очень приятно что послы G-7 решили держать под контролем расследование предъявления подозрения экс"гаранту" Порошенку !!! очень бы хотелось чтобы при допросе именно по доставке угля в 2014 - 15гг присутствовали юристы их ведомств !!!и что бы потом эти же , уважаемые В Украине , послы дали оценку действиям этого "гаранта" !!! как бы они поступили , не дай БОГ , со своим таким человеком ( хотя трудно назвать человеком , который обагащался за свою каденцию , в 82 раза !!! это , кстати , было неоднократно , озвучено стрибуны ВРУ !!! и ни РАЗУ им , экс"гарантом " и его фракцией ЕС не опротестовано!!! ) в своей стране ??? и это только по одниму вопросу !!! и Вы , госпожа посол , еще можете сомневаться в демократии , В УКРАИНЕ !!! более 60 дел было возбуждено против экс"гаранта" и он под любым поводом скрывается от вручения ему повестки !!! еще раз хочу Вас , уважаемый посол страны с самой справедливой правоохранительной системой , спросить КАК БЫ ВЫ ПОСТУПИЛИ С ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ , КОТОРЫЙ ТАК ПРЕНЕБРЕГАЕТ ЗАКОНАМИ !!! УКРАИНЫ !!! ДЕПУТАТ ИЗБРАННЫЙ НАРОДОМ УКРАИНЫ !!! ЕКС"ГАРАНТ ПРАВ И СВОБОД В УКРАИНЕ !!! НЕ МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ВЫРАЗИТЬ ТЕ СЛОВА , КОТРЫЕ ОН , ЕКС"ГАРАНТ" ВЫРАЖАЕТ З ТРИБУНЫ ВРУ !!!
показать весь комментарий
30.12.2021 11:51 Ответить
Шо ти істерішь? Спокійно, все буде добре, Кловуна виженемо, Порошенка призначимо...
показать весь комментарий
30.12.2021 11:59 Ответить
Який відсоток "своєво" генпрокурора вам ще треба, щоб дебільні справи проти представників попередньої влади нарешті вийшли за рамки дегенеративної біганини чи то за, чи то проти Порошенка і Ко? Носяться з тим вугіллям, торгівлею на крові, убивством та пажиранієм раднова брата і що ще там кацапи накидали на вентилятор вже третій рік, а віз і нині там, де його почали пхати ще з призначенням рябої шапки. Робите з правоохоронної системи України посміховисько на весь світ...
показать весь комментарий
30.12.2021 12:22 Ответить
Іди геть, дурнуватий кацап.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:34 Ответить
Британці просто математику в школі не пробухали, як ти... Якби Петя в 82 раза збагатився, но у рейтингу мільярдерів обігнав би Білла Гейтса))
показать весь комментарий
30.12.2021 14:34 Ответить
Як цікаво, виявляється Є ще ідіоти і в українських , а не тільки расцийських сілєньях. Я вже, було, подумав, що косабська брехня "про збагачення Пороха на вайнє у 80 разів" стала зразковим прикладом недолугої косабської пропаганди, на кшталт, "распятава мальчіка", але ж НІТ, цю куйню пишуть і не стидаються і на Українських ресурсах, нажаль.
Чиїх холуй будеш, вовчик-гнида?
показать весь комментарий
30.12.2021 14:37 Ответить
не розумію цю сакралізацію чергової контори. поки тут правлять ахмети, бєні та інші пєті з фірташами то діяльність будь якої структури буде знівельовано та помножено на 0.
показать весь комментарий
30.12.2021 10:41 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 10:42 Ответить
яка з новостворенних структур дала хоч якийсь ефект?
показать весь комментарий
30.12.2021 10:44 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 10:51 Ответить
Альо, гараж. По суті мого посту є щось?
показать весь комментарий
30.12.2021 11:05 Ответить
Бюджет попилесосили непогано....
показать весь комментарий
30.12.2021 10:52 Ответить
Какой самый большой Чупа чупс? Я готов ведро купить и подарить ей.... Пусть немного помолчит..
показать весь комментарий
30.12.2021 10:50 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 20:31 Ответить
Хто б сумнівався у твоїй НЕспроможності ЩОСЬ ЗРОЗУМІТИ, ЛЯРВА.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:39 Ответить
Влодзюти комуніст?)
показать весь комментарий
30.12.2021 11:44 Ответить
аніхілятор плоті ще не народжених галактік.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:51 Ответить
Не пий за кермом!
показать весь комментарий
30.12.2021 12:07 Ответить
Не пью.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:20 Ответить
Тут справа у законодавстві.
Наприклад, підозру народному депутату може висунити виключно Генеральний прокурор.

Вже видомо, що НАБУ зуміло внедрити, та зафіксувати як нардепи від СН отримають гроши у конвертах. Полякова вбили тому, що владі про ці записи ще було не відомо.

Так ось працювати над ціми справами, якр раз керувати і повинен Голова САП. Тому Зеленський і не дає згоди, бо не знайшов дурня, який собі намалює кримінальну відповідальність.

До речи, Піскун розповів, що уці ці санкції РНБО порушують 22 статю Конституції України, а під неї була написана ст. 161 Криминального кодексу і там до п'яти років увязнення. Так ось усі члени РНБО як раз прямо попадають під цю статтю за приняти рішення по санкціям до заможних...
показать весь комментарий
30.12.2021 13:04 Ответить
Погана новина это когда гаранты наплевали на свои обязательства по будапештскому меморандуму, а это просто кому то нужен опять "свой прокурор".
показать весь комментарий
30.12.2021 10:41 Ответить
На Будапештський Меморандум наплювала тільки маасковія.
показать весь комментарий
30.12.2021 10:45 Ответить
Вы б его прочли для начала кто и что, и кому за что гарантировали.
показать весь комментарий
30.12.2021 10:54 Ответить
Прочитай сам. Нам гарантували не застосовувати свою зброю проти України, а в разі ядерного нападу на Україну підписанти звертатимуться в ООН. Воювати замість нас вони не підписувались.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:12 Ответить
Ну там совсем не то написано, но прежде чем разбираться давайте определимся просто этот договор выполнен да или нет, без углубления в его понятия, обязательства и тд.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:22 Ответить
Меморандум- это что то вроде протокола о намерениях..юридической силы не имеет..и тут вопрос к Кравчуку..хотя и так все понятно..- сдаете ядерное оружие- признаем независимость..просто Запад боролся за нераспостранение ядерного оружия..ничего личного, только бизнес
показать весь комментарий
30.12.2021 10:59 Ответить
Ну это просто ваш или не ваш выдуманный бред. Конечно президенты всегх стран всегда подписуют пустые бессмысленные бумажки. Почитайте венскую конвенцию о праве международных договоров. Если не осилить то вкратце: все что регулирует международные отношения есть договор не зависимо от названия и в колличестве документов с прописаными обязательствами.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:35 Ответить
Лиссабонский протокол

...Несмотря на заявленный еще в 1991 году Верховной Радой безъядерный статус Украины позиция Украины при ратификации Лиссабонского протокола и договора СНВ-I оказалась более сложной. Компенсацию за безъядерный статус правительство Украины оценивало в $2,8 млрд и требовало гарантий безопасности от всех держав, официально обладающих ядерным оружием (России, США, Великобритании, Франции и Китая). 18 ноября 1993 года Верховная Рада ратифицировала Договор СНВ-1 с односторонними изменениями, которые оговаривали сохранение за Украиной ядерных вооружений. США и Россия не приняли эту ратификацию. После интенсивных переговоров 3 февраля 1994 года Верховная Рада ратифицировала оригинальные Договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол. 16 ноября 1994 года Украина присоединилась к ДНЯО в качестве безъядерного государства. В качестве компенсации Украина получила порядка 500 млн долларов по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0 программе Нанна-Лугара . Также США увязали заключение контракта по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%9E%D0%A3-%D0%9D%D0%9E%D0%A3 соглашению ВОУ-НОУ с поставками Россией ядерного топлива для украинских АЭС на сумму 160 млн долларов в качестве компенсации за ядерное оружие.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:18 Ответить
Будапештский меморандум не гарантировал защиту от решения ЗЕдибилов на избиранельном учаске.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:58 Ответить
Вы все таки прочитайте что там написано, если не получается, то подскажу: никакого отношения он к избирательным участкам не имеет.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:20 Ответить
Зебіли, чому ваше Буб очко так цього боїться? Тому що не залізне?
показать весь комментарий
30.12.2021 10:44 Ответить
Там скорей боится сам Коломойский и рыговское шобло у власти. Сам ЗЕнаркоман ничего не решает.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:00 Ответить
Навіщо переживати за тих дармоїдів
показать весь комментарий
30.12.2021 10:47 Ответить
На жаль шановна пані Сіммонс каже саме про Україну, так не про шмарклю а Україну, тому що президент має діяти від імені держави. А зелене, сцикливе чмо діє як гопнік у провулку прикриваючись гарним "пальто"
показать весь комментарий
30.12.2021 10:48 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 10:52 Ответить
Путін вже зайняв ОП. Війни вже не буде.
показать весь комментарий
30.12.2021 10:57 Ответить
Но сначала капитуляцию. Деньги уже уплачены!
показать весь комментарий
30.12.2021 21:14 Ответить
"Чим гірше- тим краще." За таким принципом і працюють вибрані зе-дебілами народні слуги...
показать весь комментарий
30.12.2021 11:01 Ответить
Бубочка трохи притерся в кріслі і тепер крутить дулю в кармані. Будує те що і хотів - совок.
А всі ці "патріотичні маніпуляції" - нагородження воїнів, парад військовий-окозамилювання.
І макшани охороняють цього покидька щоб бува не виперли під сраку в Ростов як Януковича.
А воно робить свою справу. Добив економіку, оборону, підтримку партнерів та друзів, призначив на керівні посади кловунів з кварталу, посалив в раду стадо дурнів з помийки які заглядають йому в рота.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:03 Ответить
Задержка с отставкой зеленского - очень плохая новость для Украины.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:10 Ответить
Я не думаю, что Майдан следует откладывать из-за пандемии.
показать весь комментарий
30.12.2021 21:16 Ответить
Таке враженя, коли Петрушка дивиться в дзеркало, то він бачить там Наполеона, жонгліруе країною, погано закінчить.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:12 Ответить
Плохая новость для вас, а для нас обыденное дело, что есть, что нет. 13 создали и не идут дела, что еще создать такого? Мы прокормим всех.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:13 Ответить
Этот позор на совести Зеленского.
Украине нанесен очередной репутационный удар, благодаря его непонятной внутренней политике.
Явно без его телефонного права тут не обошлось. Что то пошло не по его сценарию, все отменить любыми способами и плевать на все.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:20 Ответить
А почему непонятная внутрення политика ? Очень даже понятная. Враг попал в кресло президената.
показать весь комментарий
30.12.2021 21:17 Ответить
В НАБУ уже подготовлены дела по зарплатам в конвертах....Конечно Слуги Уроды сцут независимиго прокурора!
показать весь комментарий
30.12.2021 11:26 Ответить
пані Посол, поки Ви не почнете закривати візи і блокувати рахунки таким як Татаров, Смирнов, Єрмак і т.д. - нічого не вдасться змінити в Україні. Дипломатичні натяки вони ігнорять, як і вимоги суспільства.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:29 Ответить
А де падаляки? Чому мовчать?))
показать весь комментарий
30.12.2021 11:32 Ответить
Відібрати безвіз. Крапка. Цей бидлячий нарід тільки так і можна чомусь навчити.
показать весь комментарий
30.12.2021 11:47 Ответить
А тих хто виїхав в ЕС - повернути назад.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:02 Ответить
Так. Відібрати робочі візи.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:35 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 11:54 Ответить
Раньше Украина была - страной Майдана, Героев Небесной сотни, народа, воюющего за свою свободу.
Эти зеленые гниды позорят Украину и уже готовятся ползти на коленях (как им приказал Жириновский) к ***** целовать ручку и просить прощения.
показать весь комментарий
30.12.2021 12:43 Ответить
Кого выбрать , каткого такого САП , что вы вообще от нас хотите? Мы понять не можем?
показать весь комментарий
30.12.2021 11:54 Ответить
- Андрей, а шо там мир говорит про задержку с назначением прокурора САП?
- Та все нормально, Вова! Как обычно, мямлят свои стандартные "обеспокоенности".
- А шо Байден?
- В смысле "шо Байден"?
- Ну я ж там, типа, ему что-то обещал ...
- Та не парься, Вова. Дедушке 80 лет. Он уже имя свое забывает, а про какие-то обещания - тем более не помнит.
- Ну тогда норм. Продолжаем операцию "прокурор - наш человек"
показать весь комментарий
30.12.2021 13:02 Ответить
Бене тикать некуда. Поэтому делает все чтобы насрать на отношения ЕС с Украиной. А кремлевские выплядки ему помогают. Узурпировали власть через снбо, раду, кс и.т.д. по мирному с ними никак
показать весь комментарий
30.12.2021 13:15 Ответить
Тобі ж ,козлу, відкритим текстом кажуть - призначай нарешті прокурора САП.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:17 Ответить
Все просто - Володимр Олександрович не розуміє англійську, а так би вже звісно все біло б чікі-пікі.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:32 Ответить
Позорники !!! Западным странам уже хватит нянчится с этими всеми ублюдками
показать весь комментарий
30.12.2021 14:02 Ответить
пора выбрасывать десант пьяных абрамсов на афроамериканцах?
показать весь комментарий
30.12.2021 14:39 Ответить
Підписання угоди з Британією та рф у Будапешті - було "поганою новиною" для України. Після того - інше - фігня.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:32 Ответить
Погані новини для України, хороші для Зеленського і Коломоського, все в порядку
показать весь комментарий
30.12.2021 15:56 Ответить
Выразили обеспокоенность, придурки? Гнать шмарклю поганой метлой нужно. А эта импортная петушня целуется в десна. Ладно у нас, ментально, Царь хороший, бояре - говно, но вы же яуропа, дифференцируйте тему, называйте говно говном. Каждая **** своего.... хочет.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:27 Ответить
З таким керівництвом гарних новин не буде((((
показать весь комментарий
30.12.2021 22:12 Ответить
выдавайте уже ордера. хватит обеспокоенностей
показать весь комментарий
31.12.2021 00:04 Ответить
 
 