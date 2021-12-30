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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили переведен в Руставскую тюрьму в полном соответствии с законом, - пенитенциарная служба Грузии

Саакашвили переведен в Руставскую тюрьму в полном соответствии с законом, - пенитенциарная служба Грузии

Пенитенциарная служба Грузии подтвердила информацию о переводе бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави.

Об этом говорится в сообщении службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Исходя из большого общественного интереса, сообщаем, что 30 декабря заключенный Михеил Саакашвили препровожден в Руставскую тюрьму в полном соответствии с законом", - говорится в сообщении.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+9
блаЗЄнський. Йому не треба в Україні неконтрольована особа, що може в будь-який момент оголосити його "барьіґой"
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30.12.2021 10:55
+6
Та дайте ему уже варенья! Иле кокса.
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30.12.2021 10:53
+6
- Куме! А знаєте - все-таки Зеленський хитріший ніж Порошенко!
- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його в Україні раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!

(Анекдоту цьому вже - кілька місяців)
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30.12.2021 11:00
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Кто слил Мишу
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30.12.2021 10:45 Ответить
блаЗЄнський. Йому не треба в Україні неконтрольована особа, що може в будь-який момент оголосити його "барьіґой"
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30.12.2021 10:55 Ответить
- Куме! А знаєте - все-таки Зеленський хитріший ніж Порошенко!
- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його в Україні раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!

(Анекдоту цьому вже - кілька місяців)
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30.12.2021 11:00 Ответить
Я пригадую що перед своїм поверненням в Грузію Саакашвілі щось таки перднув проти Вовіка.
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30.12.2021 12:09 Ответить
Моника.
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30.12.2021 12:55 Ответить
Знайшовся! Слава Тобі, Господи.
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30.12.2021 10:48 Ответить
Та дайте ему уже варенья! Иле кокса.
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30.12.2021 10:53 Ответить
Я думаю, що тяжка хвороба Міхо - це банальна ломка від відсутності відповідних бадьористих речовин в організмі.
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30.12.2021 10:59 Ответить
Ну так і є. Медикаментозно зняли ломку, підлікувати, і знову на зону. Не постійно ж його в лікарні тримати.
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30.12.2021 11:05 Ответить
Так це лікарям давно відомо! Є така штука в організмі - "залози внутрішньої секреції " Вони регулюють баланс організму Крім жовчі чи інсуліну вони виробляють і "ендорфіни" - речовини задоволення" При їх відсутності організм потрапляє у стан депресії Ці речовини можуть заміняться їх штучними замінниками - алкоголем наркотиками чи іншими речовинами При тривалому вживанні цих замінників організм зменшує вироблення ендорфінів природним шляхом - чого "напрягаться" Коли доступ замінників у організм припиняється - організм починає "ковбасить" Саме це зараз і проявляється у "Карлсона" (в 1991 році у Саратові виловили одного подібного придурка - щоб виглядіть "крутим мачо" колов собі штучний аналог тестостерону постійно збільшуючи дозу А коли він допомагать перестав - почав виміщать "нестояк" на жінках Спочатку просто бив а потім почав убивать)
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30.12.2021 11:13 Ответить
Це скільки ще відсидіти залишилось нашому революціонеру?
Може, за хорошу поведінку і раніше відпустять?
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30.12.2021 10:54 Ответить
НГ на зоне.... пацан пришел к успеху.
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30.12.2021 11:39 Ответить
Рабинович обвиняет. Депутат Рабинович обвинил губернатора Одесской области в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса». Знающие здесь рассказали , что Рабинович сам наркоман, т.е. в теме , и ему можно верить.
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30.12.2021 11:43 Ответить
Президента України Порошенка хочуть посадити , а за того придурка псують відносини з Грузією .
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30.12.2021 12:02 Ответить
Да кто там что портит. Он сам прибыл туда. Это уже не наши проблемы.
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30.12.2021 12:06 Ответить
То нехай грузини самі з ним і розбиралися , якого ці зе лізуть ?
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30.12.2021 15:50 Ответить
Робинзон, бедный Робинзон
Скоро жизнь изменится твоя
Станет вновь светлым горизонт
И ты увидишь мачту корабля
ну или не скоро. как судья и с прокурором решат
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30.12.2021 14:14 Ответить
Не, ну а чё? Всё нормас - Михуил Саака наслаждается плодами своих реформ
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31.12.2021 09:47 Ответить
 
 