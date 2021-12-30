Саакашвили переведен в Руставскую тюрьму в полном соответствии с законом, - пенитенциарная служба Грузии
Пенитенциарная служба Грузии подтвердила информацию о переводе бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из военного госпиталя Гори в тюрьму в городе Рустави.
Об этом говорится в сообщении службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Исходя из большого общественного интереса, сообщаем, что 30 декабря заключенный Михеил Саакашвили препровожден в Руставскую тюрьму в полном соответствии с законом", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.
15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.
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- Чому?
- А він не став чекать коли Саакашвілі почне його називать "баригою" а позбавився його в Україні раніше А зараз ще й "захисником батька грузинської демократії" виглядить!
(Анекдоту цьому вже - кілька місяців)
Може, за хорошу поведінку і раніше відпустять?
Скоро жизнь изменится твоя
Станет вновь светлым горизонт
И ты увидишь мачту корабля
ну или не скоро. как судья и с прокурором решат