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В ОП не знают, присутствовала ли помощница Зеленского Левченко на секретном совещании

В ОП не знают, присутствовала ли помощница Зеленского Левченко на секретном совещании

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал информацию о том, что помощница Зеленского Мария Левченко якобы присутствовала на секретных совещаниях без допуска к гостайне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Накануне нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Фриз заявила, что получила ответ на свой запрос в СБУ, в котором говорилось, что у Марии Левченко нет допуска к гостайне. По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и экс-председателя ГУР МО Василия Бурбы, Левченко 24 июля 2020 года присутствовала на совещании в кабинете президента Зеленского, которое касалось операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

По словам Фриз, президент не мог не знать об отсутствии у своей помощницы допуска, а потому не имел права привлекать ее к обсуждению вопросов, подпадающих под ограничение "совершенно секретно".

В комментарии "Суспільному" спикер президента Сергей Никифоров заявил, что сообщение Ирины Фриз базируется только на ее предположениях и на сообщениях журналиста Юрия Бутусова.

"То есть она сопоставила факты, интерпретировала их, как захотела. Мы же не знаем, присутствовала она или нет. Это лишь предположение Ирины Фриз. Или обсуждали ли при ней операцию "Авеню", - сказал Никифоров.

Отвечая на вопрос, известно ли ему о присутствии Марии Левченко на обсуждении спецоперации, Никифоров сказал: "Дело в том, что я тогда еще не работал в ОП. Это было год назад. Даже больше. Но это сообщение госпожи Ирины Фриз базируется исключительно на ее собственных толкованиях определенных фактов и также со ссылкой на информацию, так же не официальную, не подтвержденную, журналиста Юрия Бутусова".

Также читайте: Помощница Зеленского Левченко не имеет доступа к государственной тайне, – Фриз. ДОКУМЕНТ

Ранее сообщалось, что Мария Левченко никак не оформлена в Офисе Президента и получает зарплату в студии "Квартал 95".

Журналисты сделали запрос о том, на каких основаниях Левченко работает у Зеленского, однако ОП взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа.

Позже в ОП сообщили, что Левченко была взята в штат Офиса Президента. В 2020 году она работала на общественных началах.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее сообщал, что на совещание по поводу обсуждения спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Зеленский допустил лиц, не относящихся к совершенно секретным операциям военной разведки. Среди них были глава Офиса Президента Андрей Ермак, а также Мария Левченко.

Автор: 

Бутусов Юрий (4349) Фриз Ирина (218) ЧВК Вагнер (1332) Офис Президента (1796) Сергей Никифоров (153) Левченко Мария (14)


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Топ комментарии
+77
За всеми не уследишь, там столько людей шляется на этих секретных совещаниях.... Уборщица тетя Галя точно полы мыла и кричала: «Куда по помытому?!»
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30.12.2021 10:49
+50
"Тобто вона склала факти, інтерпретувала їх, як захотіла. Ми ж не знаємо, чи вона була присутня чи не була. Це лише припущення Ірини Фріз."

Джерело:

Так спитай в свого презіка чи була баба Гогі в нього на нараді.
Не повинно бути глибокого склерозу в особи, яка виставляє себе повносправною і здатною керувати країною.
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30.12.2021 10:49
+41
Не ідіотів, а ворогів України.
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30.12.2021 10:51
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А якщо принесеш кокс - то "вообще" зможеш покерувати країною і пограти на піаніні
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12.01.2022 11:07 Ответить
Чи там всі недоумки і придурки,але те що вони мерзоти всім вже зрозуміло.
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30.12.2021 13:53 Ответить
Со стороны граждан Украины это даже как-то непоследовательно - избрали себе на голову клоуна-жидёнка, а ухахатываться не хотят. Клоун, как и положено, всё вокруг себя превращает в цирк, в том числе, и государственную власть. Учитывая вышеизложенное, несоблюдение режима секретности - вообще чепуха. То ли ещё будет. Ещё обхохочемся...
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30.12.2021 14:02 Ответить
ОПа Президента України - прохідний двір для рашкованських шпіонів
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30.12.2021 14:03 Ответить
ще одне дєло по статті № 111 для ЗЄбенського

Вова, скільки там у тебе пожиттєвих ?
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30.12.2021 14:05 Ответить
Дурака включили, а впрочем они его и не выключали все это время.
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30.12.2021 14:12 Ответить
Интересно, а в ОП знают, кто сейчас президент Украины?
Ермак - не называть.
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30.12.2021 14:12 Ответить
Куры передохли - высылайте телескоп...
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30.12.2021 14:17 Ответить
Смешная брехня, пусть ГБР в куче угля поищет, может там какие-то документы завалялись
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30.12.2021 14:21 Ответить
Конечно не знают, они там все обдолбаные, вместе с главным нелохом
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30.12.2021 14:27 Ответить
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30.12.2021 14:29 Ответить
Ну, як Це ? Яке припущення? Про ЦЕ заявив у шустрого САМ Бурба, а на момент проведення тієї наради він БУВ КЕРІВНИКОМ ГУР.

Правда, мені не зрозуміло, чому він тоді НЕ ВІДМОВИВСЯ ДОПОВІДАТИ У ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМ, всрався? Ну то , такоє.
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30.12.2021 14:49 Ответить
Було це дівчисько чи ні..,у якій кофтинці вона була..,з телефоном(!),чи ні !?? Люди добрі... ВИ про що!?.. ВАЗеленський сам про все розповів Лукашенку(!)...Про що він і розповів в своєму інтерв'ю Мосійчук. КРАПКА.
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30.12.2021 15:02 Ответить
звездец от клоуна...а у трухина в машине руль пропал...
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30.12.2021 15:18 Ответить
Чи була ця курка 🐥в кбінеті , ніхто не знає і головне , що вона сама не відає , де була і коли 😠
Чи був слуга урода за кермом Трухін , також ніхто і він сам не зає!
Так можна рахувати до незтями і всіх зашкварів зеленоі шобли не перерахувати за два з половиню роки 🙁
А чого нам чекати ще , поки ху@ло не з'явиться на Хрещатику
на білому коні?😡

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30.12.2021 15:34 Ответить
Кокс він такий...Він дезоріентує... У Галактиці була. Точно!
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30.12.2021 16:03 Ответить
Це чмо, прессекретар, на КарДачах працює чи на окружній? Підійди й спитай -Зебидлоту!
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30.12.2021 17:07 Ответить
Это уже не кокс, это уже герыч. Нарика избрал президентом мудрый ранид, а он и всю свою бригаду приволок.
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30.12.2021 17:25 Ответить
Пустил бы уже самого путлера. А какая разница?
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30.12.2021 18:30 Ответить
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