В ОП не знают, присутствовала ли помощница Зеленского Левченко на секретном совещании

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал информацию о том, что помощница Зеленского Мария Левченко якобы присутствовала на секретных совещаниях без допуска к гостайне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Накануне нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Фриз заявила, что получила ответ на свой запрос в СБУ, в котором говорилось, что у Марии Левченко нет допуска к гостайне. По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и экс-председателя ГУР МО Василия Бурбы, Левченко 24 июля 2020 года присутствовала на совещании в кабинете президента Зеленского, которое касалось операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

По словам Фриз, президент не мог не знать об отсутствии у своей помощницы допуска, а потому не имел права привлекать ее к обсуждению вопросов, подпадающих под ограничение "совершенно секретно".

В комментарии "Суспільному" спикер президента Сергей Никифоров заявил, что сообщение Ирины Фриз базируется только на ее предположениях и на сообщениях журналиста Юрия Бутусова.

"То есть она сопоставила факты, интерпретировала их, как захотела. Мы же не знаем, присутствовала она или нет. Это лишь предположение Ирины Фриз. Или обсуждали ли при ней операцию "Авеню", - сказал Никифоров.

Отвечая на вопрос, известно ли ему о присутствии Марии Левченко на обсуждении спецоперации, Никифоров сказал: "Дело в том, что я тогда еще не работал в ОП. Это было год назад. Даже больше. Но это сообщение госпожи Ирины Фриз базируется исключительно на ее собственных толкованиях определенных фактов и также со ссылкой на информацию, так же не официальную, не подтвержденную, журналиста Юрия Бутусова".

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Ранее сообщалось, что Мария Левченко никак не оформлена в Офисе Президента и получает зарплату в студии "Квартал 95".

Журналисты сделали запрос о том, на каких основаниях Левченко работает у Зеленского, однако ОП взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа.

Позже в ОП сообщили, что Левченко была взята в штат Офиса Президента. В 2020 году она работала на общественных началах.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее сообщал, что на совещание по поводу обсуждения спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Зеленский допустил лиц, не относящихся к совершенно секретным операциям военной разведки. Среди них были глава Офиса Президента Андрей Ермак, а также Мария Левченко.