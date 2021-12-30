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Во Львовской области открыли школу, которую строили более 5 лет, - ОГА

Во Львовской области открыли школу, которую строили более 5 лет, - ОГА

В с. Братковичи на Львовщине открыли новую школу, возведение которой началось еще в 2016 году, но за неимением финансирования объект получил статус долгостроя.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

Закончить объект удалось только после включения его в список президентской программы. Об этом сообщает Львовская ОГА. Школа рассчитана на 180 учеников. Она двухэтажная, с просторными классами, большим спортзалом, современной столовой, новой мебелью и компьютерным классом.

Ранее за неимением помещений дети учились в две смены. Условий для занятий физкультурой в пределах школы тоже не было. Сюда также приобрели оборудование для учебных классов, пищевого и медицинского блока, спортивного зала, компьютерного класса.

"Также здесь обеспечено автономное водоснабжение и водоотвод (скважина и система очистки BIOTAL-8-T), есть собственная котельная, пожарные резервуары и противопожарная сигнализация. Вокруг осуществлено благоустройство и озеленение территории", - рассказал в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Строительство новой школы стоило 77,7 млн гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что по программе "Большая стройка" в Украине построено уже 200 новых школ, в планах – еще 300.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Томаковке на Днепропетровщине создали "школу будущего", - ОГА. ФОТО

Автор: 

школа (3012) Большая стройка (728) Львовская область (2897)


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Топ комментарии
+3
Ні, треба знову про морожену скумбрію за 8 грн/кг писати.
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30.12.2021 10:59
+2
А казали, що при Порошенко школи не будували.
Будували!!!
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30.12.2021 10:57
+2
да. пока зележмотьё, не остановило стройку
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30.12.2021 11:36
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хогвардс?)
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30.12.2021 10:51 Ответить
Що,в лісі здохло,й досі, мердить??
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30.12.2021 10:54 Ответить
Ну так що, треба славити Зеленского, слава нашому великому будівнику
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30.12.2021 10:54 Ответить
Ні, треба знову про морожену скумбрію за 8 грн/кг писати.
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30.12.2021 10:59 Ответить
и про мильярд дерев
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30.12.2021 11:35 Ответить
Так, все до кучі в кожній темі.
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30.12.2021 11:39 Ответить
ага, и про барыг
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30.12.2021 11:57 Ответить
бох
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30.12.2021 11:43 Ответить
А казали, що при Порошенко школи не будували.
Будували!!!
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30.12.2021 10:57 Ответить
да. пока зележмотьё, не остановило стройку
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30.12.2021 11:36 Ответить
Як "остановили"? Школу відкрили.
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30.12.2021 11:38 Ответить
ага. её строили с 17года. потом зелёные утырки, типа открыли
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30.12.2021 11:56 Ответить
З 16-го, а вони достроїли.
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30.12.2021 12:07 Ответить
С 19-го, они присвоили
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30.12.2021 12:38 Ответить
Кстати -
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-04-001089-a
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30.12.2021 11:36 Ответить
Доки добудували, то мона уже і закривать.
П'ять років школу, дурдом!
Спочатку не було фінансування, бо самі ж зелебенські і не фінансували, а тепер собі медальки на груди!
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30.12.2021 11:38 Ответить
Добре, що добудували. Радий за дітей та вчителів.
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30.12.2021 11:43 Ответить
здесь больше фото:
https://www.032.ua/news/3293071/na-lvivsini-vidkrili-skolu-aku-buduvali-sist-rokiv-foto https://www.032.ua/news/3293071/na-lvivsini-vidkrili-skolu-aku-buduvali-sist-rokiv-foto

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30.12.2021 11:46 Ответить
Це те село де https://portal.lviv.ua/uncategorized/2005/02/24/150953 маняк онопрієнко забив велику кількість мешканців. Це напевно від 1996 року селянам ще від того часу обіцяли якісь речі.
"зведення якої почалося ще у 2016 році, але через брак фінансування об'єкт отримав статус довгобуду." - 5 років це довгобуд, несмішіть наші шльопанці!
Крім того https://lv.isuo.org/schools/view/id/12384 школа аж на 170 учнів розрахована, пісдєц пєрємога.
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30.12.2021 11:58 Ответить
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30.12.2021 12:08 Ответить
Фоточка НЕ зачетная. Надо чтобы баннер казался больше школы. Это ведь главное?
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30.12.2021 12:55 Ответить
 
 