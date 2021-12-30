Во Львовской области открыли школу, которую строили более 5 лет, - ОГА
В с. Братковичи на Львовщине открыли новую школу, возведение которой началось еще в 2016 году, но за неимением финансирования объект получил статус долгостроя.
Об этом сообщает Львовская ОГА.
Закончить объект удалось только после включения его в список президентской программы. Об этом сообщает Львовская ОГА. Школа рассчитана на 180 учеников. Она двухэтажная, с просторными классами, большим спортзалом, современной столовой, новой мебелью и компьютерным классом.
Ранее за неимением помещений дети учились в две смены. Условий для занятий физкультурой в пределах школы тоже не было. Сюда также приобрели оборудование для учебных классов, пищевого и медицинского блока, спортивного зала, компьютерного класса.
"Также здесь обеспечено автономное водоснабжение и водоотвод (скважина и система очистки BIOTAL-8-T), есть собственная котельная, пожарные резервуары и противопожарная сигнализация. Вокруг осуществлено благоустройство и озеленение территории", - рассказал в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Строительство новой школы стоило 77,7 млн гривен.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что по программе "Большая стройка" в Украине построено уже 200 новых школ, в планах – еще 300.
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Будували!!!
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-04-001089-a
П'ять років школу, дурдом!
Спочатку не було фінансування, бо самі ж зелебенські і не фінансували, а тепер собі медальки на груди!
https://www.032.ua/news/3293071/na-lvivsini-vidkrili-skolu-aku-buduvali-sist-rokiv-foto https://www.032.ua/news/3293071/na-lvivsini-vidkrili-skolu-aku-buduvali-sist-rokiv-foto
"зведення якої почалося ще у 2016 році, але через брак фінансування об'єкт отримав статус довгобуду." - 5 років це довгобуд, несмішіть наші шльопанці!
Крім того https://lv.isuo.org/schools/view/id/12384 школа аж на 170 учнів розрахована, пісдєц пєрємога.