Во Львовской области открыли школу, которую строили более 5 лет, - ОГА

В с. Братковичи на Львовщине открыли новую школу, возведение которой началось еще в 2016 году, но за неимением финансирования объект получил статус долгостроя.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

Закончить объект удалось только после включения его в список президентской программы. Об этом сообщает Львовская ОГА. Школа рассчитана на 180 учеников. Она двухэтажная, с просторными классами, большим спортзалом, современной столовой, новой мебелью и компьютерным классом.

Ранее за неимением помещений дети учились в две смены. Условий для занятий физкультурой в пределах школы тоже не было. Сюда также приобрели оборудование для учебных классов, пищевого и медицинского блока, спортивного зала, компьютерного класса.

"Также здесь обеспечено автономное водоснабжение и водоотвод (скважина и система очистки BIOTAL-8-T), есть собственная котельная, пожарные резервуары и противопожарная сигнализация. Вокруг осуществлено благоустройство и озеленение территории", - рассказал в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Строительство новой школы стоило 77,7 млн гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что по программе "Большая стройка" в Украине построено уже 200 новых школ, в планах – еще 300.

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