Пока ни формат, ни время разговора Зеленского и Байдена еще не согласованы, - Никифоров
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не исключает, что после общения с президентом России Владимиром Путиным, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский также проведут разговор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Никифоров сообщил в комментарии УНИАН.
Он напомнил, что 29 декабря Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Он частично касался и сегодняшнего разговора Путина и Байдена. Поэтому, как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым" И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить", - отметил Никифоров.
В то же время пресс-секретарь Зеленского уточнил, что пока ни формат, ни время разговора еще не согласованы.
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Захід влаштував медіа-терор Зеленському.
✓✓✓ Слідом за Financial Time і Washington Post, вчора відписався The New York Times у невластивій жорсткій манері про " коміків і гумористів в українській владі».
✓✓✓ А сьогодні новий удар. Знову по самому Близькому олігарху Коломойському і особливій природі відносин президента з олігархом.
В американські ЗМІ витекла чергова порція матеріалів ФБР у справі Приватбанку....
Поки злив обмежився готелями і бізнес-центрами в Огайо, але всі розуміють на черзі офшори самого Зеленського, які засвітилися в Pandora Papers з 41 млн.доларів від ПриватБанку.
США використовують кейс Коломойського як інструмент протверезіння Зеленського. Досить швидко стало зрозуміло, що це найслабше місце влади.
✓✓✓ Всі 4 публікація в західних ЗМІ обнуляють внутрішню ейфорію від " боротьби з олігархами» по-українськи.
Для США і Європи залежність від Коломойського - від ефірів «1+1» і голосів «ЗА МАЙБУТНЄ» вже очевидна.
а што іщьо нада?