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Пока ни формат, ни время разговора Зеленского и Байдена еще не согласованы, - Никифоров

Пока ни формат, ни время разговора Зеленского и Байдена еще не согласованы, - Никифоров

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не исключает, что после общения с президентом России Владимиром Путиным, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский также проведут разговор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Никифоров сообщил в комментарии УНИАН.

Он напомнил, что 29 декабря Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Он частично касался и сегодняшнего разговора Путина и Байдена. Поэтому, как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым" И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить", - отметил Никифоров.

В то же время пресс-секретарь Зеленского уточнил, что пока ни формат, ни время разговора еще не согласованы.

Также читайте: Переговоры по гарантиям безопасности: Российскую делегацию возглавит заместитель Лаврова Рябков, американскую - заместитель госсекретаря Шерман

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20255) США (26471) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
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30.12.2021 12:27
+5
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https://www.facebook.com/mary.zakordonets/posts/2159783697486639?__cft__[0]=AZV3SnkdNog99k2rFr7R98Uk0E_cpl62xbKyeLCx75rwExFPrgumM2bBbt-oE86kYB5pzZZftWvBczXk7pRi5jYCoMjf06vCyWtpaTm7DGLlXB2PGsivdGq3Oqs-102MlHAyp6JlJXJLaanURymTZhUj&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·



Захід влаштував медіа-терор Зеленському.

✓✓✓ Слідом за Financial Time і Washington Post, вчора відписався The New York Times у невластивій жорсткій манері про " коміків і гумористів в українській владі».
✓✓✓ А сьогодні новий удар. Знову по самому Близькому олігарху Коломойському і особливій природі відносин президента з олігархом.

В американські ЗМІ витекла чергова порція матеріалів ФБР у справі Приватбанку....
Поки злив обмежився готелями і бізнес-центрами в Огайо, але всі розуміють на черзі офшори самого Зеленського, які засвітилися в Pandora Papers з 41 млн.доларів від ПриватБанку.
США використовують кейс Коломойського як інструмент протверезіння Зеленського. Досить швидко стало зрозуміло, що це найслабше місце влади.
✓✓✓ Всі 4 публікація в західних ЗМІ обнуляють внутрішню ейфорію від " боротьби з олігархами» по-українськи.
Для США і Європи залежність від Коломойського - від ефірів «1+1» і голосів «ЗА МАЙБУТНЄ» вже очевидна.
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30.12.2021 12:12
+4
Це жарт? 😁 Це справді Байден буде УЗГОДЖУВАТИ з Зєлєнскім!!!!? Що і коли йому робити? 🤣
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30.12.2021 12:26
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https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
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30.12.2021 12:01 Ответить
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https://www.facebook.com/mary.zakordonets/posts/2159783697486639?__cft__[0]=AZV3SnkdNog99k2rFr7R98Uk0E_cpl62xbKyeLCx75rwExFPrgumM2bBbt-oE86kYB5pzZZftWvBczXk7pRi5jYCoMjf06vCyWtpaTm7DGLlXB2PGsivdGq3Oqs-102MlHAyp6JlJXJLaanURymTZhUj&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·



Захід влаштував медіа-терор Зеленському.

✓✓✓ Слідом за Financial Time і Washington Post, вчора відписався The New York Times у невластивій жорсткій манері про " коміків і гумористів в українській владі».
✓✓✓ А сьогодні новий удар. Знову по самому Близькому олігарху Коломойському і особливій природі відносин президента з олігархом.

В американські ЗМІ витекла чергова порція матеріалів ФБР у справі Приватбанку....
Поки злив обмежився готелями і бізнес-центрами в Огайо, але всі розуміють на черзі офшори самого Зеленського, які засвітилися в Pandora Papers з 41 млн.доларів від ПриватБанку.
США використовують кейс Коломойського як інструмент протверезіння Зеленського. Досить швидко стало зрозуміло, що це найслабше місце влади.
✓✓✓ Всі 4 публікація в західних ЗМІ обнуляють внутрішню ейфорію від " боротьби з олігархами» по-українськи.
Для США і Європи залежність від Коломойського - від ефірів «1+1» і голосів «ЗА МАЙБУТНЄ» вже очевидна.
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30.12.2021 12:12 Ответить
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30.12.2021 12:15 Ответить
Сценаристы Квартал 95 пока еще фантазируют текст для Лохтората о Пабьедах Зе-дЕрьмака!
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30.12.2021 12:23 Ответить
Це жарт? 😁 Це справді Байден буде УЗГОДЖУВАТИ з Зєлєнскім!!!!? Що і коли йому робити? 🤣
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30.12.2021 12:26 Ответить
То Никифоров подлизнул ЗЕчмо. На самом деле Байден поставит ЗЕчмо перед фактами и положит трубку
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30.12.2021 12:31 Ответить
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30.12.2021 12:27 Ответить
та в нас скумбрія по 8
а што іщьо нада?
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30.12.2021 12:28 Ответить
Формат прост и обычен: верховный гавнокомандующий ваЗЕлин шестой сможет пообщаться с автоответчиком Байдена после сигнала....
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30.12.2021 12:29 Ответить
Кстати в опе из за этого истерика -они ,как не странно,врубились,что их прилюдно мокают в дерьмо,показывая ,что помогают именно Украине,но презирают зелёную шваль ,которую методично выталкивают из власти)
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30.12.2021 12:49 Ответить
Байден так соскучался за писюнистом, только о встрече и бредит!
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30.12.2021 12:51 Ответить
Байден ждёт когда украинцы Майдан устроят и отстранят Коломойского с куклой от власти. А на это время согласен и наши границы посторожить. А вы думаете чего США стали активными ?
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30.12.2021 12:54 Ответить
Про що з ним говорити?
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30.12.2021 13:00 Ответить
Яка ще розмова, з нелохом никто беседы вести не будет, так кость кинут чмошнику
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30.12.2021 13:19 Ответить
 
 