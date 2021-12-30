Пока ни формат, ни время разговора Зеленского и Байдена еще не согласованы, - Никифоров

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не исключает, что после общения с президентом России Владимиром Путиным, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский также проведут разговор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Никифоров сообщил в комментарии УНИАН.

Он напомнил, что 29 декабря Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Он частично касался и сегодняшнего разговора Путина и Байдена. Поэтому, как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым" И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить", - отметил Никифоров.

В то же время пресс-секретарь Зеленского уточнил, что пока ни формат, ни время разговора еще не согласованы.

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