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С 1 января безработные смогут получить пособие для открытия собственного бизнеса, - Минсоцполитики

С 1 января безработные смогут получить пособие для открытия собственного бизнеса, - Минсоцполитики

С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Отмечается, что помощь будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей ("Рука допомоги").

На реализацию этой программы в принятом Верховной Радой госбюджете на следующий год предусмотрено около 100 млн грн.

Беспроцентная финансовая помощь размером до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) может быть использована только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь придется вернуть.

"Важное преимущество этой программы в том, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству будет не нужно.

Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела", - говорится в сообщении.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение.

Читайте: Безработные из малообеспеченных семей смогут получить до 100 тыс. грн ссуды на открытие собственного дела, - Лазебная

Автор: 

безработица (451) бизнес (1620) помощь (7770) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
+15
купить на эти деньги пластиковых ящиков для строительного раствора и солить в них скумбрию, ту которая по 8. потом продавать её ленке уже по 5. а рассол по 3 - вирастюку для запаха и привкуса селёдочного. такой вот бизнес план.
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30.12.2021 12:21
+10
Вон помощница зам. министра образования бесхозная, забирайте
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30.12.2021 12:19
+8
Если у малообеспеченного безработного не хватило мозгов трудоустроиться, то какой из него получится предприниматель?
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30.12.2021 12:42
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Правила форума Совет форумчан
"якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно"
Підприємці знають, що в в нас, якщо когось найняти заплатиш більше податків ніж вся ця допомога))
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30.12.2021 12:09 Ответить
Не держава, а якийсь балаган!
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30.12.2021 12:09 Ответить
- Я сидел при Александре-II, освободителе; я сидел при Александре-III, миротворце; я сидел при Николае-II, кровавом; при Керенском, хм! я тоже сидел! Вот при военном коммунизме я не сидел: не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе, ой-ёй-ёй!(с)
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30.12.2021 12:16 Ответить
І два дюбеля на сраку, щоб касовий апарат прикрутити!
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30.12.2021 12:11 Ответить
Я б запропонував з десяток саморєзів! Гєтманцеву й ко.
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30.12.2021 12:50 Ответить
Вже пізно, йому зараз добрий шнурок і мило потрібніші ніж осиновий кіл.
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30.12.2021 13:29 Ответить
при таких ценах на энергоносители не открываться бизнес будет, а массово кибенизироваться...
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30.12.2021 12:12 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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30.12.2021 12:12 Ответить
а няню дадут?
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30.12.2021 12:14 Ответить
Вон помощница зам. министра образования бесхозная, забирайте
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30.12.2021 12:19 Ответить
А кто крайний? Со мной ещё три человека
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30.12.2021 12:54 Ответить
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30.12.2021 13:08 Ответить
нельзя судить за красоту
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30.12.2021 12:56 Ответить
Как труженица эскорта для богатых дядей-вполне. Правда грудь фасона "уши спаниэля" без поддержки -на любителя, Но, как помощница замминистра ОБРАЗОВАНИЯ- в чем она помогает образовывать - в том, что хорошо умеет. Ей помощь Зе на бизнес не нужна - налоги платить? Ей за услуги и так щедро платят и будут платить еще лет 5-7. А вот потом- уволят по возраст и надо будет думать о своем бизнесе..
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30.12.2021 15:12 Ответить
Да. Христя Тишкун как раз свободна
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30.12.2021 12:19 Ответить
БЕРУ!
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30.12.2021 12:51 Ответить
Отличный выбор! В еде неприхотливая, ест устрицы, носит норку. Говорит только по последней модели Айфона. Отзывается на любое имя, знает команды..
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30.12.2021 13:18 Ответить
Как говаривала моя преподавательница "злой вы человек и злом питаетесь". Почему вы не видите чудесных перспектив, открывающихся перед образованием, с такими-то помощницами министров?!
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30.12.2021 13:50 Ответить
Перспективы действительно прекрасные, но меня больше волнует уровень развития самого зам. министра, который будучи уже в довольно зрелом возрасте исполняет подобную дичь... как он ещё фотки из сауны не запостил или там похвастаться нечем?! И как говаривал классик из киноленты Бумер: «Не мы такие, жизнь такая...
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30.12.2021 14:12 Ответить
Забули дописати, що цих грошей вам як раз хватить на 3 місяці комуналки.
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30.12.2021 12:14 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності !!! Ця допомога ,як небіжчику гірчичник !!))))
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30.12.2021 12:18 Ответить
купить на эти деньги пластиковых ящиков для строительного раствора и солить в них скумбрию, ту которая по 8. потом продавать её ленке уже по 5. а рассол по 3 - вирастюку для запаха и привкуса селёдочного. такой вот бизнес план.
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30.12.2021 12:21 Ответить
Проще открыть водочный бизнес - купить на всю сумму водки и напоить друзей.
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30.12.2021 12:36 Ответить
какой бизнес? шоб дядя игорь себе отжал? или шоб платить налоги слугам на ****** и кокаин?
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30.12.2021 12:22 Ответить

А до этого не платили?
Вэлыкэ безробитництво...
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30.12.2021 12:23 Ответить
Бізнес-план. ( Не дуже дякуйте)
Купуємо на 100 тищ. скумбрію по 8 грн. Кг.
Продаємо по 90 грн. Кг.
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30.12.2021 12:25 Ответить
100 000/8=12 500 кг
12 500*90=1 125 000 грн.
1 125 000-100 000=1 025 000 грн. навару
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30.12.2021 12:28 Ответить
Пропускаємо через касовий апарат і продаємо власну квартиру.)))
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30.12.2021 12:43 Ответить
Уточнение: оплачиваем коммуналку, получаем штрафы за кассовый и отсутствие первички.
А тогда уже продают квартиру, почку ...
Думает для чего дали зеленую улицу транслантации.
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30.12.2021 13:17 Ответить
"Отримаємо гроші, набудуємо вогнів, нехай за гроші гріються."

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30.12.2021 12:27 Ответить
Цієї суми вистачить на один-два компи та оренду офічної кімнати на пару місяців. Непогано, якщо без відсотків.
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30.12.2021 12:30 Ответить
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30.12.2021 12:35 Ответить
"Безработным малообеспеченным" надо для начала найти работу и поработать немножко, чтобы было соображение в голове : что и как. А чиновникам, перед тем, как раздавать не свои деньги на сомнительные проекты, неплохо бы поинтересоваться - почему люди закрываются, а некоторые и уезжают из страны, проанализировать причины и срочно исправлять ситуацию
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30.12.2021 12:37 Ответить
Тоесть люди которые не умеют делать бизнес, получат деньги на халяву. Очень удобно.
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30.12.2021 12:41 Ответить
Если у малообеспеченного безработного не хватило мозгов трудоустроиться, то какой из него получится предприниматель?
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30.12.2021 12:42 Ответить
Я знаю безробітного депутана від сн , який за рік став мільйонером . все інше казочки для зефілів
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30.12.2021 12:46 Ответить
От тут циганам и аферистам карта и повалит.
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30.12.2021 12:47 Ответить
а можно будет открыть харчевню-однодневку? я б тогда на допомогу нанял бы трёх бомжей побухать...и им хорошо,и допомогу возвращать не надо)))))))))
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30.12.2021 12:48 Ответить
они безработные, потому что даже не могут переучиться на новую профессию, а тут сразу своё дело, где все на порядок сложнее... ага щас

и все ниши где можно хоть что-то заработать уже давно заняты
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30.12.2021 13:03 Ответить
Мінсоцполітики, як завжди в українській владі приховує важливу частину інформації. "Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно" - на якій термін працевлаштує?
Якщо до півроку, то можна їм заплатити з позики мінімальні зарплати і віддавати позики не потрібно. А т.я. ці гроші можна витратити тільки на матеріали та обладнання, то закупити те, що потрібно працівникам, віддати їм ті товари, а по бухгалтерії провести як продаж, гроші з якого видані працівникам, як зарплата.
Як бізнес-план? Мабуть зебеня так і роблять.
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30.12.2021 13:08 Ответить
В сім"ї має бути так - обирається найздібніший,найкмітливіший і найсильніший - і лишень в нього вкладуються кошти на освіту,на кар"єру,на все...Його задача - як буря пройти першим по життю і розчистити шлях для інших,слабкіших членів сім"ї...В слабого,схильного до неробства,до пияцтва гроші не інвестують,він все одно їх процвинькає,проп"є,прогуляє...Йому можна лишень допомогати,і це теж обов"язок того,першого...І другого,і третіх...Так є в нормальних родинах і відповідно в країнах...А те що робить наш зелений (в розумінні незрілий) президент...що ж,бомжі теж виборці,і їм можна буде навіть подарувати по старому айфону...перед виборами...
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30.12.2021 13:09 Ответить
Есть дебилы, которые в нынешних реалиях открывают свой бизнес?
Вновь открывающиеся ФОПы - минимизация налогов для олигархов.
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30.12.2021 13:19 Ответить
Я бизнес закрыл свой в эпоху бедности 19 апреля 2019 года...нема дурных платить дань быдлу Голобородьки...
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30.12.2021 13:44 Ответить
У народа денег нет.. Что он у этого нового бизнеса покупать будет?
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30.12.2021 15:06 Ответить
задумка хорошая, только с такой ценовой вакханалией 100 штук маловато будет...
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30.12.2021 15:26 Ответить
Где то читал, что владельцы крупных выигрышей в лотерею успешно тратят деньги и со временем возвращаются к своей обычной никчемной жизни. Остаются ни с чем.

Поэтому возникает резонный вопрос, зачем малообеспеченному безработному (читай, неудачнику, не в обиду сказано) давать деньги, на которые и безнес то в принципе нельзя запустить.

Не умнее бы было, например, дать деньги опытному предпринимателю с условием трудоустройства вышеуказанной категории граждан?
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30.12.2021 18:19 Ответить
 
 