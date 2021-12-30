С 1 января безработные смогут получить пособие для открытия собственного бизнеса, - Минсоцполитики

С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Отмечается, что помощь будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей ("Рука допомоги").

На реализацию этой программы в принятом Верховной Радой госбюджете на следующий год предусмотрено около 100 млн грн.

Беспроцентная финансовая помощь размером до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) может быть использована только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь придется вернуть.

"Важное преимущество этой программы в том, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству будет не нужно.

Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела", - говорится в сообщении.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение.

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