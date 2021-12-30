С 1 января безработные смогут получить пособие для открытия собственного бизнеса, - Минсоцполитики
С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Отмечается, что помощь будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей ("Рука допомоги").
На реализацию этой программы в принятом Верховной Радой госбюджете на следующий год предусмотрено около 100 млн грн.
Беспроцентная финансовая помощь размером до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) может быть использована только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь придется вернуть.
"Важное преимущество этой программы в том, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству будет не нужно.
Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела", - говорится в сообщении.
Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение.
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Підприємці знають, що в в нас, якщо когось найняти заплатиш більше податків ніж вся ця допомога))
А до этого не платили?
Вэлыкэ безробитництво...
Купуємо на 100 тищ. скумбрію по 8 грн. Кг.
Продаємо по 90 грн. Кг.
12 500*90=1 125 000 грн.
1 125 000-100 000=1 025 000 грн. навару
А тогда уже продают квартиру, почку ...
Думает для чего дали зеленую улицу транслантации.
и все ниши где можно хоть что-то заработать уже давно заняты
Якщо до півроку, то можна їм заплатити з позики мінімальні зарплати і віддавати позики не потрібно. А т.я. ці гроші можна витратити тільки на матеріали та обладнання, то закупити те, що потрібно працівникам, віддати їм ті товари, а по бухгалтерії провести як продаж, гроші з якого видані працівникам, як зарплата.
Як бізнес-план? Мабуть зебеня так і роблять.
Вновь открывающиеся ФОПы - минимизация налогов для олигархов.
Поэтому возникает резонный вопрос, зачем малообеспеченному безработному (читай, неудачнику, не в обиду сказано) давать деньги, на которые и безнес то в принципе нельзя запустить.
Не умнее бы было, например, дать деньги опытному предпринимателю с условием трудоустройства вышеуказанной категории граждан?