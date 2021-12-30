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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили находится в тяжелом состоянии. Завтра он сделает важные заявления, - адвокат Гварамия

Саакашвили находится в тяжелом состоянии. Завтра он сделает важные заявления, - адвокат Гварамия

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили тяжелое, у него проблема с коммуникацией в связи с принятыми при перевозке из госпиталя Гори в Руставскую тюрьму успокаивающими медицинскими препаратами.

Об этом сообщил в четверг журналистам адвокат Ника Гварамия после встречи с Саакашвили в тюрьме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На встречу с адвокатами его под руки привели охранники, потому что самостоятельно не мог передвигаться. Он очень слаб, заторможен в связи с принятыми успокаивающими медицинскими препаратами", - сказал Гварамия.

"Завтра он (Саакашвили. – Ред.) сделает важные заявления", – сообщил адвокат.

Также читайте: Саакашвили переведен в Руставскую тюрьму в полном соответствии с законом, - пенитенциарная служба Грузии

Адвокат также сказал, что во время перевода минувшей ночью из госпиталя в Гори Саакашвили не оказывал сотрудникам пенитенциарной службы сопротивление.

"В палату в Гори к нему зашло много людей, он не оказывал никакого сопротивления из-за слабости. Его на коляске доставили в реанимобиль", - сказал Гварамия.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+31
да ну нах новости про карлсона... не порти нам новогоднее настроение
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30.12.2021 12:42
+22
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30.12.2021 12:59
+20
Спасать от кого? Быдлу как раз не понять то, что закон должен быть один для всех. Это грузинское говно уже прорывало границу у нас и ей это сошло с рук. Только вот на родине не вышло, придется отвечать за содеянное.
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30.12.2021 13:05
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да ну нах новости про карлсона... не порти нам новогоднее настроение
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30.12.2021 12:42 Ответить
Вже краще від цього бебебе ніж від бубубу.
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30.12.2021 13:33 Ответить
Иди тьІ на ...
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30.12.2021 15:05 Ответить
Я зрозумів чому він поїхав у Грузію, він був уже тяжкохворим, а тому вирішив на шару полікуватися в тюремній "больнічкє"
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30.12.2021 17:10 Ответить
Хоч серіал знімай...Ермак, Шифер, займіться сценарієм.
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30.12.2021 12:44 Ответить
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30.12.2021 13:45 Ответить
баригі! баригі! абир... абир... абирвалг!
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30.12.2021 12:46 Ответить
Кому на этот раз отведена роль барыги?
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30.12.2021 12:46 Ответить
про барыг нам поведает...
и как йон их усех поборол.
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30.12.2021 12:48 Ответить
Если у него проблемы с коммуникацией, то он может плести, что угодно... Важно сообщит рецепт приготовления супа-харчо.
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30.12.2021 14:04 Ответить
Не сиділось йому в затишному кабінеті - віскарік-коксік-Ясько (порядок вживання можна змінювати).
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30.12.2021 12:49 Ответить
пусть скажет спасибо єлдаку который уговорил ехать в грузию все четко просьба хйла этого на родину пороху пидозра
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30.12.2021 12:50 Ответить
только после этого можно будет переваротьку поехать поцеловать сапог хйлу
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30.12.2021 12:52 Ответить
"Переворотько»- жесть, *****!
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30.12.2021 12:55 Ответить
Нафига он туда поехал?
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30.12.2021 12:51 Ответить
Торкнуло....
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30.12.2021 12:53 Ответить
Он настоящий борец. Поехал спасать свою страну. Но быдлу этого не понять.
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30.12.2021 13:02 Ответить
Спасать от кого? Быдлу как раз не понять то, что закон должен быть один для всех. Это грузинское говно уже прорывало границу у нас и ей это сошло с рук. Только вот на родине не вышло, придется отвечать за содеянное.
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30.12.2021 13:05 Ответить
Я и говорю, что вам не понять.

Он поехал спасать от кацапского влияния Грузию. И верит в то что делает.

А украинскую границу он из принципа прорывал. Потому что какое-то быдло вытерло жопу Украинской Конституцией, лишило его гражданства и запретило въезд.

В какой-то степени он добился тогда справедливости. Быдло таки понесло ответственность. Но пока только политическую.
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30.12.2021 13:22 Ответить
Судячи по всьому, в Грузії не такий вже «кацапський вплив» як опишуть ваші корумповані ЗМ істерії. Так що..
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30.12.2021 13:25 Ответить
Грузія є власністю акціонера газпрома Іванішвілі. Як і будь-який олігарх він звичайно не горить бажанням ділитись своєю коровою з х-лом. Але його побажання типу - закрити Саакашвілі звичайно буде виконано. Корумпована державна система там вже збудована і всі важливі рішення приймаються в кабінеті Іванішвілі.
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30.12.2021 13:35 Ответить
НІТ. Всі бачили як обурились грузини вчинком кацапа в їхньому парламенті. Я також колись вболівав за Саакашвілі, а потім подивився як він бігає по одеським пляжам, руйнуючи паркани на камеру і здивувався подібному популізму на камери-так із корупцією не боряться, якщо по справжньому. Ось і зацікавився цією людиною. Як на мене, Саакашвілі це такий собі пройдоха. Поговорив з грузинами тут-дуже вони його не *******. І те, що він робив при Порошенко, коли відверто продався за кеш Коломойському і те, що практично нічого не робив, коли продався вже новій владі як і Лєщенкл. Світ змінився і дуже швидко став супер мобільним. Все всі бачать і розбираються потихеньку who is who. Так щоІди геть, провокатор.
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30.12.2021 14:08 Ответить
Его не гражданства лишили, а он его незаконно получил, соврав. Скорее всего за него заполняли документы, но это его проблемы. Далее - в Грузии СВОБОДНЫЕ выборы. Даже по опросам, заказанных его партией его партия проигрывает. И от чего он поехал спасать? От свободных выборов?
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30.12.2021 13:33 Ответить
Понимаешь - есть такая штука как Закон. Там чётко прописаны все случаи лишения гражданства.

И там нет такого пункта - соврал. Даже если и соврал, то чиновник должен проверить инфу перед принятием решения. Если он накосячил, то должен ответить. Но клиент всё равно уже гражданин. Закон обратной силы не имеет.
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30.12.2021 13:40 Ответить
Херню пишешь. При чем тут обратная сила закона? Слышал что-либо о нарушении процедуры? Если процедура применения закона нарушена, то и результат незаконен. Попробуй получить американскую, например, визу, даже не гражданство, указав о себе неверные сведения. Ездить будешь не дальше Мухосранска всю оставшуюся жизнь. Так и здесь нет, правдивой информации - нет законного гражданства.
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30.12.2021 14:34 Ответить
Я дивлюся - на форумі завелася купа "тлумачів Закону"? Так от пояснюю - якщо для здійснення "правочину" вимагаються конкретні документи інформація чи обствини (в даному випадку - надання громадянства) а особі яка має право вчинення даного правочину (Порошенку) була надана неправдива інформація то даний правочин визнається "нікчемним" (тобто - "недійсним") І саме це було зроблено Саакашвілі (чи його довіреною особою) при вирішенні питання про надання йому громадянства України Якщо не віриш - спитай будь-якого правника-практика (адвоката суддю чи слідчого)
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30.12.2021 14:45 Ответить
Соевым Закон не писан...
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30.12.2021 17:50 Ответить
И кто ему "незаконно" дал гражданство?
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30.12.2021 13:40 Ответить
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30.12.2021 13:47 Ответить
Після коксу йому могло ще й не таке приверзтись!
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30.12.2021 13:34 Ответить
...он всегда рвется кого-то, и чего-то спасать.((((
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30.12.2021 15:11 Ответить
Занесло Міхо нелегка у вертеп москофілів
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30.12.2021 12:51 Ответить
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30.12.2021 12:51 Ответить
Много людей ждут это заявление ...
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30.12.2021 12:52 Ответить
Ніхто вже не вірить патологічному брехуну Саакашвілі.
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30.12.2021 12:52 Ответить
10 років потому
Саакашвілі оголосив голодування. Він в тяжкому стані ))))
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30.12.2021 12:52 Ответить
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30.12.2021 12:54 Ответить
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30.12.2021 12:59 Ответить
Він у важкому стані...Завтра зробить предсмертні заяви...Якщо до влади не дійде,то він ці заяви повторить...через пару місяців...
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30.12.2021 12:55 Ответить
Важка ломка…
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30.12.2021 12:57 Ответить
Надо признать что на последних фотках он таки значительно похудевший.
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30.12.2021 12:59 Ответить
если его выпустить - снова начнет бегать, лазить по крышам и захватывать здания, как живчик
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30.12.2021 13:00 Ответить
Человек беспокойной судьбы...
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30.12.2021 13:01 Ответить
Больше не о ком поговорить ? У нас в стране своим проблем мало. Грузия сама разберётся что им делать со своим заключённым. Вы о своими разберитесь сначала.
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30.12.2021 13:01 Ответить
Сцякашвиля нецікавить..
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30.12.2021 13:02 Ответить
заявление, что он слезает с бутылки?!
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30.12.2021 13:06 Ответить
Таки дали Міхо заспокійливого коксу.
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30.12.2021 13:08 Ответить
"...Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России, за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет."(с)
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30.12.2021 13:08 Ответить
Саакашвили в первую очередь враг Уйла.
 И то, что с ним происходит сегодня - прекрасный индикатор ху из ху.
Власти Грузии воды в рот набраи по поводу скопления войск у границ Украины.
Порохоботы поливают лайном, бо ругал их идола ни разу не коррумпированного.
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30.12.2021 13:10 Ответить
Але служив останнім часом він своєму ідолові, блаЗЄнському. Також "ніразунєкорумпірованому" Що сталося з таким принциповим Саакашвілі? Осліп, оглух? That is the question...
Кажете "власЦі_Ґрузії_води_в_рот_набралі...". Та ще кілька тижнів тому блаЗЄнські також "вади_в_рот_набралі" стосовно скупчення кацапських військ коло наших кордонів. Казали, що розмови про це -- провокація. Та вони й зараз не дуже про це говорять, блаЗЄнський також мовчить. Головний ворог у нього -- Порошенко. Мабуть боїться, що знову купуватиме снайперські рушниці для нашого Війська. То чрму Сакартвело має кричати про "скоплЄніЄ_войск_россіі"?
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30.12.2021 13:18 Ответить
пускай этим вопросом занимается «Офис простых решений»...
а чо, ****...?!
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30.12.2021 13:14 Ответить
Хорошо же он реформировал грузинские правоохранительные органы.
Нам такое тоже предлагают. Даже бездарный зеля пытается что то родить.
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30.12.2021 13:16 Ответить
Ваш барыга тоже реформировал правоохранительные органы. Сейчас от них скрывается...
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30.12.2021 13:42 Ответить
Вы уже как то определитесь.
А то когда вам выгодно вы кричите что наш барыга ничего не делал и всех скупил и сдал.
Иди когда вам выгодно вы кричите что наш барыга реформировал правоохранительные органы.
Такое впечатление что вы очень скучаете за нашим барыгой и до сих пор он президент.
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30.12.2021 13:52 Ответить
Ну так вы сами определитесь- ваш барыга реформировал правоохранительные органы или нет?
За вашим барыгой скучает тюремная камера и до сих пор он президент только в ваших методичках.
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30.12.2021 17:49 Ответить
Это его сознательный личный выбор !
Как там у них говорят - каждого барана подвешивают за его собственные... фаберже.
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30.12.2021 13:20 Ответить
кожен день кілька новин про нього. чому це так важливо? в нього тут якась велика підтримка? чи він зробив щось важливе для нас?
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30.12.2021 13:22 Ответить
Колись я теж задавався цим питанням. Рекомендую звернути увагу на джерела фінансування цензору та інших персонажів, яких він іноді цитує, які, здавалось би, не заслуговують уваги, чиїми креатурами вони є. Якщо коротко - хто даму платить, той даму і танцює.
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30.12.2021 13:36 Ответить
Он дал миру и Украине няшную Ясько и дуру с ведром на голове и авоськой на морде.
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30.12.2021 13:47 Ответить
нашелся?
ну вот, а утром адвокат рассказывал "увезли в неизвестном направлении"
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30.12.2021 13:26 Ответить
Заповіт оголосить?!
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30.12.2021 13:27 Ответить
Vazhnoje zajavlenie mozhet bitj toljko odno - chestnoje priznanije chto 08.08.08 voinu razvezali po dogovorjonnosti s ******, vsio ostoljnoje treplo be be be bee
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30.12.2021 13:29 Ответить
Саакашвили находится в тяжелом состоянии.-У Коломойского , Рабиновича-праздник.Где-то Шаломов приготовил Михрютке новогодний подарок-новичёк.
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30.12.2021 13:35 Ответить
соевые тоже по этому поводу говеют...
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30.12.2021 13:43 Ответить
С морковными. Морковка-главный индгридиент цимеса.
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30.12.2021 13:58 Ответить
За то у идиотов горе. И переживания - шо ж такого важного сморозит карлсон.
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30.12.2021 14:41 Ответить
соевый, заметь, за паребриком лаптеногие радуются так же как и ты. И барыга с ****** ща по телефону наверное трещат:
- Абнимаю!
-Жму руку!
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30.12.2021 17:45 Ответить
Дали гражданство этому прохиндею,теперь следите за судьбой "украинца".
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30.12.2021 13:41 Ответить
Цікаво, він з Семнченко переписується? Маляви шлють друг другу? А так , конєчно, то Порошенко винуватий.
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30.12.2021 13:45 Ответить
Ломка від втрати влади. Так хотілось знову ширнутись...
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30.12.2021 13:48 Ответить
Дивно якось, бо героїня Савченко після голодовки мала досить пристойний вигляд і жодних проблем зі здоров'ям)
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30.12.2021 13:57 Ответить
Наверное зубы хорошие у обоих. С плахими зубами такие сраки не наесть
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30.12.2021 14:57 Ответить
Завтра начнется новый сезон сериала Голодовка.)))
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30.12.2021 14:06 Ответить
Засуньте ему в жопу вентилятор,сразу полегчает...
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30.12.2021 14:17 Ответить
Скажу свое жизненное наблюдения. как было бы хорошо за нашим дурдомом из особнячка в Черного рии наблюдать, так же здорово что сракашвиля бугорозит в грузии а не у нас. так он может себе хоть хачапури с сраку совать в знак протеста, главное что это ТАМ!!!!
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30.12.2021 14:20 Ответить
Саакашвили - ещё один сержант Журавель зеленского.
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30.12.2021 14:40 Ответить
Дайте ему ширнуться уже
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30.12.2021 14:44 Ответить
Окей, най буде.

Це добре, що він там з ними не нудьгує, а вони з ним. Нехай розважаються так і далі, чим би не тішилися.
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30.12.2021 14:49 Ответить
Замете, для местных только у Порошенко дерьмо пахнет ландышем😁
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30.12.2021 15:04 Ответить
Саакашвили оказал сопротивление пуйлу. Да погибли грузинские солдатьІ в той войне. Но ордьІнцев тоже не мало погибло и за 5 дней завалили 8 ордьІнских самолетов.
А теперешняя грузинская власть молча со.... в пуйла. О чем с ними можноь говорить, если они даже не вякнут относительно касабского скотства в КрьІму и на Донбассе. Муд...и вьІ генацвале, хотя и не все. СтьІдно за вас.
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30.12.2021 15:12 Ответить
дахолаз у ВАЖЛИВОМУ стані зробить ВАЖКІ заяви. З заявами у сракашвілі проблем не виникало ніколи, то одне. Друге. На фіґа оце інформаційне сміття?
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30.12.2021 16:56 Ответить
а разве человек в тяжелом состоянии у которого путается сознание может делать какие-то заявы...в смысле - суд их учтет??? это не противоречит законности???
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30.12.2021 18:45 Ответить
Капець..............
Ну скільки можна ? За№бали....
Чувак САМ поїхав у тюрму.
Ми тут яким боком,блін......???

Нехай тепер сам вибирається.....
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30.12.2021 19:11 Ответить
 
 