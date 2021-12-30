Саакашвили находится в тяжелом состоянии. Завтра он сделает важные заявления, - адвокат Гварамия
Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили тяжелое, у него проблема с коммуникацией в связи с принятыми при перевозке из госпиталя Гори в Руставскую тюрьму успокаивающими медицинскими препаратами.
Об этом сообщил в четверг журналистам адвокат Ника Гварамия после встречи с Саакашвили в тюрьме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На встречу с адвокатами его под руки привели охранники, потому что самостоятельно не мог передвигаться. Он очень слаб, заторможен в связи с принятыми успокаивающими медицинскими препаратами", - сказал Гварамия.
"Завтра он (Саакашвили. – Ред.) сделает важные заявления", – сообщил адвокат.
Адвокат также сказал, что во время перевода минувшей ночью из госпиталя в Гори Саакашвили не оказывал сотрудникам пенитенциарной службы сопротивление.
"В палату в Гори к нему зашло много людей, он не оказывал никакого сопротивления из-за слабости. Его на коляске доставили в реанимобиль", - сказал Гварамия.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.
15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.
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и как йон их усех поборол.
Он поехал спасать от кацапского влияния Грузию. И верит в то что делает.
А украинскую границу он из принципа прорывал. Потому что какое-то быдло вытерло жопу Украинской Конституцией, лишило его гражданства и запретило въезд.
В какой-то степени он добился тогда справедливости. Быдло таки понесло ответственность. Но пока только политическую.
И там нет такого пункта - соврал. Даже если и соврал, то чиновник должен проверить инфу перед принятием решения. Если он накосячил, то должен ответить. Но клиент всё равно уже гражданин. Закон обратной силы не имеет.
Саакашвілі оголосив голодування. Він в тяжкому стані ))))
И то, что с ним происходит сегодня - прекрасный индикатор ху из ху.
Власти Грузии воды в рот набраи по поводу скопления войск у границ Украины.
Порохоботы поливают лайном, бо ругал их идола ни разу не коррумпированного.
Кажете "власЦі_Ґрузії_води_в_рот_набралі...". Та ще кілька тижнів тому блаЗЄнські також "вади_в_рот_набралі" стосовно скупчення кацапських військ коло наших кордонів. Казали, що розмови про це -- провокація. Та вони й зараз не дуже про це говорять, блаЗЄнський також мовчить. Головний ворог у нього -- Порошенко. Мабуть боїться, що знову купуватиме снайперські рушниці для нашого Війська. То чрму Сакартвело має кричати про "скоплЄніЄ_войск_россіі"?
а чо, ****...?!
Нам такое тоже предлагают. Даже бездарный зеля пытается что то родить.
А то когда вам выгодно вы кричите что наш барыга ничего не делал и всех скупил и сдал.
Иди когда вам выгодно вы кричите что наш барыга реформировал правоохранительные органы.
Такое впечатление что вы очень скучаете за нашим барыгой и до сих пор он президент.
За вашим барыгой скучает тюремная камера и до сих пор он президент только в ваших методичках.
Как там у них говорят - каждого барана подвешивают за его собственные... фаберже.
ну вот, а утром адвокат рассказывал "увезли в неизвестном направлении"
- Абнимаю!
-Жму руку!
Це добре, що він там з ними не нудьгує, а вони з ним. Нехай розважаються так і далі, чим би не тішилися.
А теперешняя грузинская власть молча со.... в пуйла. О чем с ними можноь говорить, если они даже не вякнут относительно касабского скотства в КрьІму и на Донбассе. Муд...и вьІ генацвале, хотя и не все. СтьІдно за вас.
Ну скільки можна ? За№бали....
Чувак САМ поїхав у тюрму.
Ми тут яким боком,блін......???
Нехай тепер сам вибирається.....