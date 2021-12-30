Главная тема сегодняшнего разговора Байдена и Путина - переговоры по "гарантиям безопасности", - Песков
Сегодня состоится телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они обсудят актуальные вопросы переговоров по "гарантиям безопасности".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, главная тема разговора: переговоры по "гарантиям безопасности", которые состоятся после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном.
Песков также подчеркнул, что это будет телефонный разговор двух президентов, поэтому никакая публичная часть не предусмотрена. Песков напомнил, что переговоры состоятся по инициативе президента Путина.
Более того, Песков заявил, что Россия якобы никогда "не являлась источником напряженности и не была первоисточником напряженности".
"Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора. Мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех неотложных проблем, которых достаточно между нами", - подчеркнул он.
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гарантій потребує Україна
та й хай собі конають....
- Володя, ты что это делаешь?
- Да вот, Надюша, Укгаину пгидумываю.
- А зачем сало взял?! Говна возьми - у нас же его больше!
- Да пгобовал я, из говна Госсия получается.
Ха-ха? Только вот менты садятся с ними за стол переговоров ...
якихось гарантій для себе 😡від в рази , сильнішоі краіни від себе- це США
Ця кремлівська дичина вже дістала весь цивілізований світ шантажем
і гібридними війнами !
Ребята засуетились. https://www.youtube.com/watch?v=ShtnXHHzHsw Требуют гарантий для своих денег.
и красного террора.
Вот кем являются кремлёвские педофилы и их спикеры-шестёрки.
К тому же это сегодня в ********** он типа мученик, а при жизни его звали Николашка-Кровавый, за расстрел Хрестного хода.
Но от факта расстреля им всё равно никуда не деться.
Боялись даже деморализованного и отрёкшегося.
Николай Кровавый отрекся от престола, в своей ставке под Могилевом, в своём Царском эшелоне, 8-го марта (23 февраля) 1917-го года, когда к нему в вагон пришли с требованием отречься от Престола им же назначенные армейские генералы. Февральская революция, а не Октябрьский переворот евреев.
Кстати, расстреливали царя евреи, под руководством еврея Войкова. Захватив власть в октябре, евреи очень боялись, что сверженный, но живой царь очень быстро станет знаменем антиеврейского вооруженного восстания.
И справедливости ради надо сказать, что сами евреи себя не относят к людям, то есть к гоям.
Я читал КАК евреи толкались в том подвале и на глазах у дочерей скопом стреляли в Николая. И уже расстреляв по барабану в Николая, перезарядили револьверы и стали убивать царицу и детей. Это было мерзко и подло. А потом пытались скрыть свое преступление, минимум два раза перепрятывая тела убитых.
Есть чувство осознанного страха??...... держись, держись, крепко держись.....мы всегда рядом и придем на подмогу.
А наши соево-зеленые идиоты так и не ввели за 7 лет войны визовый режим со страной агрессором.
Коротко, агресія РФ проти незалежної України провалилася і вже стає неможливим скривати факт відкритої агресії РФ проти України. Особливо після проголошення суду по MH-17 стає чітко питання, а хто дав наказ на використання установки БУК на території незалежної країни, що зрозуміло виведе суд на вищий рівень керівництва РФ. Тобто тепер необхідно пояснювати внутрішньому споживачу як так сталося що РФ напала на "братню славянську" Україну без попередження війни, та нести відповідь за збиття літака перед світовою спільнотою, що з цим робити та хто буде відповідати за тисячі загиблих, зруйновану та розкрадену інфраструктуру та хто буде це усе відновлювати за чий рахунок?
Думаю що Путін намагається виправдати свої злочини та перевести дії РФ з агресії в захист від агресії НАТО, просто щоб в майбутньому не виплачувати репарації за нанесену шкоду.
_На днях - а то и раньше... Глупец. Выдавать желаемое за действительное - это не от большогго ума.
ага,они первые начали,cамый свежий анекдот...
путин боится не дожить до того времени,когда Украина будет в НАТО,
а она там будет...