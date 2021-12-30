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Главная тема сегодняшнего разговора Байдена и Путина - переговоры по "гарантиям безопасности", - Песков

Главная тема сегодняшнего разговора Байдена и Путина - переговоры по

Сегодня состоится телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они обсудят актуальные вопросы переговоров по "гарантиям безопасности".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, главная тема разговора: переговоры по "гарантиям безопасности", которые состоятся после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном.

Песков также подчеркнул, что это будет телефонный разговор двух президентов, поэтому никакая публичная часть не предусмотрена. Песков напомнил, что переговоры состоятся по инициативе президента Путина.

Более того, Песков заявил, что Россия якобы никогда "не являлась источником напряженности и не была первоисточником напряженности".

"Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора. Мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех неотложных проблем, которых достаточно между нами", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодняшние переговоры с Байденом инициировал Кремль, - Белый дом

Автор: 

Байден Джо (2785) переговоры (4921) Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31218) россия (95393) США (26471)


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Топ комментарии
+9
риторический вопрос-как можно просить гарантий при этом угрожать стороне -от которой требуешь гарантий.. какой то сюрреализм- а не политика... би-полярность фактов и реализма и просьбы а я на вас нападу или на третью страну -НО вы дайте мне гарантии- что вы не будете принимать в свой союз третью страну (Украину) я ее (Украину) сам слопаю-уничтожу-полделю -разорву на части шматки......потому что я Х..ло и мне так захотелось...и я считаю что Украины как государство нет нет украинского народа нации нет языка и культуры как украинское зато есть КАЦАПИЯ СМЕСЬ ТАТРО МОГОЛОВ УГРОВ ФИНОВ ВПСОВ ВЕНГРОВ УРДМУТОВ БАСУРМАНОВ НАМЕШАННЫХ ИНОЗЕМНО ЕВРОПЕЙСКОЙ КРОВИ...
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30.12.2021 13:00
+8
я бы гарантировал только гаагский трибунал по военным преступлениям
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30.12.2021 12:53
+7
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30.12.2021 12:54
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я бы гарантировал только гаагский трибунал по военным преступлениям
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30.12.2021 12:53 Ответить
Цікаво, шобла переовників,розуміє,що стає співучасниками х-лвських злочинів???
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30.12.2021 12:55 Ответить
ща каждый пересичный геополитик выскажет своё веское мнение
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30.12.2021 13:13 Ответить
помилка Байдена - починати розмову про "гарантії рашки"

гарантій потребує Україна
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30.12.2021 13:25 Ответить
ошибка избирателей в 19м году
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30.12.2021 13:35 Ответить
Вместо повестки,,е**ть нароссию,, старые пердуны будут обсуждать ,,гарантии безопасности,, кацапской помойки. Похоже последний вменяемый Президент США был Рейган.
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30.12.2021 19:14 Ответить
Безпеки вбивць?? Преєстна...
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30.12.2021 12:53 Ответить
гарантувати рашці "залізний занавєс"
та й хай собі конають....
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30.12.2021 13:26 Ответить
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30.12.2021 12:54 Ответить
скорее всего ***** сможет выторговать сворачивание дела по MH17, все обрежется на исполнителях, при том что доказательства того кто им дал бук у разведки есть.
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30.12.2021 12:57 Ответить
Это их меньше всего волнует, европейцев, кстати, тоже. Европейцев волнуют только рашкинских энергоресурсы, деньги и спокойствие на внешних границах ЕС.
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30.12.2021 13:14 Ответить
европеец европейцу рознь, те кто ближе к мордору уже вкурили кто следующий
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30.12.2021 13:30 Ответить
Это пока только часть поляков да литовцы поняли. Остальные нет.
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30.12.2021 13:43 Ответить
риторический вопрос-как можно просить гарантий при этом угрожать стороне -от которой требуешь гарантий.. какой то сюрреализм- а не политика... би-полярность фактов и реализма и просьбы а я на вас нападу или на третью страну -НО вы дайте мне гарантии- что вы не будете принимать в свой союз третью страну (Украину) я ее (Украину) сам слопаю-уничтожу-полделю -разорву на части шматки......потому что я Х..ло и мне так захотелось...и я считаю что Украины как государство нет нет украинского народа нации нет языка и культуры как украинское зато есть КАЦАПИЯ СМЕСЬ ТАТРО МОГОЛОВ УГРОВ ФИНОВ ВПСОВ ВЕНГРОВ УРДМУТОВ БАСУРМАНОВ НАМЕШАННЫХ ИНОЗЕМНО ЕВРОПЕЙСКОЙ КРОВИ...
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30.12.2021 13:00 Ответить
Крім того Україну створив мордвино-шведо-єврей Ленін-Бланк.
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30.12.2021 13:12 Ответить
Приходит как-то Крупская к Ленину, а тот сидит и из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?
- Да вот, Надюша, Укгаину пгидумываю.
- А зачем сало взял?! Говна возьми - у нас же его больше!
- Да пгобовал я, из говна Госсия получается.
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30.12.2021 14:19 Ответить
Полотно , масло , альцгеймер...
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30.12.2021 17:57 Ответить
Банда гопников , терроризирующая двор, требует чтобы менты не приближались к этому двору ближе, чем на пару кварталов.

Ха-ха? Только вот менты садятся с ними за стол переговоров ...
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30.12.2021 13:07 Ответить
Краіна дикоі орди , яка веде постійні війни із іншими краінами, вимагає
якихось гарантій для себе 😡від в рази , сильнішоі краіни від себе- це США
Ця кремлівська дичина вже дістала весь цивілізований світ шантажем
і гібридними війнами !
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30.12.2021 13:08 Ответить
Безопасности для кого? Для ********* чтобы ей НАТО не мешало захватывать соседние страны?
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30.12.2021 13:11 Ответить
Именно!
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30.12.2021 13:28 Ответить
Тот случай когда молишься чтобы они ниочем не договорились. Потому все чего Рашка хочет это закрепить за собой захваченные территории чтобы идти дальше. И на Украине амбиции ***** не заканчиваются.
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30.12.2021 13:14 Ответить
Финансовая разведка США, очень крепко держит путина и его окружение за яйца.
Ребята засуетились. https://www.youtube.com/watch?v=ShtnXHHzHsw Требуют гарантий для своих денег.
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30.12.2021 13:19 Ответить
можемо гарантувати *****, що він цілком безпечно отримає по хлєбалу, якщо сунеться
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30.12.2021 13:20 Ответить
меморандум пекинский Х-йло устроит?
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30.12.2021 13:20 Ответить
Складається таке враження, що ***** хоче виторгувати гарантії для своєї кліки і особисто для себе.
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30.12.2021 13:29 Ответить
Бункерному Обнуленышу личные гарантии никчему. Да и на свое окружение ему насрать. А вот единственное что ему страшно так ето то что США и НАТО поставляют Украине вооружение. ***** знает что при дальнейшем наступлении может потерпеть позорное поражение в Украине когда его задрыпаная армия привыкшая воевать с бабуинами столкнется с меньшей армией но с современными технологиями. Именно поетому ***** засекретило свои потери. Именно поетому на Рашке было столько визга когда украинский Байрактар уничтожил росийскую гаубицу стоящую в далеком тылу а потом сами кацапы ето отрицали, чтобы вся пропаганда о непобедимости *рузгой армии* не рухнула в один миг. Тогда с грозности Рашки будут все смеяться и рвать на куски. Только ето остановило пока *****.
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30.12.2021 13:43 Ответить
_Бабайден гарантирует неприкосновенность агрессору - ждите нападения на страны Балтии и Польшу...
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30.12.2021 13:29 Ответить
Байден поздравит Шизоида КГБиста с распадом СССр 26 декабоя 1991 года...
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30.12.2021 13:30 Ответить
Нет, вы не первоисточник напряжённости - вы правонаследники большевистского переворота, убийства легитимного монарха
и красного террора.
Вот кем являются кремлёвские педофилы и их спикеры-шестёрки.
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30.12.2021 13:32 Ответить
По поводу легитимности монарха - так он сам отрёкся от престола.

К тому же это сегодня в ********** он типа мученик, а при жизни его звали Николашка-Кровавый, за расстрел Хрестного хода.
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30.12.2021 13:46 Ответить
Чтобы заставить царя отречься, большевичкам пришлось попотеть.
Но от факта расстреля им всё равно никуда не деться.
Боялись даже деморализованного и отрёкшегося.
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30.12.2021 15:20 Ответить
Видимо вы давно читали историю.
Николай Кровавый отрекся от престола, в своей ставке под Могилевом, в своём Царском эшелоне, 8-го марта (23 февраля) 1917-го года, когда к нему в вагон пришли с требованием отречься от Престола им же назначенные армейские генералы. Февральская революция, а не Октябрьский переворот евреев.

Кстати, расстреливали царя евреи, под руководством еврея Войкова. Захватив власть в октябре, евреи очень боялись, что сверженный, но живой царь очень быстро станет знаменем антиеврейского вооруженного восстания.
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30.12.2021 15:50 Ответить
Ну так ипанашка Николай 2й евреев за людей не считал; они и отомстили.
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30.12.2021 18:29 Ответить
Это не была месть, это было ограбление. Не было у евреев своей страны, решили хапнуть ту, что ранее их пригрела, дала пищу, крышу.

И справедливости ради надо сказать, что сами евреи себя не относят к людям, то есть к гоям.

Я читал КАК евреи толкались в том подвале и на глазах у дочерей скопом стреляли в Николая. И уже расстреляв по барабану в Николая, перезарядили револьверы и стали убивать царицу и детей. Это было мерзко и подло. А потом пытались скрыть свое преступление, минимум два раза перепрятывая тела убитых.
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30.12.2021 18:47 Ответить
Тут надо напомнить Мавзолейныи хмырям что с 10 февраля 1992 года на РАБссию вылетело 120 военнотранспортных самолета США с Ножками Буша...,на РАБссии начинался Голодомор..но американцы добрый народ подарив бесплатно миллионы тонн продуктов питания...,я бы не дал и килограмма крысам краснопузым...
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30.12.2021 13:35 Ответить
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30.12.2021 13:37 Ответить
Хммм.....15.30. Надеюсь маленький зеленый снова будет цепко держаться за кресло.....чтобы не разбить рожу?.....рефлекс хорошо усвоил, когда рожу об стол разбил....да, харя зеленая?
Есть чувство осознанного страха??...... держись, держись, крепко держись.....мы всегда рядом и придем на подмогу.
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30.12.2021 13:35 Ответить
В очередной раз х.йло попробует давить на Запад с целью согласия того на раздел Украины и Европы. И возможно что то выторгует у американского деда. Сворачивание дела по малайзийскому Боингу или отказ США от санкций против сп-2 это максимум того на что готов пойти Байден НО они будут борзеть как любой гопник и выдавливать для себя по-максимуму вяличия .
А наши соево-зеленые идиоты так и не ввели за 7 лет войны визовый режим со страной агрессором.
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30.12.2021 13:36 Ответить
Чувствуется, что Россия выдыхалась, тяжело больная, находится на грани распада и требует каких-то гаранти, то есть мира. Но переговоры начнутся в первую очередь с розращения оккупированых территорий Украине (Донбасса и Крыма), признания Россией международного права, суверинитета других государств, границ, сокращения российской армии или России грозят новые сакции, которые окончательно похоронят Россию.
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30.12.2021 13:38 Ответить
_Вы прочитали новости из параллельной вселенной, где расия выдохлась, отступает и пятится, вот-вот рассыпется и всё такое. Свидетели анаконды! А теперь о погоде...
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30.12.2021 13:47 Ответить
********* спасет РАБссию...
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30.12.2021 13:41 Ответить
Моя думка з приводу усіх цих переговорів між РФ та НАТО, Путіним та Байденом це бажання РФ виправдати свою агресію.
Коротко, агресія РФ проти незалежної України провалилася і вже стає неможливим скривати факт відкритої агресії РФ проти України. Особливо після проголошення суду по MH-17 стає чітко питання, а хто дав наказ на використання установки БУК на території незалежної країни, що зрозуміло виведе суд на вищий рівень керівництва РФ. Тобто тепер необхідно пояснювати внутрішньому споживачу як так сталося що РФ напала на "братню славянську" Україну без попередження війни, та нести відповідь за збиття літака перед світовою спільнотою, що з цим робити та хто буде відповідати за тисячі загиблих, зруйновану та розкрадену інфраструктуру та хто буде це усе відновлювати за чий рахунок?
Думаю що Путін намагається виправдати свої злочини та перевести дії РФ з агресії в захист від агресії НАТО, просто щоб в майбутньому не виплачувати репарації за нанесену шкоду.
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30.12.2021 14:12 Ответить
После всего, что Россия наделала, никто никаких гарантий России не даст. Наоборот будут вводиться все новые и новые санкции, которые похоронят Россию как государство. Тем более, что Россия как государство не состоялось. Ничего своего нет, все краденое, название, вера, история, земли, язык. Скоро народы скинут это дерьмо, которое называется Россия.
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30.12.2021 14:28 Ответить
"Скоро народы скинут это дерьмо, которое называется Россия"
_На днях - а то и раньше... Глупец. Выдавать желаемое за действительное - это не от большогго ума.
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30.12.2021 15:30 Ответить
''Росія нібито ніколи "не була джерелом напруги і не була першоджерелом напруги".''-
ага,они первые начали,cамый свежий анекдот...
путин боится не дожить до того времени,когда Украина будет в НАТО,
а она там будет...
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30.12.2021 15:17 Ответить
Переговори з терористами, які захопили заручників в банку.
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30.12.2021 16:16 Ответить
хм. великоскрепная страна, обладающая: аналоговнетными "калибрами", многомаховыми "цирконами" и прочими "посейдонами", а также народом готовым идти за своим предводителем в рай просит "гарантий безопасности" у разлагающихся буржуинов. да, как так-то?!
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30.12.2021 17:57 Ответить
Убийца требует амнистии и статуса "честного фраера".
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30.12.2021 18:00 Ответить
 
 