Главная тема сегодняшнего разговора Байдена и Путина - переговоры по "гарантиям безопасности", - Песков

Сегодня состоится телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они обсудят актуальные вопросы переговоров по "гарантиям безопасности".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, главная тема разговора: переговоры по "гарантиям безопасности", которые состоятся после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном.

Песков также подчеркнул, что это будет телефонный разговор двух президентов, поэтому никакая публичная часть не предусмотрена. Песков напомнил, что переговоры состоятся по инициативе президента Путина.

Более того, Песков заявил, что Россия якобы никогда "не являлась источником напряженности и не была первоисточником напряженности".

"Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора. Мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех неотложных проблем, которых достаточно между нами", - подчеркнул он.

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