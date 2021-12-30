Украина сэкономила 45 млрд грн на Prozorro в 2021 году, – гендиректор госпредприятия Задворный. ИНФОГРАФИКА
Всего государство подписало контракты на 790 млрд грн.
В ГП "Прозорро" поделились результатами электронной системы публичных закупок за год. Так, благодаря электронным торгам на Prozorro в 2021 году государству удалось сэкономить 45 млрд грн, передает Цензор.НЕТ.
"Это средства, которые Украина смогла сэкономить благодаря прозрачным аукционам и бизнесу, снижающему цены на торгах, и потенциально направить на новые нужды. 45 млрд грн - это эквивалент покупки 115 новых электропоездов для Укрзализныци, или же построения 150 школ с нуля", - отмечает генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.
Всего за 2021 год государство подписало контракты на 790 млрд грн. С другими показателями системы можно ознакомиться на инфографике. В частности, в Prozorro проанализировали, в каких сферах было потрачено больше средств на закупки. Первое место занимает строительство и ремонтные работы – здесь проведены закупки на 416 млрд грн. Сюда же входит строительство и ремонт дорог всех типов – 270 млрд грн.
Среди самых больших новшеств в Prozorro называют запуск обязательного онлайн-тестирования уполномоченных лиц. Напомним, что уже с 1 января 2022 года в Украине будут ликвидированы тендерные комитеты, а организовывать закупки смогут только уполномоченные лица, подтверждающие свой уровень знаний законодательства. На сегодняшний день более 25 тысяч закупщиков сдали онлайн-тестирование.
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2. Удобненькая статистика Задворного не учитывает "Доп.соглашения" где и происходит главный дерибан
3. Даже в удобненькой статистике Задворного видно, что средний показатель снижения цен составляет 5%. (это без учета п.2) В нормальных аукционах такая цифра считается статистической погрешностью.
О какой эффективности тут можно говорить?
Но зато мы смело можем говорить об очередном хитрожопом назначенце, который всех считает идиотами, а себя самым умным.
Их выводы манипулятивны и не имеют никакого практического значения, ведь как утверждают сотрудники НАБУ, одно из столичных МП, которое проводило закупки через прозорро, нанесло ущерб бюджету Киева на 115 млн.грн.
Господа Нефёдов и Задворный как бы делают вид, что не слышат этой информации.
"Прозоро" - это классический образец поговорки "благими намерениями вымощена дорога в ад".
"Прозоро" просто стала некой индульгенцией для коррупционеров. К справедливым коммерческим рассчетам и интересам государства она не имеет никакого отношения!
а именно власть, делает все, чтоб такие системмы обходить.
нужно давать больше возможностей для внегосударственных организаций на законном уровне.
Их выводы манипулятивны и не имеют никакого практического значения, ведь как утверждают сотрудники НАБУ, одно из столичных МП, которое проводило закупки через прозорро, нанесло ущерб бюджету Киева на 115 млн.грн.
Господа Нефёдов и Задворный как бы делают вид, что не слышат этой информации.