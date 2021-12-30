Украина сэкономила 45 млрд грн на Prozorro в 2021 году, – гендиректор госпредприятия Задворный. ИНФОГРАФИКА

Всего государство подписало контракты на 790 млрд грн.

В ГП "Прозорро" поделились результатами электронной системы публичных закупок за год. Так, благодаря электронным торгам на Prozorro в 2021 году государству удалось сэкономить 45 млрд грн, передает Цензор.НЕТ.

"Это средства, которые Украина смогла сэкономить благодаря прозрачным аукционам и бизнесу, снижающему цены на торгах, и потенциально направить на новые нужды. 45 млрд грн - это эквивалент покупки 115 новых электропоездов для Укрзализныци, или же построения 150 школ с нуля", - отмечает генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

Всего за 2021 год государство подписало контракты на 790 млрд грн. С другими показателями системы можно ознакомиться на инфографике. В частности, в Prozorro проанализировали, в каких сферах было потрачено больше средств на закупки. Первое место занимает строительство и ремонтные работы – здесь проведены закупки на 416 млрд грн. Сюда же входит строительство и ремонт дорог всех типов – 270 млрд грн.

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Среди самых больших новшеств в Prozorro называют запуск обязательного онлайн-тестирования уполномоченных лиц. Напомним, что уже с 1 января 2022 года в Украине будут ликвидированы тендерные комитеты, а организовывать закупки смогут только уполномоченные лица, подтверждающие свой уровень знаний законодательства. На сегодняшний день более 25 тысяч закупщиков сдали онлайн-тестирование.