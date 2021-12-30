РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11364 посетителя онлайн
Новости
991 18

Украина сэкономила 45 млрд грн на Prozorro в 2021 году, – гендиректор госпредприятия Задворный. ИНФОГРАФИКА

Украина сэкономила 45 млрд грн на Prozorro в 2021 году, – гендиректор госпредприятия Задворный. ИНФОГРАФИКА

Всего государство подписало контракты на 790 млрд грн.

В ГП "Прозорро" поделились результатами электронной системы публичных закупок за год. Так, благодаря электронным торгам на Prozorro в 2021 году государству удалось сэкономить 45 млрд грн, передает Цензор.НЕТ.

"Это средства, которые Украина смогла сэкономить благодаря прозрачным аукционам и бизнесу, снижающему цены на торгах, и потенциально направить на новые нужды. 45 млрд грн - это эквивалент покупки 115 новых электропоездов для Укрзализныци, или же построения 150 школ с нуля", - отмечает генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

Всего за 2021 год государство подписало контракты на 790 млрд грн. С другими показателями системы можно ознакомиться на инфографике. В частности, в Prozorro проанализировали, в каких сферах было потрачено больше средств на закупки. Первое место занимает строительство и ремонтные работы – здесь проведены закупки на 416 млрд грн. Сюда же входит строительство и ремонт дорог всех типов – 270 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" продала первый непрофильный актив на Prozorro в 5 раз дороже стартовой стоимости

Украина сэкономила 45 млрд грн на Prozorro в 2021 году, – гендиректор госпредприятия Задворный 01

Среди самых больших новшеств в Prozorro называют запуск обязательного онлайн-тестирования уполномоченных лиц. Напомним, что уже с 1 января 2022 года в Украине будут ликвидированы тендерные комитеты, а организовывать закупки смогут только уполномоченные лица, подтверждающие свой уровень знаний законодательства. На сегодняшний день более 25 тысяч закупщиков сдали онлайн-тестирование.

Автор: 

аукцион (190) госзакупки (960) тендер (668) Prozorro (212)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
1. Если цена закупки (услуги/товара) изначально завышена, то о какой "экономии" может идти речь?
2. Удобненькая статистика Задворного не учитывает "Доп.соглашения" где и происходит главный дерибан
3. Даже в удобненькой статистике Задворного видно, что средний показатель снижения цен составляет 5%. (это без учета п.2) В нормальных аукционах такая цифра считается статистической погрешностью.

О какой эффективности тут можно говорить?
Но зато мы смело можем говорить об очередном хитрожопом назначенце, который всех считает идиотами, а себя самым умным.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:21
+2
"Сразу видно" что вы специалист. Комментарий четко и по существу С таким же успехом могли бы просто написать: "И чё?"
показать весь комментарий
30.12.2021 14:00
+1
Все схематозники Зе-дЕрьмака обходят Проззоро!
показать весь комментарий
30.12.2021 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шикардос, більше половини бюджету прогнали через тендери.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:14 Ответить
то не можліво
показать весь комментарий
30.12.2021 13:14 Ответить
Асфальт клали через проззоро чи поклали на проззоро?
показать весь комментарий
30.12.2021 13:20 Ответить
1. Если цена закупки (услуги/товара) изначально завышена, то о какой "экономии" может идти речь?
2. Удобненькая статистика Задворного не учитывает "Доп.соглашения" где и происходит главный дерибан
3. Даже в удобненькой статистике Задворного видно, что средний показатель снижения цен составляет 5%. (это без учета п.2) В нормальных аукционах такая цифра считается статистической погрешностью.

О какой эффективности тут можно говорить?
Но зато мы смело можем говорить об очередном хитрожопом назначенце, который всех считает идиотами, а себя самым умным.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:21 Ответить
Сразу видно, что вы никогда не работали через прозоро. Иначе, не писали бы подобного
показать весь комментарий
30.12.2021 13:32 Ответить
"Сразу видно" что вы специалист. Комментарий четко и по существу С таким же успехом могли бы просто написать: "И чё?"
показать весь комментарий
30.12.2021 14:00 Ответить
Алексей, вы наверное находитесь в списке "заинтересантов", т.к. Владимир изложил информацию чётко и без ошибок, как практикующий пропонет.
показать весь комментарий
30.12.2021 15:20 Ответить
Владимир, полностью разделяю ваше мнение - оно совпадает с моим. Господа из прозорро выступают в роли цирковых фокусников, в расчете, очевидно, на сельскую публику.

Их выводы манипулятивны и не имеют никакого практического значения, ведь как утверждают сотрудники НАБУ, одно из столичных МП, которое проводило закупки через прозорро, нанесло ущерб бюджету Киева на 115 млн.грн.

Господа Нефёдов и Задворный как бы делают вид, что не слышат этой информации.
показать весь комментарий
30.12.2021 15:18 Ответить
В предыдущем комменте, вы абсолютно правильно отметили, что я - "практикующий". И мои выводы основаны не только на моем "мнении", но и на опыте моих коллег, которые постоянно работают с прозоро.
"Прозоро" - это классический образец поговорки "благими намерениями вымощена дорога в ад".
"Прозоро" просто стала некой индульгенцией для коррупционеров. К справедливым коммерческим рассчетам и интересам государства она не имеет никакого отношения!
показать весь комментарий
30.12.2021 15:35 Ответить
согласен с вами - позорро превратилось в ширму для схемщиков и нуждается в кардинальной реформе!
показать весь комментарий
02.01.2022 13:21 Ответить
Все схематозники Зе-дЕрьмака обходят Проззоро!
показать весь комментарий
30.12.2021 13:38 Ответить
И теряет постоянно 40 млрд долларов впользу Бени и его клоунов . Достигатели билят
показать весь комментарий
30.12.2021 13:40 Ответить
Дополнительные соглашения Новых цен после "Выигрыша" рулят и грабят!
показать весь комментарий
30.12.2021 13:42 Ответить
но все же систамма придуманная кем либо, кроме власти, дает положительный результат.
а именно власть, делает все, чтоб такие системмы обходить.
нужно давать больше возможностей для внегосударственных организаций на законном уровне.
показать весь комментарий
30.12.2021 13:45 Ответить
Написали, що саме держава (державні органи, установи, підприємства) заощадили 45 млрд грн. Скоріше за все це загальна економія коштів українських суб'єктів господарювання (у т.ч. монополісти, комунальні тощо) на які розповсюджується ЗУ "Про публічні закупівлі".
показать весь комментарий
30.12.2021 13:48 Ответить
Владимир, полностью разделяю ваше мнение - оно совпадает с моим. Господа из прозорро выступают в роли цирковых фокусников, в расчете, очевидно, на сельскую публику.

Их выводы манипулятивны и не имеют никакого практического значения, ведь как утверждают сотрудники НАБУ, одно из столичных МП, которое проводило закупки через прозорро, нанесло ущерб бюджету Киева на 115 млн.грн.

Господа Нефёдов и Задворный как бы делают вид, что не слышат этой информации.
показать весь комментарий
30.12.2021 15:21 Ответить
Ни поездов, ни школ, ни денег.
показать весь комментарий
30.12.2021 15:25 Ответить
 
 