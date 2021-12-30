Лучший игрок УПЛ 2021 Довбик о России: "Даже не рассматриваю варианты. Пусть оставят нас в покое"
Нападающий сборной Украины и футбольного клуба "Днипро-1" Артем Довбик осудил российскую агрессию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом спортсмен заявил в интервью zbirna.com.
"Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", - подчеркнул Довбик.
Футболист отметил, что не рассматривает предложение выступать за российские футбольные клубы.
"Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, то отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?" Даже не рассматриваю такие варианты", - сказал он.
Отметим, что футболисты и тренеры клубов украинской Премьер-лиги назвали Довбика лучшим игроком УПЛ 2021 года.
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Но от спортсменов, которые выступают под флагом Украины и отстаивают честь Украины, услышать патриотическое, проукраинское заявление - большая редкость. А вот ватных зашкваров - более чем предостаточно.