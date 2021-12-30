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Новости Война
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Лучший игрок УПЛ 2021 Довбик о России: "Даже не рассматриваю варианты. Пусть оставят нас в покое"

Лучший игрок УПЛ 2021 Довбик о России:

Нападающий сборной Украины и футбольного клуба "Днипро-1" Артем Довбик осудил российскую агрессию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом спортсмен заявил в интервью zbirna.com.

"Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", - подчеркнул Довбик.

Футболист отметил, что не рассматривает предложение выступать за российские футбольные клубы.

"Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, то отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?" Даже не рассматриваю такие варианты", - сказал он.

Отметим, что футболисты и тренеры клубов украинской Премьер-лиги назвали Довбика лучшим игроком УПЛ 2021 года.

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россия (95402) сборная по футболу (296) футбол (3586)


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Казалось бы "новость никакая" ...
Но от спортсменов, которые выступают под флагом Украины и отстаивают честь Украины, услышать патриотическое, проукраинское заявление - большая редкость. А вот ватных зашкваров - более чем предостаточно.
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30.12.2021 14:04 Ответить
Наш хлопец.
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30.12.2021 16:54 Ответить
Нормальность - это нормально. На самом деле, намного важнее моё последнее предложение.
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30.12.2021 17:06 Ответить
РАБссия на Олимпиадах и прочих совревнованиях выступает без флага и Гимна...быдло заслужило этот статус...
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30.12.2021 14:12 Ответить
господин Мильдоний похоронил рабССию еще на Сочинской ОЛЕНЬпияде...
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30.12.2021 14:15 Ответить
Парень все правильно сказал. И вроде он в Италию по слухам собирается то ли в январе , то ли летом после ЧМ .Успехов ему там в серии А
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30.12.2021 14:27 Ответить
 
 