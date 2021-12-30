"Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы", - спикер МИД РФ Захарова
Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "угрозой" для самой страны и других европейских государств.
Об этом она заявила сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы", – сказала она.
Она также назвала "угрозой государственности Украины" заявления Офиса Зеленского.
Перед этим Захарова "посоветовала" ЕС укрепить безопасность в Европе путем "выполнения минских соглашений".
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Комісія, яка на конкурсі визначала Голову Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури (САП), вже більше тижня не хоче оголосити переможця. Відмазуються дуже тупо, в стилі «Квартала 95»: вони, бачте, «втомилися», а деякі - «хворі», і т.д.
А хто ж призначав цих членів комісії? Вау, яка «несподіванка» - сам «Бубочка», наша Зелена смердюча Шмаркля призначала.
А чому ЗЕлена гнида блокує обрання Голови САП?
А тому, що САП відразу почне розслідування численних злочинів «слуг народа». А це - дуже погано для рейтинга Бубочки. Його рейтинг і так на пів-шостого висить, а якщо ще й САП почне мочити друзів Шмарклі, то що ж це буде?
ЗЕлений Віслючок на зустрічі з Байденом пообіцяв, що Голову САП оберуть якнайшвидше, і…обдурив дядька Джо.
Що ж, відповідь прилетить швидко. І от сьогодні, Посольство США в Україні видало повідомлення, де ЗЕлений ублюдок фактично названий КОРУПЦІОНЕРОМ:
Зеленський остаточно перетворюється на руконеподатного, бо в повідомлені вони апелюють не до держави, яку на сьогодні поки що очолює Зеленський, а США апелює до УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
Ну, в принципі, все.
До санкцій проти оточення Зеленського - рукою подати. Приїхали...
П.Нусс
https://www.youtube.com/watch?v=F7tNEmephrQ
Суд отказал компании Google в требовании приостановить начисление неустойки по иску интернет-издания «Царьград».
Представители IT-гиганта подсчитали, что за полтора года размер неустойки превысит объем всего мирового богатства - 500 триллионов долларов.
Зная отношение к рф и кремлю в Украине...от этой, кремлёвской падали, всего можно ожидать
Ведь ее расея - это не Европа.
- Да, это мой любимый фильм.
- А что вам там особенно нравится?
- Слова главной героини "Навру с три короба, пусть удивляются".
То ви за руцкій мір?
А вам дійсно треба схаменутися! Бо як завтра ВВХ скаже,що "Земля - планета" то ви теж будете заперечувати?!
ЗеОманському , хто розуміє 😡
Тяжко не погодитись!
Кому и кобыла невеста,а Зельцман - прэзыдент.
Ну хоч в цьому, ти, Вовася, станеш першим)
У романі І. Ільфа та Є. Петрова "Золоте теля", одним з персонажів був такий собі "зітц-голова" Фунт.
Його називали "зітц" від слова, яке на ідиш означає "сидіти".
Він сам про себе казав, що він завжди сидів, але за інших - така у нього була робота.
Клоун Зеленський повинен стати першим у світі зітц-президентом, який буде сидіти завжди, але за себе.😏
Shlomo Nagel
Адьютант своего завхоза не понимает, что именно сам, в первую очередь, будет отвечать за деяния этого завхоза.
У завхоза - "управляющего конторы Президента" - есть конкретный список обязанностей, именно за которые он несёт ответственность. За исполнение других обязанностей, которые делегировал ему Президент - несёт ответственность сам Президент.
Бо один такий агент ФСБ Зеленський наробив шкоди Україні співмірно з агресією расєї!
Вже втрачено 3 роки,і на подоланя наслідків його "керуваня" піде ще 6,коли не більше! В політичній складовій точно більш 10 років відновленя.
А втрачений час - безціний.
Ну, смердить же касапщиною... І раніше смерділо... Ну, добавила... І що ще?
и в Вашингтоне будут рады неподецки