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"Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы", - спикер МИД РФ Захарова

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "угрозой" для самой страны и других европейских государств.

Об этом она заявила сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы", – сказала она.

Она также назвала "угрозой государственности Украины" заявления Офиса Зеленского.

Перед этим Захарова "посоветовала" ЕС укрепить безопасность в Европе путем "выполнения минских соглашений".

Также читайте: Переговоры по гарантиям безопасности: Российскую делегацию возглавит заместитель Лаврова Рябков, американскую - заместитель госсекретаря Шерман

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) МИД РФ (1665) Захарова Мария (373)


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Топ комментарии
+38
Цього разу машка-забухашка на половину права: воно ційсно є загрозою для громадян україни
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30.12.2021 14:10
+28
По бесконечным упоминаниям Украины, со стороны РФ, создается впечатление, что РФ - это миролюбивая, безъядерная, демократическая, маленькая страна окружённая со всех сторон огромной, ядерной, воинствующей Украиной !
П.С. Манька, опохмелись! Без сопливых разберёмся....
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30.12.2021 14:15
+25
така загроза що по Расія-1 йдуть його "Свати".
З рекламою студії 95 кв. в перервах шоу скабєєвої
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30.12.2021 14:12
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Я думал оно уже бухает, а нет ещё что то булькает в перерывах
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30.12.2021 14:54 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3725305.html США назвали ЗЕлену шмарклю корупціонером

Комісія, яка на конкурсі визначала Голову Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури (САП), вже більше тижня не хоче оголосити переможця. Відмазуються дуже тупо, в стилі «Квартала 95»: вони, бачте, «втомилися», а деякі - «хворі», і т.д.
А хто ж призначав цих членів комісії? Вау, яка «несподіванка» - сам «Бубочка», наша Зелена смердюча Шмаркля призначала.
А чому ЗЕлена гнида блокує обрання Голови САП?
А тому, що САП відразу почне розслідування численних злочинів «слуг народа». А це - дуже погано для рейтинга Бубочки. Його рейтинг і так на пів-шостого висить, а якщо ще й САП почне мочити друзів Шмарклі, то що ж це буде?
ЗЕлений Віслючок на зустрічі з Байденом пообіцяв, що Голову САП оберуть якнайшвидше, і…обдурив дядька Джо.
Що ж, відповідь прилетить швидко. І от сьогодні, Посольство США в Україні видало повідомлення, де ЗЕлений ублюдок фактично названий КОРУПЦІОНЕРОМ:


Зеленський остаточно перетворюється на руконеподатного, бо в повідомлені вони апелюють не до держави, яку на сьогодні поки що очолює Зеленський, а США апелює до УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
Ну, в принципі, все.
До санкцій проти оточення Зеленського - рукою подати. Приїхали...
П.Нусс
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30.12.2021 14:56 Ответить
А Київ вже держава?
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30.12.2021 14:58 Ответить
Уж не знаю насчет угрозы всему миру, но то, что этот пинчер здесь всех ****** - тут руснявая угадала...
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30.12.2021 14:58 Ответить
Не только здесь,но и в штатах,этот любитель зада Трампа.
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30.12.2021 16:52 Ответить
100 % так!
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30.12.2021 19:10 Ответить
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30.12.2021 15:04 Ответить
Классные фотки Машки. Не хватает только фингал, выбитых двух передних зубов и дымящегося бычка. Тогда была бы полная красава.
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30.12.2021 15:04 Ответить
Тут конечно зерно правды у этой пьяной мартышки есть. ЗЕишак - враг для Украины
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30.12.2021 15:05 Ответить
Её похоронят как преданную кобылу возле ху@ла .
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30.12.2021 15:10 Ответить
Ошмётки рейтинга ЗеБени и корень всех проблем Украины
https://www.youtube.com/watch?v=F7tNEmephrQ
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30.12.2021 15:12 Ответить
https://shapito.d3.ru/rossiiskaia-gopota-postavila-google-na-schiotchik-2238091/ Российская гопота поставила GOOGLE на счётчик

Суд отказал компании Google в требовании приостановить начисление неустойки по иску интернет-издания «Царьград».

Представители IT-гиганта подсчитали, что за полтора года размер неустойки превысит объем всего мирового богатства - 500 триллионов долларов.
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30.12.2021 15:13 Ответить
Лучше бы Шмара Захерова следила за шизодными обстрениями своего полудохдого царька, проживающего в бетонной норе ... Он там хоть живой ещё? Его давно палкой тыкали?
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30.12.2021 15:17 Ответить
А не подыгрывает ли эта, кремлёвская нечисть зеленскому, такими вот заявлениями?
Зная отношение к рф и кремлю в Украине...от этой, кремлёвской падали, всего можно ожидать
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30.12.2021 15:21 Ответить
мда... шо у трезвого на уме, то у пьяного на языке. на сей раз Машка права. отчасти.
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30.12.2021 15:22 Ответить
Не отчасти,а полностью!
Ведь ее расея - это не Европа.
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30.12.2021 16:54 Ответить
https://komhata_cmexa.d3.ru/vladimir-vladimirovich-budete-pered-novym-godom-smotret-ironiiu-sudby-2238054/ - Владимир Владимирович, будете перед Новым годом смотреть "Иронию судьбы"?

- Да, это мой любимый фильм.
- А что вам там особенно нравится?
- Слова главной героини "Навру с три короба, пусть удивляются".
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30.12.2021 15:25 Ответить
ні фігасе ця хвойда рейтинги Зеленського піднімає)) якщо так далі піде, то може ...і я стану за нього голосувати)))
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30.12.2021 15:35 Ответить
Піднімає,серед расєян і русофілів.
То ви за руцкій мір?
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30.12.2021 16:56 Ответить
Захарова прям с Бутусовым договорилась!
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30.12.2021 15:35 Ответить
До чого тут , пан Бутусов ?
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30.12.2021 15:48 Ответить
Вони обоє вважають,що Зеленський, працюючи на московську федерацію,несе загрозу Укаїні та Европейським країнам.
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30.12.2021 17:00 Ответить
Как всегда без доказательно, не основываясь ни на чем, утверждать подобную глупость могут только официальные представители Уйлостана.
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30.12.2021 15:42 Ответить
я бачу цензор високо здійнявся,що вже й машку захарову тут вихваляють відкрито,даааа!!!
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30.12.2021 15:44 Ответить
Бо вона цього разу видала правдиву фразу - Зеленський- ворог України. - Що ж тут неправильного?
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30.12.2021 15:55 Ответить
завтра путін скаже,що Зеленський ворог УкраЇни і ви також будете піддакувати,люди добрі схаменіться вже в кінці кінців,вашому кумиру шоколадному абсолютно вже нічого не світить,бо він тьма!
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30.12.2021 16:43 Ответить
Так воно і є. Зеленський - ворог України.
А вам дійсно треба схаменутися! Бо як завтра ВВХ скаже,що "Земля - планета" то ви теж будете заперечувати?!
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30.12.2021 17:03 Ответить
Маніпулятор
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30.12.2021 17:52 Ответить
Це ти про себе? Згоден.
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30.12.2021 19:07 Ответить
Заяву алкашки Захаровоі , особисто я сприймаю за комплімент
ЗеОманському , хто розуміє 😡
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30.12.2021 15:51 Ответить
Странно, но факт.
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30.12.2021 15:56 Ответить
я не адепт клоуна но как говорят - факты упрямая вещь.
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30.12.2021 16:12 Ответить
"Загрозою для України та ЕС"- але не РФ!
Тяжко не погодитись!
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30.12.2021 16:06 Ответить
Где такое вычитал?! Смотриш текст,и знакомые буквы ищеш?
Кому и кобыла невеста,а Зельцман - прэзыдент.
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30.12.2021 17:06 Ответить

Ну хоч в цьому, ти, Вовася, станеш першим)

У романі І. Ільфа та Є. Петрова "Золоте теля", одним з персонажів був такий собі "зітц-голова" Фунт.
Його називали "зітц" від слова, яке на ідиш означає "сидіти".
Він сам про себе казав, що він завжди сидів, але за інших - така у нього була робота.
Клоун Зеленський повинен стати першим у світі зітц-президентом, який буде сидіти завжди, але за себе.😏
Shlomo Nagel
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30.12.2021 15:55 Ответить
Зитц-президент будет сидеть в том числе и за "того парня" - своего завхоза - которому незаконно передал исполнение функций Президента Украины.

Адьютант своего завхоза не понимает, что именно сам, в первую очередь, будет отвечать за деяния этого завхоза.

У завхоза - "управляющего конторы Президента" - есть конкретный список обязанностей, именно за которые он несёт ответственность. За исполнение других обязанностей, которые делегировал ему Президент - несёт ответственность сам Президент.
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30.12.2021 20:05 Ответить
Щось засмерділо беніними портками 😄
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30.12.2021 15:57 Ответить
Кацапи як завжди застосовують реверсивну психологію. Вони кричали як ненавидять Байдена, тоді як цей старий маразматик саме і був їм потрібен. Так само зараз і з Зеленеським.
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30.12.2021 16:04 Ответить
Так,тут вона має рацію. Він загроза для України та ЕС більша,ніж раша!
Бо один такий агент ФСБ Зеленський наробив шкоди Україні співмірно з агресією расєї!
Вже втрачено 3 роки,і на подоланя наслідків його "керуваня" піде ще 6,коли не більше! В політичній складовій точно більш 10 років відновленя.
А втрачений час - безціний.
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30.12.2021 16:13 Ответить
Мер- кель!Мер-кель!
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30.12.2021 17:09 Ответить
Шо робицця?! Кремль проти агента кремля! У соєвих ступор.
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30.12.2021 16:52 Ответить
Мы сами разберемся со своими опарышем, а вшам из мокшандии слова не давали.
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30.12.2021 16:57 Ответить
Кстати, это говорит о том что даже тупоголовые кацапы уже не рассматривают его как будущего президента страны ( шансы нулевые) и поставили на нем крест и сейчас уже на своих телеканалах после " бурной ненависти" расхваливают.... парашенка!!! Делайте выводы!!!
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30.12.2021 17:10 Ответить
Ой. Невже "збитый льотчик"???
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30.12.2021 17:20 Ответить
"Не сцы Маша, он -Дубровский".
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30.12.2021 17:52 Ответить
А.....клоуны...всегда были опасными....
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30.12.2021 18:05 Ответить
Маха, не пали кантору завербованного!
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30.12.2021 19:11 Ответить
"свидетели Другого пришестя" теж так думают...Совпадение? Адинарот?
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30.12.2021 19:15 Ответить
а шо, власне, вона хотіла висрати цим поносом? Кого і чим переконати?
Ну, смердить же касапщиною... І раніше смерділо... Ну, добавила... І що ще?
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30.12.2021 19:26 Ответить
Почути таке від Машки-алкоголічки,це комплімент,Зєлєнь стає бандерівцем.))
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30.12.2021 20:29 Ответить
а давайте выдадим Зеленского Москве - в обмен на отвод войск от границ Украины
и в Вашингтоне будут рады неподецки
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30.12.2021 20:37 Ответить
с ее уст это прям комплимент)
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30.12.2021 23:09 Ответить
Цензор, розберись с кацапами на сайті. Вона вже навіть не шифруються.
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04.05.2022 16:14 Ответить
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