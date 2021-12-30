"Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы", - спикер МИД РФ Захарова

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "угрозой" для самой страны и других европейских государств.

Об этом она заявила сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы", – сказала она.

Она также назвала "угрозой государственности Украины" заявления Офиса Зеленского.

Перед этим Захарова "посоветовала" ЕС укрепить безопасность в Европе путем "выполнения минских соглашений".

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