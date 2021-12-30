Почти 90 ученых и практиков в области права будут помогать Раде в написании законов, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук распорядился создать Научно-консультативный совет при главе ВРУ.
Об этом рассказал сам Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"Обеспечение надлежащего качества законодательства должно стать приоритетом для Парламента Украины! Только что подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при Главе Верховной Рады Украины. В него войдут почти 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в сфере права. Академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов. Также они будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности. Искренне надеюсь, что вместе мы не просто повысим качество законодательства, но и восстановим общественное доверие к законодательной власти. Пусть 2022 год будет щедрым на качественное законодательство!" - заявил спикер ВР.
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Гадаю, що на "дякувальників", як на душевно хворих треба припинити звертати увагу.
Україна повинна і буде розвиватись навіть не зважаюсь на 5-ту колону власника 5го каналу.
а щоб підняти економіку,
повернути в бюджет 20-30мільярдів$ з таможні і тіньової економіки і красти, красти, красти,
достатньо єрмака, арахамії, татарова, коломойші та тищенка
і судді всіх часів і народів, вовка.
Он соавтор нескольких законопроектов, и был экспертом в нескольких десятках законопроектов.
Насколько я знаю, таких ученых в УжНУ несколько, и уверен, что в каждом НУ такие есть
Не помню точно из какого фильма фраза... Но есть ещё поговорка.
"Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан.
Если читан, то не понят.
Если понят, то не так!"
А нахрена такая "рада" нужна, если ей ещё "помогать" в чём-то надо?
Назвали бы это сброд по другому. И зряплаты за "альтруизм" отменили...
Печаль. Хотелось бы наоборот. Пусть спецы пишут законы, а вы им бутерброды подносите, помогайте так сказать, в силу своих умственных возможностей.
УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України??????????????????????????