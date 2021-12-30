Почти 90 ученых и практиков в области права будут помогать Раде в написании законов, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук распорядился создать Научно-консультативный совет при главе ВРУ.

Об этом рассказал сам Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспечение надлежащего качества законодательства должно стать приоритетом для Парламента Украины! Только что подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при Главе Верховной Рады Украины. В него войдут почти 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в сфере права. Академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов. Также они будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности. Искренне надеюсь, что вместе мы не просто повысим качество законодательства, но и восстановим общественное доверие к законодательной власти. Пусть 2022 год будет щедрым на качественное законодательство!" - заявил спикер ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужно более глубокое взаимодействие с Европарламентом, - Стефанчук