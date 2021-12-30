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Почти 90 ученых и практиков в области права будут помогать Раде в написании законов, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ

Почти 90 ученых и практиков в области права будут помогать Раде в написании законов, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук распорядился создать Научно-консультативный совет при главе ВРУ.

Об этом рассказал сам Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Обеспечение надлежащего качества законодательства должно стать приоритетом для Парламента Украины! Только что подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при Главе Верховной Рады Украины. В него войдут почти 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в сфере права. Академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов. Также они будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности. Искренне надеюсь, что вместе мы не просто повысим качество законодательства, но и восстановим общественное доверие к законодательной власти. Пусть 2022 год будет щедрым на качественное законодательство!" - заявил спикер ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужно более глубокое взаимодействие с Европарламентом, - Стефанчук

Почти 90 ученых и практиков в области права будут помогать Раде в написании законов, - Стефанчук 01

Автор: 

ВР (29230) наука (697) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+16
А зачем тогда ваши ЗЕфилитики и корабельные сосны в ВР сидят?
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30.12.2021 14:26
+14
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30.12.2021 14:43
+11
І розпутимо Верховну Раду разом з помічниками нардепів
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30.12.2021 14:26
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кива.!!!дерзай!!!
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30.12.2021 14:25 Ответить
І розпутимо Верховну Раду разом з помічниками нардепів
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30.12.2021 14:26 Ответить
Резонно! Идите вы в пень с своими проффесорами, которые за тридцать лет довели страну до ручки.
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30.12.2021 16:57 Ответить
А зачем тогда ваши ЗЕфилитики и корабельные сосны в ВР сидят?
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30.12.2021 14:26 Ответить
Шоб за зарплату за наш счет они могли нанять за наш счет тех, кто будет за них работать
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30.12.2021 14:59 Ответить
ще не всіх своїх сосок прикріпили до зарплати.
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30.12.2021 14:26 Ответить
Закони потрібно не лише приймвати , але і дотримуватися чинного законодавства !!!)))
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30.12.2021 14:26 Ответить
Во! В десятку. Толку з законів коли вони не обов`язкові до виконання
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30.12.2021 14:38 Ответить
Какие нафиг законы? Зекокоиновый на законы плюет.а принимают законы для черни.😬
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30.12.2021 15:03 Ответить
Будет один академик, который будет впахивать и 89 помошниц-корабельных сосен. И эту свингер вечечеринку будут оплачивать из бюджета
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30.12.2021 14:27 Ответить
Мабуть і тещу долучить до цієї справи...
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30.12.2021 14:29 Ответить
Соєві перетворились у примітивні форми існування. Їм хоть зірку з неба дістань - а вони скажуть "не та".

Гадаю, що на "дякувальників", як на душевно хворих треба припинити звертати увагу.

Україна повинна і буде розвиватись навіть не зважаюсь на 5-ту колону власника 5го каналу.
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30.12.2021 14:31 Ответить
думаєш тебе подоляк теж забере до ростова?
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30.12.2021 14:40 Ответить
А можливо більш пильніше придивитися до діяльності п"ятої колони кремлівських гнид з Банкової та Грушевського ,до діяльності чинної влади ?? Ми живимо сьогодня і сподіваємося жити завтра , а не жити минулим !!!)))
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30.12.2021 14:43 Ответить
Є таке, бо уже ж дуже лояльно відносяться до винуватців котлів, до лояльних проросійських попередників, до торговців вугіллям в ОРДЛО та електроенергіює в Криму
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30.12.2021 15:27 Ответить
Минуле це лише досвід ,з якого слід робити висновки і жити далі !! Більшої шкоди завдают ******* гельмінти ,що опанувавши державні крісла ,знесилюють державу ,роблят її неспроможною виконувати власні обов"язки !!)))
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30.12.2021 16:02 Ответить
А что ЗЕдипутаты?Ручка не пишит?😁
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30.12.2021 14:32 Ответить
Зараз це вже справжня бордель, а не ВР !
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30.12.2021 14:40 Ответить
Тяжёлое наследие царского режима. ))
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30.12.2021 15:04 Ответить
Тищенко Котлета, милованов дебил, Малюська. Третьякова *****, Гетьманцев Упырь......
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30.12.2021 14:42 Ответить
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30.12.2021 14:43 Ответить
Українські наукІвці.
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30.12.2021 16:10 Ответить
Дивно. Не знаю ні одного працівника освіти, що наразі консультує ВР. Хоча працюю в закладах освіти багато років.
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30.12.2021 14:44 Ответить
Інколи думаю, що закони повинні писати не фахівці в галузі права, а математики і програмісти...
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30.12.2021 14:44 Ответить
Откуда в 95-ом анале ученные?
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30.12.2021 14:45 Ответить
для того щоб об....бати народ та підготувати закони під себе, щоб виграти наступні вибори, залучено 90 науковців.
а щоб підняти економіку,
повернути в бюджет 20-30мільярдів$ з таможні і тіньової економіки і красти, красти, красти,
достатньо єрмака, арахамії, татарова, коломойші та тищенка
і судді всіх часів і народів, вовка.
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30.12.2021 14:48 Ответить
Вопрос : а зачем нам всем тогда депутаты со стадом помощников-родственников?.. Или они по приколу зашли в Раду, бабла подзаработать и вопросы свои порешать?
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30.12.2021 14:49 Ответить
Ученые уже давно этим занимаются. В УжНУ на юрфаке есть преподаватель конституционного права, вёл у нас предмет Презентация научных проектов.
Он соавтор нескольких законопроектов, и был экспертом в нескольких десятках законопроектов.
Насколько я знаю, таких ученых в УжНУ несколько, и уверен, что в каждом НУ такие есть
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30.12.2021 14:51 Ответить
"Они сделают Вам, что Вы хотите, только Вам это не поможет!"

Не помню точно из какого фильма фраза... Но есть ещё поговорка.

"Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан.
Если читан, то не понят.

Если понят, то не так!"
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30.12.2021 15:01 Ответить
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30.12.2021 14:53 Ответить
а нахрена вообще тогда этот сброд сидит там и получает деньги с бюджета?
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30.12.2021 14:54 Ответить
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30.12.2021 14:55 Ответить
Вот, *****...
А нахрена такая "рада" нужна, если ей ещё "помогать" в чём-то надо?
Назвали бы это сброд по другому. И зряплаты за "альтруизм" отменили...
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30.12.2021 14:59 Ответить
Вы Гетьманцеву 90 девушек с низкой социальной ответственностью туда заведете?
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30.12.2021 15:02 Ответить
А до этого что, сами, без специалистов законы стряпали в трубарежиме?
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30.12.2021 15:11 Ответить
Этим валенкам репетиторы школьной программы нужны)
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30.12.2021 15:21 Ответить
тю, а як же ж Трускавець?
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30.12.2021 15:22 Ответить
Для кого эта лапша? И раньше на каждый проект закона готовилась такая оценка(висновок)! Только Рада на них хрен ложила (или клала)!
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30.12.2021 15:42 Ответить
Оказывается это спецы в праве помогают стефанчукам писать такие законы.
Печаль. Хотелось бы наоборот. Пусть спецы пишут законы, а вы им бутерброды подносите, помогайте так сказать, в силу своих умственных возможностей.
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30.12.2021 15:47 Ответить
Стефанчуку кушать хочется и очень много, желательно без ограничений.
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30.12.2021 15:49 Ответить
А ота тьотка з обвислою цицькою, що допомогала самому зам.міністра освіти?! Невже не допоможе?! Хоча, здаєцця, її ківа переманив. Допомагатиме йому докторську строчити...

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30.12.2021 15:50 Ответить
Зеленый кретин 90 "специалистов" наберет снова из 95 квартала?
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30.12.2021 15:55 Ответить
Нагадаю що у Верховній раді є для цього науково-експертне управління висновків якого ніхто ніколи до уваги не бере.
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30.12.2021 16:07 Ответить
Результати дисертації Киви вже давно використовують в Генеральній прокуратурі та в комітетах Верховної ради. Так написав у своїй рецензії Денис Монастирський.
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30.12.2021 16:13 Ответить
Пора новые выборы назначать,а это стадо набирает свежий батальон дармоедов на написание законов в троцкистско-московитском стиле.
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30.12.2021 16:18 Ответить
В настоящей Республике не должно быть ни юристов, ни адвокатов, ни прокуроров, ни судей, ни полиции, ни ДЕПУТАТОВ! ГРАЖДАНЕ правят САМИ, пишут ОДНОЗНАЧНЫЕ и ПОНЯТНЫЕ им самим законы (который не должно быть много, стого минимально), сами воорудены до зубов и полносью сами вершат провосудие, от гражданского ареста, до суда и казни!
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30.12.2021 16:32 Ответить
Слышь, жирдяй тупоголовый, а ты не в курсе что при ВР
УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України??????????????????????????
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30.12.2021 17:28 Ответить
Шикарне зізнання у власній безпорадності та неуцтві.
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30.12.2021 18:46 Ответить
...и все 90 сокурсники Кивы??
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30.12.2021 18:58 Ответить
 
 