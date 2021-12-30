Кому повезет начать 2022 год с 483 млн в кармане? Джекпот Powerball в почти полмиллиарда долларов может быть сорван в эту субботу (Реклама)
Следующий тираж пройдет в ближайшую субботу, 1 января, и кто знает, возможно, следующим победителем станет кто-то из Украины!
Топ приз США Powerball в очередной раз перешел в следующий тираж, достигнув отметки в $483 миллионов долларов.
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
- Джекпот Powerball достиг $483 миллионов – к моменту проведения тиража эта сумма может стать ещё больше. Ближайший тираж пройдет в субботу, 1 января.
- Вне зависимости от страны проживания, вы можете официальон побороться за приз размером в почти полмиллиарда долларов!
"Когда мы доходим до таких размеров [приза], возможно, что люди, которые обычно не обращают внимания на лотереи также оказываются в курсе происходящего", прокомментировал резко возросший в последние недели спрос на билеты пресс-секретарь лотереи Мичигана Джейк Харрис. Вполне вероятно, что к моменту проведения тиража размер первого приза перешагнет рубеж в $500 миллионов.
Грандиозный денежный приз достанется тому, кто сумеет угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-69, и один дополнительный номер ("Powerball") от 1 до 26. Не стоит забывать о призе второй категории – тому, кто угадает только 5 основных чисел (без дополнительного шара), достанется потрясающий утешительный приз в размере $1 миллиона.
Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!
Можно ли играть в Powerball из Украины?
Ответ однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter.
- Зарегистрируйтесь на сайте.
- Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте.
- Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.
- Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.
Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:
"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".
Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?
После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.
Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!
Более 6 миллионов человек выиграли призы на сайте!
В 2016 г. Наталия из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион!
За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.
400 млн долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Он может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его в эту субботу. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!
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Круто грати в лотерею за чужі гроші)