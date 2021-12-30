РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10896 посетителей онлайн
Новости
2 777 14

Кому повезет начать 2022 год с 483 млн в кармане? Джекпот Powerball в почти полмиллиарда долларов может быть сорван в эту субботу (Реклама)

Следующий тираж пройдет в ближайшую субботу, 1 января, и кто знает, возможно, следующим победителем станет кто-то из Украины!

Топ приз США Powerball в очередной раз перешел в следующий тираж, достигнув отметки в $483 миллионов долларов. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

  • Джекпот Powerball достиг $483 миллионов – к моменту проведения тиража эта сумма может стать ещё больше. Ближайший тираж пройдет в субботу, 1 января.
  • Вне зависимости от страны проживания, вы можете официальон побороться за приз размером в почти полмиллиарда долларов!

"Когда мы доходим до таких размеров [приза], возможно, что люди, которые обычно не обращают внимания на лотереи также оказываются в курсе происходящего", прокомментировал резко возросший в последние недели спрос на билеты пресс-секретарь лотереи Мичигана Джейк Харрис. Вполне вероятно, что к моменту проведения тиража размер первого приза перешагнет рубеж в $500 миллионов.


Кому повезет начать 2022 год с 483 млн в кармане? Джекпот Powerball в почти полмиллиарда долларов может быть сорван в эту субботу 01

Грандиозный денежный приз достанется тому, кто сумеет угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-69, и один дополнительный номер ("Powerball") от 1 до 26. Не стоит забывать о призе второй категории – тому, кто угадает только 5 основных чисел (без дополнительного шара), достанется потрясающий утешительный приз в размере $1 миллиона.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Можно ли играть в Powerball из Украины?

Ответ однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter.

  • Зарегистрируйтесь на сайте.
  • Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте.
  • Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.
  • Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!

Более 6 миллионов человек выиграли призы на сайте!

Кому повезет начать 2022 год с 483 млн в кармане? Джекпот Powerball в почти полмиллиарда долларов может быть сорван в эту субботу 02

В 2016 г. Наталия из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион!

За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

400 млн долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Он может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его в эту субботу. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!

Lotto Direct Limited управляет thelotter.net. Lotto Direct Limited лицензирована Управлением по азартным играм Мальты; Ссылка на лицензию MGA / CRP / 402/2017. Только 18+. Азартные игры могут быть вредными, если их не контролировать. Пожалуйста, играйте ответственно.

Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

джекпот (76) лотерея (215)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
тут без вариантов - Олег Ляшко
показать весь комментарий
30.12.2021 14:30
+2
Хтось вірить, що йому віддадуть білетик, якщо він виграє?))
показать весь комментарий
30.12.2021 14:33
+2
theLohov.net
показать весь комментарий
30.12.2021 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все дістали - сьогодні "зірву" ...
показать весь комментарий
30.12.2021 14:28 Ответить
😁😁😁
показать весь комментарий
30.12.2021 14:35 Ответить
Следим за декларациями и никакого мошенничества
показать весь комментарий
30.12.2021 14:53 Ответить
модно уже биткоины декларировать - иди проверь ...- купил 12 лет тому по 500-т )))
показать весь комментарий
30.12.2021 15:56 Ответить
На здоровье! Только не слушай друзей!
показать весь комментарий
30.12.2021 15:25 Ответить
это не мелочь по карманам тырить ...

https://www.youtube.com/watch?v=1VrMwX1saS8 https://www.youtube.com/watch?v=1VrMwX1saS8

показать весь комментарий
30.12.2021 16:22 Ответить
тут без вариантов - Олег Ляшко
показать весь комментарий
30.12.2021 14:30 Ответить
Хтось вірить, що йому віддадуть білетик, якщо він виграє?))
показать весь комментарий
30.12.2021 14:33 Ответить
Кому жить надоело?даже если и фартанет,нуу вдруг😁,доброжелатели помогут вам с денежками ростатся.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:37 Ответить
Ті гроші до вас і не дійдуть, білет купує організатор десь там)
Круто грати в лотерею за чужі гроші)
показать весь комментарий
30.12.2021 15:10 Ответить
значит будем ожидать 1 січня ))
показать весь комментарий
30.12.2021 14:41 Ответить
коломИйський?
показать весь комментарий
30.12.2021 14:45 Ответить
theLohov.net
показать весь комментарий
30.12.2021 14:53 Ответить
Ляшко зможе
показать весь комментарий
30.12.2021 15:29 Ответить
 
 