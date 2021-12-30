РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10896 посетителей онлайн
Новости
1 463 27

Нацслужба здоровья призывает украинцев во время праздников вызывать скорую только в экстренных случаях

Нацслужба здоровья призывает украинцев во время праздников вызывать скорую только в экстренных случаях

В новогодние праздники экстренная медицинская помощь работает в усиленном режиме, поэтому вызывать врачей необходимо только при угрозе жизни и здоровью. Это связано с чрезмерной загруженностью бригад скорой помощи.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренной работы работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. В скорой нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно", - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что проблемы со здоровьем у людей возникают независимо от дат в календаре.

Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую ​​возможность. Но напоминаем, что в 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в ней", - уточняется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минздраве рассказали, когда вызывать скорую в случае заболевания COVID-19

Нацслужба здоровья призывает украинцев во время праздников вызывать скорую только в экстренных случаях 01

Автор: 

праздник (1691) скорая (365) НСЗУ (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
все буде добре, головне не наїстися скумбрії по 8 гривень.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:39
+6
показать весь комментарий
30.12.2021 15:49
+5
платите налоги только в экстренных случаях)
показать весь комментарий
30.12.2021 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все буде добре, головне не наїстися скумбрії по 8 гривень.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:39 Ответить
Да пусть уже наедятся придурки , мир будет чище .
показать весь комментарий
30.12.2021 15:22 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 15:49 Ответить
Якщо 1 січня очі дивляться у різні сторони - не викликати
показать весь комментарий
30.12.2021 14:39 Ответить
Підкорегувати пивом.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:46 Ответить
платите налоги только в экстренных случаях)
показать весь комментарий
30.12.2021 14:42 Ответить
А лучше умирать молча.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:45 Ответить
Все будут пьяные?)
показать весь комментарий
30.12.2021 14:45 Ответить
Та знаємо. Тільки після втрати свідомості.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:45 Ответить
Для всех борцов с олигархами и барыгами: не надо вызывать скорую если у вас застряла лампочка во рту или салютом выбило глаз... с этим можно самому приехать в больницу
показать весь комментарий
30.12.2021 14:46 Ответить
Краще починати пхати й вибивати вже під лікарнею.
показать весь комментарий
30.12.2021 14:48 Ответить
А навіщо нам швидка допомога? Нахер! Поліція? Нахер! Армія? Нахер!
показать весь комментарий
30.12.2021 14:51 Ответить
Просять викликати швидку якщо у Вас дійсно є загроза життю. Медики перезавантаженні і якщо ви будете виживати їх після вчорашнього Олів'є вони можуть не встигнути до того хто дійсно буде вмирати. До чого тут поліція і армія?
показать весь комментарий
30.12.2021 15:03 Ответить
"Все смешалось - кони, люди..."
показать весь комментарий
30.12.2021 15:24 Ответить
Начитаются такие вот сердобольные новостей, потом в магазине не спичек не свечек не купишь...
показать весь комментарий
30.12.2021 15:28 Ответить
Коні? Нахєр. Люди? Нахєр.
показать весь комментарий
30.12.2021 15:21 Ответить
Да уж заявили бы для всех, что нацслужбе здоровья похеру все ваши вызовы, не мешайте отдыхать.
показать весь комментарий
30.12.2021 15:00 Ответить
они тоже люди)
показать весь комментарий
30.12.2021 23:06 Ответить
А краще для них взагалі не викликати ...
показать весь комментарий
30.12.2021 15:20 Ответить
Якщо буба обнюхаєцця до передозу, то скору не викликайте! Одним Майданом менше! Я не дуже цинічна?
показать весь комментарий
30.12.2021 15:36 Ответить
Марусічка! Ви - прелість, як завжди!

З наступаючим Новим роком!
показать весь комментарий
30.12.2021 23:29 Ответить
Дякую, навзаєм!
показать весь комментарий
31.12.2021 13:20 Ответить
Крайний случай это уже с четвертой бутылки?
показать весь комментарий
30.12.2021 15:37 Ответить
***
и самое главное - никогда ...еще раз - никогда !!! на делайте то,
что невозможно объяснить врачам скорой помощи ))))
показать весь комментарий
30.12.2021 16:07 Ответить
Скорая тоже бухает?)
показать весь комментарий
30.12.2021 16:14 Ответить
Зереформа. Надо просто перестать вызывать.
показать весь комментарий
30.12.2021 17:04 Ответить
У новорічну ніч завжди багато чого трапляється у тих, хто набухався та шукає пригод на свою задніцу чи пєрєдніцу. Раніше швидка таких рятувала, а цьому році вирішила послати всіх: - «йдіть у сраку» (с) преЗЕдент Янелох Миздобул ********!
показать весь комментарий
30.12.2021 23:34 Ответить
 
 