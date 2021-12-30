Нацслужба здоровья призывает украинцев во время праздников вызывать скорую только в экстренных случаях
В новогодние праздники экстренная медицинская помощь работает в усиленном режиме, поэтому вызывать врачей необходимо только при угрозе жизни и здоровью. Это связано с чрезмерной загруженностью бригад скорой помощи.
Об этом сообщила Национальная служба здоровья в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренной работы работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. В скорой нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно", - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что проблемы со здоровьем у людей возникают независимо от дат в календаре.
Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую возможность. Но напоминаем, что в 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в ней", - уточняется в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З наступаючим Новим роком!
и самое главное - никогда ...еще раз - никогда !!! на делайте то,
что невозможно объяснить врачам скорой помощи ))))