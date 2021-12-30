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Новости Война
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Глава МИД ФРГ Бербок о поставках оружия Украине: Стоит задача не допустить дальнейшую эскалацию, нужно действовать только дипломатическим путем

Глава МИД ФРГ Бербок о поставках оружия Украине: Стоит задача не допустить дальнейшую эскалацию, нужно действовать только дипломатическим путем

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок разделяет мнение, что в настоящее время стоит задача – не допустить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины. Но вместе с тем избегает вопроса о возможности поставок Киеву оборонных вооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила в интервью агентству dpa, текст которого размещен на сайте МИД ФРГ.

Корреспондент поинтересовался, возможны ли, по мнению Бербок, поставки Украине оборонительного оружия, что не исключал сопредседатель "Зеленых" Роберт Габек во время визита в Украину в мае с.г. (Бербок является вторым сопредседателем партии), министр сказала: "Как страны G7, а также как Европейский Союз мы четко дали понять, что дальнейшая военная эскалация на границе Украины и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины приведет к массовым политическим и экономическим последствиям для России. Если мы объединим наши курсы, это будет длинный список. Но сейчас стоит задача не допустить дальнейшую эскалацию. Это можно сделать только дипломатическим путем – в Нормандском формате, а также в рамках Совета Россия-НАТО, а также в рамках ОБСЕ".

На уточняющий вопрос: "То есть, это отказ от каких-либо поставок оружия в Украину?", Бербок заявила: "Дальнейшая военная эскалация не принесет дополнительной безопасности Украине".

То есть, фактически министр уклонилась от ответа на вопрос об отношении Германии к возможным поставкам оборонного оружия Украине.

Глава МИДа вместе с тем подчеркнула, что предыдущее федеральное правительство ФРГ вместе с правительством США дали понять, что "энергию нельзя использовать как оружие и что это будет иметь значительные последствия". Она отметила, что последние несколько лет показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2", в том числе с учетом различного восприятия его в Европе.

Читайте также: Пока неизвестно, когда Россия сможет вернуться в G7, - глава МИД Германии Бербок

Автор: 

Германия (6933) оружие (10202) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+40
Тоесть если вы разоружите Украину то ескалации не будет? Тогда к вам встречное предложение, откройте границу чтобы беженцы с Беларашки ее не атаковали
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30.12.2021 14:53
+35
зброя для захисту не може спричинити ескалацію,а навпаки,срана ти німчура
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30.12.2021 14:54
+32
Не давши зброю слабоозброєному можна утримати його більш озброєного опонента від агресивних дій?
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30.12.2021 14:53
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Просто шлендра...а нет, подстилка путинская
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30.12.2021 16:57 Ответить
Ну нет, так и нет, за нас своё слово вам черножопые скажут.
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30.12.2021 17:00 Ответить
Злодій украв у вас автомобіль, ви знаєте хто той злодій і ваш авто стоїть в його гаражі.
Ви звертаєтесь в поліцію з відповідною заявою, а вам пропонують домовитись по хорошому з тим злодієм.
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30.12.2021 17:03 Ответить
в любом случае,Бербок единственная в правительстве Рейха,на кого Украине можно надеяться,ибо других просто нет..
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30.12.2021 17:10 Ответить
Немцы просто бояться признаться, что у них самих нет оружия.
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30.12.2021 17:25 Ответить
Не продажная ты немецкая бербок, сколько ***** заплатил за это хрюканье? Подскажи сколько лет надо на "дипломатического пути", убивать Украинцев(!), что бы моржовая звизда хоть что то поняла? Азербайджан 28 лет шёл т. н. "дипломатическим путём", так и не дошёл, а нам сколько??? На пенсию от ***** надеешься?
PS: Забросить бы эту дуру в казарму к свинособакам на ночь, желательно без оружия, голую, да снимать камерой, как она "дипломатическим путём" сохранила свою "честь и достоинство", Свинособаки не побрезгуют... =)
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30.12.2021 17:41 Ответить
На уточнююче запитання: "Тобто це відмова від будь-яких поставок зброї в Україну?", Бербок заявила: "Подальша військова ескалація не принесе додаткової безпеки Україні". фріци ,співучасники створення рашистом війни в Україні " подальша рашистська екскалація, називається подальша окупація України ,котра без зброї не захистить себе"Німецькі вассали рашиста , як би рашист наважився на окупацію українського Криму і частини Донбасу.коли б Українська армія була озброєна до зубів?Фріци вороги України і її народу
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30.12.2021 17:51 Ответить
И шо вы хотите от министра страны, в которой19% граждан готовы защищать страну в случае войны с рашкой...., в Финляндии эта цифра 74%.....
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30.12.2021 17:52 Ответить
Мабуть деякі німці, вважають що *****, такий же як і Гітлер (з великої літери! Так як на фоні ***** та сраліна, людина!),,,
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30.12.2021 18:07 Ответить
Не 19 а около 10% готовы защищать себя в Германии!
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30.12.2021 18:21 Ответить
Немец,ствол дай!
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30.12.2021 18:01 Ответить
Вы .....немцы ...как были гибридами....так ими и остались. Так вот в гибридной войне ответ может быть ТОЛЬКО гибридным. Других вариантов не бывает. Не лепите из себя генно- модифицированного дипломата.
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30.12.2021 18:03 Ответить
Вони Недонація й Недолюди
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30.12.2021 19:57 Ответить
⚡⚡ука
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30.12.2021 18:10 Ответить
Є дві причини. Перша - Зєлєнський ідіот і довіряти Головнокомандуючому який зливає власну армію та всі її секрети ворогу не можна. Друга причина витікає з першої - верхівка країни та армії корумпована і агенти ***** в державному апараті на всіх рівнях що гарантує передачу ******** технологій в руки ворога. *****, до речі, відверто заявляв що "цап-царап" технологій і технічних рішень є офіційною позицією.
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30.12.2021 18:20 Ответить
https://babel.ua/ru/news/74120-bild-germaniya-i-**********-blokiruyut-postavki-ukraine-oruzhiya-cherez-mehanizmy-nato Германия и Нидерланды активно и неприкрыто уже лоббируют интересы агрессора в ЕС .
В блокировке поставок оружия так же принимали участие и Нидерланды!
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30.12.2021 18:22 Ответить
А право на самооборону мы не имеем? Мы же не просим танки или артилерию или бомбардировщики что бы всех БАМБИТЬ, как наше зеленое чудо бамбит по утрам унитаз... Дайте ПВО для защиты мирного населения, инфраструктуры, и т.д. Дайте ПТРК от танков, а то сотня джавелинов погоды не сделают. И в принципе больше ничего не нужно. Остальное сами можем.
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30.12.2021 18:26 Ответить
Відмовляють в можливості захищатися!!! Смердючі Курви !!!
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30.12.2021 19:56 Ответить
И кстати в дополнение к своему посту. Пора бы нашим дипломатам найти в штанах яйца, и пора уже открыто говорить что германия и франция не за мир в европе, а за русское бабло... Если они не хотят помогать нахер плясать перед ними на коленях? Можно подорвать СП2, и перекрыть наши вентили, там тогда быстро зачухаются. Я думаю Израиль уже давно бы так и сделал.
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30.12.2021 18:30 Ответить
Нашим дипломатам треба вчитится Вимагати!
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30.12.2021 19:55 Ответить
НАМ КРОМЕ НАШИХ 1024 ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК С РАКЕТОНОСИТЕЛЯМИ ДРУГОГО НЕ НУЖНО !!!
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30.12.2021 18:38 Ответить
ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ СВОЁ ВООРУЖЕНИЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!! ЛИБО ЕГО ВЗРЫВАТЬ !!!
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30.12.2021 18:39 Ответить
Мудро! В стилі Мюнхена-38. Агресор і так озброєний до зубів і відмобілізований, А жертві зброю не треба давати, бо, не дай бог, розсердить агресора і спровокує конфлікт. Нічому історія вас, німців, не навчила... Лижіть і дальше задницю Путлеру. Подяка не забариться.
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30.12.2021 18:40 Ответить
Германи раздувает Третью Мирову., может обьединиться всем миром и стереть с карты творения Бмсмарка и Петра1 го, опять две недостраны ставят мир на грань уничтожени. Уже третий раз за сто лет! Пока не поздно надо их разрушить
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30.12.2021 18:42 Ответить
Помилкові проекти!!!
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30.12.2021 19:54 Ответить
уровень пассивности, трусости и продажности немецкой власти достиг космического масштаба! позор и унижение!
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30.12.2021 18:58 Ответить
,Коли кацапня гвалтуватиме її, й її нащадків й різатиме їх, Плескатиму в долоні! Аби непровокувати каців.
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30.12.2021 19:53 Ответить
А що вас дивує, ви бачили її зовуть ? АннаЛена вам ні чого не каже ? Сосня вона ГБешна
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30.12.2021 21:04 Ответить
Хутинские шлюхи заголосили о маральности и ценности человеческих жизней?
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30.12.2021 21:10 Ответить
РФія це проект Німецького Генштабу.
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30.12.2021 21:19 Ответить
Су@ка фашистка, підстілка путінська
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30.12.2021 21:45 Ответить
А можна тоді Україну в НАТО візмуть замість дипломатичних німців - кажуть, у них в Бундесвері усього 300 танків, зате дипломатія потужна - і їм цього досить
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04.01.2022 00:22 Ответить
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