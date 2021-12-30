Глава МИД ФРГ Бербок о поставках оружия Украине: Стоит задача не допустить дальнейшую эскалацию, нужно действовать только дипломатическим путем

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок разделяет мнение, что в настоящее время стоит задача – не допустить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины. Но вместе с тем избегает вопроса о возможности поставок Киеву оборонных вооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила в интервью агентству dpa, текст которого размещен на сайте МИД ФРГ.

Корреспондент поинтересовался, возможны ли, по мнению Бербок, поставки Украине оборонительного оружия, что не исключал сопредседатель "Зеленых" Роберт Габек во время визита в Украину в мае с.г. (Бербок является вторым сопредседателем партии), министр сказала: "Как страны G7, а также как Европейский Союз мы четко дали понять, что дальнейшая военная эскалация на границе Украины и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины приведет к массовым политическим и экономическим последствиям для России. Если мы объединим наши курсы, это будет длинный список. Но сейчас стоит задача не допустить дальнейшую эскалацию. Это можно сделать только дипломатическим путем – в Нормандском формате, а также в рамках Совета Россия-НАТО, а также в рамках ОБСЕ".

На уточняющий вопрос: "То есть, это отказ от каких-либо поставок оружия в Украину?", Бербок заявила: "Дальнейшая военная эскалация не принесет дополнительной безопасности Украине".

То есть, фактически министр уклонилась от ответа на вопрос об отношении Германии к возможным поставкам оборонного оружия Украине.

Глава МИДа вместе с тем подчеркнула, что предыдущее федеральное правительство ФРГ вместе с правительством США дали понять, что "энергию нельзя использовать как оружие и что это будет иметь значительные последствия". Она отметила, что последние несколько лет показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2", в том числе с учетом различного восприятия его в Европе.

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