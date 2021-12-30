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После пожара в Косовской больнице медучреждения Львовской области проверят на исправность кислородного оборудования

После пожара в Косовской больнице медучреждения Львовской области проверят на исправность кислородного оборудования

Проверку медицинских учреждений на исправность кислородного оборудования проведут во Львовской области после трагического случая в Косовской районной больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

По данным пресс-службы, решение провести проверку больниц приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Случай, произошедший на днях в Ивано-Франковской области, является для нас очередным сигналом обратить внимание на эксплуатацию такого оборудования. Важно, чтобы все меры безопасности постоянно соблюдались, техника была в надлежащем состоянии, чтобы избежать таких ситуаций и, прежде всего, не допустить человеческих жертв", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя председателя Львовской ОГА Виталия Загайного.

Согласно решению комиссии, в области будут созданы семь комиссий на базе районных администраций, которые в течение месяца должны осуществить мониторинг всех медучреждений области, в которых используют кислородные станции и кислородные сети.

По словам директора департамента здравоохранения Ореста Чемериса, департамент обязал руководителей всех таких больниц проинспектировать все кислородные сети и осуществить ревизию резервных и автономных источников электропитания.

По состоянию на сегодняшний день в области 24 больницы имеют кислородное оборудование и могут оказывать помощь больным коронавирусом.

Также читайте: Умерла женщина, пострадавшая во время пожара в Косовской больнице

Автор: 

больница (1437) ОГА (2388) пожар (5935) кислород (70) Львовская область (2898)


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Топ комментарии
+2
"До" треба було мати розум не запалювати свічки у реанімаціїї з кисневими концентраторами.
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30.12.2021 15:18
+2
Різна. Але свічки не всюди запалюють.
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30.12.2021 15:19
+2
Петя! Кислородный концентратор окружающий воздух не обогащает никак! А раз так, то и по поводу правдоподобности истории со свечкой тоже появляются вопросы.
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30.12.2021 15:37
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А сделать это "до" ума не хватало?
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30.12.2021 15:09 Ответить
"До" треба було мати розум не запалювати свічки у реанімаціїї з кисневими концентраторами.
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30.12.2021 15:18 Ответить
Петя! Кислородный концентратор окружающий воздух не обогащает никак! А раз так, то и по поводу правдоподобности истории со свечкой тоже появляются вопросы.
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30.12.2021 15:37 Ответить
Ну, їм же треба пройтися по "диких гуцулах з їхніми середньовічними традиціями" запалювання свічок...
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31.12.2021 09:11 Ответить
Д чого тут свічка? Ймовірніше мало місце перевантаження електропроводки (в палаті реанімації одночасно працювали 5 концентраторів і, мабуть все решту обладнання для оснащення палати реанімації - монітори, реанімаційні комплекси, апарати ШВЛ, освітлення... не сумніваюся, що були і електронагрівачі)). Від перевантаження сталося замикання і спалахнула проводка і шпалери, апарати, постільна білизна, побутові речі). А ще найімовірніше (і чому львів"яни саме це перевіряють(не свічки, Карл!)) мав місце контакт кисню з пошкодженої системи централізованого (саме централізованого постачання, бо концентратори до такого не призведуть!) постачання з маслянистою речовиною. І спалах з наступним займанням.
Це далеко не перший такий випадок в наших лікарнях і соціальних закладах. Якщо буде (а вона БУДЕ!) скарга родичів загиблих - комісія установить або гнилість електропроводки з перевантаженням мережі, або пошкодження системи централізованої подачі кисню. І звісно ж вину адміністрації в неготовності закладу в плані протипожежної безпеки.
Поминальна свічка, кажете вуйку? Ну-ну...
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31.12.2021 09:08 Ответить
Слухай новини.
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31.12.2021 09:32 Ответить
Учи матчасть.
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31.12.2021 12:52 Ответить
А в інших областях України ситуація з технікою безпеки при використанні кисню в медичних закладах краща?
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30.12.2021 15:17 Ответить
Різна. Але свічки не всюди запалюють.
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30.12.2021 15:19 Ответить
Молода дівчина, лікарка, 26 років загинула , рятуючи хворих, які не могли рухатися самостійно під-час пожежі в відділенні! Ц е було в лютому цього року! І що , хтось про щось заїкнуся, лікарню її іменем найменували, чи якусь вулицю? Та головне інше - нічого не змінилося -кисень, кисень і ще раз кисень, бо люди мруть і задихаються! А кисень може і вбивати - відразу і швидко!
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30.12.2021 16:13 Ответить
При чому тут кисень, якщо канали типу 5го кажуть, що кисню в лікарнях не має.
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30.12.2021 15:28 Ответить
Нужно не оборудование проверять, а свечки верующим в ж-пы засовывать.
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30.12.2021 15:33 Ответить
Им бы поп кадилом по башке втемяшил, что свечки ставят в церкви, а не в больнице, в троллейбусе, гастрономе и т.д. (мало ли где человека настигнет смерть...)
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30.12.2021 18:20 Ответить
ручное управление страной.
ничего не делается перед, всё время проверки после.
совковый рудимент
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30.12.2021 16:16 Ответить
там же свечка спалила все.
наконецто выгонят попов со свечками из больниц?
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31.12.2021 23:21 Ответить
 
 