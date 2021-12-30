После пожара в Косовской больнице медучреждения Львовской области проверят на исправность кислородного оборудования
Проверку медицинских учреждений на исправность кислородного оборудования проведут во Львовской области после трагического случая в Косовской районной больнице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
По данным пресс-службы, решение провести проверку больниц приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
"Случай, произошедший на днях в Ивано-Франковской области, является для нас очередным сигналом обратить внимание на эксплуатацию такого оборудования. Важно, чтобы все меры безопасности постоянно соблюдались, техника была в надлежащем состоянии, чтобы избежать таких ситуаций и, прежде всего, не допустить человеческих жертв", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя председателя Львовской ОГА Виталия Загайного.
Согласно решению комиссии, в области будут созданы семь комиссий на базе районных администраций, которые в течение месяца должны осуществить мониторинг всех медучреждений области, в которых используют кислородные станции и кислородные сети.
По словам директора департамента здравоохранения Ореста Чемериса, департамент обязал руководителей всех таких больниц проинспектировать все кислородные сети и осуществить ревизию резервных и автономных источников электропитания.
По состоянию на сегодняшний день в области 24 больницы имеют кислородное оборудование и могут оказывать помощь больным коронавирусом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це далеко не перший такий випадок в наших лікарнях і соціальних закладах. Якщо буде (а вона БУДЕ!) скарга родичів загиблих - комісія установить або гнилість електропроводки з перевантаженням мережі, або пошкодження системи централізованої подачі кисню. І звісно ж вину адміністрації в неготовності закладу в плані протипожежної безпеки.
Поминальна свічка, кажете вуйку? Ну-ну...
ничего не делается перед, всё время проверки после.
совковый рудимент
наконецто выгонят попов со свечками из больниц?