После пожара в Косовской больнице медучреждения Львовской области проверят на исправность кислородного оборудования

Проверку медицинских учреждений на исправность кислородного оборудования проведут во Львовской области после трагического случая в Косовской районной больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

По данным пресс-службы, решение провести проверку больниц приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Случай, произошедший на днях в Ивано-Франковской области, является для нас очередным сигналом обратить внимание на эксплуатацию такого оборудования. Важно, чтобы все меры безопасности постоянно соблюдались, техника была в надлежащем состоянии, чтобы избежать таких ситуаций и, прежде всего, не допустить человеческих жертв", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя председателя Львовской ОГА Виталия Загайного.

Согласно решению комиссии, в области будут созданы семь комиссий на базе районных администраций, которые в течение месяца должны осуществить мониторинг всех медучреждений области, в которых используют кислородные станции и кислородные сети.

По словам директора департамента здравоохранения Ореста Чемериса, департамент обязал руководителей всех таких больниц проинспектировать все кислородные сети и осуществить ревизию резервных и автономных источников электропитания.

По состоянию на сегодняшний день в области 24 больницы имеют кислородное оборудование и могут оказывать помощь больным коронавирусом.

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