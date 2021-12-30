Бустерную дозу вакцины против COVID-19 смогут получить лица от 60 лет, - Кузин

Национальная техническая группа экспертов поддержала применение бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

"На прошлой неделе уже состоялось заседание национальной технической группы экспертов, которые рассматривали вопросы более широкого использования бустерной дозы и было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей, более 60+ лет. Для таких лиц также национальная техническая группа экспертов рекомендует проведение бустерной дозы через 6 месяцев после завершения базового курса прививки. Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", - сказал он.

Кузин также напомнил, что Министерство здравоохранения уже разрешило применить бустерную дозу медикам: на 29 декабря ее получили уже около трех тысяч человек.

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"Эффективность вакцинального комплекса повышается с использованием бустерной дозы. Если мы посмотрим на эффективность против "Омикрона" обычного вакцинного комплекса, то по последним научным исследованиям примерно на 30% снижается эффективность вакцины против тяжелого течения короновирусной болезни, от риска заболеть или от риска умереть. Для того, чтобы восстановить такой уровень защиты, сделать его тем, который заявлен первоначально, бустерная доза она рекомендована, она позволяет восстановить такой уровень защиты", - пояснил главный санврач.