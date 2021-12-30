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Новости Борьба с коронавирусом
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Бустерную дозу вакцины против COVID-19 смогут получить лица от 60 лет, - Кузин

Бустерную дозу вакцины против COVID-19 смогут получить лица от 60 лет, - Кузин

Национальная техническая группа экспертов поддержала применение бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

"На прошлой неделе уже состоялось заседание национальной технической группы экспертов, которые рассматривали вопросы более широкого использования бустерной дозы и было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей, более 60+ лет. Для таких лиц также национальная техническая группа экспертов рекомендует проведение бустерной дозы через 6 месяцев после завершения базового курса прививки. Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", - сказал он.

Кузин также напомнил, что Министерство здравоохранения уже разрешило применить бустерную дозу медикам: на 29 декабря ее получили уже около трех тысяч человек.

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"Эффективность вакцинального комплекса повышается с использованием бустерной дозы. Если мы посмотрим на эффективность против "Омикрона" обычного вакцинного комплекса, то по последним научным исследованиям примерно на 30% снижается эффективность вакцины против тяжелого течения короновирусной болезни, от риска заболеть или от риска умереть. Для того, чтобы восстановить такой уровень защиты, сделать его тем, который заявлен первоначально, бустерная доза она рекомендована, она позволяет восстановить такой уровень защиты", - пояснил главный санврач.

Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Они там конечно зрадники через одного, ну дураков там немного.
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30.12.2021 15:47
+3
Задолбали, колят, колят а толку никакого, люди болеют и после уколов!!!! Так нахера попу такая гармонь?!
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30.12.2021 15:43
+3
https://dnk.video/w/ugTypRbcc6HQMLHCZbMzsn
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30.12.2021 15:45
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30.12.2021 15:24 Ответить
От блин, а мне так хотелося
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30.12.2021 15:38 Ответить
яка рiзниця хто? ви ж всe-рiвно ii виллєтe у мусорку! колiть всiх! чи мiзкiв нe вистачить рєструвати бустeрних паралeльно з 1-шо i 2го дозниками?
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30.12.2021 15:40 Ответить
а почему в верховной Раде вакцинированных только 30% депутутов?🧠
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30.12.2021 15:40 Ответить
Они там конечно зрадники через одного, ну дураков там немного.
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30.12.2021 15:47 Ответить
Да ну нафиг, я уже переболел а Омикрон вообще не опасней гриппа.
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30.12.2021 15:41 Ответить
Задолбали, колят, колят а толку никакого, люди болеют и после уколов!!!! Так нахера попу такая гармонь?!
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30.12.2021 15:43 Ответить
Денежки сами себя не заработают!
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30.12.2021 15:47 Ответить
твою "гармонь" понесут в крематорий без уколов
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30.12.2021 15:49 Ответить
Только после тебя.
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30.12.2021 15:52 Ответить
Не надоело? Колитесь и будет вам счастье. Кто ж не даёт.
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30.12.2021 16:20 Ответить
https://dnk.video/w/ugTypRbcc6HQMLHCZbMzsn
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30.12.2021 15:45 Ответить
Очень интересно, рехворма Супрун в действии
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30.12.2021 16:17 Ответить
СергейДнепр -- материал шокирующий : врачи - для лечения,а МОЗ - для ........ нет слов.........
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30.12.2021 18:30 Ответить


Да не. Во все времена были дремучие идиоты. Вопрос только в том, сколько их на одного адекватного человека.

Вот дебилы в США выступают против вакцинации от оспы в 1919 году. Можно увидеть плакаты про то, что вакцинацию придумали ненавистные рептилоиды и Билл Гейтс немцы.

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30.12.2021 17:21 Ответить
 
 