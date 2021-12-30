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Новости Коронавирус и карантин
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Смертность от "Омикрона" в четыре раза меньше, чем от предыдущих штаммов, - исследование

Смертность от

Смертность от штамма COVID-19 "Омикрон" гораздо ниже, чем предыдущих вариантов болезни, а заболевание проходит в более легкой форме.

Первое обширное исследование данных о смертности свидетельствует о том, что "Омикрон" вызывает всего четверть смертей пациентов по сравнению с предыдущими волнами болезни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В Южной Африке, откуда штамм "Омикрон" начал распространяться по миру, от COVID-19 умерло лишь 4,5% пациентов, тогда как до появления нового штамма от болезни погибали 21,3% людей.

Исследователи из Университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке наблюдали пациентов, которые были госпитализированы в больницу города Тшване.

Последние данные также свидетельствуют, что уровень смертности в Великобритании, где также активно распространяется "Омикрон", упал до 0,12 (1 случай на 833 человека) с максимума в 3,3 (1 из 30 человек), который наблюдался минувшей зимой. В исследовании приняли участие 466 пациентов, их сравнивали с почти 4 тысячами ранее госпитализированных больных.

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Те, кто был госпитализирован во время омикронной волны, были выписаны через 4 дня. В предыдущие волны среднее время пребывания пациентов в больнице составляло 8,8 дней. Количество пациентов в больнице также сократилось более чем на 50%.

Количество людей, нуждающихся в интенсивной терапии, также гораздо меньше – 1% против 4,3%. Только одна треть пациентов болели COVID-пневмонией, 72% из которых имели легкую и среднюю степень заболевания.

Менее половины (45%) пациентов в COVID-палатах нуждались в кислороде по сравнению с 99,5% во время первой волны.

Во время волны Омикрона в декабре 2021 года пациентами с коронавирусной болезнью было занято 108 коек. А при пике "Дельты" в июле количество занятых кроватей составляло 213.

Исследователи обнаружили, что средний возраст госпитализированных был значительно меньше во время волны "Омикрона" – 39 по сравнению с 49, что, вероятно, помогло уменьшить количество смертей.

Также ученые отметили, что большое количество случаев COVID-19 и вакцинация помогли изменить клиническую картину вируса.

То есть нельзя исключать, что вариант "Омикрон" легче переносится, чем предыдущие.

По мнению ученых, если такие результаты будут продемонстрированы во всем мире, состоится "полное разделение уровня заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и начнет эндемическую фазу.

Другое исследование южноафриканских ученых показывает, что "Омикрон" может вытеснить штамм "Дельта", поскольку заражение новым вариантом повышает иммунитет к старому, сообщает Reuters.

Оказалось, что у людей, инфицированных "Омикроном", особенно у вакцинированных, развился повышенный иммунитет к варианту "Дельта".

"Иммунитет к вариантам "Дельта" у людей, инфицированных "Омикроном", может привести к снижению рисков повторного инфицирования "Дельтой", – заявили ученые, проведшие исследования.

По мнению ученых, последствия этого смещения будут зависеть от того, является ли "Омикрон" менее патогенным и опасным, чем "Дельта".

"Если да, то количество тяжелых случаев COVID-19 уменьшится, а инфекция может оказаться менее опасной для отдельных людей и общества", - говорит Алекс Сигал, профессор Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в Южной Африке.

Автор: 

исследование (567) наука (697) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
По больше Омега-3 употреблять. Особенно скумбрию по 8.
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30.12.2021 16:17
+7
Ну все як за підручником - вірус мутував і ослаб... Про це ще в 2020 говорили - треба просто протриматися рік-два.
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30.12.2021 16:09
+6
некоторые светила от медицины уже заявили, что это последняя мутация вируса, которая уничтожит все остальные..

Пандемия перешла в обычную и привычную болезнь, как обыкновенный грипп - и на этом все и закончилось

Аминь..
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30.12.2021 15:55
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Правила форума Совет форумчан
как противостоять вирусу Зеленскавага?
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30.12.2021 15:50 Ответить
По больше Омега-3 употреблять. Особенно скумбрию по 8.
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30.12.2021 16:17 Ответить
Сегодня сказали , что "меньше",.. Завтра скажут, что "больше"....Наука пока-что предполагает и не более...
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30.12.2021 15:52 Ответить
Это не наука а статистика, разницу рассказать или сам загуглишь
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30.12.2021 15:57 Ответить
А статистика и есть наука!) Ты школу когда закончишь?
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30.12.2021 16:00 Ответить
Ясно.
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30.12.2021 16:05 Ответить
"Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика."
- Бенджамин Дизраэли
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30.12.2021 17:11 Ответить
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30.12.2021 15:54 Ответить
некоторые светила от медицины уже заявили, что это последняя мутация вируса, которая уничтожит все остальные..

Пандемия перешла в обычную и привычную болезнь, как обыкновенный грипп - и на этом все и закончилось

Аминь..
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30.12.2021 15:55 Ответить
Ну все як за підручником - вірус мутував і ослаб... Про це ще в 2020 говорили - треба просто протриматися рік-два.
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30.12.2021 16:09 Ответить
а поскольку омикроном, ввиду его заразности, просто переболеет большинство, то получится тот самый коллективный иммунитет и болеть больше будет некому
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30.12.2021 16:09 Ответить
И смысл с вакцины?
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30.12.2021 16:39 Ответить
Так вакцина важлива на зараз, поки сильні штами...
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30.12.2021 16:45 Ответить
Ну на самом деле, это пока что наши позитивные хотелки. Точно то никто ещё не знает.Но возможно и так
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30.12.2021 16:28 Ответить
більшість тих, хто мав померти від корони, вже вимерла - тому процентна смертність від кожного наступного штаму буде нижчою
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30.12.2021 16:58 Ответить
Не верьте южноафриканским шарлатанам, самые "правдивые" сведения только у эфиопского колдуна из Швейцарии.
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30.12.2021 16:09 Ответить
Але тим не менш -
https://rubryka.com/2021/12/29/za-tyzhden-v-afrytsi-smertnist-vid-covid-19-zrosla-na-72/ За тиждень в Африці смертність від COVID-19 зросла на 72%
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30.12.2021 16:10 Ответить
Это логично, если насколько быстро распространяется. Соответственно и тяжёлых больше если много заболевают
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30.12.2021 16:26 Ответить
Африка, население 1 380 541 131
ЮАР, население 54 956 900
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30.12.2021 16:26 Ответить
В Нигере средний возраст 15,5 лет.
В ЮАР 25,7 года

http://worldgeo.ru/lists/?id=32&loc=africa&page=2 http://worldgeo.ru/lists/?id=32&loc=africa&page=2

В Украине 43 года
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30.12.2021 16:43 Ответить
То все вакцинированые умерли
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30.12.2021 16:40 Ответить
Сам придумал или можешь ссылку дать на источник такой информации?
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30.12.2021 16:49 Ответить
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---28-december-2021 https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---28-december-2021

завантажити матеріал...

і там таблиця 1. Дуже цікаві цифри і яскраві дані по Африці. ті самі 72%, однак цифри ж, цифри, крім того метода... просто супер
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01.01.2022 16:27 Ответить
Украинский Астролог Влад Росс каже что летом Пандемию убъет какой то микроб и летом она сама по себе сдохнет от инфаркта... Странным образом пророчества Влада сбываюся...
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30.12.2021 16:47 Ответить
Да все уже, дальше это будет привычный сезонный вирус, хоть доже от гриппа умирает довольно много народу в год.
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30.12.2021 16:50 Ответить
Уже не допустят, будут колоть до последнего пациента, шибко выгодно для некоторых. Не все такие бессребреники, как Антип61
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30.12.2021 16:58 Ответить
Кремлёвские враги поняли что Президент Зеленский патриот Украины и с таким Президентом Украину голыми руками не возьмёшь
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30.12.2021 17:15 Ответить
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30.12.2021 17:21 Ответить
Но 3-ю и 4-ю дозы генного шмурдяка всё равно нужно непременно вколоть!
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30.12.2021 18:05 Ответить
В Африке,основная болезнь СПИД.И очень странно,що там,где должна быть наибольшая смертность,вирус наоборот мутировал,до безопасного уровня и стал менее смертелен
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30.12.2021 19:06 Ответить
Не Африкой единой. Разбавлю тотальное ликование вестями с полей ))
Англия (если что: в Лондоне уже 96% Омикрона, в Англии в целом - 93%).

Недельная динамика роста суточных госпитализаций, заполнения койкомест, и ШВЛ

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30.12.2021 21:57 Ответить
В Англии руководство NHS планируют разместить временные полевые госпитали на парковках больниц и проанализировать вместимость своих морги в ожидании ожидаемого роста числа пациентов с Covid в течение следующих пяти недель.
https://inews.co.uk/news/politics/nhs-england-makes-plans-for-field-hospitals-in-preparation-for-wave-of-omicron-covid-cases-1365680/amp?fbclid=IwAR04EjLmbp1z7hvTxNRpsUthfj0bDkTHCbaHkJlK8-X4Ak4dqWm5vpboOmM

- паникеры, блин Им бы наших кадров, да побольше... Чего волноваться, авось пронесет.
"На сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах", - секретар РНБО Данілов
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30.12.2021 22:10 Ответить
Евгений Истребин 23 ч. ·
Нью-Йорк.
За прошедшие сутки 39591 новых случая в городе. и 67 тысяч по всему штату.
Город Нью-Йорк, в больницах - 3178 ( +401) Сутчоных госпитализаций 770
Треш. Суточных госпитализаций там никогда столько небыло. А ну и привет самым умным которые сейчас начнут вспоминоать как в ЮАР все хорошо

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30.12.2021 22:15 Ответить
"...а сколько біло суточних госпиталізацій"? бажано з посиланням на статистичні дані і в адекватній історичній ретроперспективі ( мін 5 років)
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01.01.2022 16:33 Ответить
 
 