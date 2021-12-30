Смертность от "Омикрона" в четыре раза меньше, чем от предыдущих штаммов, - исследование

Смертность от штамма COVID-19 "Омикрон" гораздо ниже, чем предыдущих вариантов болезни, а заболевание проходит в более легкой форме.

Первое обширное исследование данных о смертности свидетельствует о том, что "Омикрон" вызывает всего четверть смертей пациентов по сравнению с предыдущими волнами болезни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В Южной Африке, откуда штамм "Омикрон" начал распространяться по миру, от COVID-19 умерло лишь 4,5% пациентов, тогда как до появления нового штамма от болезни погибали 21,3% людей.

Исследователи из Университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке наблюдали пациентов, которые были госпитализированы в больницу города Тшване.

Последние данные также свидетельствуют, что уровень смертности в Великобритании, где также активно распространяется "Омикрон", упал до 0,12 (1 случай на 833 человека) с максимума в 3,3 (1 из 30 человек), который наблюдался минувшей зимой. В исследовании приняли участие 466 пациентов, их сравнивали с почти 4 тысячами ранее госпитализированных больных.

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Те, кто был госпитализирован во время омикронной волны, были выписаны через 4 дня. В предыдущие волны среднее время пребывания пациентов в больнице составляло 8,8 дней. Количество пациентов в больнице также сократилось более чем на 50%.

Количество людей, нуждающихся в интенсивной терапии, также гораздо меньше – 1% против 4,3%. Только одна треть пациентов болели COVID-пневмонией, 72% из которых имели легкую и среднюю степень заболевания.

Менее половины (45%) пациентов в COVID-палатах нуждались в кислороде по сравнению с 99,5% во время первой волны.

Во время волны Омикрона в декабре 2021 года пациентами с коронавирусной болезнью было занято 108 коек. А при пике "Дельты" в июле количество занятых кроватей составляло 213.

Исследователи обнаружили, что средний возраст госпитализированных был значительно меньше во время волны "Омикрона" – 39 по сравнению с 49, что, вероятно, помогло уменьшить количество смертей.

Также ученые отметили, что большое количество случаев COVID-19 и вакцинация помогли изменить клиническую картину вируса.

То есть нельзя исключать, что вариант "Омикрон" легче переносится, чем предыдущие.

По мнению ученых, если такие результаты будут продемонстрированы во всем мире, состоится "полное разделение уровня заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и начнет эндемическую фазу.

Другое исследование южноафриканских ученых показывает, что "Омикрон" может вытеснить штамм "Дельта", поскольку заражение новым вариантом повышает иммунитет к старому, сообщает Reuters.

Оказалось, что у людей, инфицированных "Омикроном", особенно у вакцинированных, развился повышенный иммунитет к варианту "Дельта".

"Иммунитет к вариантам "Дельта" у людей, инфицированных "Омикроном", может привести к снижению рисков повторного инфицирования "Дельтой", – заявили ученые, проведшие исследования.

По мнению ученых, последствия этого смещения будут зависеть от того, является ли "Омикрон" менее патогенным и опасным, чем "Дельта".

"Если да, то количество тяжелых случаев COVID-19 уменьшится, а инфекция может оказаться менее опасной для отдельных людей и общества", - говорит Алекс Сигал, профессор Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в Южной Африке.