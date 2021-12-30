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Венедиктова о подозрении Медведчуку: Все считали, что этот "дракон" нам не по зубам, но никакое кумовство не поможет

Венедиктова о подозрении Медведчуку: Все считали, что этот

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала сообщение о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко и нардепу ОПЗЖ, куму Путина Виктору Медведчуку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она пишет в колонке на "УП".

"Наверное, самыми громкими в этом году стали два сообщения о подозрении нардепу (вероятно речь идет о Викторе Медведчуке. - Ред.) в государственной измене, а также покушении на разграбление национальных ценностей и содействии деятельности террористических организаций. Скептики считали, что этот дракон нам не по зубам. Но закон для всех один и никакое кумовство его не остановит. В угольном деле он был одним из первых подозреваемых, однако мы, как и обещали, шаг за шагом, разоблачаем причастных к организации незаконных поставок угля из подконтрольных террористам "ЛНР" и "ДНР" территорий", – отметила Венедиктова.

"Рассчитывались за уголь с боевиками чемоданами налички во времена самых кровавых событий в Дебальцево и Донецком аэропорту. Среди подозреваемых уже также министр энергетики и угольной промышленности и президент Украины", - добавила генпрокурор.

Читайте также: Порошенко готовятся вручить подозрение. Венедиктова не подписывала документ, это сделал ее заместитель, - Турчинов

Венедиктова напомнила, что среди 10 подозреваемых: бывшие президент, министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, их заместители и подчиненные правоохранители.

Издание отмечает, что обращалось за комментариями по подозрению Порошенко и мотивации инициативы его ареста к самому генпрокурору, ее заместителю Алексею Симоненко, который выполняет обязанности Венедиктовой и подписывал подозрение, к пресс-службе ОГП, но ответа так и не получили.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Порошенко Петр (19592) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+32
Клоуни
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30.12.2021 16:04
+19
Заставили ночевать только в личных поместьях.
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30.12.2021 16:08
+18
Лялькі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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30.12.2021 16:06
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Клоуни
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30.12.2021 16:04 Ответить
Лялькі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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30.12.2021 16:06 Ответить
один кум у москві, другий кум у Варшаві ховається по корчах та сере у штані...
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30.12.2021 16:10 Ответить
Вам ще довго у штані будуть срати...
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30.12.2021 16:50 Ответить
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30.12.2021 16:58 Ответить
зебил, напомни - это тот самый медведчук - на канале которого прославляют 5 лет подряд зеЛоха офшорного и ругают Порошенко?))
Тот самый медведчук, по баням которого зеЛох скакало голяком, высмеивая украину и погибших украинцев?
И который за ГОД при зеЛохе стал в 21 раз богаче? или другой?
Тот самый медведчук, которого Порошенко использовал для обмена украинских пленных (более 3000 чел) в роли "передаста"? кстати, вот уже ДВА года - как НЕ обменяли ни одного украинца.. совпадение?
И тот самый медведчук, которого "держали" дома за гос. измену - попутно насмехаясь над идиотами, поверившими в то что медведчук - "враг" для зеЛоха?

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30.12.2021 17:16 Ответить
И понесло же тебя так, дружбан, лысой балдой по полу скакать и смешно в воздухе лапами дрыгать! Может, станешь на ноги и перестанешь черное белым называть? Нет друзей преданней и надежней, чем телемагнат Мендвендчук и просто барыга Порошенко! И об этом знают все! А ты здесь бурю в пустыне песочную разгоняешь!
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30.12.2021 18:39 Ответить
Закрий пельку , зебенябот і не патякай про те , що про це знають ВСІ 😡
Всі громадяни Украіни вже знають , що зелені потвори крадуть
державні гроші в турборежимі і ховають в офшорах 😡
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30.12.2021 19:14 Ответить
Ти, гнилий порохобот, запам"ятай, що Вова і Пєтя - одна команда! Зате прості люди в Україні - різні! І їм зовсім не подобаються, ні сивочолий, ні зелений ублюдок при владі! Хотілося "абинєпєтька", а вийшло знову - "абинєюлька"! Та російський варіант "мєдвєдпут" в Україні не пройде! А ви ж такі українські патріоти - завсідники ЦНету! Аж до зуду в яйцях!
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30.12.2021 19:29 Ответить
Точно, не смешила бы курица тупая, Медведчук аж дрожит от страха.
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30.12.2021 16:23 Ответить
"вы не понимаете, это - другое!"
"Розраховувались за вугілля із бойовиками валізами готівки"..

*****, "вализами"! .. через границу или в подворотне?))
А в какой валюте были деньги в "вализах"?
Их цвет, объем, ВЕС?))

зеЛох офшорный привык получать КЭШ за концерты квартала именно в "вализах" (помнится, оно как-то истерило что его "обокрали! украли все деньги из автобуса после концерта!"

а бенядиктова та зеЛох вообще понимают сколько весит тот кэш "в вализах"?)
Тем более - ГДЕ его брали, суммы там (по фейкам) - огромные.. и возить должны КРАЗАМИ))

Да и ГДЕ этот нал брать?) В банках элементарно отследить такие суммы.
Но по факту - НИЧЕГО нет..
И мертведчук гуляет свободно))
А на Пороха завели "пидозру" после новых рейтингов.. которую бенядиктова зассала подписать, бо знает что с ней потом будет
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30.12.2021 17:12 Ответить
Не чіпайте, вона вам вже йурист, а не салтовская королева оріфлейм
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30.12.2021 18:34 Ответить
Іі навіть на окружній ніхто не зачепить 😃
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30.12.2021 19:16 Ответить
о - знайшлась принципова вЄнедихтовна - ну розкажете коли мЕртвечука посадите ...
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30.12.2021 16:05 Ответить
Звіздить,як дихає !!!)))
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30.12.2021 16:05 Ответить
Не кажи гоп поки не перескочиш.Подивимось хто з вас сяде.
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30.12.2021 16:05 Ответить
Бажано щоб сіли обидва і зрадник і генпрокурор.
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30.12.2021 16:16 Ответить
ЗА ТБ УКРАЇНСЬКОЮ!
Російська агресія допомогла багатьом усвідомити важливість української мови та українського культурного продукту.
Завдяки закону про мову українська крок за кроком відновлює позиції, об'єднуючи й зміцнюючи Україну.
Але є кричущий виняток - телебачення.
Олігархічні телеканали продовжують щоденне зросійщення мільйонів людей. Перш за все - через формально українські фільми та серіали. Які за законом мають демонструватися українською мовою, але масово демонструються російською.
Причому дія у цих серіалах відбувається як правило в якійсь абстрактній російськомовній країні, що дозволяє демонструвати їх на території Росії та її союзників.
З одного боку, ведеться брудний бізнес з державою-агресором. З іншого - через телевізійну картинку українцям щодня нав'язують «адіннарод», привчаючи глядачів до думки, що життя в реальній Україні має виглядати так, як у цих російських за мовою і змістом серіалах. Засилля на ТБ фільмів для Росії обкрадає українських кіномитців, позбавляючи їх можливості створювати й демонструвати українські фільми та серіали.
Це відбувається при прямому потуранні Держкіно, яке видає дозволи на показ фільмів, і Нацради з питань телебачення й радіомовлення, яка має забезпечувати дотримання закону телеканалами.
Дійшло до того, що випущений «Кварталом-95» російськомовний серіал «Свати» практично одночасно крутять на російському державному телеканалі «Россия-1» і українському «1+1».
Так далі тривати не може. Настав час нарешті зробити телебачення українським! 2022 рік має стати роком української мови на телебаченні.
Усі, хто підтримує таку позицію, будь ласка, напишіть про це допис або скопіюйте і поширте від себе цей текст.
І обов'язково додайте хештег #заТБукраїнською!
Стежте за повідомленнями з цим тегом - боротьба за ТБ українською потребуватиме активних дій по всій країні.
Зокрема, 1 лютого о першій годині дня кияни зберуться на акцію біля Держкіно (вул. Лаврська, 10).
Лише потужні спільні дії дозволять звільнити телебачення від впливів «русского міра» і змусять усіх виконувати закон.
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30.12.2021 16:06 Ответить
Ще одна наркоманка - драконів ловить.
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30.12.2021 16:06 Ответить
Параноїдна маячня !!!)))
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30.12.2021 16:09 Ответить
А що ви йому зробили?
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30.12.2021 16:07 Ответить
Заставили ночевать только в личных поместьях.
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30.12.2021 16:08 Ответить
ужас, еще и с супругой спать заставили
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30.12.2021 16:11 Ответить
Для этого старичка это самая большая нагрузка, похуже каменоломен.
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30.12.2021 16:35 Ответить
Реакция дракона- "говорите, говорите, Вы мне не мешаете"..
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30.12.2021 16:08 Ответить
Цікаво а сивочолий будьдозерист по зубам?
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30.12.2021 16:09 Ответить
Більш цікаво чи по зубах зелена лялька з кремлівського балагана !!!)))
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30.12.2021 16:11 Ответить
Пйотрик у Варшаві бореться з світовим злом )))
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30.12.2021 16:55 Ответить
******** цирк
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30.12.2021 16:11 Ответить
Берегите зубы, зебилы. Стоматологи нынче недешевы.
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30.12.2021 16:12 Ответить
Она скумбрии объелась?
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30.12.2021 16:13 Ответить
просто не размораживали видимо, мосх замерз
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30.12.2021 16:14 Ответить
підписати засцяло, але коментує.
тактика.
я в справі але не при ділах...
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30.12.2021 16:13 Ответить
"убить дракона"- кварталовская версия.
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30.12.2021 16:13 Ответить
А может, всё-таки, не хватило зубов подозрение подписать? Или объяснили где будут твои зубы во время визита в США
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30.12.2021 16:17 Ответить
Сажайте уже,мало вам осталось,а то как кассовые аппараты толкать,то у вас все по быстрому,а как посадить зрадника,там им тяжело видите ли.
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30.12.2021 16:22 Ответить
Вся страна стала 95 кварталом. МВД-95, СБУ - 95, СНБО-95....
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30.12.2021 16:22 Ответить
то лайно, - ГУР, Карл!
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30.12.2021 18:40 Ответить
Понты и пуки! Вас Мертвечук со своими адвокатами размажет дерьмо!
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30.12.2021 16:27 Ответить
Будешь рассказывать, когда Медведчук срок получит...
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30.12.2021 16:28 Ответить
А з якого боку тут Венедиктова? Підозри власноруч не підписує й будь які інші папери які стосуються цих справ. Мабуть береже зуби для таких як Семенченко
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30.12.2021 16:32 Ответить
Что там с Трухиным, око ты государево!?
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30.12.2021 16:32 Ответить
Громко зеваю, по этому поводу.
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30.12.2021 16:34 Ответить
Товарищ прокурор Венедиктова, налогоплатильщику нужны не пространная болтовня о "драконах, зубах,кумовьях", а то, когда Гавночук, как минимум, окажется в СИЗО и не в платной камере, когда и в каком объёме будут конфисковываться его многочисленное имущество и денежные средства и когда присядут его подельники? Чтобы вы не тонули в постоянной демагогии , а показывали РЕ-ЗУ-ЛЬ-ТАТ
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30.12.2021 16:36 Ответить
Если что то и "конфискуют" то это отожмут и поделят между Зеленой плесенью! К сожалению. А путлер хрен даст его посадить.
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30.12.2021 16:38 Ответить
Доктор Борменталь,говорят кум Путлера Ведмедчук под домашним арестом и продал все телемедия кАналы?

Филипп Филлипыч,не может кум кума так обосрать по самые турецкие Байрактары с помидорами...
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30.12.2021 16:37 Ответить
Пожизненный ночной домашний арест, без права апелляции!
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30.12.2021 16:37 Ответить
Не, в одну камеру с зеледентом и круглосуточно "Сваты" на максимальной громкости.
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30.12.2021 16:39 Ответить
Шо то не стыковочка. Зе хочет посадить Медведчука, а ты его в одну камеру. Ты определись, Медведчук заслуживает или нет. Если заслуживает,то Зе хвала, может сдаст партнеров, а если нет кричи свободу Медведчуку., а Зе на нары. Получается какой то винегрет.
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30.12.2021 19:09 Ответить
Зе не хочет и не посадит Мертветчука. Это спектакль для зебирателей. И Зе и Мертветчуком управляет одна и та же политическая фигура - путлер.
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30.12.2021 19:17 Ответить
Ну, то что не посадит это быстрее всего, но не потому кто управляет, тут тоже не стыковочка, слишком много управляющих, а потому что не хватит мозгов.
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30.12.2021 19:24 Ответить
Много управляющих? Дерьмак и Бабломойский. Дерьмак управляет процессом слива интересов Украины на международной арене, Бабломойский успешно помогает пилить бюджет.
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30.12.2021 19:30 Ответить
Бенядиктова, а кум мертветчука уже одобрил твой бред? Или это как раз и делается по указанию бункерфюрера чтобы сделать предателя Украины безвинным мучеником?
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30.12.2021 16:37 Ответить
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30.12.2021 16:40 Ответить
мртветчука законсервировать и к пуйлу в бункер на хранение.
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30.12.2021 16:42 Ответить
Женщина в гневе страшный чилавек...
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30.12.2021 16:44 Ответить
херасе така бровада наче адвокат диявола в "Качанівці"срок мотає, а по факту обісруться і навіть не продовжать домашній арешт
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30.12.2021 16:45 Ответить
Ты сначала посади.А потом будешь рассказывать про драконов ))
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30.12.2021 16:45 Ответить
А хтоsь бaчиv Мертvедеvа оsтанній чаs, може vін на яхті vідпочuvа з дрyжиною ,а vиходе на зязок як колиsь хvоріv короною v Ахмадиті Бyбочка і зяvиvsя запyхший та загорілий з Єрмашкою і і це прокоvтнyли з-барани
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30.12.2021 16:49 Ответить
Якби я був медведчуком, то сказав би, подивимось, хто ще перший сяде ,я чи вона. А потім, звісно, пішов би до найближчої гілляки, та повісився, тому що з таким кумом одна дорога.
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30.12.2021 16:50 Ответить
Венедиктова не думает о том, что в будущем можно ожидать еще более громкие сообщения, о ее деятельности, и в частности соучастие в срыве конкурса на руководителя САП. В США за этим зорко следят и посольство уже выразило свое недовольство. Могут и санкции ввести на генерального прокурора Украины. Они такие..
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30.12.2021 16:53 Ответить
Опачкі, вже й Авякян Рюкзакович в списку підозрюваних опинився
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30.12.2021 16:53 Ответить
Хороше бы этоу всю кагалу на чистую воду вывести.
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30.12.2021 17:14 Ответить
Так Медведчук хрестив Мішку Порошенка. Це той що в Англії в футболці russia тусується.
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30.12.2021 16:57 Ответить
Что там с САП слышно?А то вы этой новости как черти ладана боитесь,все стороной обходите😂🌷×××
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30.12.2021 17:05 Ответить
Не з'їжджай з теми, кацапьонок
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30.12.2021 17:46 Ответить
Еще раз ,что с САП?😂🌷
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30.12.2021 17:49 Ответить
Анекдот в тему:

Рыцарь заходит в пещеру и кричит.

- Дракон, давай драться!

Тишина.

- Дракон, давай драться!

Тишина.

- Дракооооон! Давай драться!!!

В ответ.

- Ну, ладно. Давай... Только из ж..пы вылези!
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30.12.2021 17:14 Ответить
не надо "ля-ля", мадам по вызову, - вот Бене, например, "кумовство" с Зелей вполне помогает паразитировать-жировать в Украине, как и прочим полезным зекомандёрам
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30.12.2021 17:16 Ответить
зесрань,ну сколько можно вестись на одну и ту же муйню в десятый раз
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30.12.2021 17:24 Ответить
А дракон сидит дома в тепле , в кресле перед телевизором, с бокалом французского Курвуазье (настоящего и не паленого) и думает - ну ну киздите киздите себе,после нового года меня зельц отпустит и я опять буду на работу в Раду ходить и к куму в мацкву ездить… вот такая вот - ламца дрица гоп ца ца!!!
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30.12.2021 17:24 Ответить
Хто така Вєнєдіктова? Це "Аварія - дочь мєнта". З дитинства вона виховувалась як дочка мєнтівського генерала в Харкові, який завідував отим сумно відомим і найбільш корумпованим мєнтівським учбовим закладом. У неї було все з колиски і вона чітко знала що "за це їй нічого не буде". Оскільки вона класична "балувана" ТП, то ніякої карєри вона самостійно зробити не могла. Все за що вона "бралась" (слідство, адвокатура, викладання) і все до чого причетна завжди закінчувалось жалюгідним тлінням, що і привело її на сіру і стабільну викладацьку посаду в татовому ВУЗі. Аж тут ЗЕгенератам знадобилась саме ТП з дипломом для Генеральної прокуратури. І все б нічого але навіть у ТП є одна спадкова звивина (татова фуражка надавила) і чує вона що судитимуть її як останню кримінальну плядь або "варовку на довєріі". І їй вже страшно. От і почала "суєтіться под клієнтом". Але ТП є ТП - з під Бєні так просто не вислизнути...
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30.12.2021 17:36 Ответить
Дракон розовый?
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30.12.2021 17:40 Ответить
Тот случай, когда и не убил дракона, и сам им стал!
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30.12.2021 17:53 Ответить
бенядиктовна намолола цілу гору всесвітньої єрунди,котру їй прийдеться доказувати ,або спростовувати-" "Розраховувались за вугілля із бойовиками валізами готівки в часи найкривавіших подій ,,,"- валізи - речові докази і на них вказала бенядіктовна.
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30.12.2021 18:05 Ответить
Медведчук здась гетьмана з потрохами
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30.12.2021 18:08 Ответить
Ви може вважаєте що в ********* процесі слідства дають показання?
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30.12.2021 19:21 Ответить
Не сумніваюсь, що Медведчук намагався відкупитись. Але часи міняються.
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30.12.2021 21:43 Ответить
дурненька вЄнЄдіктова, а як поясниш майже цілодобовий показ "сватОв" на каналі, яким володіє коломИйський на пару з "драконом"?
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30.12.2021 18:09 Ответить
ПОЗОРИЩА !!! ВВОДИТЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!!
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30.12.2021 18:36 Ответить
Тупорылая клоунша не может объяснить, как так получилось, что по статье финансирование терроризма, чувак сидел на своей вилле с молодой женой, а не в сизо? Так зашкварится могли только клоуны, которые занимаются засциканием глаз ***********%
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30.12.2021 18:37 Ответить
А може форенька ....і не розуміє своїх обов"язків,взагалі?????Не знає Законів,безпорадна....вже було гаркаведурло....данілов (кажуть , збувшихопг) на манєжі організував якісь санкції (???)самих вже пора разом зколомоєм,його свороюнаперсточниківтупаківзлодіїв на нари .......а вони як вош на гребішці викаблучуються-ницість оскотинившихся особів.....
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30.12.2021 19:49 Ответить
Венедіктова: серед 10 підозрюваних: колишні Президент, Міністр оборони, Міністр внутрішніх справ, Голова СБУ, їхні заступники та підлеглі правоохоронці.
...................................................................................................................................................
Все стало понятно: предыдущая Власть и ее вооруженные силы, , отстоявшие независимость Украины - в этом и обвиняются....
Конечно, для Зеленского и его команды, утрата российского рынка, который скупал продукцию Квартала - это финансовая трагедия.
Парадокс, еще вчера, Президент Порошенко, Министр Обороны Полторак, Министр Внутренних дел Аваков, Начальник СБУ Грицак ..... были Героями, а сегодня .... предатели.
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30.12.2021 20:06 Ответить
Посадіть кума )(уйла до буцегарні,тоді повірю.
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30.12.2021 20:24 Ответить
У хворій уяві дебілів і не таке з'являється...
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30.12.2021 21:53 Ответить
Вона що, з відпустки вже повернулася?
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30.12.2021 21:52 Ответить
Ще ніколи дракон так не мучавсі у своєму палаці.
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30.12.2021 22:39 Ответить
 
 