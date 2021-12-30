Венедиктова о подозрении Медведчуку: Все считали, что этот "дракон" нам не по зубам, но никакое кумовство не поможет
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала сообщение о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко и нардепу ОПЗЖ, куму Путина Виктору Медведчуку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она пишет в колонке на "УП".
"Наверное, самыми громкими в этом году стали два сообщения о подозрении нардепу (вероятно речь идет о Викторе Медведчуке. - Ред.) в государственной измене, а также покушении на разграбление национальных ценностей и содействии деятельности террористических организаций. Скептики считали, что этот дракон нам не по зубам. Но закон для всех один и никакое кумовство его не остановит. В угольном деле он был одним из первых подозреваемых, однако мы, как и обещали, шаг за шагом, разоблачаем причастных к организации незаконных поставок угля из подконтрольных террористам "ЛНР" и "ДНР" территорий", – отметила Венедиктова.
"Рассчитывались за уголь с боевиками чемоданами налички во времена самых кровавых событий в Дебальцево и Донецком аэропорту. Среди подозреваемых уже также министр энергетики и угольной промышленности и президент Украины", - добавила генпрокурор.
Венедиктова напомнила, что среди 10 подозреваемых: бывшие президент, министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, их заместители и подчиненные правоохранители.
Издание отмечает, что обращалось за комментариями по подозрению Порошенко и мотивации инициативы его ареста к самому генпрокурору, ее заместителю Алексею Симоненко, который выполняет обязанности Венедиктовой и подписывал подозрение, к пресс-службе ОГП, но ответа так и не получили.
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Тот самый медведчук, по баням которого зеЛох скакало голяком, высмеивая украину и погибших украинцев?
И который за ГОД при зеЛохе стал в 21 раз богаче? или другой?
Тот самый медведчук, которого Порошенко использовал для обмена украинских пленных (более 3000 чел) в роли "передаста"? кстати, вот уже ДВА года - как НЕ обменяли ни одного украинца.. совпадение?
И тот самый медведчук, которого "держали" дома за гос. измену - попутно насмехаясь над идиотами, поверившими в то что медведчук - "враг" для зеЛоха?
Всі громадяни Украіни вже знають , що зелені потвори крадуть
державні гроші в турборежимі і ховають в офшорах 😡
"Розраховувались за вугілля із бойовиками валізами готівки"..
*****, "вализами"! .. через границу или в подворотне?))
А в какой валюте были деньги в "вализах"?
Их цвет, объем, ВЕС?))
зеЛох офшорный привык получать КЭШ за концерты квартала именно в "вализах" (помнится, оно как-то истерило что его "обокрали! украли все деньги из автобуса после концерта!"
а бенядиктова та зеЛох вообще понимают сколько весит тот кэш "в вализах"?)
Тем более - ГДЕ его брали, суммы там (по фейкам) - огромные.. и возить должны КРАЗАМИ))
Да и ГДЕ этот нал брать?) В банках элементарно отследить такие суммы.
Но по факту - НИЧЕГО нет..
И мертведчук гуляет свободно))
А на Пороха завели "пидозру" после новых рейтингов.. которую бенядиктова зассала подписать, бо знает что с ней потом будет
Російська агресія допомогла багатьом усвідомити важливість української мови та українського культурного продукту.
Завдяки закону про мову українська крок за кроком відновлює позиції, об'єднуючи й зміцнюючи Україну.
Але є кричущий виняток - телебачення.
Олігархічні телеканали продовжують щоденне зросійщення мільйонів людей. Перш за все - через формально українські фільми та серіали. Які за законом мають демонструватися українською мовою, але масово демонструються російською.
Причому дія у цих серіалах відбувається як правило в якійсь абстрактній російськомовній країні, що дозволяє демонструвати їх на території Росії та її союзників.
З одного боку, ведеться брудний бізнес з державою-агресором. З іншого - через телевізійну картинку українцям щодня нав'язують «адіннарод», привчаючи глядачів до думки, що життя в реальній Україні має виглядати так, як у цих російських за мовою і змістом серіалах. Засилля на ТБ фільмів для Росії обкрадає українських кіномитців, позбавляючи їх можливості створювати й демонструвати українські фільми та серіали.
Це відбувається при прямому потуранні Держкіно, яке видає дозволи на показ фільмів, і Нацради з питань телебачення й радіомовлення, яка має забезпечувати дотримання закону телеканалами.
Дійшло до того, що випущений «Кварталом-95» російськомовний серіал «Свати» практично одночасно крутять на російському державному телеканалі «Россия-1» і українському «1+1».
Так далі тривати не може. Настав час нарешті зробити телебачення українським! 2022 рік має стати роком української мови на телебаченні.
Усі, хто підтримує таку позицію, будь ласка, напишіть про це допис або скопіюйте і поширте від себе цей текст.
І обов'язково додайте хештег #заТБукраїнською!
Стежте за повідомленнями з цим тегом - боротьба за ТБ українською потребуватиме активних дій по всій країні.
Зокрема, 1 лютого о першій годині дня кияни зберуться на акцію біля Держкіно (вул. Лаврська, 10).
Лише потужні спільні дії дозволять звільнити телебачення від впливів «русского міра» і змусять усіх виконувати закон.
тактика.
я в справі але не при ділах...
Филипп Филлипыч,не может кум кума так обосрать по самые турецкие Байрактары с помидорами...
Рыцарь заходит в пещеру и кричит.
- Дракон, давай драться!
Тишина.
- Дракон, давай драться!
Тишина.
- Дракооооон! Давай драться!!!
В ответ.
- Ну, ладно. Давай... Только из ж..пы вылези!
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Все стало понятно: предыдущая Власть и ее вооруженные силы, , отстоявшие независимость Украины - в этом и обвиняются....
Конечно, для Зеленского и его команды, утрата российского рынка, который скупал продукцию Квартала - это финансовая трагедия.
Парадокс, еще вчера, Президент Порошенко, Министр Обороны Полторак, Министр Внутренних дел Аваков, Начальник СБУ Грицак ..... были Героями, а сегодня .... предатели.