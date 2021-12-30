Венедиктова о подозрении Медведчуку: Все считали, что этот "дракон" нам не по зубам, но никакое кумовство не поможет

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала сообщение о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко и нардепу ОПЗЖ, куму Путина Виктору Медведчуку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она пишет в колонке на "УП".

"Наверное, самыми громкими в этом году стали два сообщения о подозрении нардепу (вероятно речь идет о Викторе Медведчуке. - Ред.) в государственной измене, а также покушении на разграбление национальных ценностей и содействии деятельности террористических организаций. Скептики считали, что этот дракон нам не по зубам. Но закон для всех один и никакое кумовство его не остановит. В угольном деле он был одним из первых подозреваемых, однако мы, как и обещали, шаг за шагом, разоблачаем причастных к организации незаконных поставок угля из подконтрольных террористам "ЛНР" и "ДНР" территорий", – отметила Венедиктова.

"Рассчитывались за уголь с боевиками чемоданами налички во времена самых кровавых событий в Дебальцево и Донецком аэропорту. Среди подозреваемых уже также министр энергетики и угольной промышленности и президент Украины", - добавила генпрокурор.

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Венедиктова напомнила, что среди 10 подозреваемых: бывшие президент, министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, их заместители и подчиненные правоохранители.

Издание отмечает, что обращалось за комментариями по подозрению Порошенко и мотивации инициативы его ареста к самому генпрокурору, ее заместителю Алексею Симоненко, который выполняет обязанности Венедиктовой и подписывал подозрение, к пресс-службе ОГП, но ответа так и не получили.