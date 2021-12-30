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Новости
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Коллеги с Татаровым по редколлегии, внезапное назначение проректором, претендентка в ВСП и сын, задержанный на взятке: Леменов рассказал о членах комиссии по избранию директора ГБР

Коллеги с Татаровым по редколлегии, внезапное назначение проректором, претендентка в ВСП и сын, задержанный на взятке: Леменов рассказал о членах комиссии по избранию директора ГБР

Офис Президента контролирует 5 из 6 членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом пишет в Фейсбук основатель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс в ГБР: кто в составе конкурсной комиссии? Прежде всего, отмечу факт отсутствия 3 членов комиссии из 9. Как следствие, контролируемые из Офиса Президента 5 из 6, назначенные по квоте Верховной Рады и Президента Украины. Почему не хватает 3? Ответ прост – международники, которых должны делегировать через Кабмин, просто отказались участвовать в этом фарсе. Международные организации, сотрудничающие с Украиной в сфере уголовной юстиции (антикоррупции), должны были определить в МИД.

"Об Алине Бирюковой уже рассказывал: поездки в Крым, протягивание в адвокатуру Татарова в 2015 году, явный подыгрыш "репрезентанту ОП" Алексею Сухачеву. Кроме этого, Бирюкова была помощницей одиозной "регионалки" Елены Лукаш. Также замечу, что они вместе с Сухачевым и Татаровым являются членами журнала "Вестник уголовного судопроизводства". Конфликт интересов? Нет, не слышали", - добавил адвокат.

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"Однако, целый список членов комиссии – Бирюкова, Нор, Кучинская, Москвич – вместе с Татаровым и Сухачевым входят в редколлегию журнала "Вестник уголовного судопроизводства", главным редактором которого является Николай Погорецкий – научный руководитель Татарова и сотрудник Адвокатского объединения Креденс (ранее) - Татаров, Фаринник, Головко)", - отметил Леменов.

"Александр Головко, как-то странно совпало с делегированием в комиссию по ГБР, согласно приказу ректора профессор Александр Головко назначен с 19 июля 2021 проректором по научно-педагогической работе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина", - рассказал он.

"Лидия Москвич – не только член комиссии по ГБР, но и претендует на должность в Высшем совете правосудия. Также совпадение", - отметил Леменов.

"Василий Нор – непонятно почему пошел в комиссию, ведь, учитывая почтенный возраст, не приедет на собеседования, даже с документами не ознакомился. Потому что не может. Однако, его сына, по нашей информации, задержали на получении взятки в 2018 году. Решения, насколько известно, пока нет. Не удивлюсь, если дело "развалят" по указанию Татарова", - добавил он.

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"Интересно, как будут "несинхронно" голосовать сегодня за Сухачева указанные члены комиссии?" – интересуется Леменов.

Автор: 

конкурс (1142) ГБР (2977) Леменов Александр (45) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+18
Дебіл-клоун й наркоман - Президент України! Співпадіння? Ні! Вибір мудрого наріду!
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30.12.2021 16:43
+5
"В общем, лучше люди города, все ордена знак почётного легиона!"...
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30.12.2021 16:51
+5
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! )))
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30.12.2021 16:56
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хто ти сам-таке й твоє оточення...
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30.12.2021 16:36 Ответить
совкова мантра
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30.12.2021 17:36 Ответить
Дебіл-клоун й наркоман - Президент України! Співпадіння? Ні! Вибір мудрого наріду!
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30.12.2021 16:43 Ответить
спрут це - узаконена мафія - як і всі інші 30-ть років новітньої історії України ....- і як це все побороти "простим Людям" ....-хто знае ...
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30.12.2021 16:44 Ответить
Ну мабуть цім простим людям до вподоби коли їх обманюють (
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30.12.2021 16:48 Ответить
90 % усвідомлюють це - що "обманюють" - а по моему ( розводять що лохів і стрижуть що останніх баранів і мають за кончене бидло, і навіть цим не переймаються - знають що все схавають ) ....- і що ...
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30.12.2021 17:07 Ответить
Мені ці "обмануті " мишей з анекдота про кактус нагадують , я їм не лікар
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30.12.2021 17:13 Ответить
та і вони - як мені здаеться , мали всіх "лікарів" в одному місці з усіма "кактусами" ...- всі самі собі "президенти" ...
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30.12.2021 17:24 Ответить
Ну і хай тоді далі мучаться ці прості люди - карма лохів у них від необучаємості
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30.12.2021 17:28 Ответить
а в інших " горе от ума " ))))
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30.12.2021 17:29 Ответить
"В общем, лучше люди города, все ордена знак почётного легиона!"...
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30.12.2021 16:51 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! )))
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30.12.2021 16:56 Ответить
Пліснява робить все для того, щоб Захід відмовився від України. Все для того, щоб перетворити країну в частину, округ, губернію *****.
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30.12.2021 16:57 Ответить
Могу предположить, что преЗедент вообще не в курсе всего происходящего и этого дела в частности!
Он самоустранился, им крутят как хотят, пользуясь его неустойчивой психикой под кайфом, "Ермак и Ко" решают свои шкурные и кацапские стратегические вопросы !
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30.12.2021 17:03 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27777627.html Итоги года от Филла

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30.12.2021 17:16 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27777833.html Коротко

Не подвожу итоги года, потому что планирую в последнюю ночь всё доделать.
* * *
Зайшов до магазину, а там риба по 8 грн за кілограм. Думаю, навіщо мені цілий кілограм риби, якщо можна додати ще 7 грн і купити половину батона.
* * *
Из всего, что создал Ленин, мне только Украина нравится.
* * *
За 1000 грн від Володимира Зеленського можна купити 100 кг скумбрії від Олени Зеленської і ще залишиться на ящик пива! Який чудовий Новий Рік!
* * *
По итогам 2021 года быть продуктивным, развиваться и не останавливаться на достигнутом особенно хорошо удалось Ковиду.
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30.12.2021 17:18 Ответить
Что тут скажешь... КО-МЕ-дИ-Я ))
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30.12.2021 17:23 Ответить
Когда презедент страны ******* и коррупционер по-другому быть не может.
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30.12.2021 18:31 Ответить
 
 