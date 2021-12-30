Коллеги с Татаровым по редколлегии, внезапное назначение проректором, претендентка в ВСП и сын, задержанный на взятке: Леменов рассказал о членах комиссии по избранию директора ГБР

Офис Президента контролирует 5 из 6 членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом пишет в Фейсбук основатель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс в ГБР: кто в составе конкурсной комиссии? Прежде всего, отмечу факт отсутствия 3 членов комиссии из 9. Как следствие, контролируемые из Офиса Президента 5 из 6, назначенные по квоте Верховной Рады и Президента Украины. Почему не хватает 3? Ответ прост – международники, которых должны делегировать через Кабмин, просто отказались участвовать в этом фарсе. Международные организации, сотрудничающие с Украиной в сфере уголовной юстиции (антикоррупции), должны были определить в МИД.

"Об Алине Бирюковой уже рассказывал: поездки в Крым, протягивание в адвокатуру Татарова в 2015 году, явный подыгрыш "репрезентанту ОП" Алексею Сухачеву. Кроме этого, Бирюкова была помощницей одиозной "регионалки" Елены Лукаш. Также замечу, что они вместе с Сухачевым и Татаровым являются членами журнала "Вестник уголовного судопроизводства". Конфликт интересов? Нет, не слышали", - добавил адвокат.

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"Однако, целый список членов комиссии – Бирюкова, Нор, Кучинская, Москвич – вместе с Татаровым и Сухачевым входят в редколлегию журнала "Вестник уголовного судопроизводства", главным редактором которого является Николай Погорецкий – научный руководитель Татарова и сотрудник Адвокатского объединения Креденс (ранее) - Татаров, Фаринник, Головко)", - отметил Леменов.

"Александр Головко, как-то странно совпало с делегированием в комиссию по ГБР, согласно приказу ректора профессор Александр Головко назначен с 19 июля 2021 проректором по научно-педагогической работе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина", - рассказал он.

"Лидия Москвич – не только член комиссии по ГБР, но и претендует на должность в Высшем совете правосудия. Также совпадение", - отметил Леменов.

"Василий Нор – непонятно почему пошел в комиссию, ведь, учитывая почтенный возраст, не приедет на собеседования, даже с документами не ознакомился. Потому что не может. Однако, его сына, по нашей информации, задержали на получении взятки в 2018 году. Решения, насколько известно, пока нет. Не удивлюсь, если дело "развалят" по указанию Татарова", - добавил он.

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"Интересно, как будут "несинхронно" голосовать сегодня за Сухачева указанные члены комиссии?" – интересуется Леменов.