ОАСК открыл производство по иску Януковича против Верховной Рады о признании факта самоустранения с должности в 2014 году, – Совгиря

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

Об этом сообщила в Telegram представитель ВР в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

"Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочия) на принятие актов о самоустранении президента Украины", - написала Совгиря.

Она отметила, что суд назначил рассмотрение дела по вызову сторон на 16.02.2022 в 10:15.

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"В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация)", - добавила Совгиря.