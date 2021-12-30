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Новости Война
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С начала суток войска РФ на Донбассе огонь не открывали, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток войска РФ на Донбассе огонь не открывали, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток не нарушали режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте также: За прошедшие сутки ранен воин в результате российского обстрела. Войска РФ 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, - ООС

Автор: 

Донбасс (26955) наемники рф (2073) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+1
затаились змеи подколодные
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30.12.2021 17:12
+1
Если впереди тишина обернись. Возможно враг уже за нашими спинами
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30.12.2021 17:17
+1
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30.12.2021 17:23
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затаились змеи подколодные
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30.12.2021 17:12 Ответить
Если впереди тишина обернись. Возможно враг уже за нашими спинами
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30.12.2021 17:17 Ответить
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30.12.2021 17:23 Ответить




Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476571631380217859 13 мин



"10 шагов к миру",состряпанные Ермаком, резко усилили позиции Sullivan. Он резонно убеждает президента: "Зачем нам рвать дупу за украинцев и идти на риск ядерной войны, если они сами согласны и на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера,и на выборы под контролем оккупантов"
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30.12.2021 17:26 Ответить
Они говеют, им некогда… потом когда голубые белки к ним прибегут- тогда начнётся!
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30.12.2021 17:28 Ответить
Кажуть какой то крутой американский самолет-разведчик летал вдоль границы ОРДЛО...,наверно брешуть американцы...пужают Путлера... В Средиземном море находится целая эскадра 6-го флота США во главе с авианосцем Гарии Трумэн...,выход из Черного моря в проливы Босфор и Дарданеллы заблокирован... https://youtu.be/aGhNEvxKHws ...видос тут...
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30.12.2021 17:32 Ответить
Они летают уже не первый год. Вдоль Донбаса и вдоль Черноморского побережья. На флайтрадаре очень часто их можно увидеть
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30.12.2021 18:24 Ответить
Та шо ви говорыте??? А что я сейчас, именно в данный момент, слышу?! Это- крупный калибр и далековато. И это- с гарантией! Это- не сраная пиротехника!!! Лупит мощно и низкочастотно!
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30.12.2021 17:32 Ответить
Ідєя...,ідєя!, тобто і де ви? приблизно...,з єфрейторським зазором(+-).
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30.12.2021 17:39 Ответить
https://youtu.be/Eft-3WaFfQM?t=53
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30.12.2021 17:39 Ответить
Не один,а два американских самолета США на Донбассе
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30.12.2021 17:41 Ответить
то що бомбуватимуть Воронеж....
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30.12.2021 18:27 Ответить
 
 