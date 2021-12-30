С начала суток войска РФ на Донбассе огонь не открывали, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток не нарушали режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1476571631380217859 13 мин
"10 шагов к миру",состряпанные Ермаком, резко усилили позиции Sullivan. Он резонно убеждает президента: "Зачем нам рвать дупу за украинцев и идти на риск ядерной войны, если они сами согласны и на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера,и на выборы под контролем оккупантов"