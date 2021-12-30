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Новости Силовики
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Ночью взорвали банкомат в помещении больницы в Харьковской области, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области ночью неизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" в помещении больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Ночью взорвали банкомат в помещении больницы в Харьковской области, - Нацполиция 01

Сообщение о том, что по улице Независимости в поселке Печенеги произошел взрыв банкомата, поступило в полицию 30 декабря в 02:46. В ходе осмотра места происшествия специалисты полиции установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.

Ночью взорвали банкомат в помещении больницы в Харьковской области, - Нацполиция 02

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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Автор: 

взрыв (6728) Нацполиция (16434) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Харьковщина (5577) банкомат (119)


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Топ комментарии
+4
Это произошло потому что конец эпохи бедности зеленского наступил!
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30.12.2021 18:00
+3
Но никто ничего не слыхал !
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30.12.2021 17:29
+3
Хернеса давно вже нема а справа живе.Мабуть допкін підхопив керівництво.
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30.12.2021 17:33
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Очень деньги нужны были.
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30.12.2021 17:22 Ответить
Молодці! З цією ******* по голові державою тільки так і треба !
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30.12.2021 19:51 Ответить
Но никто ничего не слыхал !
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30.12.2021 17:29 Ответить
Хернеса давно вже нема а справа живе.Мабуть допкін підхопив керівництво.
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30.12.2021 17:33 Ответить
Все это происки Госдепа и Порошенко...
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30.12.2021 17:49 Ответить
платить за больничку то надо...вот народ и нашёл кассу взаимопомощи)))))))))))))
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30.12.2021 17:52 Ответить
Перед новым годом надо гулять на что -то. Заводы новых наклепают
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30.12.2021 17:54 Ответить
Это произошло потому что конец эпохи бедности зеленского наступил!
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30.12.2021 18:00 Ответить
на лекарства не хватило...
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30.12.2021 18:01 Ответить
а може "все уже урадено до нас " ?
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30.12.2021 18:03 Ответить
украдено а не порадено . хто так перекладає ?!!
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30.12.2021 18:04 Ответить
Незалежно від того чи мав українець рахунок в "Праватбанку" Коломойського його "реанімація" коштувала кожному українцю (включаючи грудних дітей) 3700. От люди і "повертають своє" бо підозрюють що "велике крадійництво" плавно перейде в "велику прихватизацію".
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30.12.2021 18:05 Ответить
а в харькове эпидемия на подрывы автоматов...всё это фуйня уголовный кодекс. правосудие закон и наказания никчемные...пока не будут сажать конкретно и не по детски.. ничего порядка не будет, преступников нужно морально подавить огромными штрафами и реальными сроками как в америке по 100 лет дают... тоесть в совокупности за каждое преступление сколько накалькулируют ,столько и обьявляют на суде .а значит пожизненно 100 пудов..взять ******** туже .если уж наказывают так наказывают +-20 лет меньше не дают..иногда 10 кому повезёт....
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30.12.2021 18:57 Ответить
А ведь всего-то делов - сделать так, чтобы при внешнем воздействии все банкноты пачкались несмываемой краской.
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30.12.2021 19:21 Ответить
в банкоматах это есть, этот старый считается
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30.12.2021 20:01 Ответить
Коли не зміг дочекатися володькиної тисячі.
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30.12.2021 19:22 Ответить
Если никто не пострадал, то 10 лет не за что давать. Убийц у нас на 10 лет садят, а тут железку взорвали....
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30.12.2021 19:32 Ответить
 
 