Ночью взорвали банкомат в помещении больницы в Харьковской области, - Нацполиция. ФОТО
В Харьковской области ночью неизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" в помещении больницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о том, что по улице Независимости в поселке Печенеги произошел взрыв банкомата, поступило в полицию 30 декабря в 02:46. В ходе осмотра места происшествия специалисты полиции установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.
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