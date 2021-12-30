Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы, куда он попал после положительного теста на коронавирус

Вселенского патриарха Варфоломея выписали из Американского госпиталя в Стамбуле (Турция), где он провел шесть дней после сдачи положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Патриарх попал в больницу 24 декабря после того, как очередное плановое тестирование показало заражение коронавирусным штаммом "омикрон". Отмечается, что он перенес заболевание в лёгкой форме, хотя и провел в больнице шесть дней.

Предполагается, что в ближайшее время патриарх построит на самоизоляции, чтобы затем возглавить торжества по случаю Крещения Господня, которое Константинопольский патриархат отмечает по григорианскому календарю – 6 января.

Напомним, 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей был полностью вакцинирован.

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