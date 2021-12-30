РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11125 посетителей онлайн
Новости
1 388 24

Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы, куда он попал после положительного теста на коронавирус

Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы, куда он попал после положительного теста на коронавирус

Вселенского патриарха Варфоломея выписали из Американского госпиталя в Стамбуле (Турция), где он провел шесть дней после сдачи положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Патриарх попал в больницу 24 декабря после того, как очередное плановое тестирование показало заражение коронавирусным штаммом "омикрон". Отмечается, что он перенес заболевание в лёгкой форме, хотя и провел в больнице шесть дней.

Предполагается, что в ближайшее время патриарх построит на самоизоляции, чтобы затем возглавить торжества по случаю Крещения Господня, которое Константинопольский патриархат отмечает по григорианскому календарю – 6 января.

Напомним, 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей был полностью вакцинирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерную дозу вакцины против COVID-19 смогут получить лица от 60 лет, - Кузин

Автор: 

Варфоломей (240) Стамбул (211) церковь (1322) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Слава тобi Господи.
показать весь комментарий
30.12.2021 17:48
+11
Многая літа !!!
показать весь комментарий
30.12.2021 17:58
+10
Боже, да возьмись уже за тот самозванный сатанат и его КГБистского предводителя гундяйку( с пыней), сожалеть не будем. АМИНЬ !!! СЛАВА ТЕБЕ , ГОСПОДИ.
показать весь комментарий
30.12.2021 17:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава тобi Господи.
показать весь комментарий
30.12.2021 17:48 Ответить
Боже, да возьмись уже за тот самозванный сатанат и его КГБистского предводителя гундяйку( с пыней), сожалеть не будем. АМИНЬ !!! СЛАВА ТЕБЕ , ГОСПОДИ.
показать весь комментарий
30.12.2021 17:51 Ответить
ЙОханый бабай, и шо вас смущает в вакцинации?
показать весь комментарий
30.12.2021 18:16 Ответить
Тричі прийняв яд №3. Поки живий. Чую без мобіли 5г. та інтернет. Маю з цього єкономію. Задоволен. Спробуй. не сци.
показать весь комментарий
30.12.2021 18:42 Ответить
Зачем ругаться как кацап?
показать весь комментарий
30.12.2021 18:30 Ответить
Так вирус оттуда! Корона российской империи...Забыл что ли?!
показать весь комментарий
30.12.2021 18:36 Ответить
Лично меня в вакцинации как таковой ничего не смущает...
Меня смущают вакцины от ковида...имеющие статус для экстренного использования...и их большой зоопарк...
Еще мне интересно почему ВОЗ рапортуя о вакцинации по всему миру ...рапортует о вакцинации всеми вакцинами...а их в мире порядка 20-ти....но при этом сам ВОЗ признал только 7 вакцин...
показать весь комментарий
30.12.2021 18:30 Ответить
По-вашему и экстренную медицинская помощь надо отменить?
показать весь комментарий
30.12.2021 18:39 Ответить
Многая літа !!!
показать весь комментарий
30.12.2021 17:58 Ответить
А коли це він с Гундяйкою зустрічався? Чи то Ви ВАЗеліна мали на увазі?
показать весь комментарий
30.12.2021 18:04 Ответить
Журналізды!!! 6-го січня, то за Юліанським календарем!
показать весь комментарий
30.12.2021 18:08 Ответить
25 грудня за Юліанським календарем це 7 січня е григоріанським календарем. Чому в статті 6 - хз.
показать весь комментарий
30.12.2021 18:36 Ответить
Мабуть заблукали десь у минулому...
Тут вже усього років через 100 вже 8-го треба буде святкувати
показать весь комментарий
30.12.2021 19:01 Ответить
Господь Береже Завжди Святу Людину! Здоров*ячка, Наснаги та Довгії Літа ...
показать весь комментарий
30.12.2021 18:22 Ответить
Εις πολλά έτη δέσποτα !
показать весь комментарий
30.12.2021 18:47 Ответить
Боже, Храни Его Святейшество...
показать весь комментарий
30.12.2021 19:09 Ответить
Справжнiй казак
показать весь комментарий
30.12.2021 19:39 Ответить
Блогер Клирик сообщил, что вслед вагнеровцам в Африке следуют РПЦшиники, насаждая свою секту. По крымскому образцу, отжимая территорию у канонической Александрийской кафедры. А у нас хохлы и без Вагнера несут бабло всяким Пашам-мерседесам на главный военный храм РФ в парке Патриот.
показать весь комментарий
30.12.2021 19:44 Ответить
 
 