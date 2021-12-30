Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ

В документах при этом было указано, что вес фуры - в 10 раз больше веса официального груза. Но автомобили все равно никто не проверял.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"В фуру, которая едет из Польши, загружают легковой автомобиль, "евробляху". Легковушка занимает примерно 10% объема фуры и весит около 1500 кг., поэтому остальную часть фуры запаковывают под завязку коммерческим товаром по тарифу примерно 500$/куб. Такой "винегрет" едет строго на первую смену поста "Ягодын" Ярослава Кирилича... Далее, фура везет эту "евробляху" в Луцк на оформление. Ну а по дороге догруженные товары выгружаются на складе и в Луцк приезжает чистая "евробляха"", - описал журналист "схему".

Выявить нарушения, по его словам, можно с помощью документов. Таможенники сами задокументировали свое преступление. Ведь вес каждой фуры с "евробляхой" в несколько раз превышал вес задекларированного груза.

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"Например, автомобиль AC0073BE-UA/ AC4942XP-UA, который проходит в материалах дела Львовского ДБР и который заехал на "Ягодын" 26 ноября. По декларации вес груза составляет 1584 кг. А вот по данным весового комплекса вес груза составил 17 140 кг. Но превышение веса в 11 раз и его явное несоответствие документам не вызвало у смены Кирилича желание фуру досмотреть. И таких машин только за последний месяц было 14", - пишет Плинский.

По его данным, ключевыми лицами, запустившими эту "схему", является руководитель управления борьбы с контрабандой Степан Марущак и начальник Волынской таможни Артем Гузь.



















