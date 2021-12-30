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Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ

Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ

В документах при этом было указано, что вес фуры - в 10 раз больше веса официального груза. Но автомобили все равно никто не проверял.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"В фуру, которая едет из Польши, загружают легковой автомобиль, "евробляху". Легковушка занимает примерно 10% объема фуры и весит около 1500 кг., поэтому остальную часть фуры запаковывают под завязку коммерческим товаром по тарифу примерно 500$/куб. Такой "винегрет" едет строго на первую смену поста "Ягодын" Ярослава Кирилича... Далее, фура везет эту "евробляху" в Луцк на оформление. Ну а по дороге догруженные товары выгружаются на складе и в Луцк приезжает чистая "евробляха"", - описал журналист "схему".

Выявить нарушения, по его словам, можно с помощью документов. Таможенники сами задокументировали свое преступление. Ведь вес каждой фуры с "евробляхой" в несколько раз превышал вес задекларированного груза.

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"Например, автомобиль AC0073BE-UA/ AC4942XP-UA, который проходит в материалах дела Львовского ДБР и который заехал на "Ягодын" 26 ноября. По декларации вес груза составляет 1584 кг. А вот по данным весового комплекса вес груза составил 17 140 кг. Но превышение веса в 11 раз и его явное несоответствие документам не вызвало у смены Кирилича желание фуру досмотреть. И таких машин только за последний месяц было 14", - пишет Плинский.

По его данным, ключевыми лицами, запустившими эту "схему", является руководитель управления борьбы с контрабандой Степан Марущак и начальник Волынской таможни Артем Гузь.

Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский 01
Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский 02
Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский 03
Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский 04
Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский 05
Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский 06
Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский 07
Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский 08
Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский 09
Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский 10

Автор: 

таможня (1958) Плинский Евгений (38) Волынская область (994)


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Топ комментарии
+9
А скумбрію вони не хочуть завести в фурах, щоб вона була 8грн за кг
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30.12.2021 18:46
+3
Ето те кто с Петькой громче всех кричали что нужно запретить *евробляхи*. Запомните, только бандиты, мусора и контрабандисты заинтересованы в запретах пошлинах и чтобы народ грабили
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30.12.2021 19:54
+2
та той марущак і гузь ложили на вас.
хто, ****, бачив хоч одного на нарах?
і не побачете.
моніна шобла рубає бабло.
беня сказав моні що якщо красти дуже багато то за це нічого не буде.
вкрадеш мало, посадять.
от і результат.
як казав Саакашвілі, до 37 ярдів баксів, чорного налу, гуляють по карманах можновладців.
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30.12.2021 18:50
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А скумбрію вони не хочуть завести в фурах, щоб вона була 8грн за кг
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30.12.2021 18:46 Ответить
ха, офіційно скумбрію вони завозять 3,25 грн. за кг
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30.12.2021 19:09 Ответить
не важливо про що в статті , головне є місце де дозволяють про скумбрію ляпнути .
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30.12.2021 20:21 Ответить
где моя скумбрия по 8 зеленые твари????
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30.12.2021 21:17 Ответить
та той марущак і гузь ложили на вас.
хто, ****, бачив хоч одного на нарах?
і не побачете.
моніна шобла рубає бабло.
беня сказав моні що якщо красти дуже багато то за це нічого не буде.
вкрадеш мало, посадять.
от і результат.
як казав Саакашвілі, до 37 ярдів баксів, чорного налу, гуляють по карманах можновладців.
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30.12.2021 18:50 Ответить
о, методичка сменилась. вчера было 37 лярдов в год крадется, сегодня уже 37 лярдов гуляет в карманах
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30.12.2021 18:55 Ответить
іван - ти повинен вірити що ВСІ чиновники працюють на офіційну ЗП - а всі їхні домики по пару лямів , мЄрини по 70120 шмат зЄлені , дольче життя в лями зЄлені - це фантом та міраж...)))
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30.12.2021 19:06 Ответить
а в чому проблема, для того щоб 37 лярдів гуляло по кишенях чинуш, їх треба вкрасти, чи тобі тупорилому зебілокацапу це зрозуміло?
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30.12.2021 19:36 Ответить
мытныкы гордость УКРАИНЫ... ой да ну их всех на х....(заробитчаны)
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30.12.2021 18:50 Ответить
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30.12.2021 19:06 Ответить
Ачетакова,пля... Дєтішкам на молочішко...
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30.12.2021 19:10 Ответить
а тебе не один куй????
крадуться, гуляют, отмывают, деребаняться и тд.
их нет в бюджете!
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30.12.2021 19:13 Ответить
а прятать зачем... все равно всем пох.. везите в открытую.. и дешевле, и приятно
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30.12.2021 19:35 Ответить
нІЧОГО НЕ МІНЯЄТЬСЯ В СЛАВНІЙ ВКРАЇНІ, гоп
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30.12.2021 19:38 Ответить
Ето те кто с Петькой громче всех кричали что нужно запретить *евробляхи*. Запомните, только бандиты, мусора и контрабандисты заинтересованы в запретах пошлинах и чтобы народ грабили
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30.12.2021 19:54 Ответить
"вага вантажу склала 17 140 кг" - 15 легкових авто у фурі? Оригінально. Дебіли з ДБР напевно переплутали масу фури з вантажем з масою вантажу і підняли кипіш.
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30.12.2021 20:07 Ответить
Vase tomozne nado izmenit myslenije.Mogu poxvalitisia mne pismo zaderzali vase tomoznia podarok na novi god za 70 evro
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30.12.2021 20:12 Ответить
И этих паскуд нам москалди подкинули, ну что за мразь?! Вместо страительства светлой эльфийской старны , каждая западенская москалюга ворует и строит хатынку в 4 этажа.
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31.12.2021 09:19 Ответить
Получилось немного заработать и молодцы!!! Никому из вас не запрещали учится и работать на таможне. " Каждому свое, свое не каждому!"
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31.12.2021 13:22 Ответить
 
 