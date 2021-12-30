Таможенники с Волыни завозили евробляхи, спрятав их в фурах с товаром, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ
В документах при этом было указано, что вес фуры - в 10 раз больше веса официального груза. Но автомобили все равно никто не проверял.
Об этом пишет в фейсбуке журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
"В фуру, которая едет из Польши, загружают легковой автомобиль, "евробляху". Легковушка занимает примерно 10% объема фуры и весит около 1500 кг., поэтому остальную часть фуры запаковывают под завязку коммерческим товаром по тарифу примерно 500$/куб. Такой "винегрет" едет строго на первую смену поста "Ягодын" Ярослава Кирилича... Далее, фура везет эту "евробляху" в Луцк на оформление. Ну а по дороге догруженные товары выгружаются на складе и в Луцк приезжает чистая "евробляха"", - описал журналист "схему".
Выявить нарушения, по его словам, можно с помощью документов. Таможенники сами задокументировали свое преступление. Ведь вес каждой фуры с "евробляхой" в несколько раз превышал вес задекларированного груза.
"Например, автомобиль AC0073BE-UA/ AC4942XP-UA, который проходит в материалах дела Львовского ДБР и который заехал на "Ягодын" 26 ноября. По декларации вес груза составляет 1584 кг. А вот по данным весового комплекса вес груза составил 17 140 кг. Но превышение веса в 11 раз и его явное несоответствие документам не вызвало у смены Кирилича желание фуру досмотреть. И таких машин только за последний месяц было 14", - пишет Плинский.
По его данным, ключевыми лицами, запустившими эту "схему", является руководитель управления борьбы с контрабандой Степан Марущак и начальник Волынской таможни Артем Гузь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хто, ****, бачив хоч одного на нарах?
і не побачете.
моніна шобла рубає бабло.
беня сказав моні що якщо красти дуже багато то за це нічого не буде.
вкрадеш мало, посадять.
от і результат.
як казав Саакашвілі, до 37 ярдів баксів, чорного налу, гуляють по карманах можновладців.
крадуться, гуляют, отмывают, деребаняться и тд.
их нет в бюджете!