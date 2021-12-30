РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8873 посетителя онлайн
Новости Оборона
3 525 23

СНБО поручил проверить поставки вооружения и продуктов в армию с 2017 года, - Данилов

СНБО поручил проверить поставки вооружения и продуктов в армию с 2017 года, - Данилов

Кабинету Министров Украины было поручено создать межведомственную группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания Вооруженным силам Украины в 2017-2021 годах.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Было поручение Кабинету Министров создать межведомственную рабочую группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания в наше войско в период с 1.01.2017 года по 31.12.2021 года", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО 30 декабря.

Читайте также: Брифинг Секретаря СНБО Данилова по итогам заседания 30 декабря. ВИДЕО

Автор: 

армия (8493) Данилов Алексей (1066) оборона (5201) оружие (10202) СНБО (4430)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Вова, что там по конкурсу САП? Свое теле-шоу можешь засунуть себе в ОПу, это никому не интересно? САП, - Вова, что там с конкурсом?, - Байден интересуется=)
показать весь комментарий
30.12.2021 19:39
+21
провал семи спецоперацій на часі.
закупка єл.енергії в два рази дорожче, на часі
вихід з енергетисної с..аки на часі.
провал закупівель на ВСУ, теж.
за який куй, ніщеброд купив четвертий канал і був тендер чи ні?
скільки цей канал коштує реально
а порох, почекав три роки, не втік.
тікати не збирається.
показать весь комментарий
30.12.2021 19:44
+19
Ще подивиться - чому із 2019-го не закупляють бронежилети та каски...
показать весь комментарий
30.12.2021 19:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як там перевірка підготовки "харківських угод" і голосування за них?
показать весь комментарий
30.12.2021 19:37 Ответить
Ще подивиться - чому із 2019-го не закупляють бронежилети та каски...
показать весь комментарий
30.12.2021 19:37 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 19:39 Ответить
Вова, что там по конкурсу САП? Свое теле-шоу можешь засунуть себе в ОПу, это никому не интересно? САП, - Вова, что там с конкурсом?, - Байден интересуется=)
показать весь комментарий
30.12.2021 19:39 Ответить
провал семи спецоперацій на часі.
закупка єл.енергії в два рази дорожче, на часі
вихід з енергетисної с..аки на часі.
провал закупівель на ВСУ, теж.
за який куй, ніщеброд купив четвертий канал і був тендер чи ні?
скільки цей канал коштує реально
а порох, почекав три роки, не втік.
тікати не збирається.
показать весь комментарий
30.12.2021 19:44 Ответить
уточнення: перевірка з 2017 по 2019.
показать весь комментарий
30.12.2021 19:51 Ответить
А чому не порівнюючи з 1913 роком?
показать весь комментарий
30.12.2021 19:56 Ответить
А ви не бажаєте перевірити постачання озброєння та продуктів в армію в 2021 році ?
показать весь комментарий
30.12.2021 19:57 Ответить
Не бажають , бо перевіряти нічого все розпиз&или до перевіряльників ; мало того що для армії майже нічого не закупляється , то невдовзі і годувати перестануть , де ж на все гроші взяти як потрібно всім служкам до десятого коліна забезпечитися ((
показать весь комментарий
30.12.2021 20:07 Ответить
А где зимнее дизельное топливо для армии на 2022 год?
Поменяли на скумбрию по 8 гривен, или залили его в вареник с брынзой?
показать весь комментарий
30.12.2021 20:08 Ответить
а чего ж не с 2019 ????
показать весь комментарий
30.12.2021 20:12 Ответить
Сообщаю: в период 2017-2019 в армии никто ничего не ел из-за отсутствия продуктов. Оружия тоже не было, все уехало отдыхать на Мальдивы. Оружие ведь тоже не железное, ему тоже надо загорать от таких нервов.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:16 Ответить
А ты в каких годах был в армии?
показать весь комментарий
30.12.2021 21:53 Ответить
89-91
показать весь комментарий
30.12.2021 22:00 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2021 22:16 Ответить
превратили снбо в шоу-сериал и имитацию бурной деятельности
показать весь комментарий
30.12.2021 20:16 Ответить
А чего не с 1913? Вы там совсем оуехли, проверьте для начала с июня 2019 и по декабрь 2020.
показать весь комментарий
30.12.2021 20:53 Ответить
А как там 2020, 2021
показать весь комментарий
30.12.2021 21:19 Ответить
Давно пора розібратися: хто і як відбудовував Збройні Сили! І яка тут прополрція правди і самопіару.
показать весь комментарий
30.12.2021 21:42 Ответить
А как с поставками в 2020 и в 2021 и как с финансированием в 2022 году На себя уроды обратите внимание там уже собрать монатки и в СИЗО пора идти
показать весь комментарий
30.12.2021 22:14 Ответить
Я бы зелёным уклонистам и казнокрадам не советовал бы ещё больше злить наших воинов - героев. Всем понятно, что данной проверкой , зелёные коллаборанты пытаются отвлечь внимание от своего трёхлетнего бездействия. Бездействия, идущего на пользу врагу....
показать весь комментарий
30.12.2021 22:31 Ответить
О значит щас будут всех арестовывать и технику изымать. Нужно же выполнять заказ пуйла и тормозить реформы, срывать гособоронзаказ
показать весь комментарий
31.12.2021 01:46 Ответить
 
 