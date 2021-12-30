СНБО поручил проверить поставки вооружения и продуктов в армию с 2017 года, - Данилов
Кабинету Министров Украины было поручено создать межведомственную группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания Вооруженным силам Украины в 2017-2021 годах.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Было поручение Кабинету Министров создать межведомственную рабочую группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания в наше войско в период с 1.01.2017 года по 31.12.2021 года", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО 30 декабря.
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закупка єл.енергії в два рази дорожче, на часі
вихід з енергетисної с..аки на часі.
провал закупівель на ВСУ, теж.
за який куй, ніщеброд купив четвертий канал і був тендер чи ні?
скільки цей канал коштує реально
а порох, почекав три роки, не втік.
тікати не збирається.
Поменяли на скумбрию по 8 гривен, или залили его в вареник с брынзой?