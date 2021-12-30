СНБО поручил проверить поставки вооружения и продуктов в армию с 2017 года, - Данилов

Кабинету Министров Украины было поручено создать межведомственную группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания Вооруженным силам Украины в 2017-2021 годах.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Было поручение Кабинету Министров создать межведомственную рабочую группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания в наше войско в период с 1.01.2017 года по 31.12.2021 года", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО 30 декабря.

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