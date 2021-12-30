СНБО может определить первых олигархов во время заседания в мае 2022 года, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны может определить список олигархов на заседании, которое состоится 20-25 мая 2022 года.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Закон об олигархах. У нас есть понимание, что к концу мая он уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем иметь на заседании СНБО первых олигархов, которые будут определены решением СНБО в соответствии с нашим законодательством", - сказал Данилов на брифинге в Киеве в четверг.

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