СНБО может определить первых олигархов во время заседания в мае 2022 года, – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны может определить список олигархов на заседании, которое состоится 20-25 мая 2022 года.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Закон об олигархах. У нас есть понимание, что к концу мая он уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем иметь на заседании СНБО первых олигархов, которые будут определены решением СНБО в соответствии с нашим законодательством", - сказал Данилов на брифинге в Киеве в четверг.
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вот и хоронят закон "до мая".. а там зебилы о нем и не вспомнят, вместе с миллиардом деревьев и 100500 других "обещалок" на фоне новых видосиков зеЛоха о том что "во всем виноват Порошенко"
2) Порошенко;
3) Порошенко;
4) Порошенко;
5) Порошенко;
6) Порошенко;
7) Порошенко;
8) Порошенко;
9) Порошенко;
10) ..
хмм.. вот в чем интрига.. а кто десятый?
отсну... типа промолчать
Помнится - такие как ты идиоты орут с апреля 2019 про "сбежал", а по факту - зеЛох офшорный сбегает греть свой тухес на курорты КАЖДЫЙ месяц
ведь тебе снова придется ЗАГЛАТЫВАТЬ и истерить что "Порошенко хочет сбежать" в 100501 раз
В номінації "зашквар року" першість 2ий рік утримує наріт