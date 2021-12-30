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СНБО может определить первых олигархов во время заседания в мае 2022 года, – Данилов

СНБО может определить первых олигархов во время заседания в мае 2022 года, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны может определить список олигархов на заседании, которое состоится 20-25 мая 2022 года.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Закон об олигархах. У нас есть понимание, что к концу мая он уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем иметь на заседании СНБО первых олигархов, которые будут определены решением СНБО в соответствии с нашим законодательством", - сказал Данилов на брифинге в Киеве в четверг.

Смотрите также: Брифинг Секретаря СНБО Данилова по итогам заседания 30 декабря. ВИДЕО

Автор: 

Данилов Алексей (1066) олигарх (1027) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+21
Фірташу простили борги, Ахметов збагатився втричі, Коломойському простили борги і віддали Укрнафту, Пінчуку простили борги... Володимире Олександровичу! Припиняйте вже боротьбу з олігархами - бо так Україна вже скоро в трубу вилетить!
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30.12.2021 19:50
+13
1) Порошенко;
2) Порошенко;
3) Порошенко;
4) Порошенко;
5) Порошенко;
6) Порошенко;
7) Порошенко;
8) Порошенко;
9) Порошенко;
10) ..
хмм.. вот в чем интрига.. а кто десятый?
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30.12.2021 19:45
+12
Коломойський буде вирішувати - хто олігарх номер один.
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30.12.2021 19:54
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Коломойський буде вирішувати - хто олігарх номер один.
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30.12.2021 19:54 Ответить
Ха как бы их зелёных шакалов и гиен самих не повесили аккурат на Маевку...
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30.12.2021 21:04 Ответить
та и зачем решать - после того как по этому "закону" зелох ничего не может предъявить Пороху - сам закон стал не интересным ни для клоун, ни для его шоблы..
вот и хоронят закон "до мая".. а там зебилы о нем и не вспомнят, вместе с миллиардом деревьев и 100500 других "обещалок" на фоне новых видосиков зеЛоха о том что "во всем виноват Порошенко"
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30.12.2021 21:06 Ответить
Навіть боюсь припустити,хто це буде..............................
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30.12.2021 19:42 Ответить
1) Порошенко;
2) Порошенко;
3) Порошенко;
4) Порошенко;
5) Порошенко;
6) Порошенко;
7) Порошенко;
8) Порошенко;
9) Порошенко;
10) ..
хмм.. вот в чем интрига.. а кто десятый?
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30.12.2021 19:45 Ответить
Стесняюсь сказать, но у Пороха Леха луганский может только отс ну... типа промолчать
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30.12.2021 19:48 Ответить
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30.12.2021 19:53 Ответить
Насосал
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30.12.2021 20:15 Ответить
Да ну а где вы видели труженика еврея дебильного подонка вонючего как клоп..им только наблюдать за отхождением из ануса фекалий за ОГРОМНЫЙ ГЕШЕФТ иному они не способны...а их конкуренты навозные мухи и жуки ...и черви
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30.12.2021 21:07 Ответить
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31.12.2021 01:57 Ответить
какие предусмотрительные БЫЛИ НАЦИСТЫ немцы... УСТАНОВИВ ПРЕМИЮ В ПОЛЬШЕ ПОЛЯКАМ ЗА ГОЛОВУ ОДНОГО ПОЙМАННОГО ЕВРЕЯ И СДАННОГО ИМИ В РЕЗЕРВАЦИЮ ФИЛЬТРАЦИЮ- ЕВРЕЯ.... ПОЛЯКИ ПРОЛУЧАЛИ ТАЛОНЫ НА БЕНЗИН 5 ЛИТРОВ... 10 ПЛИТОК ШОКОЛАДА.. 3 БАНКИ...4 РЫБНЫХ КОНСЕРВЫ ГАЛЕТЫ МУКА.. 2 БАНКИ ТУШЕНКИ 5 ЛИТРОВ КЕРОСИНА СВЕЧКИ СПИЧКИ НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВА ЙОД БИНТЫ ЗЕЛЕНКА АНАЛГЕТИКИ И ПРОЧЕЕ ..так что Вова просто тупо копирует..но как всегда через Астрал...
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31.12.2021 09:50 Ответить
Ох і гади ці олігархи. Свої статки перевели в копійки, а РНБО буде рахувати їх аж до травня (без вихідних).
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30.12.2021 19:45 Ответить
Невже там буде і Буб очко з опшорами?
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30.12.2021 19:46 Ответить
Досидите в своих креслах до мая! Деятели!!
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30.12.2021 19:47 Ответить
Фірташу простили борги, Ахметов збагатився втричі, Коломойському простили борги і віддали Укрнафту, Пінчуку простили борги... Володимире Олександровичу! Припиняйте вже боротьбу з олігархами - бо так Україна вже скоро в трубу вилетить!
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30.12.2021 19:50 Ответить
Олігарх Гундосик вже телеканали купляє, та переробляє під себе державні.
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30.12.2021 19:52 Ответить
Не признать,а назначить.
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30.12.2021 19:52 Ответить
В ОПЗЖ є там один олігарх з топ-5, але його щось ніхто не чіпає.
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30.12.2021 19:54 Ответить
Всі їх знають вже 20 років а РНБО потрібно лише пів року щоб почати визначати! Чи ще час для олігархів щоб відкупні зібрати? Хоча в антиолігархічному законі чітко прописано - олігарх це той хто з власної присадибної ділянки в рік заробляє більше 12 мінімальних зарплат
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30.12.2021 19:56 Ответить
Олігарх порошенко швидше продавай свої канали,щоб прикинутись рядовим бізнесменом.
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30.12.2021 20:00 Ответить
Кацапе*долочь, отстал от жизни хутина ский лагидный пуесос
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30.12.2021 20:39 Ответить
чурка кацапская, в какой раз он там "сбежал", напомни?))
Помнится - такие как ты идиоты орут с апреля 2019 про "сбежал", а по факту - зеЛох офшорный сбегает греть свой тухес на курорты КАЖДЫЙ месяц
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30.12.2021 21:03 Ответить
Как пааагодка в мааскве?
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30.12.2021 21:12 Ответить
З криками :"ганійо.тваюмать",порошенко рвонув від вручення підозри в заплановану подорож.🤣🤣🤣
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30.12.2021 20:04 Ответить
Опоздал ты, он уже отдал свои каналы журналистам. На каждую хитрую жопу найдется хер с винтом.😁😁😁
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30.12.2021 20:07 Ответить
а ты чого маскуєшся,кацапирло?теж жлобяра,чи шо?
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30.12.2021 20:34 Ответить
Чухан твій недогетьман накивав сивими п'ятами,як останнє сцикло.🤣🤣🤣
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30.12.2021 20:54 Ответить
для вас, идиотов, как и для зеЛоха офшорного - самый большой ужОс - это возвращение Порошенко в Украину после ОЧЕРЕДНОЙ поездки и встречи с мировыми лидерами))
ведь тебе снова придется ЗАГЛАТЫВАТЬ и истерить что "Порошенко хочет сбежать" в 100501 раз
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30.12.2021 20:59 Ответить
Этого хутинского пуесоса просто слать в спам. Оно попка-дурак даже текста не меняет.
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30.12.2021 21:15 Ответить
чувак!.. ты не в лесу!.. не надо орать на сайте Caps Lock!
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30.12.2021 20:16 Ответить
хлопець переймаеться ...
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30.12.2021 20:19 Ответить
ще би і економікою зайнятись - чи непотрібно .....фіскальною політикою- щоб реально всі сплачували .... і багато чого іншого ...., а кацапо путлер уже давно напав - в 2014-му
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30.12.2021 20:18 Ответить
вєтєрінар, іди нхй.
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30.12.2021 20:18 Ответить
Настораживает, а чего так много это долбо*ба в новостях? А где-же Коля Каклета?
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30.12.2021 20:21 Ответить
Уже сейчас можно назвать первых олигархов: Зеленский, Ара и Дерьмак.
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30.12.2021 20:30 Ответить
Житомирянин

В номінації "зашквар року" першість 2ий рік утримує наріт
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30.12.2021 20:33 Ответить
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30.12.2021 20:37 Ответить
Ермак разослал, в Кремль и по миру, "10 шагов по урегулированию Донбасса". 4-й пункт там"имплементация формулы Штайнмаера". У нас видимо это не афишируют.
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30.12.2021 20:37 Ответить
в мае? ай, пройдохи, как неспешно! Профанация, как и с процедурой импичмента, и с отменой деп/неприкосновенности, и с много чем еще. Дьявол в деталях, как обычно. В мае будет пшик +видео от Зеленского
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30.12.2021 20:37 Ответить
Выходит, что сейчас олигархов вроде нет. Начнут появляться в мае.)
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30.12.2021 21:38 Ответить
 
 