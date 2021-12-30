Байден пообещает Путину санкции и усиление НАТО в случае вторжения РФ в Украину, - Washington Post
Во время телефонного разговора в четверг, 30 декабря, президент США Джо Байден планирует сообщить российскому президенту Владимиру Путину, что хотя Соединенные Штаты готовы действовать дипломатично, они также готовы ответить на вторжение в Украину экономическими санкциями, усилением НАТО и содействием украинским усилиям по самообороне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника администрации.
Телефонный разговор между Байденом и Путиным пройдет по инициативе российского президента. Как пишет The Washington Post, спикер Совета нацбезопасности Эмили Хорн ранее сообщила, что президенты обсудят предстоящие январские переговоры, а также будут говорить и на другие темы.
Ранее 7 декабря состоялся онлайновый саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на фоне многочисленных сообщений о скоплении войск РФ на границе с Украиной. Байден и Путин говорили в закрытом режиме почти 2 часа.
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дасть Боженька йому "ікнеться " на мавзолей
Слышали, недавно во Львове в консульство Помойки кинули "коктейль Молотова"? Это сделал... житель Горловки!!!!!
Всё, русские подонки, дальше ехать уже некуда! Вас уже ВСЕ ненавидят, фашистские вы гниды!
Ничего не напоминает?
"Ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, что началася война!"
Россия в очередной раз показала своё сходство с Гитлером!
"Ичкерия" согласно права народов на самоопределение провела "референдум", "выборы", избрала "правительство" (причем их предводитель был не быдло из пивной, а боевой генерал) - террористы!
"Новороссия" не имея НИКАКОГО права народов (народа Донбасса не существует) на самоопределение провела "референдум", "выборы", избрала "правительство" - герои.
Вот почему, русская свинья?
А що, хіба РФ не вторглася ВЖЕ в Україну ще у 2014 році і відтоді не вивела свої війська з України ? ? ?
Чи Байден і Washington Post все це проспали?
Вони, схоже, у своїй власній реальності живуть - видають бажане за дійсне, тобто, брешуть.