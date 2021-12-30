Байден пообещает Путину санкции и усиление НАТО в случае вторжения РФ в Украину, - Washington Post

Во время телефонного разговора в четверг, 30 декабря, президент США Джо Байден планирует сообщить российскому президенту Владимиру Путину, что хотя Соединенные Штаты готовы действовать дипломатично, они также готовы ответить на вторжение в Украину экономическими санкциями, усилением НАТО и содействием украинским усилиям по самообороне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника администрации.

Телефонный разговор между Байденом и Путиным пройдет по инициативе российского президента. Как пишет The Washington Post, спикер Совета нацбезопасности Эмили Хорн ранее сообщила, что президенты обсудят предстоящие январские переговоры, а также будут говорить и на другие темы.

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Ранее 7 декабря состоялся онлайновый саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на фоне многочисленных сообщений о скоплении войск РФ на границе с Украиной. Байден и Путин говорили в закрытом режиме почти 2 часа.

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