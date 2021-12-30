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Байден пообещает Путину санкции и усиление НАТО в случае вторжения РФ в Украину, - Washington Post

Байден пообещает Путину санкции и усиление НАТО в случае вторжения РФ в Украину, - Washington Post

Во время телефонного разговора в четверг, 30 декабря, президент США Джо Байден планирует сообщить российскому президенту Владимиру Путину, что хотя Соединенные Штаты готовы действовать дипломатично, они также готовы ответить на вторжение в Украину экономическими санкциями, усилением НАТО и содействием украинским усилиям по самообороне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника администрации.

Телефонный разговор между Байденом и Путиным пройдет по инициативе российского президента. Как пишет The Washington Post, спикер Совета нацбезопасности Эмили Хорн ранее сообщила, что президенты обсудят предстоящие январские переговоры, а также будут говорить и на другие темы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодняшние переговоры с Байденом инициировал Кремль, - Белый дом

Ранее 7 декабря состоялся онлайновый саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на фоне многочисленных сообщений о скоплении войск РФ на границе с Украиной. Байден и Путин говорили в закрытом режиме почти 2 часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная тема сегодняшнего разговора Байдена и Путина - переговоры по "гарантиям безопасности", - Песков

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31224) перемирие (1586)


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Топ комментарии
+6
***** випрошує у Сполучених Штатів зняття санкцій, які вже принесли т.з. Російской Федераціі близько одного трильйону доларів збитку
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30.12.2021 20:40
+5
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30.12.2021 20:32
+3
вместо тысячи слов.

Слышали, недавно во Львове в консульство Помойки кинули "коктейль Молотова"? Это сделал... житель Горловки!!!!!

Всё, русские подонки, дальше ехать уже некуда! Вас уже ВСЕ ненавидят, фашистские вы гниды!
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30.12.2021 21:18
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30.12.2021 20:32 Ответить
надеюсь "гарантии безопастности" от Байдена будут письменными, как того хотел хло
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30.12.2021 21:06 Ответить
Сподіваюсь що ***** буде задоволений паред 2022р.Сподіваюсь що в в новому 2022р здохне.
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30.12.2021 21:14 Ответить
тоді перший тост за хла !
дасть Боженька йому "ікнеться " на мавзолей
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30.12.2021 21:20 Ответить
Забагато почесті,здохне під поребриком як заслужив.
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30.12.2021 21:24 Ответить
***** випрошує у Сполучених Штатів зняття санкцій, які вже принесли т.з. Російской Федераціі близько одного трильйону доларів збитку
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30.12.2021 20:40 Ответить
Поздновато будет .
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30.12.2021 20:51 Ответить
Окуенно! Если Куйло захватит мою Одессу, то мало нам гембеля от этого малохольного, Нас еще тогда санкциями будут душить. Может давайте стулья вечером но деньги вперёд?
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30.12.2021 20:53 Ответить
Не захватит Одессу . Абасрётся
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30.12.2021 20:58 Ответить
вместо тысячи слов.

Слышали, недавно во Львове в консульство Помойки кинули "коктейль Молотова"? Это сделал... житель Горловки!!!!!

Всё, русские подонки, дальше ехать уже некуда! Вас уже ВСЕ ненавидят, фашистские вы гниды!
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30.12.2021 21:18 Ответить
Бла-бла-блайден пообещает СП-3... ублюдок!
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30.12.2021 21:28 Ответить
Лидер одной из ведущих партий Госдумы призвал бомбить ночью, в 4 утра.

Ничего не напоминает?

"Ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, что началася война!"

Россия в очередной раз показала своё сходство с Гитлером!
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30.12.2021 21:48 Ответить
Русская мразь, объясните:

"Ичкерия" согласно права народов на самоопределение провела "референдум", "выборы", избрала "правительство" (причем их предводитель был не быдло из пивной, а боевой генерал) - террористы!
"Новороссия" не имея НИКАКОГО права народов (народа Донбасса не существует) на самоопределение провела "референдум", "выборы", избрала "правительство" - герои.

Вот почему, русская свинья?
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30.12.2021 21:50 Ответить
"... у разі вторгнення РФ в Україну."

А що, хіба РФ не вторглася ВЖЕ в Україну ще у 2014 році і відтоді не вивела свої війська з України ? ? ?

Чи Байден і Washington Post все це проспали?
Вони, схоже, у своїй власній реальності живуть - видають бажане за дійсне, тобто, брешуть.
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31.12.2021 03:08 Ответить
А БЕЗ ЭТОГО ВСЁ РАВНО ЭТО БУДЕТ !)
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31.12.2021 17:35 Ответить
 
 