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Новости Оборона
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СНБО дал протокольные поручения по выравниванию зарплат военнослужащих и обеспечению их жильем, - Данилов

СНБО дал протокольные поручения по выравниванию зарплат военнослужащих и обеспечению их жильем, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны во время заседания в четверг поддержал предложенные президентом Владимиром Зеленским протокольные поручения по выравниванию зарплат военнослужащих и обеспечению жильем действующих военнослужащих и ветеранов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Президент предложил несколько протокольных поручений, которые были проголосованы. Речь идет об обеспечении жильем военнослужащих и ветеранов… Также было принято протокольное поручение в течение месяца решить вопрос выравнивания зарплат военнослужащих", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в четверг.

По его словам, непосредственный контроль за обеспечением военнослужащих и ветеранов жильем возложен на Министерство обороны и Министерство по делам ветеранов.

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"Прямой контроль по этому вопросу возлагается на министра обороны Алексея Резникова. Что касается министра по защите наших ветеранов (министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина – ред.), она также этим будет заниматься", - объяснил Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) жилье (908) оборона (5201) СНБО (4430) военнослужащие (6115) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+10
вирівнювання зарплат військовослужбовців с зарплатами лещенків, вітренків, смілянськими і т.і. ?
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30.12.2021 20:19
+7
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30.12.2021 20:32
+5
очередной чес от презерватива под выборы. рейтинг как у ..йла, а обещать - тож дело не хитрое. но прикол - что нет даже минимальной конкретики. "выравнивание" - это в цифрах что за нафиг ? что именно "кривое" ?
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30.12.2021 21:01
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вирівнювання зарплат військовослужбовців с зарплатами лещенків, вітренків, смілянськими і т.і. ?
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30.12.2021 20:19 Ответить
протокол дали, а денег на зарплаты военным выделить "забыли"....
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30.12.2021 21:01 Ответить
что слышно у военных товарищей ?

"караул устал" ? или еще нет ?

пора бы.....
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30.12.2021 21:04 Ответить
Месяц назад на селекторе зачитывали эти предложения по выравниванию. Цифры не точные и даже условные, но выглядит примерно так:
1. Солдатам доплата 10000 грн
2. Сержантам по 8000 грн
3. Младший офицерский состав 3000
4. Старший офицерский состав 1000
5. Высший офицерский состав 100 грн
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30.12.2021 21:28 Ответить
ну теперь заживем тут говорят что менты не получили 13-ю зп и устроили итальянскую забастовку
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30.12.2021 20:21 Ответить
Странно. В ВСУ 13-ю отменили больше 10 лет назад
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30.12.2021 21:29 Ответить
Очередной бред нарика неадеквата для зелёноухих. Что у нас там по списку ? велике крадивництво, універ президента, мільярд дерев, держрезиденціі дітям, комунальні послуги в 2 рази дешевше, ніяких кортежей всі будемо стояти в пробках, вчителям 4 долярів зарплата і такая дребедень целых три года. Ну не незаважайте, дитятка грается в президента ви ж для цього його вибрали
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30.12.2021 20:31 Ответить
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30.12.2021 20:32 Ответить
А з кем выравнивать будут с Сырожей Лещенко??
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30.12.2021 21:00 Ответить
очередной чес от презерватива под выборы. рейтинг как у ..йла, а обещать - тож дело не хитрое. но прикол - что нет даже минимальной конкретики. "выравнивание" - это в цифрах что за нафиг ? что именно "кривое" ?
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30.12.2021 21:01 Ответить
И нужен не протокол, а реальные деньги, заложенные в бюджет. А так это пустое ************* и не более того.
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30.12.2021 21:10 Ответить
"Протокольное поручение" по обеспечению военнослужащих жильём... Анекдот дня. В Минфине кстати не забыли спросить, а где деньги Зин? А по результатам года что, каковы результаты? Войска Бункерного у границ и тут в конце года за военных вспомнили. Дурни мы дурни и не лечимся, и вороватые если честно, мало нам Крыма и Бомбаса, так продолжаем в старом духе : пока жаренный петух в задницу не клюнет, мужик не пошевелится
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30.12.2021 21:05 Ответить
Ему текст зеленский писал?
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30.12.2021 21:11 Ответить
Зряплата 30.12.202 після 15.00 працівникам (З Новим 2022 роком ЗСУ!!!!!!!!), багато які є "веретеринарами", інвалідами різних груп, АЛЕ продовжують працювати в МО, багато з них ПЕРЕХВОРІЛИ КОВІД-19, через бажання різноманітних чинуш бачити в кучі на роботі (в строю) підлеглих, І ЩЕ не здохли очікуючи житла 15-20 років в ЗСУ і 15-20 років ПІСЛЯ звільнення з лав ЗСУ, АЛЕ не залишивши різноманітну роботу, яка потрібна ЗСУ. На оздоровлення - грошів НЕМА (Навіть після заробленого КОВІДУ у так "необхідному" для надуваючих ЩІЧКИ великоповажних начальничків, строю - відпускні - за три дні до закінчення чергової відпустки. ЯКІ ще ДЕМОТИВАТОРИ потрібні для уникнення бажання служити Україні, в якій тобі (як військослужбовцю) і твоїй сім'ї "НЕ СВІТИТЬ" - НІЧОГО!!
Парад 30 років незалежності за рахунок МО і НЕВИПЛАТ (про які писали і та різко замовкли). Чекаєте що ми, які віддали МО і служінню Батьківщині 30 -40 років, розбіжимося?? А може САМІ керовніки здриснете поки вас не винесли на вилах??
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30.12.2021 21:18 Ответить
відпускні - за три дні до закінчення чергової відпустки.
===========
Мне отпускные выплатили через 10 месяцев после окончания отпуска: в конце октября - начале ноября этого года, точно не помню.
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30.12.2021 21:34 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм
Санкции на предприятия Петра Порошенко на заседании СНБО не наложили, хотя власть муссировала эту тему почти неделю на ручных телеграм-каналах Подоляка. Противники бывшего президента откровенно разочарованы. В чем дело?
Откровенная пассивность организаций близких к Порошенко, на фоне ударной активности адвокатов бывшего президента, Офис президента несколько озадачила. И насторожила. Там понимают, Порошенко что-то затевает. Но что? Пока намерения Порошенко не стали более ясными, в ОП решили на крайние меры не идти. Кто знает? Может Порошенко ждет именно их?
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30.12.2021 23:09 Ответить
 
 