СНБО дал протокольные поручения по выравниванию зарплат военнослужащих и обеспечению их жильем, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны во время заседания в четверг поддержал предложенные президентом Владимиром Зеленским протокольные поручения по выравниванию зарплат военнослужащих и обеспечению жильем действующих военнослужащих и ветеранов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Президент предложил несколько протокольных поручений, которые были проголосованы. Речь идет об обеспечении жильем военнослужащих и ветеранов… Также было принято протокольное поручение в течение месяца решить вопрос выравнивания зарплат военнослужащих", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в четверг.

По его словам, непосредственный контроль за обеспечением военнослужащих и ветеранов жильем возложен на Министерство обороны и Министерство по делам ветеранов.

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"Прямой контроль по этому вопросу возлагается на министра обороны Алексея Резникова. Что касается министра по защите наших ветеранов (министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина – ред.), она также этим будет заниматься", - объяснил Данилов.