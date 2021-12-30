СНБО дал протокольные поручения по выравниванию зарплат военнослужащих и обеспечению их жильем, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны во время заседания в четверг поддержал предложенные президентом Владимиром Зеленским протокольные поручения по выравниванию зарплат военнослужащих и обеспечению жильем действующих военнослужащих и ветеранов.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Президент предложил несколько протокольных поручений, которые были проголосованы. Речь идет об обеспечении жильем военнослужащих и ветеранов… Также было принято протокольное поручение в течение месяца решить вопрос выравнивания зарплат военнослужащих", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в четверг.
По его словам, непосредственный контроль за обеспечением военнослужащих и ветеранов жильем возложен на Министерство обороны и Министерство по делам ветеранов.
"Прямой контроль по этому вопросу возлагается на министра обороны Алексея Резникова. Что касается министра по защите наших ветеранов (министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина – ред.), она также этим будет заниматься", - объяснил Данилов.
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"караул устал" ? или еще нет ?
пора бы.....
1. Солдатам доплата 10000 грн
2. Сержантам по 8000 грн
3. Младший офицерский состав 3000
4. Старший офицерский состав 1000
5. Высший офицерский состав 100 грн
Парад 30 років незалежності за рахунок МО і НЕВИПЛАТ (про які писали і та різко замовкли). Чекаєте що ми, які віддали МО і служінню Батьківщині 30 -40 років, розбіжимося?? А може САМІ керовніки здриснете поки вас не винесли на вилах??
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Мне отпускные выплатили через 10 месяцев после окончания отпуска: в конце октября - начале ноября этого года, точно не помню.
Санкции на предприятия Петра Порошенко на заседании СНБО не наложили, хотя власть муссировала эту тему почти неделю на ручных телеграм-каналах Подоляка. Противники бывшего президента откровенно разочарованы. В чем дело?
Откровенная пассивность организаций близких к Порошенко, на фоне ударной активности адвокатов бывшего президента, Офис президента несколько озадачила. И насторожила. Там понимают, Порошенко что-то затевает. Но что? Пока намерения Порошенко не стали более ясными, в ОП решили на крайние меры не идти. Кто знает? Может Порошенко ждет именно их?