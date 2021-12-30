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Новости Санкции против России
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СНБО ввел санкции против причастных к сооружению и эксплуатации Керченского моста, а также представителей оккупационных "властей" Крыма

СНБО ввел санкции против причастных к сооружению и эксплуатации Керченского моста, а также представителей оккупационных

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 30 декабря ввел санкции против физических и юридических лиц, причастных к сооружению и эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив (т.н. Керченский мост).

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга по итогам заседания, передает Цензор.НЕТ.

Позже пресс-служба СНБО уточнила, что санкции по этому вопросу введены в отношении шести физических и 24 юридических лиц.

"Согласно предложению Кабинета Министров Украины принято решение о расширении перечня физических и юридических лиц, в отношении которых применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя с территорией Российской Федерации и причинения ущерба национальному культурному наследию на территории г. Севастополя", - говорится в сообщении.

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В список санкций также внесено 18 физических лиц, причастных к принятию неправосудных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.

"Санкции применены и к 52 физическим лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, наносят существенный вред национальным интересам и безопасности украинского народа", - отметили в СНБО.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) Крым (26373) санкции (11266) СНБО (4430) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+6
Вспомнили, когда перетряхивали архивы в поисках цен на скумбрию по 8 грн.
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30.12.2021 20:39
+5
И решили, что миграцию дешёвой скумбрии подкосил мост.
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30.12.2021 20:42
+3
НЕПРОШЛО ЯК 8-М РОКІВ !?? КАРЛ, ВО ДАЮТ!!!
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30.12.2021 22:00
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Правила форума Совет форумчан
Он уж развалится скоро, а они только с санкциями надумали.
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30.12.2021 20:38 Ответить
Вспомнили, когда перетряхивали архивы в поисках цен на скумбрию по 8 грн.
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30.12.2021 20:39 Ответить
И решили, что миграцию дешёвой скумбрии подкосил мост.
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30.12.2021 20:42 Ответить
сначала обвинение Порошенко в госизмене, а потом - санкции за мост....

а можно наоборот ?
можно.
но обвинение Порошенко сначала
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30.12.2021 22:25 Ответить
Угу.Скумбрия не смогла проплыть под мостом в места нереста.
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31.12.2021 01:11 Ответить
сбросьте бомбу
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30.12.2021 20:50 Ответить
Санкції рнбо їх дуже засмутили і всі причетні тепер почнуть будувати гіперлуп черз керченську протоку. Буй вони поклали на вас і ваші санкції якщо ви у них купляєте енергоносії і тримаєте при владі зрадників.
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30.12.2021 20:52 Ответить
Невже проти Порошенка?
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30.12.2021 20:56 Ответить
і я так подумав, судячи з заголовку. Але прізвища не знайшов
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30.12.2021 22:26 Ответить
не прошло и 3 года....
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30.12.2021 21:31 Ответить
НЕПРОШЛО ЯК 8-М РОКІВ !?? КАРЛ, ВО ДАЮТ!!!
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30.12.2021 22:00 Ответить
наконец-то!!!!
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30.12.2021 22:24 Ответить
да хоть когда-то !!!!
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30.12.2021 22:26 Ответить
И шо???? Опять обеспокоенность или презрение и ненависть трудящихся? Чем вы занимаетесь? Шо это нам даёт?
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30.12.2021 22:38 Ответить
Ввели санкції проти зими-морозу й хурделиці !
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30.12.2021 22:57 Ответить
 
 