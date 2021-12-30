СНБО ввел санкции против причастных к сооружению и эксплуатации Керченского моста, а также представителей оккупационных "властей" Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 30 декабря ввел санкции против физических и юридических лиц, причастных к сооружению и эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив (т.н. Керченский мост).

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга по итогам заседания, передает Цензор.НЕТ.

Позже пресс-служба СНБО уточнила, что санкции по этому вопросу введены в отношении шести физических и 24 юридических лиц.

"Согласно предложению Кабинета Министров Украины принято решение о расширении перечня физических и юридических лиц, в отношении которых применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя с территорией Российской Федерации и причинения ущерба национальному культурному наследию на территории г. Севастополя", - говорится в сообщении.

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В список санкций также внесено 18 физических лиц, причастных к принятию неправосудных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.

"Санкции применены и к 52 физическим лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, наносят существенный вред национальным интересам и безопасности украинского народа", - отметили в СНБО.

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