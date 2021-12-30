1 932 47
Значительное распространение штамма "омикрон" в Украине прогнозируется на февраль 2022 года, - Данилов
Распространение штамма коронавируса "омикрон" в Украине ожидается в феврале 2022, поэтому необходимо увеличить темпы вакцинации населения.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"У нас много вопросов по вакцинации. Нам нужно этот вопрос максимально расширять, потому что мы, к большому сожалению, его не сможем избежать. По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь омикрон в Украине в достаточно больших объемах. Поэтому нам нужно вакцинироваться" , – заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в четверг.
Топ комментарии
+6 Андрей Дудка #433173
показать весь комментарий30.12.2021 21:22
+5 Erlich Bachman
показать весь комментарий30.12.2021 20:53
+5 Сергей Шкред #135179
показать весь комментарий30.12.2021 20:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Действует как вакцина почти..😀
Ще два роки тому багато хто (і я також) підкреслював особливість будь-якої вірусної епідемії - вона гасне сама по собі через послаблення вбивчої сили вірусу. А спільнота, що перенесла епідемію отримує стійкий імунітет. Такий закон природи: якби на протязі тисячолітть було б навпаки - людство б давно вимерло.
Хотя вакцина и как бы не действует на "Омикрон".
Тут возникает вопос-шо они там колют?
То, что предлагается с вакцинацией, это определенный фрагмент кода вируса,который заставляет организм вырабатывать антитела к этому коду, но стоит вирусу измениться или эти фрагменты выстроются в другую цепочку, и потребуется новая вакцинация с новым фрагментом. Кто знаком с органической химией, наверняка знает, что такое изомеры.В двух словах, это когда вещество одно, с одними и теми же молекулами, но последовательность их разная. Сколько вакцинаций с постоянной стимуляцией выработки антител выдержит организм-это вопрос времени.