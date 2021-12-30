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Новости Коронавирус и карантин
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Значительное распространение штамма "омикрон" в Украине прогнозируется на февраль 2022 года, - Данилов

Значительное распространение штамма

Распространение штамма коронавируса "омикрон" в Украине ожидается в феврале 2022, поэтому необходимо увеличить темпы вакцинации населения.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас много вопросов по вакцинации. Нам нужно этот вопрос максимально расширять, потому что мы, к большому сожалению, его не сможем избежать. По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь омикрон в Украине в достаточно больших объемах. Поэтому нам нужно вакцинироваться" , – заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в четверг.

Смотрите также: Брифинг Секретаря СНБО Данилова по итогам заседания 30 декабря. ВИДЕО

Автор: 

Данилов Алексей (1066) прививка (191) СНБО (4430) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Ну пошириться, і що? Якщо з кожної дірки ви не будете горлати, що в нас пандемія, і треба ширятись, ніхто цього омікрону і непомітить, країна буде жити нормальним життям.
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30.12.2021 21:22
+5
Оймакрон поки що не чув про Україну і як справжній африканець штурмує ЄС та США, а коли набридне там, прийде сюди десь під китайський новий рік. Хитрюча падлюка вивчила календар.
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30.12.2021 20:53
+5
Блд, вам самим хоть не смешно?
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30.12.2021 20:59
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Оймакрон поки що не чув про Україну і як справжній африканець штурмує ЄС та США, а коли набридне там, прийде сюди десь під китайський новий рік. Хитрюча падлюка вивчила календар.
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30.12.2021 20:53 Ответить
Я думаю долбанные турЫсты завезут его сюда раньше
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30.12.2021 21:08 Ответить
Блд, вам самим хоть не смешно?
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30.12.2021 20:59 Ответить
"омікрон" не дурень щоб зараз і уже в Україну - він знае що цілий Січень в Україні буде Сало- Хрін - Цибуля - Холодець ...та Самогон гарний ....- він що дурень- здохнути від такого МІКСУ ... ...-
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30.12.2021 21:02 Ответить
Ну ведь омикрон лучше дельты.?? Смертность ниже...переносится легко...
Действует как вакцина почти..😀
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30.12.2021 21:03 Ответить
Да, только вот вопрос в том, если переболеть Омикроном , будет ли наработанный имунитет действовать против дельты?
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30.12.2021 21:11 Ответить
будет. уже есть наблюдения. И действует очень хорошо. А вот вакцин против омикрона пока не наблюдается.
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30.12.2021 21:16 Ответить
Нет веры этим наблюдениям как-то. Пишут все что вздумается, похоже
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30.12.2021 21:21 Ответить
буде. Бо він більш пізня модифікація. Але ж все одно модифікація ковід19. Або нас дурять і світом шастають кілька оригінальних вірусів.Вибирайте варіант який Вам до вподоби.
Ще два роки тому багато хто (і я також) підкреслював особливість будь-якої вірусної епідемії - вона гасне сама по собі через послаблення вбивчої сили вірусу. А спільнота, що перенесла епідемію отримує стійкий імунітет. Такий закон природи: якби на протязі тисячолітть було б навпаки - людство б давно вимерло.
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30.12.2021 22:02 Ответить
Ну всеравно надо уколоться.
Хотя вакцина и как бы не действует на "Омикрон".
Тут возникает вопос-шо они там колют?
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30.12.2021 22:09 Ответить
От уколотых слышал шо там надо еще подписаться шо к врачам "претензий не имею".
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31.12.2021 10:55 Ответить
Ну пошириться, і що? Якщо з кожної дірки ви не будете горлати, що в нас пандемія, і треба ширятись, ніхто цього омікрону і непомітить, країна буде жити нормальним життям.
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30.12.2021 21:22 Ответить
это вряд-ли. Если будет 50 тыс. в сутки, то все заметят
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30.12.2021 21:34 Ответить
Я не удивлюсь! Эти артисты и отделения позакрывают, и скорые с сиренами по городу от больницы к больнице будут гонять, и бюджетников в коридоры больниц понавозят...
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30.12.2021 21:47 Ответить
Ну бліііііін . Знооову почнеться цей масовий мор невакцинованих і нам заборонять ходити на дискотеки , в кафе та супермаркети . Ну чому нормальні люди повинні страждати через середньовічних потвор з московської церкви ?
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30.12.2021 21:38 Ответить
Омикрон дает слабые симптомы как у простуды или их нет вообще .
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30.12.2021 21:49 Ответить
В моєму будинку вже 2 подібних дібіла на щастя здохли . Теж цю пургу поширювали серед сусідів . Обоє були прихожанами рпц в Україні .
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30.12.2021 21:59 Ответить
в общем тенденция уже заметна...когда праздников нет,то тогда карантин...в начале марта лоХдаун,и до еврейской пасхи! а там через неделю и наша...
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30.12.2021 21:57 Ответить
Вообще наука должна обратить внимание на то обстоятельство,що штамм Омикрон стал слабее остальных штаммов,только после того,как побывал в Африке.Африка рекордсмен по кол-ву носителей ВИЧ.И смертность,там должна быть на порядок выше,чем где бы то ни было.А на выходе из Африки,Ковид смог разродиться в полудохлый Омикрон.Для науки,теперь стоит задача,шож африканцы,такого зробили с Ковидом,що вiн став таким слабеньким?
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30.12.2021 22:06 Ответить
Что у него в методичке написано, то он и цитирует.
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30.12.2021 22:11 Ответить
Нужно отдохнуть дружно в Буковели, ну как в прошлом году и будет всё ок)
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30.12.2021 23:22 Ответить
Сейчас к людям надо помягше, а на вещи смотреть ширше!
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30.12.2021 23:46 Ответить
Ви на собі випробували те що пропонуєте?
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31.12.2021 12:10 Ответить
Единственным плюсом этой власти является то, что она сделала Украинцев образованными людьми.Мы стали разбираться в уголовном кодексе, знаем свои права и обязанности,знаем, что Конституция Украины-это закон прямого действия. Мы стали разбираться в вирусологии и иммунологии. Я для себя узнал, что человеческий организм, это как супермощный квантовый компьютер, который держит под контролем все процессы, и когда в организм попадает вирус, он весь его геном разложит по полочкам и просчитает всевозможные изменения и мутации, дельта, омикроны и прочие...
То, что предлагается с вакцинацией, это определенный фрагмент кода вируса,который заставляет организм вырабатывать антитела к этому коду, но стоит вирусу измениться или эти фрагменты выстроются в другую цепочку, и потребуется новая вакцинация с новым фрагментом. Кто знаком с органической химией, наверняка знает, что такое изомеры.В двух словах, это когда вещество одно, с одними и теми же молекулами, но последовательность их разная. Сколько вакцинаций с постоянной стимуляцией выработки антител выдержит организм-это вопрос времени.
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31.12.2021 08:25 Ответить
підтримую, саме після намагань Супрун спасти нас від кору ( два випадки на країну), я зацікавився вірусологією. ті знання, котрі всупереч контрольованим медіа отримані мною із різних джерел, виявились дуже корисними в сенсі організації власноо жєиття і життя української спільноти в ціллому. але якраз інтернет видання маючи обширну аудиторію не дають можливості ділитися набутим із співвітчизниками. Цензор теж не опублікував жодної статті з протилежною думкою до думки офіційної.
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31.12.2021 16:35 Ответить
Більш того він банить, хто висловлює протилежні думки
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31.12.2021 18:56 Ответить
Світ змінився! З появою нових технологій обробки велечезних об'ємів інформаціі, інтернет та соціальні мережи стали засобом зомбування людей. Блокується, на ютьюбе багато чого пов'язане з критикою вакцінації, бо за цим стоять великі кошти. Ті сайти, де є нормальні пости, гугл сховає так, що в ніхто не знайде, а з краденим контентом та сміттям,буде у перших рядках пошуку з рекламою.
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31.12.2021 21:23 Ответить
 
 