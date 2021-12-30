Значительное распространение штамма "омикрон" в Украине прогнозируется на февраль 2022 года, - Данилов

Распространение штамма коронавируса "омикрон" в Украине ожидается в феврале 2022, поэтому необходимо увеличить темпы вакцинации населения.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас много вопросов по вакцинации. Нам нужно этот вопрос максимально расширять, потому что мы, к большому сожалению, его не сможем избежать. По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь омикрон в Украине в достаточно больших объемах. Поэтому нам нужно вакцинироваться" , – заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в четверг.

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