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В деле по иску китайских акционеров "Мотор Сич" к государству Украина "есть след определенных наших соседей", - Данилов

В деле по иску китайских акционеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в деле по иску акционеров ПАО "Мотор Сич" к государству Украина "есть след определенных наших соседей".

Об этом он сказал на брифинге по завершении заседания СНБО в четверг, 30 декабря, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"По "Мотор Сечи"... Коллеги, мы достаточно спокойно к этому относимся. Есть понимание, что там происходило. Мы еще раз настаиваем, что если эти люди вежливы и они вежливые покупатели этих акций, вы знаете, что есть санкция Совета национальной безопасности и обороны, и то, что там каждый раз, скажем так, происходят дополнительные вещи по поводу упреков, что якобы мы должны им что-то платить, надо понимать, какие были инвестиции, на которые они ссылаются, каким образом здесь имеет отношение Китай", - сказал он. Данилов, комментируя ситуацию по увеличению исковых требований к Украине по делу "Мотор Сичи".

Он подчеркнул, что "мы особо не беспокоимся по этому поводу".

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"То, что на сегодняшний день раздувается в некоторых средствах массовой информации, в том числе за рубежом, что якобы мы... кому-то виноваты, это надо подождать, не так все просто все это будет происходить. Кроме того, мы считали и считаем, что там есть след определенных наших соседей, которые имели большое желание забрать технологии, которые есть у нашей страны.

Ранее китайская газета Global Times сообщила 29 ноября, что компания Skyrizon требует от Украины 4,5 миллиарда компенсации из-за санкций в иске к международному арбитражу в Гааге.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре с требованием о возмещении 3,5 миллиарда долларов. 5 декабря китайская сторона направила украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина "в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций".

В январе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о новых санкционных мерах, касающихся, в частности, китайской компании Skyrizon, купившей акции украинского производителя авиадвигателей, компании "Мотор Сич".

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Китай (2943) Мотор Січ (124)


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Топ комментарии
+7
Тупо кинули китайцев на их инвестиции но намекает что в этом виновата Россия.
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30.12.2021 21:38
+5
Слід треба шукати не коли скасували продаж, а коли продавали, хто, кому і яким чином.
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30.12.2021 21:04
+4
Населення України розділилося на дві частини: одні за ZEнаркомана... , а інші вміють читати, рахувати, писати, робити логічні висновки.
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30.12.2021 21:14
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ну так - прокинули Китаез. ..- але винуватий кацап пУтлер..... , а програе позов Україна - хто заплатить - все вірно , "господар" - тобто терпила ...
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30.12.2021 20:57 Ответить
все так мечтали за Гаагу
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30.12.2021 21:38 Ответить
Уряд США вимагає від українського підприємця Максима Полякова продати свою частку в аерокосмічній компанії Firefly Aerospace з "міркувань безпеки". Джерело: https://biz.censor.net/n3307856
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30.12.2021 21:00 Ответить
Ну эти хоть требуют продать, а не просто отобрали как Зеля с друзьями.
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30.12.2021 21:41 Ответить
Звичайно ж слід є - Ермак та Гундосик.
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30.12.2021 21:00 Ответить
Слід треба шукати не коли скасували продаж, а коли продавали, хто, кому і яким чином.
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30.12.2021 21:04 Ответить
МоторСіч ще за часів попереднікив Пороха прибрав до рук пан богуслаєв. В приватну власність. І виключно він продав його китацям. Щодо мотивів - зателефонуй богуслаєву.
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30.12.2021 21:08 Ответить
одна із чергових мега афер ...
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30.12.2021 21:10 Ответить
Населення України розділилося на дві частини: одні за ZEнаркомана... , а інші вміють читати, рахувати, писати, робити логічні висновки.
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30.12.2021 21:14 Ответить
я думаю що на більші групи та "касти"...
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30.12.2021 21:18 Ответить
це так само як 5 років ніхто не бачив та не розумів що пилососи філії Привату по всій Україні творять піраміду МММ єНдБєня- і всі разом СБУ - НБУ - всі фінмоніторинги не бачили та не розуміли який "вход" і кули вимиваються валютні ....- розвод чистої води ...- що тепер - що тоді.....- барани за все заплатять - своїм добробутом і своїх дітей....
Чого Бідний - бо Дурний...- а чого Дурний - бо Бідний ...всім вітання...
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30.12.2021 21:08 Ответить
Ось та наркоманська малороська тварина, яку ти вибрав у президенти України, ніколи не була і не буде моєю.

А шо сі стало? Спробував Зеленого лайна, якого так хотів? Що, не смачно?
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30.12.2021 21:30 Ответить
Тупо кинули китайцев на их инвестиции но намекает что в этом виновата Россия.
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30.12.2021 21:38 Ответить
Суд над Украиной учтет показания Данилова.
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31.12.2021 09:19 Ответить
"есть след определенных наших соседей", - Данилов . Секретарь шестёрки Коломойского, гражданина Израиля, военной союзницы РФ, стесняется назвать ***** ******.

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30.12.2021 21:44 Ответить
О чем вообще разговор, Украину просто заставили это сделать, кто заставил тоже все знают. Но по хорошему нужно было вернуть деньги китайцам, как то договорится о постепенном погашении а не как гопник отобрать и послать подальше.
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30.12.2021 21:52 Ответить
Договариваться с инвесторами слишком цивилизованно. Гопнику проще забрать и не отдавать. Это такая национальная игра.
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31.12.2021 09:27 Ответить
Китай нехай сидит за своей стеной,плетёт шёлк и не отсвечивает
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30.12.2021 22:31 Ответить
Российский след там один - это Витя Ростовский. Какие то балаганные китайцы собрали по подписке деньги, нашли выход на Витю и деньги пропали. Шас кетайцы хотят вернуть. Сам Богуслай вещует, что там было всего 100 млн инвестиций. Богуслай с кетайцами хотели перенести все дела в Оршу на авиаремонтный завод, Минский маньяк прознал, его не простимулировали и приказал арестовать самолет Богуслая, И стоял, пока Богуслай не вернул 20 млн за аренду. Но кетайцев понять не сложно, если не вернут бабло, товариш Си их просто казнит, вот и бегают по с удах.
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30.12.2021 23:31 Ответить
Это напоминает: "Кто наср@л мне в штаны?"
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31.12.2021 04:48 Ответить
 
 