В деле по иску китайских акционеров "Мотор Сич" к государству Украина "есть след определенных наших соседей", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в деле по иску акционеров ПАО "Мотор Сич" к государству Украина "есть след определенных наших соседей".

Об этом он сказал на брифинге по завершении заседания СНБО в четверг, 30 декабря, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"По "Мотор Сечи"... Коллеги, мы достаточно спокойно к этому относимся. Есть понимание, что там происходило. Мы еще раз настаиваем, что если эти люди вежливы и они вежливые покупатели этих акций, вы знаете, что есть санкция Совета национальной безопасности и обороны, и то, что там каждый раз, скажем так, происходят дополнительные вещи по поводу упреков, что якобы мы должны им что-то платить, надо понимать, какие были инвестиции, на которые они ссылаются, каким образом здесь имеет отношение Китай", - сказал он. Данилов, комментируя ситуацию по увеличению исковых требований к Украине по делу "Мотор Сичи".

Он подчеркнул, что "мы особо не беспокоимся по этому поводу".

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"То, что на сегодняшний день раздувается в некоторых средствах массовой информации, в том числе за рубежом, что якобы мы... кому-то виноваты, это надо подождать, не так все просто все это будет происходить. Кроме того, мы считали и считаем, что там есть след определенных наших соседей, которые имели большое желание забрать технологии, которые есть у нашей страны.

Ранее китайская газета Global Times сообщила 29 ноября, что компания Skyrizon требует от Украины 4,5 миллиарда компенсации из-за санкций в иске к международному арбитражу в Гааге.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре с требованием о возмещении 3,5 миллиарда долларов. 5 декабря китайская сторона направила украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина "в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций".

В январе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о новых санкционных мерах, касающихся, в частности, китайской компании Skyrizon, купившей акции украинского производителя авиадвигателей, компании "Мотор Сич".