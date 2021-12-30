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Офис генпрокурора активно работает над передачей дела ПриватБанка о 8,3 млрд грн в суд, - Венедиктова

Офис генпрокурора активно работает над передачей дела ПриватБанка о 8,3 млрд грн в суд, - Венедиктова

Офис генерального прокурора Украины активно работает над тем, чтобы передать дело о 8,3 млрд грн убытков ПриватБанка (Киев) в суд, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"В настоящее время мы активно двигаемся в расследовании, чтобы передать это дело в суд", - написала Венедиктова в колонке на сайте "УП", передает Цензор.НЕТ

Она напомнила, что производство по делу по выводу средств из ПриватБанка перед его национализацией расследовали с 2017 года, а в январе 2021-го она лично вошла в группу прокуроров, дала необходимые указания и назначила экспертизы, установившие убытки более чем в 8,3 млрд грн по двум эпизодам преступной деятельности топ-менеджеров банка.

"И уже в феврале и марте пятеро высокопоставленных чиновников получили согласованные мной подозрения", - добавила генпрокурор.

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Как сообщалось, Венедиктова 23 февраля этого года сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге. Речь шла об экс-председателе правления банка Александре Дубилете, экс-первом заместителе председателя Владимире Яценко и первом заместителе председателя правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.

Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Яценко был задержан при попытке покинуть Украину, впоследствии вышел под залог в 52 млн грн. Дубилет с 26 марта 2021 года объявлен в розыск, а 22 декабря следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно).

Бычихина также в мае была объявлена в розыск.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 октября 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (550,328 млрд грн) среди 71 действующего в стране банка.

Автор: 

Приватбанк (833) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+9
более того, "активно работают" чтобы сделать коломойшу жертвой..
мол, "Порошенко все украл и распял бенечку в трусиках на заборе, лишил всего нажитого.. обрезал прямо под корень.."
а, следовательно - коломойский невиновен и должен получить компенсацию еще на 5,5 млрд.долл от Украины. А лучше сразу всего 10 млрд.долл - шоб еще раз не напрягался и не приходил.
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30.12.2021 21:09
+8
дело на 8.3 млрд грн в пользу Каломойского.. кто-нибудь верит этой крысе?
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30.12.2021 21:06
+5
Понятно. Скрывают улики.
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30.12.2021 21:06
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Понятно. Скрывают улики.
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30.12.2021 21:06 Ответить
более того, "активно работают" чтобы сделать коломойшу жертвой..
мол, "Порошенко все украл и распял бенечку в трусиках на заборе, лишил всего нажитого.. обрезал прямо под корень.."
а, следовательно - коломойский невиновен и должен получить компенсацию еще на 5,5 млрд.долл от Украины. А лучше сразу всего 10 млрд.долл - шоб еще раз не напрягался и не приходил.
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30.12.2021 21:09 Ответить
Та да! Над цією справою працює аж два сторожі. Решта штату працює над тим, як засадити Порошенка.
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31.12.2021 06:02 Ответить
дело на 8.3 млрд грн в пользу Каломойского.. кто-нибудь верит этой крысе?
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30.12.2021 21:06 Ответить
Коломордий через оск буй на вас поклав.
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30.12.2021 21:07 Ответить
балаган, балаган
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30.12.2021 21:11 Ответить
Так так...Буде активно працювати поки не виженуть разом з Ослом.
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30.12.2021 21:28 Ответить
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30.12.2021 21:38 Ответить
5 млрд баксов, которые украл каломойше вместе с дубилетами и зеленскими у вкладчиков приватбанка - это 8 млрд гривен????!!! Что ж это за обменный курс такой? 1999-года?
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30.12.2021 21:45 Ответить
Брехуха. В Америці, цю справу поставили га холд тому, що … українські суди постановили що ніякого злочинуне було.
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30.12.2021 21:48 Ответить
С каких это пор в Америке стали прислушиваться к решениям украинских судов?
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30.12.2021 21:55 Ответить
ворон ворону глаз не выклюет
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30.12.2021 21:48 Ответить
легким движением руки 100% прокурора Зеленского, и украденных у народа 155 миллиардов гривен превращаются... превращаются... в 8,3 миллиарда гривен убытков. однако. усохло и утряслось почти в 20 раз. ЗЕлень уже просто в край обнаглела...
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30.12.2021 22:05 Ответить
экс-председателе правления банка Александре Дубилете /Дубилет заявляет, что не убегал от украинского правосудия, а просто вернулся на родину, в Израиль. Возвращаться в Украину не собирается и передаёт украинцам через сына, советника Баканова , большой привет.
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30.12.2021 22:05 Ответить
Якщо ці бл...ді будуть судити тільки колишніх працівників Приватбанку, то виходить, що Беня може розраховувати на компенсацію від держави як постраждала сторона)
"Зелене правосуддя" для Бені гарантує повну безаказаність(((
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30.12.2021 22:09 Ответить
А спарву про 5,5 млрд долярів з "Привату"? А державні преференції фірмам хазяїна нашого дебільчика з бюджету на майже таку ж суму? Ніц не бачите? Інвест-няня працює? Курви!
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30.12.2021 22:20 Ответить
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка . /Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия.
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30.12.2021 22:49 Ответить
Старания украинского генпрокурора в отношении дела обанкрочивания Приватбанка скорее оценят судьи Европы и США как пособничество в преступной деятельности группы Коломойский и Ко.
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30.12.2021 23:07 Ответить
Венедиктова должна сидеть в тюрьме!
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31.12.2021 01:02 Ответить
30 лет тотального грабежа - настолько богатая страна и в такой беспросветной нищете пожылые люди,которые своим тяжелым трудом приумножали свою страну - Украину. Это говорю я - человек,который более 25 лет отработал в шахте...
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31.12.2021 10:23 Ответить
 
 