Офис генпрокурора активно работает над передачей дела ПриватБанка о 8,3 млрд грн в суд, - Венедиктова
Офис генерального прокурора Украины активно работает над тем, чтобы передать дело о 8,3 млрд грн убытков ПриватБанка (Киев) в суд, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"В настоящее время мы активно двигаемся в расследовании, чтобы передать это дело в суд", - написала Венедиктова в колонке на сайте "УП", передает Цензор.НЕТ
Она напомнила, что производство по делу по выводу средств из ПриватБанка перед его национализацией расследовали с 2017 года, а в январе 2021-го она лично вошла в группу прокуроров, дала необходимые указания и назначила экспертизы, установившие убытки более чем в 8,3 млрд грн по двум эпизодам преступной деятельности топ-менеджеров банка.
"И уже в феврале и марте пятеро высокопоставленных чиновников получили согласованные мной подозрения", - добавила генпрокурор.
Как сообщалось, Венедиктова 23 февраля этого года сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге. Речь шла об экс-председателе правления банка Александре Дубилете, экс-первом заместителе председателя Владимире Яценко и первом заместителе председателя правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.
Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Яценко был задержан при попытке покинуть Украину, впоследствии вышел под залог в 52 млн грн. Дубилет с 26 марта 2021 года объявлен в розыск, а 22 декабря следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно).
Бычихина также в мае была объявлена в розыск.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал более 155 млрд грн.
Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 октября 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (550,328 млрд грн) среди 71 действующего в стране банка.
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мол, "Порошенко все украл и распял бенечку в трусиках на заборе, лишил всего нажитого.. обрезал прямо под корень.."
а, следовательно - коломойский невиновен и должен получить компенсацию еще на 5,5 млрд.долл от Украины. А лучше сразу всего 10 млрд.долл - шоб еще раз не напрягался и не приходил.
"Зелене правосуддя" для Бені гарантує повну безаказаність(((